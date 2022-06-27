Bloomberg сообщил о первом с 1918 года дефолте в России по валютному долгу, пока он «символический» Статьи редакции
Страна не перевела около $100 млн по процентам в срок.
- В ночь на 27 июня у России истёк льготный период для выплаты процентов на $100 млн. Это считается событием дефолта, пишет Bloomberg.
- Валютные резервы ЦБ заморожены, а крупнейшие банки «отрезаны от мировой финансовой системы», поэтому технический дефолт — «мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя», пишет агентство.
- При этом дефолт пока «носит символический характер, и мало что значит для россиян», дополнило издание.
- 23 июня Минфин объявил, что будет гасить внешний долг в $40 млрд в рублях, а ЕС и США создают «искусственные преграды, чтобы повесить ярлык "дефолт"».
- В тот день ведомство перевело 12,51 млрд рублей (около $234,85 млн) в Национальный расчетный депозитарий рубли для выплаты по евробондам «Россия-2027» и «Россия-2047».
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Спасибо за наводку headlines
То есть США не дают западным же гражданам и организациям получить свои выплаты. Гениально.
Как я понимаю, теперь есть юридические основания на продажу имущества РФ с целью компенсации потерь инвесторов. ¯\_(ツ)_/¯
Забавно будет, если они будут конфисковывать часть резервов и с них сами выплачивать и дефолт объявили и инвесторы довольны) Хотя даже если это технически возможно, такое точно будет как-то завуалировано...
Дефолт и дефолт. После всего случившегося кого это способно удивить?
Создают искусственную преграду, чтоб всему миру ГРОМКО сказать что Россия объявила дефолт.
Т.е. мы в такой жопе, что хуже уже не будет и даже дефолт не имеет значения? Хммм, успокоили...
Плохо, что вы в такой жопе :\
Раньше стебали веганов, которые при любом поводе и без кричали - а я веган. Сейчас появились такие как вы, которые при любом поводе и без тыкают всем - а я не в России. Зачем? Кому интересна эта информация? Некий ноунейм из интернетика не в России - вот новость-то)
Так он и не говорил, что он не в России )))
мы наблюдаем зарождение параллельной реальности - в ней путинская инфляция, российский дефолт и много всего интересного :)
"Валютные резервы ЦБ заморожены, а крупнейшие банки «отрезаны от мировой финансовой системы»"-Заморозили счета и хотят выплат,,логика? не не слышали
Дефолт обьявляют рейтинговые агенства которые ушли из РФ .Блумберг-журнал он может что угодно обьявлять))