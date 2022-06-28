Финансы
Женатый чувак

Половина из работавших в России иностранных компаний ушли из страны, остальные сократили активность — исследование Статьи редакции

Большая часть ушедших — ИТ-компании и НКО.

  • На 27 июня окончательно ушли из России или остановили свою деятельность 799 компаний, подсчитал «Холод». Это 58% из списка мониторинга Йельского университета, который он обновляет с 28 февраля. В нём находится больше 1300 компаний.
  • Ещё 12% сократили производство, столько же — 12% — незначительно ограничили активность: перестали инвестировать или заключать новые контракты.
  • Треть зарубежных фирм, которые имели бизнес-связи с Россией, зарегистрированы в США, 9% — в Германии, 3,7% — в Китае. Больше всего остановивших бизнес и ушедших из страны компаний — среди британских и шведских, из них ушли 88% фирм, которые работали в России. Голландские и индийские фирмы чаще других решали сократить производство, австрийские и датские — ограничить активность. 80% китайских и 57% индийских компаний продолжили бизнес как обычно.
  • Больше всего иностранных компаний было в промышленности — 25% от общего количества. Больше всего остановивших бизнес и ушедших из страны компаний в сфере НКО — 92% и ИТ — 76%. Меньше всего ушедших среди компаний в области здравоохранения — 67% из них либо ограничили активность, либо работают как и раньше.
  • Продолжили свою работу 246 компаний, то есть 18% иностранных компаний из списка. Половина из них зарегистрирована в ЕС, причём большинство — во Франции, 16,6% — в Китае, 12% — в США.

#новость

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106 комментариев
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Printsessa Derevyashka

импортозамещатели приглашаются в комменты

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Martin Prestone
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Российский производитель

Какие вопросы у вас? Упрощенная регистрация и поддержка предпринимательства в России легко восстановит и перегонит количество этих трусливо сбежавших из России фирм!

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16 комментариев
Евгений Кузнецов

Факт что люди стали беднее. Народ обнищал. Работаю на фрилансе - чувствуется очень. Раньше нормально люди платили - теперь словно все стали нищебродами…

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Pavel Loginov

Боюсь вас расстроить, но это только начало, пока лишь прижимистыми стали, нищета впереди

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9 комментариев
Denis Bystruev

Это может быть как-то связано с отъездом тех 20% клиентов, которые раньше приносили 80% денег?

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Российский производитель

на али сегодня установили нормальный курс - покупай не хочу

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artёm rudomёtov

Да, в том числе и европейцы и американцы. Очень неохотно они расстаются с деньгами.

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nambavan

Просто напомню, что великий подниматель с колен нам обещал

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Администратор Аккаунта

там не уточнялось, какого именно мира

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4 комментария
Прохожий яд

Раньше интрнет был не у всех, а телевизор смотрели почти каждый и сразу же забывали что смотрели, а сейчас интернет у всех есть и все обещания Пыни всплывают наверх.

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1 комментарий
Пришелец

Это как молитва. Если повторять много раз, то начинаешь верить.

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Ware Wow

Ну Россия по ппс практически в пятерке и есть
тут ничего выдающегося нет

Там весь фарш в тройке, вот там да, серьезный отрыв
четвертое место тоже мощно, но для такой территории мало

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Никита Рымаренко
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Заходил вчера

жаль таблеток не придумали от избавления от TJшников

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Александр Еремин

Ну ничего. Сейчас наши казнокрадов повыкапывают из под земли наворованное и как начнут строить заводы, двигать исследования. Поймут что не зря воровал. Именно для этого момента все выводил за рубеж. Ща подымется. Не то что за последние 8 лет. А вот сейчас по настоящему..

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Tarzan Army

Опять байка что воркуют все и вся. Прям свечку держите .

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1 комментарий
Oleg

Откровенная брехня и перевирание фактов .

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D.

Докажите обратное. Предоставьте ссылки на материалы исследований, опишите свою точку зрения. Так я и думал.

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3 комментария
Администратор Аккаунта

Подтверждаю! Откровенная брехня! Не половина, а 75% !

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Mitya Brik

А что не так?

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Виктор Соломоник

В исследовании Белл, которое вчера публиковали здесь на вс- писали что ушло около 5%. Остальные продолжают работать. Какому исследованию верить. Редакция вс может подсказать?
Честно говоря в 50% - верится с трудом - при всей своей либеральности взглядов.

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Фаригорн Габриев

Ну там написано половина из списка. Хз на самом деле что за список, так можно список составить что и 100 процентов ушли. Чет конечно от этого не легче.

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artёm rudomёtov

Хрень, а не статистика. С десяток в день могу таких писать и не устать.

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Maxim Petrukhin

Давайте пару напишите. Сегодня. Жду с нетерпением

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9 комментариев
D.

Докажите обратное. Предоставьте ссылки на материалы исследований, опишите свою точку зрения. Так я и думал.

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1 комментарий
Mitya Brik

А что не так?

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13 комментариев
Илья Попов

Товарищ Огнеметов, пардон, Рудометов, сначала напишите одну а дальше посмотрим какой вы молодец.

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1 комментарий
Михаил Свичкаренко

Можешь напиши. Пи*деть не мешки ворочать

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2 комментария
роман долгополов

Правильнее назвать " половина компаний из какого то списка Йельского университета"
В России конечно на несколько порядков больше чем 1300 иностранных компаний работает

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Юрий Б.

Откуда дровишки

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Заходил вчера

Вы уже тогда и источник напишите, а в нем есть вообще кстати вся таблица.

https://som.yale.edu/story/2022/over-1000-companies-have-curtailed-operations-russia-some-remain

Можно спокойно пролистать список и увидеть что большинство в статусе still operating in Russia. Но нытики обычно впадают в депрессию на заголовках.

Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations…
Over 1,000 Companies Have Curtailed Operations in Russia—But Some Remain
som.yale.edu
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Дмитрий Бачинин

Китайских компаний)

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6 комментариев
Макс Бурдыгин

Сильная Россия!

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Сергей Борисов

Ну... ушли и ушли. В чем проблема то ?
Рано или поздно это должно было случиться
Нытики и пацифисты почитайте как-нибудь манифест Унабомбера либо Игоря Острецова (Введение в философию ненасильственного развития)

А то вы честное слово как дети с достаточно прогнозируемой реакцией аля эрекцией на происходящие события

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Босота

Да не подсказывайте вы им - пусть сами!

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Redhouses

На улице либеральной общественности который месяц праздник! Из злорадости нет предела)

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Штуки из труб

Половина из списка университета? А что у них за список такой? Удивлён, что они не сделали список, из которого 90% ушло)))

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Pavel Raspaev

Прямым текстом пишут в начале оригинальной публикации, что проанализировали публичные заявления в интернете от компаний.
Перед таблицей пишут - у нас куча экспертов, на всех языках, на всех источниках, бла бла бла.

Итог: большая табличка, без каких либо материалов этого «исследования», ни единого упоминания о методологии и т.д. — вот смотрите, у них всё плохо, так в интернете написано.

Я не говорю о том, что всё хорошо. Но явная ангажированность и нагнетание на лицо.
Критического мышления нет как у новостной редакции портала vc, так и у подавляющего большинства местной публики.

VC уже не торт

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Владимир Соболь

Вот реально... Редкостные дол.... бы и ура патриоты и обсиратели страны... Я такого еще не видел в своей практике... Как же вы все живете тут с такой жизненной позицией... Мож вы все пойдете делом займетесь, чем пдеть тут и лодку качать...

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