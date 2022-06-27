Финансы
Виновный чайник

Производитель мини-проекторов «Мультикубик» подал заявление о банкротстве Статьи редакции

Компания накопила долги перед партнёрами.

  • Российская компания «Мультикубик», которая также работает под брендом Cinemood, подала заявление о банкротстве 23 июня, следует из картотеки суда. 30 мая компания предупредила, что объявит о своём банкротстве.
  • Cinemood основали в 2014 году Михаил Буховцев, Дарья Мингалиева и Павел Журавлёв. В 2017 году компания привлекла 150 млн рублей от ФРИИ, в 2018 году — ещё 263 млн рублей, в 2019-м — 190 млн рублей.
  • На момент написания заметки Буховцев и пресс-служба компании не ответили на запрос vc.ru.
  • Компания выпускает мини-проекторы под марками Cinemood и «Мультикубик» с предустановленными онлайн-сервисами: например, с полугодовой подпиской на онлайн-кинотеатр ivi.
  • В феврале 2022 года CNews выяснило, что Cinemood накопила долги: например, ей нужно было выплатить 47,3 млн рублей дистрибьютору OCS, из которых 7,5 млн рублей приходятся на возврат аванса, 9,4 млн рублей — за возвращенный некачественный товар, 12,5 млн рублей — за возвращенный нереализованный дистрибьютором товар и 17,9 млн рублей — по долгам за невыплаченные премии.
  • Также иски против Cinemood подали ivi — на 13,9 млн рублей, «Цифровое телевидение» (СП ВГТРК и «Ростелекома») — на 3,5 млн рублей и OCS — ещё один иск на 38,6 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Мультикубик» на конец 2021 года составила 108,9 млн рублей, чистый убыток — 106,4 млн рублей. Среди кредиторов указаны ivi, «Цифровое телевидение», OCS, ООО «Элиас-Новосибирск», ООО «Оил Партнерс» и грузовая компания «Крафттранс».

#новость #мультикубик

6344 просмотров
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68 комментариев
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Знатный Тролль

Дороговастый стал кубик: уже 57К, а ранее был по 30К и плюс скидки.

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Хозяин

понимаешь, деньги очень нужны

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2 комментария
Daily Science

Минипроектор стоит 10 тыр. Зачем этот кубик за 57К?

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Торжественный Филипп

Are you ohueli tam?

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Кто-то такой

Абсолютли

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Вадим Д.

На 57 к₽ можно и телевизор купить, и подписку любого сервиса на год-два взять. И правда, чего банкротится-то? – ценник заоблачный вкрутили, при том, что есть аналоги и крепко дешевле.
«Кубик» точно не подходит, нужно прямо называть: МультиКубарь или КиноКуб.

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Илья Ефимов

Дешевле купить китайца за такие бабки и прикупить себе всех подписок или через инет качать пиратки ,мда. Попытались в элитарность , а получилось как всегда)

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1 комментарий
Вяйняймейнен Уленшпигель

С такими ценами это уже не мульткубик, это гиперкуб нахуй

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Sergey Furtaev

Не время для мультиков...

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Входной франт

Очень-очень жаль. ТВ-кубик для своих размеров прямо классный был. Что в поездках, что дома футбол с чипсонами посмотреть.

Бесило, что слишком много платного контента. Т.е. кубик стоил 50 000 и ещё подписки-покупки на 20 000.

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Входной франт

Видимо, диафильмы все пропадут после окончания подписки.

Вопрос знатокам: где можно скачать советские диафильмы с озвучкой?

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8 комментариев
Paul Patlakh

классика жанра, в лучших традициях сколково! пойду гляну на сайте, есть ли у них лого сколково.

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Paul Patlakh

на месте "печать Остапа"

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Олег Якушев

Это как если бы Яндекс свою мини станцию за лям продавал + Алису за 500к🤦🏻‍♂️

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Павел Гросс-Днепров

Такое говнище этот кубик. Удивительно как долго они вообще просуществовали, видимо за счет этих глупых инвестиций со стороны инвесторов...

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Andrew Martynov

Какой смысл в этом мультикубике, если например, такой кубик побольше только превосходит Синемуд по характеристикам, а стоит в 3 раза меньше? Ну, или любой другой - их много. А если внутри этого кубика побольше установлен андроид, то можно свободно стримить тот же ivi или любое другое стриминговое приложение использовать.
https://www.ozon.ru/product/multimediynyy-proektor-zdk-z02-full-hd-1920-1080-belyy-miracast-android-272356812/?asb=qnhkgGnGnBRlUDUmo5EEc7dvLC6kZEFlwbuhKAUKkb5LzTgHsJpkJnemQA%252FolNRs&asb2=lv95FYzQjnMAxP5Vot0dp8hXUKM-BvGBFSDVb07IqmYRlYRZBpAXQvkO8gYul9mktGWlW0yWyhlp_1tEKJgtwwUwc4jtjeM874H31i8AToxXgO3T4aaxrFGOsNfFsatU1LoQIsm2nckyrdnL2MrKWA&keywords=z02+zdk&sh=oZD2LXquMw

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Никита Иванов

Да на али уже 7-10к проекторы с андроидом. Конечно сложно конкурировать. Но может новый владелец додумается идти с ними в школы и опустить цену до 12к

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7 комментариев
Темный Рыцарь

нхбл цена...

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Михаил

Тупая идея продавать машину по ежемесячному сбору стабильно денежного потока за 60к. Сложно сесть одной попой на два стула

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Denis

Видимо не выстрельнули в штатах. Такую дорогую игрушку в РФ не будут покупать.

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Denis Andronov

На алиэкспрес по чем?

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Хозяин

А танки вы тоже на Али покупать будете??? Это же импортозамещение!!! Свои технологии!!!

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1 комментарий
Ivan Petrov

Ну это не мудрено когда в названии форма, а не содержание

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Знатный Тролль

В названии слово "муд'.

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Алексей Гвоздев

богу банкротств нужно больше банкротств!

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Pavel Pavel

Идея крутая, жаль не взлетело

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Nick

А на что пошли такие инвестиции? 🤔

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Ренат Ренатович

Походу на зарплаты и может ещё "авторские" отчисления.

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MrQueneau

Огогоголь! Интересно, а частникам остались должны… помню как они на Старттрэке деньги собирали, такая вау презентация была на фоне остальных.

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Тамерлан Кагарманов

Помню помню их… ну ценник конечно конский

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Эмин Султанов

Жалко конечно, но цена реально была завышена, даже на момент когда стоило 20 к

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Kesha Pazzy

Классная штука. Готов купить. Порекомендуйте. Если будет российское производство, будет ещё лучше.

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Alexander Mitryashkin

Кидай мне 54к рублей на карту, я тебе пришлю китайский аналог

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Василий Жевнеров

не смогли похоже

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Сидор

Кубик-рубик собрать так и не удалось.

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Резиновый спрей

МудКубик всё...

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Резиновый спрей

Ну кто следующий? Что думаете друзья?

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Дмитрий

Ну может как нибудь бота из тг прикрутить который текст голосом произносит. Texttovoice_bot или как то так

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Псков Бурито

проект с самого начала был банкротом, хватало только фаундеру на модные штаны

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Администратор Аккаунта

непонятно, как они держались все это время

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Paul Patlakh

судя по статье очень даже понятно, никому не платишь, ни за что не отвечаешь, рассказываешь, что все круто-круто с флагом сколково и получаешь инвестиции и поддержку.

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Elf Elf

Жаль, интересный был проект, но слишком дорогой был всегда, хотя бы до 15к бы снизили.

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Artem Visotsky

Кто в ясном уме будет покупать низкокачественную поделку, когда за эти же деньги можно купить проектор без всяких встроенных подписок?

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5 комментариев
Artem Visotsky

Продукт полное гавно.
Вполне себе логичный конец.

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