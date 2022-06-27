«Тинькофф» оценил в $7 млн убыток от клиентов, заработавших на обмене валют Статьи редакции
Из-за ошибки сотрудников банка 265 человек смогли заработать на промежуточной конвертации в фунты и евро при покупке доллара.
- «Тинькофф» назвал сумму ущерба во время суда с одним из клиентов, сообщил Forbes со ссылкой на его адвоката Кирилла Штельму и документы дела.
- Банк объяснил суду, что 27 февраля, а также 1 и 11 марта из-за ошибок сотрудников произошёл сбой в расчетах кросс-курсов. Например, 11 марта после перевода рублей в евро, а потом в доллар, курс доллара составил 122 рубля. Это на 9% ниже биржевого курса и на 10% ниже официального курса ЦБ, на тот момент.
- Ошибки создали «предпосылки для необоснованного обогащения» клиентов — они несколько раз меняли валюту, а потом выводили деньги. Выгода для одного клиента была 1,34% от суммы операции, всего клиентов было 265. Представитель банка не ответил по существу на вопросы издания.
- В конце февраля доллар в приложении «Тинькофф» стоил 150 рублей, а через промежуточную конвертацию в фунт — 88 рублей, рассказывал Forbes клиент банка. При этом продать валюту на бирже можно было по 105 рублей.
- Когда банк нашёл ошибку, он начал блокировать счета клиентов, а после снял с них деньги. Блокировку объясняли операциями, «попадающими под признаки злоупотребления условиями договора обслуживания».
- В апреле часть клиентов подала в суд на банк с требованием разблокировать счета и вернуть деньги. Несколько дел рассматриваются в Москве, одно — в Саранске, шесть клиентов обратились за юридической помощью в Хабаровске. Тогда «Тинькофф» планировал подавать встречные иски.
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Ни один банк с такой скоростью не пробивал дно за дном, как Тинёк за последние 4 месяца. Просто взять и превратить свой бренд в синоним "говна" за такой срок это постараться нужно.
Тинёк пробивает дно с той же скоростью, как наша страна пробивает дно в вопросах международной политики)
Там владелец поменялся и ппц
Уверен, что новое руководство специально занимается уничтожением компании.
Ты прям мои мысли читаешь
Как бы альфа не потеряла титул главного зашкварбанка страны
Тинькофф опять что-то накосячил, кинул на 7 миллионов долларов 256 клиентов
Реакция в комментариях: бурная, яд, сарказм, банк говно, говно банк, копает дно...
Статья описывающая проблемы стоматологии, которые затронут всех жителей страны.
Реакция: умеренная (как будто у всех зубы казённые), да все нормально, импортозаместим, не все так страшно, это временно
"Просто взять и превратить свой бренд в синоним "говна" за такой срок это постараться нужно."
Тут за 4 месяца один превратил целую страну в синоним зла и сделал из нее страну-изгоя.
Банк давал возможность - я пользовался. В чем злоупотребление?
Давайте и на криптобиржах всех банить, кто зарабатывает на разнице курсов. Дебилы блять.
Ваша ошибка - сами и отвечайте.
Какие то АУЕ убеждения. Если вы увидите как у другого человека кошелёк из кармана выпал, тоже заберете с мыслью "сам ошибся - сам виноват" ?
Когда клиент покупает у Тинькова доллар на 9% ниже биржевого курса, это злоупотребление, а когда Тиньков у клиента на 15% дешевле биржи это нормальная практика. Смотрите не перепутайте
это другое. Банк должен получать прибыль, а клиент этого банка не должен. Что не понятного?
Т.е. ошиблись сотрудники банка, но в суд подали на клиентов, я все правильно понял?
Если бы Тинькофф банк подал в суд…
Они просто списали (украли) деньги со счетов клиентов в одностороннем порядке.
Вроде они проиграли суд
Старая шлюха рассылает досудебные претензии: "Десять лет назад в порту вы воспользовались мною по обоюдному желанию. Но позже я выяснила, что цена на классику была занижена. Прошу доплатить"
Шутки шутками но у меня реально есть такой знакомый который после продажи гаража понял что сильно продешевил. Он позвонил покупателю и попросил доплатить. Потом долго обижался что его послали.
Я просто напишу, что банк Тинькофф - пидарас.
Надеюсь, что суд встанет на сторону клиентов.
Убыток? Это их ошибка. Клиенты не виноваты. Они вообще на инвестировании зарабатывать не должны? Отлично у них владелец сменился. Раньше поддерживал предпринимателство, сейчас - нет
А клиенты маленькие дети и не понимали что не может банк продавать валюту себе в убыток ?
«Внезапные» комиссии за swift теперь понятны 😁😁😁
Подозреваю, этими комиссиями они уже давно отбили эти 7 млн.
Этот недобанк умудрился по расторженному договору насчитать у меня страховку, смс-оповещения, штрафы и пени. Я еще тогда понял, что банк - 💩. Общение с клиентами на уровне урок с зоны. А когда я зпросил выписку по карте, они тупо отказались. Пришлось писать жалобу в ЦБ. Вот по выписке и было видно, как недобанк Тинькофф начислял мне долги. В итоге они передали мое дело своей же коллекторской дочке, а мне пришлось два раза судиться с ними. Суды, кстати, я выиграл. Но кто мне исправит кредитную историю? В общем, сторонитесь этого «банка».
Если вы выиграли, банк обязан внести изменения в КИ.
Совести нет. Сами накосячили , а потом ещё и у людей забрали.
Как Тинькофф не любит то, что кто то заработал денег. А Тинькофф со своими " экспертами" не оценивал сколько они своровали денег со счетов своих клиентов? Сколько нагрели на комиссиях ? Тинькофф, из вполне нормального банка, превратился в короткий срок, в какой то ростовщический ломбард с непонятными действиями и грабительскими комиссиями.
и украл 7 миллиардов долларов у своих клиентов на SWIFT - переводах.
Ну семь миллионов долларов можно было бы и просто тихо списать в убыток. Для банка, у которого плюс-минус миллиард долларов чистой прибыли в прошлом году… Дичь какая-то
Убытков быть не должно
«Злобный коммент о тинькофф»
Косяк банка, а не клиента. К сожалению в РФ законы не писаны и всё Тинькоффу сойдёт с рук.
Все должны платить за ошибки но только не Тинькофф Банк. Жаль что с банком происходит такое а когда то ты был крутым
Тиньков показал свою ненадежность. Ошибки своей системы открыто переложили на сторону своих клиентов, ещё и в суд подали. Винить клиента, что он обагативлся за счёт банка 😆 ещё одна лживая маска с летела.
Когда то в своих бредовых мечтах, я думал, вот бы был такой баг, где можно на юзать на разницах в курсе валют разных банков, маржу
Оказывается так реально можно было
Так в итоге чем все закончилось? Бабки будут возвращать клиентам?
Лох — это судьба
Таки банк виноват. При чем тут юзеры?
А теперь пусть посчитает потери от репутации. А ведь могли "простить" эти 7 млн. раскрутить тему что "простили" свою же оплошность и привлечь новых клиентов за счёт того, что такое вообще возможно в банке и нужно иметь карточку банка.
Думаю,что внутри банка нашли конкретного стрелочника, а тому как-то надо "возместить".
Думайте что хотите, но что такое Тинек, как он начинал свой банковский бизнес и прочие нюансы были известны не многим.
То, что все рано или поздно закончится плохо, лично для меня было понятно (ну или мне так виделось). Поэтому ни разу не становился их клиентом не смотря на многочисленные предложения, первое было аж в 2011 году ))
Гигантские спреды курсов валютя тоже считаю необоснованными. Можно оштрафовать Тинькофф?
А то что тинькофф продает доллары не предупреждая при этом, что на самом деле продаются фантики которые нигде не снять это норм по их мнению ?
Всегда был любимым банком, но сейчас действительно дно за дном
Надеемся на понимание!
«Выгода 1.34%» и «убыток в 7 млн.$», т.е банк не заметил как 126 человек 522 млн.$ прокрутили?😂
А где новость "Клиенты оценили в $700млн убыток от "Тинькофф", заработавшего на валютных счетах и валютных операциях клиентов"?
я вот взял их карту, на всякий случай, один раз она мне пригодилась. В этом плане - может быть норм. А во всем остальном - лажа какая-то.
Приятно)
А хоть одно судебное решение есть? Или это тяжбы на год?