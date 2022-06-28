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Фото IBM

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 28 июня: доллар — 53,36 рубля, евро — 56,05 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:43 мск — 54,07 рубля, евро — 57,2 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,3 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,87 рубля, евро — по 63,11 рубля.

Стало хуже

В первой половине июня торговые центры в Москве продали почти в два раза меньше электроники и бытовой техники, чем в то же время в 2021 году, подсчитали в Focus Technologies. При этом рост цен снизился: в марте техника подорожала на 28%, в июне цены выше мартовских на 14%.

Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не смогли продлить лицензии на уже купленную технику. В основном, это серверы и сетевое оборудование. Когда лицензия закончится, устройства перестанут работать. Параллельный импорт тут не поможет, чтобы продлить лицензию технику надо взламывать, но тогда она небезопасна, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. IBM Power занимает около 10% российского серверного рынка.

А что стало

Продуктовая инфляция в апреле достигла 20% в годовом выражении. Чтобы её сдержать, ритейлеры попросили Федеральную налоговую службу снизить НДС на социально значимые товары и ввести отсрочку на выплаты страховых взносов.

Минюст доработал поправки в закон, которые помогут банкам пресекать сомнительные денежные переводы за рубеж по исполнительным документам (так называемая молдавская схема).