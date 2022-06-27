Производитель мини-проекторов «Мультикубик» подал заявление о банкротстве Статьи редакции
Компания накопила долги перед партнёрами.
- Российская компания «Мультикубик», которая также работает под брендом Cinemood, подала заявление о банкротстве 23 июня, следует из картотеки суда. 30 мая компания предупредила, что объявит о своём банкротстве.
- Cinemood основали в 2014 году Михаил Буховцев, Дарья Мингалиева и Павел Журавлёв. В 2017 году компания привлекла 150 млн рублей от ФРИИ, в 2018 году — ещё 263 млн рублей, в 2019-м — 190 млн рублей.
- На момент написания заметки Буховцев и пресс-служба компании не ответили на запрос vc.ru.
- Компания выпускает мини-проекторы под марками Cinemood и «Мультикубик» с предустановленными онлайн-сервисами: например, с полугодовой подпиской на онлайн-кинотеатр ivi.
- В феврале 2022 года CNews выяснило, что Cinemood накопила долги: например, ей нужно было выплатить 47,3 млн рублей дистрибьютору OCS, из которых 7,5 млн рублей приходятся на возврат аванса, 9,4 млн рублей — за возвращенный некачественный товар, 12,5 млн рублей — за возвращенный нереализованный дистрибьютором товар и 17,9 млн рублей — по долгам за невыплаченные премии.
- Также иски против Cinemood подали ivi — на 13,9 млн рублей, «Цифровое телевидение» (СП ВГТРК и «Ростелекома») — на 3,5 млн рублей и OCS — ещё один иск на 38,6 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Мультикубик» на конец 2021 года составила 108,9 млн рублей, чистый убыток — 106,4 млн рублей. Среди кредиторов указаны ivi, «Цифровое телевидение», OCS, ООО «Элиас-Новосибирск», ООО «Оил Партнерс» и грузовая компания «Крафттранс».
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Дороговастый стал кубик: уже 57К, а ранее был по 30К и плюс скидки.
понимаешь, деньги очень нужны
Минипроектор стоит 10 тыр. Зачем этот кубик за 57К?
Are you ohueli tam?
Абсолютли
На 57 к₽ можно и телевизор купить, и подписку любого сервиса на год-два взять. И правда, чего банкротится-то? – ценник заоблачный вкрутили, при том, что есть аналоги и крепко дешевле.
«Кубик» точно не подходит, нужно прямо называть: МультиКубарь или КиноКуб.
Дешевле купить китайца за такие бабки и прикупить себе всех подписок или через инет качать пиратки ,мда. Попытались в элитарность , а получилось как всегда)
С такими ценами это уже не мульткубик, это гиперкуб нахуй
Не время для мультиков...
Очень-очень жаль. ТВ-кубик для своих размеров прямо классный был. Что в поездках, что дома футбол с чипсонами посмотреть.
Бесило, что слишком много платного контента. Т.е. кубик стоил 50 000 и ещё подписки-покупки на 20 000.
Видимо, диафильмы все пропадут после окончания подписки.
Вопрос знатокам: где можно скачать советские диафильмы с озвучкой?
классика жанра, в лучших традициях сколково! пойду гляну на сайте, есть ли у них лого сколково.
на месте "печать Остапа"
Это как если бы Яндекс свою мини станцию за лям продавал + Алису за 500к🤦🏻♂️
Такое говнище этот кубик. Удивительно как долго они вообще просуществовали, видимо за счет этих глупых инвестиций со стороны инвесторов...
Какой смысл в этом мультикубике, если например, такой кубик побольше только превосходит Синемуд по характеристикам, а стоит в 3 раза меньше? Ну, или любой другой - их много. А если внутри этого кубика побольше установлен андроид, то можно свободно стримить тот же ivi или любое другое стриминговое приложение использовать.
https://www.ozon.ru/product/multimediynyy-proektor-zdk-z02-full-hd-1920-1080-belyy-miracast-android-272356812/?asb=qnhkgGnGnBRlUDUmo5EEc7dvLC6kZEFlwbuhKAUKkb5LzTgHsJpkJnemQA%252FolNRs&asb2=lv95FYzQjnMAxP5Vot0dp8hXUKM-BvGBFSDVb07IqmYRlYRZBpAXQvkO8gYul9mktGWlW0yWyhlp_1tEKJgtwwUwc4jtjeM874H31i8AToxXgO3T4aaxrFGOsNfFsatU1LoQIsm2nckyrdnL2MrKWA&keywords=z02+zdk&sh=oZD2LXquMw
Да на али уже 7-10к проекторы с андроидом. Конечно сложно конкурировать. Но может новый владелец додумается идти с ними в школы и опустить цену до 12к
нхбл цена...
Тупая идея продавать машину по ежемесячному сбору стабильно денежного потока за 60к. Сложно сесть одной попой на два стула
Видимо не выстрельнули в штатах. Такую дорогую игрушку в РФ не будут покупать.
На алиэкспрес по чем?
А танки вы тоже на Али покупать будете??? Это же импортозамещение!!! Свои технологии!!!
Ну это не мудрено когда в названии форма, а не содержание
В названии слово "муд'.
богу банкротств нужно больше банкротств!
Идея крутая, жаль не взлетело
А на что пошли такие инвестиции? 🤔
Походу на зарплаты и может ещё "авторские" отчисления.
Огогоголь! Интересно, а частникам остались должны… помню как они на Старттрэке деньги собирали, такая вау презентация была на фоне остальных.
Помню помню их… ну ценник конечно конский
Жалко конечно, но цена реально была завышена, даже на момент когда стоило 20 к
Классная штука. Готов купить. Порекомендуйте. Если будет российское производство, будет ещё лучше.
Кидай мне 54к рублей на карту, я тебе пришлю китайский аналог
не смогли похоже
Кубик-рубик собрать так и не удалось.
МудКубик всё...
Ну кто следующий? Что думаете друзья?
Ну может как нибудь бота из тг прикрутить который текст голосом произносит. Texttovoice_bot или как то так
проект с самого начала был банкротом, хватало только фаундеру на модные штаны
непонятно, как они держались все это время
судя по статье очень даже понятно, никому не платишь, ни за что не отвечаешь, рассказываешь, что все круто-круто с флагом сколково и получаешь инвестиции и поддержку.
Жаль, интересный был проект, но слишком дорогой был всегда, хотя бы до 15к бы снизили.
Кто в ясном уме будет покупать низкокачественную поделку, когда за эти же деньги можно купить проектор без всяких встроенных подписок?
Продукт полное гавно.
Вполне себе логичный конец.