Финансы
Маша Цепелева

Bloomberg сообщил о первом с 1918 года дефолте в России по валютному долгу, пока он «символический» Статьи редакции

Страна не перевела около $100 млн по процентам в срок.

  • В ночь на 27 июня у России истёк льготный период для выплаты процентов на $100 млн. Это считается событием дефолта, пишет Bloomberg.
  • Валютные резервы ЦБ заморожены, а крупнейшие банки «отрезаны от мировой финансовой системы», поэтому технический дефолт — «мрачный признак быстрого превращения страны в экономического, финансового и политического изгоя», пишет агентство.
  • При этом дефолт пока «носит символический характер, и мало что значит для россиян», дополнило издание.
  • 23 июня Минфин объявил, что будет гасить внешний долг в $40 млрд в рублях, а ЕС и США создают «искусственные преграды, чтобы повесить ярлык "дефолт"».
  • В тот день ведомство перевело 12,51 млрд рублей (около $234,85 млн) в Национальный расчетный депозитарий рубли для выплаты по евробондам «Россия-2027» и «Россия-2047».

#новость #дефолт

1750 просмотров
Спасибо за наводку headlines
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Написать комментарий...
MedievalRain

То есть США не дают западным же гражданам и организациям получить свои выплаты. Гениально.

Ответить
Развернуть ветку
Ринат Сабитов

Как я понимаю, теперь есть юридические основания на продажу имущества РФ с целью компенсации потерь инвесторов. ¯\_(ツ)_/¯

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Забавно будет, если они будут конфисковывать часть резервов и с них сами выплачивать и дефолт объявили и инвесторы довольны) Хотя даже если это технически возможно, такое точно будет как-то завуалировано...

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Loginov

Дефолт и дефолт. После всего случившегося кого это способно удивить?

Ответить
Развернуть ветку
Эчис Тюлюш

Создают искусственную преграду, чтоб всему миру ГРОМКО сказать что Россия объявила дефолт.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов
западный капитал и так уже недоступен

Т.е. мы в такой жопе, что хуже уже не будет и даже дефолт не имеет значения? Хммм, успокоили...

Ответить
Развернуть ветку
Александр Иванов

Плохо, что вы в такой жопе :\

Ответить
Развернуть ветку
Анастасия Качалова

Раньше стебали веганов, которые при любом поводе и без кричали - а я веган. Сейчас появились такие как вы, которые при любом поводе и без тыкают всем - а я не в России. Зачем? Кому интересна эта информация? Некий ноунейм из интернетика не в России - вот новость-то)

Ответить
Развернуть ветку
Nickname

Так он и не говорил, что он не в России )))

Ответить
Развернуть ветку
Nickname

мы наблюдаем зарождение параллельной реальности - в ней путинская инфляция, российский дефолт и много всего интересного :)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Войнов

"Валютные резервы ЦБ заморожены, а крупнейшие банки «отрезаны от мировой финансовой системы»"-Заморозили счета и хотят выплат,,логика? не не слышали

Ответить
Развернуть ветку
роман долгополов

Дефолт обьявляют рейтинговые агенства которые ушли из РФ .Блумберг-журнал он может что угодно обьявлять))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
null