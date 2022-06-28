Финансы
Решительный кот

Банк «Открытие» переведёт 800 разработчиков в отдельную ИТ-компанию Статьи редакции

В том числе часть команды финтех-стартапа Mission:Luna, от развития которого банк отказался.

  • До конца 2022 года «Открытие» переведёт 800 своих сотрудников — разработчиков, аналитиков и других специалистов, в ООО «Дискавери Лабс», объявил банк.
  • Эта компания — резидент «Сириуса» и входит в список аккредитованных ИТ-компаний Минцифры. Она создана в апреле 2022 года и будет развиваться как «центр разработки инновационного программного обеспечения компаний группы».
  • В штат «Дискавери Лабс» уже вошла часть команды финтех-стартапа Mission:Luna, а также сотрудники иностранных ИТ-компаний, покинувших российский рынок, добавили в банке.
  • «Полезный и человечный сервис для повседневных финансов» Mission:Luna планировали запустить в середине 2022 года. Но в июне 2022-го ЦБ исключил маркетплейс из реестра операторов финансовых платформ. В «Открытии» поясняли Frank Media, что «отказались от проекта, поскольку в текущих условиях реализовать его невозможно».

#новость #открытие

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28 комментариев
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Denis Semenov

И введёт (уже) комиссию за push(!) уведомления! 😂

Серьёзно? 59 рублей за push-уведомления каждый месяц по каждой карте?!? Пусть эти 800 человек попробуют объяснить, за что именно там платить. Что за великая нагрузка на их ИТ-инфраструктуру от этих уведомлений, что даже пожалели уведомить об этом пользователей?!

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Рекламный череп

Запирают 800 айтишников в одну комнату, чтобы не сбежали

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Andrey Kuznetsov

Простите, но повторю печальный и грустный мем, хотя может кого-то он повеселит:

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Andrei

Этим страшилкам уже много лет. По факту, ребята кому вы нужны? Я сам прожил за границей больше 5 лет и разочаровавшись вернулся в рф и ни разу не видел что бы государство этому как-то мешало. Если у нас не могут справиться с ядом западной пропаганды то проще выпустить людей из страны. Но методы борьбы с пропагандой конечно пора менять. Реально устаешь от нагнетания поравалительной истерии для выгребания трудовых ресурсов из страны.

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Kyorinmaru .

И много лет они отражают реальные страхи людей. Как вам не понятно, что люди не хотят жить по чьей-то указке, быть чрезмерно подвластными лжецам, которые не могут обустроить жизнь в своей стране, которые без сострадания к людям отправляют солдат на войну?

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Ирина Морозова

Стесняюсь спросить, а почти миллион жертв среди населения Ирака - это было проявление сострадания со стороны США и Европы? Про Афганистан, Ливию и Сирию просто промолчим. Что там насчёт лжецов, как там поживает пробирка в ООН, которой тряс госсекретарь Пауэлл? Бомбёжка Белграда без санкции Совета Безопасности ООН..
То есть быть подвластными зарубежным скотам - совесть не мучает)

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Вася Пражкин
разочаровавшись вернулся в рф

А в чем разочаровались, простите? Что там не рай на Земле?

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Константин Тишаков

Массовый приток Аналитиков IT-отрасли начался на VC с конца февраля, до этого им это было не особо интересно.
Вы почему-то тоже решили зарегистрироваться именно в это время)

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Isaac Asimov
По факту, ребята кому вы нужны?
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Vlad Arkhipov

зарплату получит один

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Некто съел 2 яблока

Наверное ради IT льгот))

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Марина

Каждый чтоб был под присмотром

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Артем П.

Чтобы можно было легко льготы выбить.

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Алексей Комаров

ОПС. Если в каждом мелком банке 800 разрабов, то получается больше миллиона только в банках. Рать) А чего они там кодят?

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Сергей Сетров

давно банк Открытие - мелкий?

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Алексей Комаров

С февраля

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Сергей Сетров

8 место .... да, мелочь

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fffggg gggfff

вы не поверите... но сбертех кодит аутсорсом на заказ, как последняя всратая галера

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Алексей Комаров

Свои продукты или купленные? Я про экосистему

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fffggg gggfff

чужим конторам на заказ

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Igor Mylnikov

У Открытия есть сильный продукт, Таксиагрегатор. Спец. приложение для вывода безнала на счет водителя со счета парка.
И это не единственное решение которым пользуются сотни тысяч пользователей с миллиардными оборотами.

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Алексей Трухин

Вот это правильно! А то развелось ИТ-компаний. Пусть банки, почта и прочие выделяют ИТ в отдельные компании. Это не сложно, они и так в отдельных подразделениях. Будет честно по отношению к ИТ-рынку и льготам от государства.

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Сергей Коновалов

так их поди за этим и выделили

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Andre Macareno

Let’s do it like they do on the Discovery…
А, это про другой Дискавери

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Евграф А.

Все крупные банки уже это проходили - видел и Сбертех, и Альфа Лабу. Через какое то время у бизнесов обычно приходит осознание: "Как то мало внимания именно моему продукту уделяют, лучше бы отдельную команду у себя посадить и контролировать". Так и заканчиваются "отдельные ИТ компании" в банкинге )))

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Вадим Д.

Дискавери Лабс теперь будет «ещё более ИТ»!
Непонятно почему только «часть команды финтех-стартапа Mission:Luna, от развития которого банк отказался» переведут. Куда дели остальных?

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Палантир
«центр разработки инновационного программного обеспечения компаний группы»

А а на деле — сэкономим на налогах сотрудников банка Открытие 😄

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Вася Пражкин
Полезный и человечный сервис для повседневных финансов» Mission:Luna планировали запустить в середине 2022 года.
в текущих условиях реализовать его невозможно

Не жили хорошо, не фиг и начинать. Придется терпеть выкрутасы Тинька.

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