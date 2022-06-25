Новости и тексты на фоне 122 дня «спецоперации»: Mango начнёт открывать магазины в июле, кикшеринги увеличивают парки Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 25-27 июня: доллар — 53,32 рублей, евро — 55,96 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,45 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,03 рублей, евро — по 63,17 рублей.
Стало хуже
АТОР сообщила о приостановке приёма документов на визы в Грецию у россиян с 27 июня на неопределённый срок. Консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают работу по техническим причинам. В одном из туроператоров сообщили, что проводится обновление системы визового центра.
Товарооборот расположенных в ТЦ Москвы магазинов парфюмерии и косметики по итогам первых двух недель июня оказался на 12% ниже год к году, а количество чеков сократилось на 18%, сообщили в Focus Technologies. Причины — стремление россиян к экономии, увеличение на 30% стоимости популярных позиций и сокращение ассортимента.
Стало лучше
Магазины одежды испанского бренда Mango начнут возобновлять работу в июле. Ритейлер приостановил работу в марте, а в июне издание El País сообщило, что производитель откажется от прямых продаж в России и передаст магазины франчайзи.
Несмотря на трудности с поставками, крупнейшие кикшеринги Whoosh и Urent увеличивают парки самокатов в первом полугодии.
А что стало
РБК собрал список операций, которые теперь можно и нельзя совершать с безналичной валютой в условиях стремительной дедолларизации российской финансовой системы.
Новости предыдущего дня, 24 июня — здесь.
Из серии произведений "Как про€бать страну. Месяц четвёртый. Глава 122"
дык еще не проебали, сопротивляются. но закономерный конец всё ближе, согласен.
Закончится бегством зеленского в штаты
+ 15 рублей, один лапоть и лучина. Продолжай, товарищ
Как же медведежена и миска каши
Ну, лучины точно не будет. Лучина может быть вполне в других странах. Такой вот факт.
Надеюсь все закончится главе на 244, смертью царя и последующей отправкой в небытие государства. Такому уродству не должно быть места в будущем. Прекрасном будущем.
ви таки сохранились, или патронами закупились?
Император защищает)
Открыл по приложенной ссылке новость, а там платный доступ к ней. В чем смысл таких ссылок? Или автор считает, что это клёвая новость сама по себе, что РБК что-то запостили?
Первое полугодие заканчивается через пару дней, может быть увеличилИ? Или за эти пару дней увеличат? Ничего не понятно
Прочитал "крупнейшие каршеринги увеличат парк самолетов" :)))
У них на это больше шансов, чем у наших авиакомпаний :)
Товарооборот расположенных в ТЦ Москвы магазинов парфюмерии и косметики по итогам первых двух недель июня оказался на 12% ниже год к году, а количество чеков сократилось на 18%, сообщили в Focus Technologies. Причины — стремление россиян к экономии, увеличение на 30% стоимости популярных позиций и сокращение ассортимента....
А ещё такие аналитики забывают или целенаправленно игнорируют такой факт, что многие просто стали заказывать товары в онлайн....
Хотите сказать, что в 2021 (который ещё вполне себе ковидным был) люди меньше использовали онлайн каналы, а сейчас резко (и без явной причины) в онлайн вышли?
В несколько процентов я бы мог поверить, так как тренд такой есть, но 20% за год - такого резкого перехода быть не может.
Не может быть - посмотрите аналитику роста онлайн заказов.
Ещё как может быть, а точнее есть...
Ну хоть Mango остаётся, это хорошо
Да не остаётся, а через прокладку будут торговать, к такому формату скоро все прейдут. Кола тоже на паузе, думают как обойти проблемы...
Новостей мало и это, пожалуй, очень неплохо – последние дни очень насыщенными были.
«РБК собрал список операций» – а список и так невелик был, и всё короче и короче с каждым днём.
«Несмотря на трудности с поставками» – тырят у конкурентов, красят, прошивают и в строй? (-:
Больше манго стране!
Одно манго откроет магазины, другое прекращает страховать детей и животных.
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ
Новость про увеличение объёмов прокатчиков самокатов из Лучше в Хуже надо перенести. Теперь пройти по улице пешком проблемно не только в центре, но и в спальниках, где наплодили точек проката вот этого вот