Новости и тексты на фоне 124 дня «спецоперации»: Bloomberg заявил о дефолте в России, спрос на пиратский Windows растёт Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 25-27 июня: доллар — 53,32 рублей, евро — 55,96 рублей
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,17 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,69 рубля, евро — по 62,78 рубля.
Стало хуже
Япония ввела новые санкции против российских физлиц и предприятий. Они касаются запрета на импорт российского золота, заморозки активов примерно 70 российских физических и юридических лиц, запрета на экспорт продукции в адрес 90 российских предприятий и компаний, связанных с военной отраслью.
Европейские производители оборудования для фарминдустрии, включая Syntegon и GEA, начали отказываться от поставок в Россию запчастей, хотя они не попали под западные санкции. Это может привести к проблемам с производством лекарств. Поставщики ищут альтернативы в Китае и Индии.
21% компаний малого и среднего бизнеса решили полностью сократить бюджет на таргетированную рекламу в соцсетях, по данным сервиса e-mail рассылок Unisender. Ещё 53% таких рекламодателей урезали расходы на продвижение в соцсетях на 10–60%.
А что стало
Сделка по продаже российского подразделения GBFoods (выпускает продукты под брендом Gallina Blanca) непальской Chaudhary Group не состоялась. У покупателя возникли проблемы с привлечением денег на сделку, также его интерес мог охладеть из-за кризиса, полагают эксперты.
Малый и средний бизнес на 10-15% чаще стал передавать дебиторскую задолженность коллекторам.
После того как Microsoft объявил о приостановке официальных продаж, количество запросов в Google по установке пиратских версий операционной системы Windows увеличилось на 80–250%. На российскую систему на базе Linux спрос тоже вырос, но не значительно. Компания ожидает продаж в «несколько тысяч» копий.
Bloomberg сообщил о произошедшем в России дефолте по валютным долговым обязательствам в ночь на понедельник. Страна должна была заплатить проценты на сумму около $100 млн. Агентство признает, что «с учётом ущерба, уже нанесенного экономике и рынкам, дефолт пока носит символический характер, и мало что значит для россиян».
Новости предыдущего дня, 26 июня — здесь.
Какой лютый идиотизм.
- Мы не даём вам лицензию на обслуживание госдолга.
- Но мы готовы платить, хоть в долларах, хоть в рублях.
- Смотрите все, Россия допустила дефолт!!11
Лютый идиотизм, когда всем от этого весело
Доллар теперь на 30 пойдёт?
Доллар скоро к 70-80 уйдёт из-за снижение процентной ставки и роста параллельного импорта.
Придерживаюсь того же прогноза, но ставлю на то, что не скоро и при условии снятия валютных ограничений.
А снимать их никто не будет, иначе иностранцы быстро обменяют бизнесы на кэш )
С дефолтом!
Поехали!
Опять мы первые – самый длинный дефолт, наверное? (-:
Как неожиданно и приятно :)
Всех, кто ещё может помыть ноги в раковине, я поздравляю с днём молодёжи!
Шёл 124-й спецдень. Нам хватит, пожалуй.
«На российскую систему на базе Linux спрос тоже вырос, но не значительно» – оно и не удивительно.
«Дефолт пока носит символический характер, и мало что значит для россиян» – да у нас дефолт уж 124-й день, привыкаем, знаете ли.
Сарказм.
Ха, на новый офис хватило! А, директора просто заслушаешься, про новые горизонты ‼️😬😬😬
Ба, что за диво дивное? (-:
Бывший люксофт, - директор курдюмов неплохо перераспределяет бюджетное бабло, ,,,
Он из этих, небось, эффективных? (-:
А вы из этих? (((==
Ну как Вы могли такое подумать?!
Запросы на поиск пиратской винды увеличился)
Он и не уменьшался никогда)
Оказывается, Винду можно было качать не только с Рутрекера 😲
"Малый и средний бизнес на 10-15% чаще стал передавать дебиторскую задолженность коллекторам."-Ну всё приехали
Типо остались соцсети не помойки в которых можно что-то продать?
У нас и соцсетей-то, если честно, не так и много осталось, хоть каких-то.
В тележке можно неплохо продвигать бизнес, но это пока. ВК помойка, работает в конвульсиях.
Дефолт РФ погоду не изменит. На потребителя это уже никак не влияет. Вот когда будут санкции снимать после кремлёвской спец. операции, то это будет удар по репутации, что значит кредиты в иностранной валюте будут под очень высокий процент выдавать на восстановление экономики.
Силен в ЭКОНОМИКЕ!!! Даже ДЕФОЛТ У ТЕБЯ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ🤦♀️🤦♀️🤦♀️
Ну так "дефолт" из-за того, что кредитор отказался принимать средства, а не потому что денег нет у заёмщика:)
Я так понимаю, в связи с ситуацией вокруг Виндоус, государственные компании, что годами на нём работали, сейчас массово должны будут перебираться на посконные сборки Линукса. Представляю, какой уровень пиздеца ожидает всех - от рядовых секретарш госконтор до админов. На привыкание уйдут годы.
Только принятие закона властями о признании Zver параллельным официальным поставщиком ПО Виндоус может спасти ситуацию.
Секретарши за пару недель переучиваются, а поскольку в основном юзают браузер и Word - то все сводится к запоминанию расположения новых иконочек и кнопочек.
Если старое работает, то можно переводить на Линукс только новые рабочие места. На переход и привыкание уйдут годы. Будет больше обучающих роликов, админы выработают приемы эффективной работы, все приспособятся как-то.
Пересаказанная статья из Блумберг, написанная каким-то корявым журналюгой с целью привлечь внимание к собст-но Блумбергу. Даже оригинал - просто компиляция неясных и не связанных предложений о России и синонимированных фин. терминов.
Иными словами - полный треш.
Ты не рефлексируй, просто признай что всё плохо и лайков навали
Забавно, что решит суд, когда начнут подавать иски к России и попытаются отобрать зарубежную собственность.
Это же будет прецедент.
Да здравствует, параллельный windows!
Начнëм с того, что Bloomberg - это не государственная и даже не банковская структура. Формально, они вообще никто. И в принципе ни за что не отвечают
Вообще дефолт объявляют международные рейтинговые агентства, а они ушли из России, вот и решил Блумберг пропищать.