Половина из работавших в России иностранных компаний ушли из страны, остальные сократили активность — исследование Статьи редакции
Большая часть ушедших — ИТ-компании и НКО.
- На 27 июня окончательно ушли из России или остановили свою деятельность 799 компаний, подсчитал «Холод». Это 58% из списка мониторинга Йельского университета, который он обновляет с 28 февраля. В нём находится больше 1300 компаний.
- Ещё 12% сократили производство, столько же — 12% — незначительно ограничили активность: перестали инвестировать или заключать новые контракты.
- Треть зарубежных фирм, которые имели бизнес-связи с Россией, зарегистрированы в США, 9% — в Германии, 3,7% — в Китае. Больше всего остановивших бизнес и ушедших из страны компаний — среди британских и шведских, из них ушли 88% фирм, которые работали в России. Голландские и индийские фирмы чаще других решали сократить производство, австрийские и датские — ограничить активность. 80% китайских и 57% индийских компаний продолжили бизнес как обычно.
- Больше всего иностранных компаний было в промышленности — 25% от общего количества. Больше всего остановивших бизнес и ушедших из страны компаний в сфере НКО — 92% и ИТ — 76%. Меньше всего ушедших среди компаний в области здравоохранения — 67% из них либо ограничили активность, либо работают как и раньше.
- Продолжили свою работу 246 компаний, то есть 18% иностранных компаний из списка. Половина из них зарегистрирована в ЕС, причём большинство — во Франции, 16,6% — в Китае, 12% — в США.
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импортозамещатели приглашаются в комменты
Какие вопросы у вас? Упрощенная регистрация и поддержка предпринимательства в России легко восстановит и перегонит количество этих трусливо сбежавших из России фирм!
Факт что люди стали беднее. Народ обнищал. Работаю на фрилансе - чувствуется очень. Раньше нормально люди платили - теперь словно все стали нищебродами…
Боюсь вас расстроить, но это только начало, пока лишь прижимистыми стали, нищета впереди
Это может быть как-то связано с отъездом тех 20% клиентов, которые раньше приносили 80% денег?
на али сегодня установили нормальный курс - покупай не хочу
Да, в том числе и европейцы и американцы. Очень неохотно они расстаются с деньгами.
Просто напомню, что великий подниматель с колен нам обещал
там не уточнялось, какого именно мира
Раньше интрнет был не у всех, а телевизор смотрели почти каждый и сразу же забывали что смотрели, а сейчас интернет у всех есть и все обещания Пыни всплывают наверх.
Это как молитва. Если повторять много раз, то начинаешь верить.
Ну Россия по ппс практически в пятерке и есть
тут ничего выдающегося нет
Там весь фарш в тройке, вот там да, серьезный отрыв
четвертое место тоже мощно, но для такой территории мало
жаль таблеток не придумали от избавления от TJшников
Ну ничего. Сейчас наши казнокрадов повыкапывают из под земли наворованное и как начнут строить заводы, двигать исследования. Поймут что не зря воровал. Именно для этого момента все выводил за рубеж. Ща подымется. Не то что за последние 8 лет. А вот сейчас по настоящему..
Опять байка что воркуют все и вся. Прям свечку держите .
Откровенная брехня и перевирание фактов .
Докажите обратное. Предоставьте ссылки на материалы исследований, опишите свою точку зрения. Так я и думал.
Подтверждаю! Откровенная брехня! Не половина, а 75% !
А что не так?
В исследовании Белл, которое вчера публиковали здесь на вс- писали что ушло около 5%. Остальные продолжают работать. Какому исследованию верить. Редакция вс может подсказать?
Честно говоря в 50% - верится с трудом - при всей своей либеральности взглядов.
Ну там написано половина из списка. Хз на самом деле что за список, так можно список составить что и 100 процентов ушли. Чет конечно от этого не легче.
Хрень, а не статистика. С десяток в день могу таких писать и не устать.
Давайте пару напишите. Сегодня. Жду с нетерпением
Докажите обратное. Предоставьте ссылки на материалы исследований, опишите свою точку зрения. Так я и думал.
А что не так?
Товарищ Огнеметов, пардон, Рудометов, сначала напишите одну а дальше посмотрим какой вы молодец.
Можешь напиши. Пи*деть не мешки ворочать
Правильнее назвать " половина компаний из какого то списка Йельского университета"
В России конечно на несколько порядков больше чем 1300 иностранных компаний работает
Откуда дровишки
Вы уже тогда и источник напишите, а в нем есть вообще кстати вся таблица.
https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain
Можно спокойно пролистать список и увидеть что большинство в статусе still operating in Russia. Но нытики обычно впадают в депрессию на заголовках.
Китайских компаний)
Сильная Россия!
Ну... ушли и ушли. В чем проблема то ?
Рано или поздно это должно было случиться
Нытики и пацифисты почитайте как-нибудь манифест Унабомбера либо Игоря Острецова (Введение в философию ненасильственного развития)
А то вы честное слово как дети с достаточно прогнозируемой реакцией аля эрекцией на происходящие события
Да не подсказывайте вы им - пусть сами!
На улице либеральной общественности который месяц праздник! Из злорадости нет предела)
Половина из списка университета? А что у них за список такой? Удивлён, что они не сделали список, из которого 90% ушло)))
Прямым текстом пишут в начале оригинальной публикации, что проанализировали публичные заявления в интернете от компаний.
Перед таблицей пишут - у нас куча экспертов, на всех языках, на всех источниках, бла бла бла.
Итог: большая табличка, без каких либо материалов этого «исследования», ни единого упоминания о методологии и т.д. — вот смотрите, у них всё плохо, так в интернете написано.
Я не говорю о том, что всё хорошо. Но явная ангажированность и нагнетание на лицо.
Критического мышления нет как у новостной редакции портала vc, так и у подавляющего большинства местной публики.
VC уже не торт
Вот реально... Редкостные дол.... бы и ура патриоты и обсиратели страны... Я такого еще не видел в своей практике... Как же вы все живете тут с такой жизненной позицией... Мож вы все пойдете делом займетесь, чем пдеть тут и лодку качать...