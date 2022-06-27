Финансы
Маша Цепелева

Основанная в Санкт-Петербурге ИТ-компания DataArt продала российский бизнес Статьи редакции

Количество сотрудников в местных центрах разработки сократилось с 1500 человек до 500.

  • DataArt продала российский бизнес петербургской инвестиционно-управляющей компании N3 group и управляющему партнеру инвестхолдинга «Ташир МЕДИКА» Арсену Галстяну пишет Forbes со ссылкой на инвесткомпанию. Теперь подразделение будет работать самостоятельно под новым брендом ITentika.
  • «В России нашёлся партнер, готовый взять на себя обязательства DataArt перед бывшими сотрудниками, которые остаются в стране», — объяснил сделку основатель компании Евгений Голанд. В российских центрах разработки DataArt было около 1500 сотрудников, сейчас — 500. Сотрудники переехали в Армению, Сербию и другие страны и продолжают работать на DataArt, либо отказались от релокации и перешли на работу в российскую компанию. Остальные теперь работают в другие крупных компаниях, говорит источник издания.
  • Стороны не раскрыли сумму сделки. Она может составлять от 1,5 до 2 млрд рублей, оценил по количеству разработчиков управляющий партнер Antero Group Юрий Алейников. По его словам, потенциал выручки компании с таким количеством сотрудником — 1 млрд рублей в год. У DataArt в основном были международные заказчики, рассказал гендиректор разработчика «Рексофт» Александр Егоров.
  • У DataArt три российских юрлица — «Смартдата» (выручка в 2021 году — 838 млн рублей), «Искусство управления данными» (выручка за 2021 год — 511 млн рублей) и «Ридлсофт» (464 млн рублей). Первое ООО компания ликвидирует, вторые два передаст, рассказал близкий к сделке источник.
  • Компания основана в 1997 году Евгением Голандом в Санкт-Петербурге. Она разрабатывает программы для компаний, например, сотрудничала со Nasdaq, Ocado Technology, Skyscanner и другими. По данным на сайте, топ-менеджеры DataArt находятся в США, Великобритании, ОАЭ, Сербии, Португалии, Швейцарии, Испании, Черногории и Украине.
  • В марте 2022 года DataArt объявила, что прекратит инвестиции, наём и развитие бизнеса в России, но продолжит выполнять все обязательства перед сотрудниками и клиентами. По данным WSJ, всего в DataArt работали около 5700 сотрудников, из них около 2000 — в Украине и 1700 — в России.

#новость #dataart

4178 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Написать комментарий...
Кирилл Макеев

Топовая галера перешла в группу Ташир.
Теперь её работники будут класть асфальт. Что позволит им стать сильными мужчинами, которые сейчас так нужны Родине. А не хлипкими кнопкодавами, релоцирующимися при любом дуновении ветра.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Азербайджанцы же рулят асфальтом. Так что если армяне сунутся - будет свой дорожный Карабах на всех дорогах России.

Ответить
Развернуть ветку
Кирилл Макеев
Азербайджанцы же рулят асфальтом.

Воч

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Организации, ориентированные на доход с зарубежных заказов просто физически не могут теперь работать в РФ. Как и епам, и многие другие – перевозят, кого могут, кого не могут – сокращают, локальный бизнес продают.
Очень печально: галеры-не галеры, но это рабочие места, налоги, опыт для сотрудников, как ни крути.

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Я думал это чисто украинская галера

Ответить
Развернуть ветку
Максим

С EPAM перепутали

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Маликин

EPAM - Беларусь, Luxoft - Украина

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Grechkin

Люксофт - была Россия

Ответить
Развернуть ветку
Тимур Маликин

С каких это пор? Покажите мне на их сайте вакансии в РФ.

Ответить
Развернуть ветку
Victor Komarov

Нету никакого деления по странам. Все эти компании уже давно международные (глобальные).

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Тоже ошибся. Спасибо

Ответить
Развернуть ветку
Andre Macareno

Ну не, епам все-таки слишком известен и точно есть везде, а про датаарт я только на ебаном читал

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Vlasov

Хабр мимо вас прошел? Там о них/от них регулярно выходило что то.

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

чем хоть занимались?

Ответить
Развернуть ветку
Двойной звук

Галерством

Ответить
Развернуть ветку
Максим

1 миллиард выручки на 500 сотрудников? Т.е. подразделение будет в убыток работать?

Ответить
Развернуть ветку
Erik Gimaletdinov

Все проще: там бизнес явно оптимизирован с налоговой составляющей: прибыль вся в офшорной структуре а косты в России. Низкая налоговая ставка там, и как следствие прибыль там же. Этим грешат всякие Гуглы, Фейсбуки, Эплы и прочие, где основной доход из ЕС утекает в Ирландию, а остальные структуры спокойно живут в ноль/жуткий убыток. Тут даже тупо всю выручку поделить на количество ранее работавшие 1500 сотрудников получатся копейки в расчете выручки на человека. И новый покупатель это понятное дело также понимает, поэтому и покупает внешне глубокоубыточную организацию

Ответить
Развернуть ветку
Артем Демидович

Думаю, у них структура доходов немного другая, смещена на западный рынок.

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Какая разница откуда деньги?
1 миллиард выручки минус налоги, минус ФОТ 500 сотрудников, минус амортизации, аренды и прочие расходы. Итого -1 миллиард чистой прибыли условно.

Ответить
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

Ну почему, вполне нормально при средней зарплате в 35-45к

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Я в растерянности. То ли это сарказм, то ли вы серьезно.

Ответить
Развернуть ветку
Максим

-

Ответить
Развернуть ветку
Soulis

Если были в основном зарубежные заказчики, то зачем юрлица этой компании в России вообще покупать?

Ответить
Развернуть ветку
Заходил вчера

Что бы продавать так же зарубежным заказчикам, только через прокладку. Как в детском саду честное слово.

Ответить
Развернуть ветку
Etna

очень интересно, но непонятно, чем занимались DataArt и что изменится после покупки

Ответить
Развернуть ветку
Victor Komarov

Если вам действительно интересно, отвечаю. DataArt занимается разработкой программного обеспечения(ПО) для своих заказчиков. И после покупки/разделения, также продолжит разрабатывать ПО.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Filippov

F достойной галере

Ответить
Развернуть ветку
Псков Бурито

отличная возможность сократить ненужный персонал

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 28 комментариев
null