Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":450054,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":450054,"gtm":null} 1528 просмотров

Retail.ru

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 25-27 июня: доллар — 53,32 рублей, евро — 55,96 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 24 июня: доллар — 53,40 рублей, евро — 56,07 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,45 рублей.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,03 рублей, евро — по 63,17 рублей.

Стало хуже

АТОР сообщила о приостановке приёма документов на визы в Грецию у россиян с 27 июня на неопределённый срок. Консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают работу по техническим причинам. В одном из туроператоров сообщили, что проводится обновление системы визового центра.

Товарооборот расположенных в ТЦ Москвы магазинов парфюмерии и косметики по итогам первых двух недель июня оказался на 12% ниже год к году, а количество чеков сократилось на 18%, сообщили в Focus Technologies. Причины — стремление россиян к экономии, увеличение на 30% стоимости популярных позиций и сокращение ассортимента.

Стало лучше

Магазины одежды испанского бренда Mango начнут возобновлять работу в июле. Ритейлер приостановил работу в марте, а в июне издание El País сообщило, что производитель откажется от прямых продаж в России и передаст магазины франчайзи.

Несмотря на трудности с поставками, крупнейшие кикшеринги Whoosh и Urent увеличивают парки самокатов в первом полугодии.

А что стало

РБК собрал список операций, которые теперь можно и нельзя совершать с безналичной валютой в условиях стремительной дедолларизации российской финансовой системы.

Новости предыдущего дня, 24 июня — здесь.