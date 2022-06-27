Основанная в Санкт-Петербурге ИТ-компания DataArt продала российский бизнес Статьи редакции
Количество сотрудников в местных центрах разработки сократилось с 1500 человек до 500.
- DataArt продала российский бизнес петербургской инвестиционно-управляющей компании N3 group и управляющему партнеру инвестхолдинга «Ташир МЕДИКА» Арсену Галстяну пишет Forbes со ссылкой на инвесткомпанию. Теперь подразделение будет работать самостоятельно под новым брендом ITentika.
- «В России нашёлся партнер, готовый взять на себя обязательства DataArt перед бывшими сотрудниками, которые остаются в стране», — объяснил сделку основатель компании Евгений Голанд. В российских центрах разработки DataArt было около 1500 сотрудников, сейчас — 500. Сотрудники переехали в Армению, Сербию и другие страны и продолжают работать на DataArt, либо отказались от релокации и перешли на работу в российскую компанию. Остальные теперь работают в другие крупных компаниях, говорит источник издания.
- Стороны не раскрыли сумму сделки. Она может составлять от 1,5 до 2 млрд рублей, оценил по количеству разработчиков управляющий партнер Antero Group Юрий Алейников. По его словам, потенциал выручки компании с таким количеством сотрудником — 1 млрд рублей в год. У DataArt в основном были международные заказчики, рассказал гендиректор разработчика «Рексофт» Александр Егоров.
- У DataArt три российских юрлица — «Смартдата» (выручка в 2021 году — 838 млн рублей), «Искусство управления данными» (выручка за 2021 год — 511 млн рублей) и «Ридлсофт» (464 млн рублей). Первое ООО компания ликвидирует, вторые два передаст, рассказал близкий к сделке источник.
- Компания основана в 1997 году Евгением Голандом в Санкт-Петербурге. Она разрабатывает программы для компаний, например, сотрудничала со Nasdaq, Ocado Technology, Skyscanner и другими. По данным на сайте, топ-менеджеры DataArt находятся в США, Великобритании, ОАЭ, Сербии, Португалии, Швейцарии, Испании, Черногории и Украине.
- В марте 2022 года DataArt объявила, что прекратит инвестиции, наём и развитие бизнеса в России, но продолжит выполнять все обязательства перед сотрудниками и клиентами. По данным WSJ, всего в DataArt работали около 5700 сотрудников, из них около 2000 — в Украине и 1700 — в России.
4178 просмотров
Топовая галера перешла в группу Ташир.
Теперь её работники будут класть асфальт. Что позволит им стать сильными мужчинами, которые сейчас так нужны Родине. А не хлипкими кнопкодавами, релоцирующимися при любом дуновении ветра.
Азербайджанцы же рулят асфальтом. Так что если армяне сунутся - будет свой дорожный Карабах на всех дорогах России.
Воч
Организации, ориентированные на доход с зарубежных заказов просто физически не могут теперь работать в РФ. Как и епам, и многие другие – перевозят, кого могут, кого не могут – сокращают, локальный бизнес продают.
Очень печально: галеры-не галеры, но это рабочие места, налоги, опыт для сотрудников, как ни крути.
Я думал это чисто украинская галера
С EPAM перепутали
EPAM - Беларусь, Luxoft - Украина
Люксофт - была Россия
С каких это пор? Покажите мне на их сайте вакансии в РФ.
Нету никакого деления по странам. Все эти компании уже давно международные (глобальные).
Тоже ошибся. Спасибо
Ну не, епам все-таки слишком известен и точно есть везде, а про датаарт я только на ебаном читал
Хабр мимо вас прошел? Там о них/от них регулярно выходило что то.
чем хоть занимались?
Галерством
1 миллиард выручки на 500 сотрудников? Т.е. подразделение будет в убыток работать?
Все проще: там бизнес явно оптимизирован с налоговой составляющей: прибыль вся в офшорной структуре а косты в России. Низкая налоговая ставка там, и как следствие прибыль там же. Этим грешат всякие Гуглы, Фейсбуки, Эплы и прочие, где основной доход из ЕС утекает в Ирландию, а остальные структуры спокойно живут в ноль/жуткий убыток. Тут даже тупо всю выручку поделить на количество ранее работавшие 1500 сотрудников получатся копейки в расчете выручки на человека. И новый покупатель это понятное дело также понимает, поэтому и покупает внешне глубокоубыточную организацию
Думаю, у них структура доходов немного другая, смещена на западный рынок.
Какая разница откуда деньги?
1 миллиард выручки минус налоги, минус ФОТ 500 сотрудников, минус амортизации, аренды и прочие расходы. Итого -1 миллиард чистой прибыли условно.
Ну почему, вполне нормально при средней зарплате в 35-45к
Я в растерянности. То ли это сарказм, то ли вы серьезно.
-
Если были в основном зарубежные заказчики, то зачем юрлица этой компании в России вообще покупать?
Что бы продавать так же зарубежным заказчикам, только через прокладку. Как в детском саду честное слово.
очень интересно, но непонятно, чем занимались DataArt и что изменится после покупки
Если вам действительно интересно, отвечаю. DataArt занимается разработкой программного обеспечения(ПО) для своих заказчиков. И после покупки/разделения, также продолжит разрабатывать ПО.
F достойной галере
отличная возможность сократить ненужный персонал