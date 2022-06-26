«Если бы ты не покупал каждый день кофе, то давно бы накопил на жильё» Статьи редакции
Почему сделать это вряд ли получится и как этот миф разошёлся в США из-за бума на финансовых консультантов — в пересказе The Hustle.
«Не можешь купить жильё — реже пей латте в кофейнях» — такой упрёк в свой адрес слышал, наверное, каждый миллениал. Можно заменить кофе на тосты с авокадо, сигареты или алкоголь. Финансовые консультанты продвигают эту идею в книгах, интернете и на телевидении более 20 лет.
По их словам, богатыми могут стать вообще все: главное — перестать тратить заработанные деньги на «ненужное». Но на самом деле покупка условного латте — это отчасти побочный эффект экономических потрясений, а не признак плохого управления собственными деньгами, пишет The Hustle.
При чём тут латте
О латте как о факторе, мешающем людям богатеть, впервые заговорил в своих книгах финансовый эксперт и писатель Дэвид Бах ещё в 1995 году. Тогда в США процветала индустрия финансовых консультаций: в одном только 1995-м в стране работало около 30 тысяч таких специалистов — вдвое больше, чем в первой половине «девяностых».
До этого американцы справлялись со своими деньгами без помощи экспертов, потому что преимущественно у всех — вдобавок к государственной пенсии — был добровольный пенсионный план с установленными выплатами.
Размер такой пенсии определяли по стажу и средней зарплате за последние пять лет, а перевод пенсионных отчислений брал на себя работодатель. И он же вплоть до выхода сотрудника на пенсию следил за счётом. На 1975 год с таким планом в частном секторе работало около 88% жителей США.
Но экономическая политика в стране менялась. На рынке появлялись индивидуальные пенсионные счета, которые облагались налогом на входе. А на смену планам с установленными выплатами пришёл накопительный пенсионный счёт — 401(k). На него отчисления вносили уже сами работники, а работодатель делал это по желанию.
Теперь управлять счетами американцам всё чаще приходилось самостоятельно, поэтому спрос на консультантов постепенно рос. Эксперты понимали, что могут раздуть его ещё сильнее — на телевидении и в книгах. Но для этого нужно было что-то броское и ёмкое.
Так у Баха и появился «фактор латте», поскольку в 1980-1990-х на подъёме был не только новый пенсионный план, но и кофейная отрасль. Рынок спешелти-кофе к середине «девяностых» оценивали в $1,5 млрд.
Более дорогой кофе из кофеен считали «легкомысленной роскошью», которая требует лишних денег. Особенно расхожим мнение было среди более старшего поколения и жителей пригородов, где на тот момент не работал даже Starbucks.
Но у этой «кофейной привычки» есть и другая сторона. Аналитики полагают, что американцы стали часто пить латте просто потому, что не могли позволить себе более дорогие удовольствия: например, поход в ночной клуб или покупку пары джинсов от Nordstrom. Ведь гарантированные работодателем пенсии становились редкостью, зарплаты не особо росли, а личные доходы населения из-за отчислений на пенсионные счета сокращались.
Действительно ли отказ от латте — экономия
Дэвид Бах утверждал, что придумал понятие «фактора латте», пообщавшись с одной из клиенток — 23-летней девушкой, которая каждый день покупала кофе. По словам Баха, если бы не эти траты, в перспективе она могла бы стать мультимиллионершей.
Он посчитал, что растраты на маленькие прихоти вроде латте или диетической колы могут составлять $5 в день, $150 в месяц и почти $2000 в год. Если с 23 лет вкладывать эти деньги в акции c доходностью 11%, к 65 годам можно заработать около $2 млн.
Но в подсчётах Баха есть нюанс, пишет The Hustle. Годовая доходность индекса Доу Джонса, например, в период с 1949 по 1999 год составляла около 9,7%, а не 11%. И даже если закрыть на это глаза, «Калькулятор фактора латте» самого Баха тоже не обещает, что экономия $5 в день в течение 40 лет принесёт $2 млн.
Прославиться в СМИ у Баха всё равно получилось и продвинуть теорию тоже, так что впоследствии он говорил уже не только о латте, но и другой «роскоши» — это мобильные телефоны, абонементы в спортзал, кабельное телевидение.
Однако среди финансовых экспертов его идею разделяли не все. Глава факультета личных финансов и директор программ финансового планирования в Университете Висконсин-Мэдисон Клифф Робб, например, заявил, что ему такие размышления не близки.
Основатель консультационной компании Concurrent Financial Planning Престон Черри считает, что сам совет разумный и помогает лучше понять, как оценивать финансовое состояние. Но лучше, по его мнению, мотивировать людей зарабатывать больше, чтобы не приходилось переживать о каждой мелкой трате, чем упрекать их.
Многие финансисты 20 века считали, что увеличение богатства и потеря денег связаны прежде всего с объёмом трат: чем больше последних, тем хуже благосостояние. Но экономист Джеффри Ланди отмечает, что учёные провели недостаточно исследований, чтобы уверенно заявлять о причинах.
По его словам, более высокие растраты мало влияли на обеспеченность американцев. Куда большее влияние оказывали другие факторы: разводы, потеря работы, кредиты под высокие проценты, дорогостоящее медицинское обслуживание.
А экономить люди на самом деле очень даже умеют, говорит колумнистка The Washington Post Элейн Олен. Просто делают это с трудом.