За время работы в Центробанке Набиуллина и Юдаева строили банковскую систему, которая не уступала мировым аналогам, говорят два собеседника издания в регуляторе. По их словам, проверкой этой системы стал кризис 2014 года, вызванный присоединением Крыма к России и последовавшими за этим санкциями. Тогда Центробанку удалось снизить инфляцию, по данным Росстата, с 13% до 5,4% к 2016 году. А в 2017-м она опустилась уже до рекордно низких 2,5%. «Это команда, которая сделала много хороших вещей в профессиональном смысле после 2014-го», — говорит «Медузе» экономист Сергей Гуриев.