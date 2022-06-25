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Финансы
Фантастический бинокль

Новости и тексты на фоне 122 дня «спецоперации»: Mango начнёт открывать магазины в июле, кикшеринги увеличивают парки Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Retail.ru

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 25-27 июня: доллар — 53,32 рублей, евро — 55,96 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 24 июня: доллар — 53,40 рублей, евро — 56,07 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,45 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,03 рублей, евро — по 63,17 рублей.

Стало хуже

АТОР сообщила о приостановке приёма документов на визы в Грецию у россиян с 27 июня на неопределённый срок. Консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают работу по техническим причинам. В одном из туроператоров сообщили, что проводится обновление системы визового центра.

Товарооборот расположенных в ТЦ Москвы магазинов парфюмерии и косметики по итогам первых двух недель июня оказался на 12% ниже год к году, а количество чеков сократилось на 18%, сообщили в Focus Technologies. Причины — стремление россиян к экономии, увеличение на 30% стоимости популярных позиций и сокращение ассортимента.

Стало лучше

Магазины одежды испанского бренда Mango начнут возобновлять работу в июле. Ритейлер приостановил работу в марте, а в июне издание El País сообщило, что производитель откажется от прямых продаж в России и передаст магазины франчайзи.

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Несмотря на трудности с поставками, крупнейшие кикшеринги Whoosh и Urent увеличивают парки самокатов в первом полугодии.

А что стало

РБК собрал список операций, которые теперь можно и нельзя совершать с безналичной валютой в условиях стремительной дедолларизации российской финансовой системы.

Новости предыдущего дня, 24 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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22 комментария
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Валентин Слободчиков

Из серии произведений "Как про€бать страну. Месяц четвёртый. Глава 122"

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LB

дык еще не проебали, сопротивляются. но закономерный конец всё ближе, согласен.

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Мой господин

Закончится бегством зеленского в штаты

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Нищий звук

+ 15 рублей, один лапоть и лучина. Продолжай, товарищ

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ether-zombie

Как же медведежена и миска каши

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Алексей Никитенко

Ну, лучины точно не будет. Лучина может быть вполне в других странах. Такой вот факт.

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Нищий звук

Надеюсь все закончится главе на 244, смертью царя и последующей отправкой в небытие государства. Такому уродству не должно быть места в будущем. Прекрасном будущем.

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Алексей Гвоздев

ви таки сохранились, или патронами закупились?

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Нищий звук

Император защищает)

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Андрей Донской
РБК собрал список операций

Открыл по приложенной ссылке новость, а там платный доступ к ней. В чем смысл таких ссылок? Или автор считает, что это клёвая новость сама по себе, что РБК что-то запостили?

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Lengor
увеличат парк самокатов в первом полугодии

Первое полугодие заканчивается через пару дней, может быть увеличилИ? Или за эти пару дней увеличат? Ничего не понятно

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Валентин Слободчиков

Прочитал "крупнейшие каршеринги увеличат парк самолетов" :)))

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Rha

У них на это больше шансов, чем у наших авиакомпаний :)

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Александр

Товарооборот расположенных в ТЦ Москвы магазинов парфюмерии и косметики по итогам первых двух недель июня оказался на 12% ниже год к году, а количество чеков сократилось на 18%, сообщили в Focus Technologies. Причины — стремление россиян к экономии, увеличение на 30% стоимости популярных позиций и сокращение ассортимента....
А ещё такие аналитики забывают или целенаправленно игнорируют такой факт, что многие просто стали заказывать товары в онлайн....

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Nikita Yakovenko

Хотите сказать, что в 2021 (который ещё вполне себе ковидным был) люди меньше использовали онлайн каналы, а сейчас резко (и без явной причины) в онлайн вышли?

В несколько процентов я бы мог поверить, так как тренд такой есть, но 20% за год - такого резкого перехода быть не может.

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Александр

Не может быть - посмотрите аналитику роста онлайн заказов.
Ещё как может быть, а точнее есть...

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Лимита

Ну хоть Mango остаётся, это хорошо

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Саша Антипов

Да не остаётся, а через прокладку будут торговать, к такому формату скоро все прейдут. Кола тоже на паузе, думают как обойти проблемы...

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Вадим Д.

Новостей мало и это, пожалуй, очень неплохо – последние дни очень насыщенными были.

«РБК собрал список операций» – а список и так невелик был, и всё короче и короче с каждым днём.

«Несмотря на трудности с поставками» – тырят у конкурентов, красят, прошивают и в строй? (-:

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Вадим Д.

Больше манго стране!
Одно манго откроет магазины, другое прекращает страховать детей и животных.

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Илья Ив

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ

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Alexei Ageyev

Новость про увеличение объёмов прокатчиков самокатов из Лучше в Хуже надо перенести. Теперь пройти по улице пешком проблемно не только в центре, но и в спальниках, где наплодили точек проката вот этого вот

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