Активность на венчурном рынке за второй квартал 2022 года упала до уровня 2020-го — исследование Статьи редакции
При этом в начале 2022 года в мире каждый день появлялось как минимум два «единорога» в день.
- Количество сделок по всему миру во втором квартале 2022 года сократилось на 23% по сравнению с январем-мартом, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании CB Insights. Активность инвесторов упала до минимального уровня с 2020 года.
- Также за квартал на 27% снизилась сумма, которую удалось привлечь компаниям. Большее давление испытывают компании на поздних стадиях развития: финансирование раундов серии D и выше сократилось на 43%, пишет Bloomberg.
- В начале пандемии Covid-19 был короткий период неопределённости, после которого инвестиционная деятельность выросла — из-за перехода на удалённую работу и развития сервисов для неё, отмечает издание. Это привело к «беспрецедентному» объёму финансирования стартапов в 2021 году. К 2022 году каждый день появлялось примерно два «единорога» — компании с оценкой больше $1 млрд.
- В мае The New York Times сообщала, что на фоне нестабильной экономической ситуации акционеры технологических стартапов стали распродавать их акции, а компании — сокращать расходы и увольнять сотрудников.
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