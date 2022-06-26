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Финансы
Непростой корабль

Новости и тексты на фоне 123 дня «спецоперации»: страны G7 введут запрет на импорт российского золота Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: flickr.com

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 25-27 июня: доллар — 53,32 рублей, евро — 55,96 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 24 июня: доллар — 53,40 рублей, евро — 56,07 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,33 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,03 рублей, евро — по 63,17 рублей.

Стало хуже

Страны G7 объявят об отказе от российского золота, сообщил президент США Джозеф Байден. По информации Bloomberg, WSJ и Reuters, американский Минфин объявит о запрете на покупку российского золота уже 28 июня.

По данным Reuters, G7 также обсуждает предельные цены на российскую нефть.

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Очередь на российско-литовской границе на выезд из России увеличилась до 250 грузовиков.

А что стало

Только 4% немецких компаний, работающих в России, заявили о желании полностью покинуть рынок с начала «военной операции», пишет РБК со ссылкой на Российско-Германскую внешнеторговую палату, которая опросила 1050 своих компаний-членов в конце апреля.

Не спешат уходить и японские компании. Как пишет агентство Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank, только четыре из 168 крупных компаний страны (2,4%) покинули российский рынок. Схожий показатель у Италии, около 5% компаний которой сообщили о намерении уйти из России.

Новости предыдущего дня, 25 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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8 комментариев
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Вадим Д.

Можно короче (-:
Ух, грузовики бегут, золото наше никому не нужно, но немцы/японцы/итальянцы уходить не хотят.
Всем спасибо, все свободны!

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Александр Иванов

Есть декларации, а есть действия

P.S: Вангую что золото скоро резко возрастет в цене :)

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Некто съел 2 яблока

Или грузовики )))

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Неизвестный Неизвестный

in the meanwhile...

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Некто съел 2 яблока

Жуть жуткая

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Александр Иванов

Пипл хавает, значит надо исчо

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LB
- Только 4% немецких компаний, работающих в России, заявили о желании полностью покинуть рынок с начала «военной операции», пишет РБК со ссылкой на Российско-Германскую внешнеторговую палату, которая опросила 1050 своих компаний-членов в конце апреля.
- Не спешат уходить и японские компании. Как пишет агентство Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank, только четыре из 168 крупных компаний страны (2,4%) покинули российский рынок. Схожий показатель у Италии, около 5% компаний которой сообщили о намерении уйти из России.

где то грустят ципсошники и представители ПРБ.

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Андрей Мельник

А на белорусское золото и нефть запрет ведь не вводили?

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