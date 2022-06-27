Финансы
Виновный чайник

Производитель минипроекторов «Мультикубик» подал заявление о банкротстве Статьи редакции

Компания накопила долги перед партнёрами.

  • Российская компания «Мультикубик», которая также работает под брендом Cinemood, подала заявление о банкротстве 23 июня, следует из картотеки суда. 30 мая компания предупредила, что объявит о своём банкротстве.
  • Cinemood основали в 2014 году Михаил Буховцев, Дарья Мингалиева и Павел Журавлёв. В 2017 году компания привлекла 150 млн рублей от ФРИИ, в 2018 году — ещё 263 млн рублей, в 2019-м — 190 млн рублей.
  • На момент написания заметки Буховцев и пресс-служба компании не ответили на запрос vc.ru.
  • Компания выпускает минипроекторы под марками Cinemood и «Мультикубик» с предустановленными онлайн-сервисами: например, с полугодовой подпиской на онлайн-кинотеатр ivi.
  • В феврале 2022 года CNews выяснило, что Cinemood накопила долги: например, ей нужно было выплатить 47,3 млн рублей дистрибьютору OCS, из которых 7,5 млн рублей приходятся на возврат аванса, 9,4 млн рублей — за возвращенный некачественный товар, 12,5 млн рублей — за возвращенный нереализованный дистрибьютором товар и 17,9 млн рублей — по долгам за невыплаченные премии.
  • Также иски против Cinemood подали ivi — на 13,9 млн рублей, «Цифровое телевидение» (СП ВГТРК и «Ростелекома») — на 3,5 млн рублей и OCS — ещё один иск на 38,6 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Мультикубик» на конец 2021 года составила 108,9 млн рублей, чистый убыток — 106,4 млн рублей. Среди кредиторов указаны ivi, «Цифровое телевидение», OCS, ООО «Элиас-Новосибирск», ООО «Оил Партнерс» и грузовая компания «Крафттранс».

#новость #мультикубик

1737 просмотров
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21 комментарий
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Знатный Тролль

Дороговастый стал кубик: уже 57К, а ранее был по 30К и плюс скидки.

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Хозяин

понимаешь, деньги очень нужны

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Александр RazzOne

Я конечно извиняюсь... но уже вот такой ценник

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Andrew Martynov

Какой смысл в этом мультикубике, если например, такой кубик побольше только превосходит Синемуд по характеристикам, а стоит в 3 раза меньше? Ну, или любой другой - их много. А если внутри этого кубика побольше установлен андроид, то можно свободно стримить тот же ivi или любое другое стриминговое приложение использовать.
https://www.ozon.ru/product/multimediynyy-proektor-zdk-z02-full-hd-1920-1080-belyy-miracast-android-272356812/?asb=qnhkgGnGnBRlUDUmo5EEc7dvLC6kZEFlwbuhKAUKkb5LzTgHsJpkJnemQA%252FolNRs&asb2=lv95FYzQjnMAxP5Vot0dp8hXUKM-BvGBFSDVb07IqmYRlYRZBpAXQvkO8gYul9mktGWlW0yWyhlp_1tEKJgtwwUwc4jtjeM874H31i8AToxXgO3T4aaxrFGOsNfFsatU1LoQIsm2nckyrdnL2MrKWA&keywords=z02+zdk&sh=oZD2LXquMw

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Никита Иванов

Да на али уже 7-10к проекторы с андроидом. Конечно сложно конкурировать. Но может новый владелец додумается идти с ними в школы и опустить цену до 12к

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Входной франт

А диафильмы где взять?

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Торжественный Филипп

Какой новый, у них банкротство.

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Темный Рыцарь

нхбл цена...

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Sergey Furtaev

Не время для мультиков...

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Вадим Д.

На 57 к₽ можно и телевизор купить, и подписку любого сервиса на год-два взять. И правда, чего банкротится-то? – ценник заоблачный вкрутили, при том, что есть аналоги и крепко дешевле.
«Кубик» точно не подходит, нужно прямо называть: МультиКубарь или КиноКуб.

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Торжественный Филипп

Are you ohueli tam?

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Ivan Petrov

Ну это не мудрено когда в названии форма, а не содержание

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MrQueneau

Огогоголь! Интересно, а частникам остались должны… помню как они на Старттрэке деньги собирали, такая вау презентация была на фоне остальных.

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Василий Жевнеров

не смогли похоже

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Denis Andronov

На алиэкспрес по чем?

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Хозяин

А танки вы тоже на Али покупать будете??? Это же импортозамещение!!! Свои технологии!!!

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Вадим Д.

Не забывайте писать, что это сарказм (-:

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Алексей Гвоздев

богу банкротств нужно больше банкротств!

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Входной франт

Очень-очень жаль. ТВ-кубик для своих размеров прямо классный был. Что в поездках, что дома футбол с чипсонами посмотреть.

Бесило, что слишком много платного контента. Т.е. кубик стоил 50 000 и ещё подписки-покупки на 20 000.

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Входной франт

Видимо, диафильмы все пропадут после окончания подписки.

Вопрос знатокам: где можно скачать советские диафильмы с озвучкой?

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Михаил

Тупая идея продавать машину по ежемесячному сбору стабильно денежного потока за 60к. Сложно сесть одной попой на два стула

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