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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 124 дня «спецоперации»: Bloomberg заявил о дефолте в России, спрос на пиратский Windows растёт Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 25-27 июня: доллар — 53,32 рублей, евро — 55,96 рублей

Курс доллара на рынке Forex на 07:33 мск — 52,09 рубля, евро — 54,9 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,17 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,69 рубля, евро — по 62,78 рубля.

Стало хуже

Япония ввела новые санкции против российских физлиц и предприятий. Они касаются запрета на импорт российского золота, заморозки активов примерно 70 российских физических и юридических лиц, запрета на экспорт продукции в адрес 90 российских предприятий и компаний, связанных с военной отраслью.

Европейские производители оборудования для фарминдустрии, включая Syntegon и GEA, начали отказываться от поставок в Россию запчастей, хотя они не попали под западные санкции. Это может привести к проблемам с производством лекарств. Поставщики ищут альтернативы в Китае и Индии.

21% компаний малого и среднего бизнеса решили полностью сократить бюджет на таргетированную рекламу в соцсетях, по данным сервиса e-mail рассылок Unisender. Ещё 53% таких рекламодателей урезали расходы на продвижение в соцсетях на 10–60%.

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А что стало

Сделка по продаже российского подразделения GBFoods (выпускает продукты под брендом Gallina Blanca) непальской Chaudhary Group не состоялась. У покупателя возникли проблемы с привлечением денег на сделку, также его интерес мог охладеть из-за кризиса, полагают эксперты.

Малый и средний бизнес на 10-15% чаще стал передавать дебиторскую задолженность коллекторам.

После того как Microsoft объявил о приостановке официальных продаж, количество запросов в Google по установке пиратских версий операционной системы Windows увеличилось на 80–250%. На российскую систему на базе Linux спрос тоже вырос, но не значительно. Компания ожидает продаж в «несколько тысяч» копий.

Bloomberg сообщил о произошедшем в России дефолте по валютным долговым обязательствам в ночь на понедельник. Страна должна была заплатить проценты на сумму около $100 млн. Агентство признает, что «с учётом ущерба, уже нанесенного экономике и рынкам, дефолт пока носит символический характер, и мало что значит для россиян».

Новости предыдущего дня, 26 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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38 комментариев
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Andrey Gordeev

Какой лютый идиотизм.
- Мы не даём вам лицензию на обслуживание госдолга.
- Но мы готовы платить, хоть в долларах, хоть в рублях.
- Смотрите все, Россия допустила дефолт!!11

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Некто съел 2 яблока

Лютый идиотизм, когда всем от этого весело

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Nk

Доллар теперь на 30 пойдёт?

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Red Flag

Доллар скоро к 70-80 уйдёт из-за снижение процентной ставки и роста параллельного импорта.

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ondefeat

Придерживаюсь того же прогноза, но ставлю на то, что не скоро и при условии снятия валютных ограничений.

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Сергей С.

А снимать их никто не будет, иначе иностранцы быстро обменяют бизнесы на кэш )

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Speakswhatthinks

С дефолтом!

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Александр Зайцев
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Вадим Д.

Поехали!
Опять мы первые – самый длинный дефолт, наверное? (-:

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Skyray

Как неожиданно и приятно :)

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Финансовый корабль

Всех, кто ещё может помыть ноги в раковине, я поздравляю с днём молодёжи!

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Андрей Стальмаков
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Вадим Д.

Шёл 124-й спецдень. Нам хватит, пожалуй.

«На российскую систему на базе Linux спрос тоже вырос, но не значительно» – оно и не удивительно.

«Дефолт пока носит символический характер, и мало что значит для россиян» – да у нас дефолт уж 124-й день, привыкаем, знаете ли.

Сарказм.

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Тая

Ха, на новый офис хватило! А, директора просто заслушаешься, про новые горизонты ‼️😬😬😬

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Вадим Д.

Ба, что за диво дивное? (-:

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Тая

Бывший люксофт, - директор курдюмов неплохо перераспределяет бюджетное бабло, ,,,

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Вадим Д.

Он из этих, небось, эффективных? (-:

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Ni Ck

А вы из этих? (((==

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Вадим Д.

Ну как Вы могли такое подумать?!

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Илья Ив

Запросы на поиск пиратской винды увеличился)
Он и не уменьшался никогда)

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Ияза Гара

Оказывается, Винду можно было качать не только с Рутрекера 😲

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Игорь Гарановский

"Малый и средний бизнес на 10-15% чаще стал передавать дебиторскую задолженность коллекторам."-Ну всё приехали

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Skyray
решили полностью сократить бюджет на таргетированную рекламу в соцсетях.

Типо остались соцсети не помойки в которых можно что-то продать?

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Вадим Д.

У нас и соцсетей-то, если честно, не так и много осталось, хоть каких-то.

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Роман Закиев

В тележке можно неплохо продвигать бизнес, но это пока. ВК помойка, работает в конвульсиях.

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Red Flag

Дефолт РФ погоду не изменит. На потребителя это уже никак не влияет. Вот когда будут санкции снимать после кремлёвской спец. операции, то это будет удар по репутации, что значит кредиты в иностранной валюте будут под очень высокий процент выдавать на восстановление экономики.

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Тая

Силен в ЭКОНОМИКЕ!!! Даже ДЕФОЛТ У ТЕБЯ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТ🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

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Nk

Ну так "дефолт" из-за того, что кредитор отказался принимать средства, а не потому что денег нет у заёмщика:)

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Слегка Придурковатый

Я так понимаю, в связи с ситуацией вокруг Виндоус, государственные компании, что годами на нём работали, сейчас массово должны будут перебираться на посконные сборки Линукса. Представляю, какой уровень пиздеца ожидает всех - от рядовых секретарш госконтор до админов. На привыкание уйдут годы.

Только принятие закона властями о признании Zver параллельным официальным поставщиком ПО Виндоус может спасти ситуацию.

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Ияза Гара

Секретарши за пару недель переучиваются, а поскольку в основном юзают браузер и Word - то все сводится к запоминанию расположения новых иконочек и кнопочек.

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Юрий Б.

Если старое работает, то можно переводить на Линукс только новые рабочие места. На переход и привыкание уйдут годы. Будет больше обучающих роликов, админы выработают приемы эффективной работы, все приспособятся как-то.

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Oleg Motocyclov

Пересаказанная статья из Блумберг, написанная каким-то корявым журналюгой с целью привлечь внимание к собст-но Блумбергу. Даже оригинал - просто компиляция неясных и не связанных предложений о России и синонимированных фин. терминов.
Иными словами - полный треш.

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Roman Biboran

Ты не рефлексируй, просто признай что всё плохо и лайков навали

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Nk

Забавно, что решит суд, когда начнут подавать иски к России и попытаются отобрать зарубежную собственность.
Это же будет прецедент.

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Boris

Да здравствует, параллельный windows!

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Andrew
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Антон Соловьев

Начнëм с того, что Bloomberg - это не государственная и даже не банковская структура. Формально, они вообще никто. И в принципе ни за что не отвечают

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Nk

Вообще дефолт объявляют международные рейтинговые агентства, а они ушли из России, вот и решил Блумберг пропищать.

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