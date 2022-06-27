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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 25-27 июня: доллар — 53,32 рублей, евро — 55,96 рублей

Курс доллара на рынке Forex на 07:33 мск — 52,09 рубля, евро — 54,9 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,17 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,69 рубля, евро — по 62,78 рубля.

Стало хуже

Япония ввела новые санкции против российских физлиц и предприятий. Они касаются запрета на импорт российского золота, заморозки активов примерно 70 российских физических и юридических лиц, запрета на экспорт продукции в адрес 90 российских предприятий и компаний, связанных с военной отраслью.

Европейские производители оборудования для фарминдустрии, включая Syntegon и GEA, начали отказываться от поставок в Россию запчастей, хотя они не попали под западные санкции. Это может привести к проблемам с производством лекарств. Поставщики ищут альтернативы в Китае и Индии.

21% компаний малого и среднего бизнеса решили полностью сократить бюджет на таргетированную рекламу в соцсетях, по данным сервиса e-mail рассылок Unisender. Ещё 53% таких рекламодателей урезали расходы на продвижение в соцсетях на 10–60%.

А что стало

Сделка по продаже российского подразделения GBFoods (выпускает продукты под брендом Gallina Blanca) непальской Chaudhary Group не состоялась. У покупателя возникли проблемы с привлечением денег на сделку, также его интерес мог охладеть из-за кризиса, полагают эксперты.

Малый и средний бизнес на 10-15% чаще стал передавать дебиторскую задолженность коллекторам.

После того как Microsoft объявил о приостановке официальных продаж, количество запросов в Google по установке пиратских версий операционной системы Windows увеличилось на 80–250%. На российскую систему на базе Linux спрос тоже вырос, но не значительно. Компания ожидает продаж в «несколько тысяч» копий.

Bloomberg сообщил о произошедшем в России дефолте по валютным долговым обязательствам в ночь на понедельник. Страна должна была заплатить проценты на сумму около $100 млн. Агентство признает, что «с учётом ущерба, уже нанесенного экономике и рынкам, дефолт пока носит символический характер, и мало что значит для россиян».

Новости предыдущего дня, 26 июня — здесь.