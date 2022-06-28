Новости и тексты на фоне 125 дня «спецоперации»: российские компании не смогли продлить лицензию на технику IBM и Cisco Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 28 июня: доллар — 53,36 рубля, евро — 56,05 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 58,3 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,87 рубля, евро — по 63,11 рубля.
Стало хуже
В первой половине июня торговые центры в Москве продали почти в два раза меньше электроники и бытовой техники, чем в то же время в 2021 году, подсчитали в Focus Technologies. При этом рост цен снизился: в марте техника подорожала на 28%, в июне цены выше мартовских на 14%.
Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не смогли продлить лицензии на уже купленную технику. В основном, это серверы и сетевое оборудование. Когда лицензия закончится, устройства перестанут работать. Параллельный импорт тут не поможет, чтобы продлить лицензию технику надо взламывать, но тогда она небезопасна, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. IBM Power занимает около 10% российского серверного рынка.
А что стало
Продуктовая инфляция в апреле достигла 20% в годовом выражении. Чтобы её сдержать, ритейлеры попросили Федеральную налоговую службу снизить НДС на социально значимые товары и ввести отсрочку на выплаты страховых взносов.
Минюст доработал поправки в закон, которые помогут банкам пресекать сомнительные денежные переводы за рубеж по исполнительным документам (так называемая молдавская схема).
Новости предыдущего дня, 27 июня — здесь.
125 серия сериала-катастрофы.
Итить-колотить, железо встанет; техника дорожает, просто чуть помедленнее; инфляция только на продукты 20%, реально под 100, а нам расскажут про 4,5%?; молдавские схемы с денежными переводами. Жуть какая. Прям Пункт назначения 2022, только конечная точка неясна.
Границы ключ переломлен пополам,
А наш батюшка Ельцин совсем усоп,
Он разложился на плесень и на липовый мёд,
А перестройка экономики все идёт и идёт по плану
Какие 4,5 процента? Уже втирают про дефляцию.
Экий я невнимательный (-:
Когда слышу "рост цен снизился", сперва что-то щёлкает в голове и думаю: "Ничосе, неужели товары дешевеют?". А потом перечитываю, и понимаю, что показалось: ведь цены-то растут, это просто темп их роста снизился. И вот всегда так на подобные формулировки спотыкаюсь.
ну так из той же серии "отрицательный рост"
- Алло, МЧС? У нас тут вызов, произошёл хлопок газа, несколько человек самоизолировались под завалами.
- Что?
- Возможен отрицательный рост жильцов.
- Что, блять?!
- На месте дома плато, говорю, поверхность стабилизировалась.
Под укрытием
Именно, экономика инфляционна, поэтому ценники растут всегда, просто скорость их роста может идти по разному: у кого-то еле ползёт; у кого-то вскачь несётся кляча-инфляция с разбегу под горку в сторону дна, разогнанная слепыми кучерами.
Интересно, что смотрю какие-либо обзоры 3-4 летней давности и там цены с Али назвают. Захожу - о как, сейчас даже дешевле. Российские бизнесмены, конечно, в опе. Дешево продавать не могут, а дорого уже не берут.
Ну оно понятно, что старые модели будут дешевле стоить. И что за товары-то?
Так нет же. Капуста свежая в мае 80 руб. Сейчас 27
Ну вот такие же аналитики/статистики и рапортуют о снижении цен. Но даже ежу понятно, что цены на сезонные товары сравнивать нужно год к году.
Подешевели некоторые материалы. Древесина и металл из-за санкций на экспорт.
Утеплители и цемент подешевели, скорее сего из-за спроса.
Легче от этого не становится, но все же
Новояз как есть
Лучше уже не становится ничего,да?
Предлагаю выдумывать позитивные новости,чтобы не было так грустно всё
Приходите редактором в блог (-:
Настрой отличный 👍🏻
Конечно, старая новость, но позитивная, к тому же про бизнес.
В США 11-летний темнокожий школьник заработал около $1 тыс., продавая белым одноклассникам разрешения употреблять слово «ниггер». Об этом порталу Slate рассказала приемная мать мальчика.
По словам женщины, Мартин продавал разрешения за $20–50.
Мальчик-то с пейсами, небось (-:
Техника подорожала на 100%. В этом легко убедиться, почитав отзывы о технике с начала года, где люди пишут за сколько брали.
Справедливости ради, техника тоже разная бывает.
Месяц назад брал телик BBK 39" с Алисой и Smart TV за 16 тыс. Недорого вроде?
Все будет хорошо верещала скабеева и соловей. Верьте им, по телеку какаху не скажут!
"молдавская схема" )
Вангую повышение использования слова "схема" в рус языке.
Там Moodys и Блумберг объявляют дефолт РФ, а VC молчит. Мне кажется этой новости не хватает для начала отопительного сезона в комментариях.
Была, отдельной статьи не заслужила просто
не нужон нам этот IBM гейский со своими циськами. пусть уходит. у нас всё своё есть, что ж мы, сами ничего сделать не можем?!?!?!
гимн.
Забыли про сарказм добавить (-:
Похоже на крик души))
как же грустно на всё это смотреть. и это при сдерживании доллара, а что будет с ценами, если бакс до 70-80 улетит? даже страшно представлять.
Разве сиську надо ломать? Сколько встречал, никаких доп акаунтов не было, разве что при обновлении.
А сломанная сиська опасна. Где же они этих экспертов берут то?
Согласен. Все будет работать и дальше без взлома. Ibm Power pc - обычный процессор - как работал так и будет работать Зато как подали-то.
НДС?- не, святое не трож.
Вообще с Циской вроде как решен вопрос с лицензиями.
Откуда инфа?
От бывшего золотого партнёра Циски. При необходимости - привезут что нужно, и с лицензиями вопрос решат.
А поподробнее плез
А чего подробнее: нет лицензий, нихт работать. Вопрос решён и возможно на высоком уровне! (-:
Сбер онлайн продажа
1$ = 51,94
1€ = 54,47
(Забыли указать ☝️)
Налетай, импортозамещай.
Интересно как они будут решать вопрос с техникой,если параллельный импорт не поможет
что за бред: IBM сервера 10% ? В лучшем случае кто-то для понтов купил пару десятков, нормальные сервера собираются на Supermicro матчасти и лицензий не просят. Cisco - там да, задача по сложнее, и то что они не "ломаются" - это уже проверенный десятками лет факт. Ну тогда хреново дело.
Как понять «рост цен снизился»? Объясните пжл чайнику