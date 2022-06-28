Европейский брокер Exante предупредил россиян с активами меньше €10 тысяч о закрытии счетов — РБК Статьи редакции
Если не вывести деньги и не доказать проживание не в России, брокер введёт ежедневную комиссию.
- Exante разослал письма, в которых предупредил о закрытии с 12 июля счетов клиентов из России и Беларуси, на которых находятся активы на сумму меньше €10 тысяч. Об этом пишет РБК со ссылкой на копии писем. Их подлинность подтвердил источник, работающий с иностранными брокерами.
- Согласно письму, до этой даты клиентам нужно продать все бумаги и вывести деньги со счетов в евро в любой банк или к брокеру, которые не находятся под санкциями. Если этого не сделать, брокер введёт ежедневную комиссию в €25. Она будет начисляться, пока клиент не закроет позиции и не выведет деньги или пока на счёте не закончатся деньги. После этого аккаунт закроют.
- Счета с остатком больше €10 тысяч под ограничения не попадут, пишет РБК. При этом с февраля 2022 года россияне не могут хранить больше €100 тысяч на своих счетах в Европе.
- Клиентам, которые хотят сохранить свои аккаунты, компания предложила предоставить документы, подтверждающие их место жительства за пределами России и Беларуси. В Exante на момент выхода материала не ответили на запрос издания.
- Основанная россиянами в 2011 году Exante работает с частными и корпоративными инвесторами. С 2021 года брокер находится в чёрном списке ЦБ: работать с зарубежными брокерами россияне могут, но на свой риск. В марте компания прекратила обработку входящих и исходящих переводов ценных бумаг от российских брокеров и запретила жителям России и Беларуси выводить деньги в долларах США и российских рублях, напоминает РБК.
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Тут даже Тинек в сторонке курит.
Минфин России раскрыл причину дефолта: «Перевод был выполнен, но мы не учли комиссию Тинькофф-банка».
Вы недооцениваете Тинька. Уверен, топ-менеджер Тинька уже бежит обсуждать новую идею с коллегами, роняя "Как же так.. Обошли.. Мы не самые.. А идея-то классная.. Премию дадут.. В Геленджик отдыхать поеду, как белый человек..".
Ждёт переводов, считает прибыль.
Открывайте счета у зарубежных брокеров тут кто-то говорил
Матрас или подушка закрывать счёт и брать комиссию не будут. Единственный риск - наводнение или пожар.
Ну да, надо было в российских открывать, чтобы вообще ничего нельзя было продать и вывести.
ой, тут много чего говорят, диванные эксперты не дремлют
Очень знакомая история. Некоторые компании любят «обнулять» таким образом счета клиентов, которые для них кажутся слишком нищими или прочими неугодными. Однажды я так в спешке тапнул по попапчику, выскочившему при логине, подписав себе комиссию в сто с чем-то долларов в месяц… это было давно, это было в США, и это был не брокер. Но суть от этого не меняется.
- Верно ли, что Рабинович выиграл «Волгу» в лотерею? - Все верно. Только не Рабинович, а Иванов. И не «Волгу», а сто рублей. И не в лотерею, а в карты. И не выиграл, а проиграл.
А мне мама с детства говорила: мой руки перед едой и не тапай по попапчикам.
Ну вот, а то всё: «Тинькофф то, Тинькофф сё». А Тинькофф просто берёт лучшие европейские практики и внедряет их у нас. Правда, с небольшим опережением (-: Ну так он – банк номер 36, а не какой-то там безномерной брокер!
Сарказм, конечно.
"Основанная россиянами в 2011 году"
))))
А захочешь вывести на Тинькофф - ещё заплатишь, ведь у тебя меньше 20000
Привет блогерам, которые рекламировали этот скам :)
Странно решение. Европейский суд на раз пересчитает комиссию в пользу юзера. И не 25, а прибавит несколько нулей
Весь прикол в том, что пострадавшие будут вне его юрисдикции
Европейскому суду пофиг на жителей рф
Купил DAI за нал в сити, и сплю спокойно. В рот всех регуляторов и запрещаторов. Спереди кооператив озеро свой писюн сует, и сзади уже Европа пристраивается, да пошли вы все нахер. Бороться на два фронта просто нет сил.
передаю привет всем, кто не слишком вникает в детали, но вливает денег в активы. DAI примерно так же хорош, как и LUNA-UST. Достаточно почитать вообще все что угодно о DAI, чтобы понять, что "что-то пошло не так" заложено в саму архитектуру проекта
например, здесь чувак топит за DAI, объясняет, но если позадавать вопросы самому себе по мотивам этого текста, то ответов нет. Вопросы, которые стоит задавать это конечно же "где деньги", "откуда деньги", "кто зарабатывает" "как зарабатывает" "какие риски" "где риски" "какой сценарий приведет к отказу работы" и т.д.
https://vc.ru/finance/387874-kak-natyanut-sovu-na-globus-razbiraem-kak-decentralizovannyy-steyblkoin-dai-mozhet-zashchitit-vashi-dengi
так что идея у вас красивая, но DAI не решение
Хорошо вам в столице
"Ну не мелочись ты, Наденька"
а деньги точно можно вывести людям? сошлются на неработающий СВИФТ и привет, максимум год с небольшим и денежки тю-тю :)
IB next
Не видишь разницы между нормальным западным брокером и кухней?
всех кинуть пытаются. бинанс закрывает тех у которых больше 10 тыд а тут у кого меньше 10 тые
Бинанс из-за санкций, да и небезопасно там хранить крупные суммы.
И вообще криптобиржу с классическим брокером как-то не комильфо сравнивать, ведь от брокера нельзя перевести бумаги на свой личный "холодный" кошелек (что было бы неплохо в текущей ситуации).
Сохрани деньги от инфляции, вложи деньги в акции
Интересно как у них это юридически оформлено(ведь оформлено, правда?), так и написано, что комиссия только с граждан РФ и РБ там проживающих? Даже к этой формулировке масса вопросов.
Очень странный лимит в 10к, скорее просто хотят почистить мелких клиентов, уменьшив процент счетов россиян для последующего отчета.
Объясните пожалуйста, без приколов. Зачем банки и брокеры уходят от валюты? Валюту запретят? И она упадет в ноль?
Ее некуда вкладывать в РФ, т.е. это мертвый груз, который надо обслуживать да еще и платить отчисления в АСВ.
Нас ебут а мы крепчаем, нигде жизни не дают.
На Тиньков по 200 евро буду выводить
Пора бы окно открыть, становится всё более душно
Жестоко
Шарага она и есть шарага