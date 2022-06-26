Новости и тексты на фоне 123 дня «спецоперации»: страны G7 введут запрет на импорт российского золота Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 25-27 июня: доллар — 53,32 рублей, евро — 55,96 рублей.
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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 60,03 рублей, евро — по 63,17 рублей.
Стало хуже
Страны G7 объявят об отказе от российского золота, сообщил президент США Джозеф Байден. По информации Bloomberg, WSJ и Reuters, американский Минфин объявит о запрете на покупку российского золота уже 28 июня.
По данным Reuters, G7 также обсуждает предельные цены на российскую нефть.
Очередь на российско-литовской границе на выезд из России увеличилась до 250 грузовиков.
А что стало
Только 4% немецких компаний, работающих в России, заявили о желании полностью покинуть рынок с начала «военной операции», пишет РБК со ссылкой на Российско-Германскую внешнеторговую палату, которая опросила 1050 своих компаний-членов в конце апреля.
Не спешат уходить и японские компании. Как пишет агентство Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank, только четыре из 168 крупных компаний страны (2,4%) покинули российский рынок. Схожий показатель у Италии, около 5% компаний которой сообщили о намерении уйти из России.
Новости предыдущего дня, 25 июня — здесь.
Можно короче (-:
Ух, грузовики бегут, золото наше никому не нужно, но немцы/японцы/итальянцы уходить не хотят.
Всем спасибо, все свободны!
Есть декларации, а есть действия
P.S: Вангую что золото скоро резко возрастет в цене :)
Или грузовики )))
in the meanwhile...
Жуть жуткая
Пипл хавает, значит надо исчо
- Не спешат уходить и японские компании. Как пишет агентство Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank, только четыре из 168 крупных компаний страны (2,4%) покинули российский рынок. Схожий показатель у Италии, около 5% компаний которой сообщили о намерении уйти из России.
где то грустят ципсошники и представители ПРБ.
А на белорусское золото и нефть запрет ведь не вводили?