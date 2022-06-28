ЦБ с 1 октября разрешит клиентам банков самостоятельно ограничивать онлайн-операции — переводы и выдачу кредитов Статьи редакции
А банки — подтверждать номера и электронную почту своих клиентов и идентифицировать устройства, с которых они проводят операции.
- Запрет можно установить как на отдельные услуги — например, переводы или онлайн-кредиты — или сразу на все онлайн-операции, пишет ЦБ. Также можно будет ограничивать их параметры: максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определённый период времени.
- Такая возможность предусмотрена указанием ЦБ, которое зарегистрировал Минюст. Чтобы установить запрет, нужно обратиться с заявлением в банк. Он же будет определять форму документа и порядок его направления. Отменить запрет или изменить параметры ограничений можно в любой момент.
- «Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — комментирует директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
- Также с 1 октября 2022 года банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых россияне совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.
- В июне ЦБ предложил ввести механизм «самозапрета» на выдачу кредитов: ограничение можно вписать в свою кредитную историю. Пока оно действует, банки обязаны отказывать в выдаче кредитов. Если они всё равно его выдадут, то потом не смогут потребовать вернуть деньги.
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Наконец-то
Вынужден признать - инициатива хорошая. Только в каждое БКИ зайти надо. Не проще ли через госуслуги? И как будет с МФО?
Посмотрим, как будет реализовано.
Хотелось бы не как с БКИ, чтобы не переводили это на коммерческие рельсы. Типа один раз бесплатно, а далее за плату. И такое может быть.
Похоже на хитрости банков. Нет запрета от клиента- понеслась с бубенцами тройка удалая на выдачу кредитов
Как бы сейчас так и работает, не?
Ещё нужно чтобы эта услуга была платная. Немного, рублей 300
Паранойя
Ну почему же? Всё что раньше казалось невозможным, теперь банками творится легко. Например отрицательные проценты на валютный вклад. Или комиссия за поступающий свифт больше чем сам перевод. И это начало.
Если быть точным, на вклады нет отрицательного процента. Только на счета карт
Ну или как вариант, Вы написали заявление в МФЦ на запрет продажи Вашей квартиры без Вашего участия? Нет? Ну сами виноваты в случае чего
Кручу верчу, запутать хочу
Поздновато, но лучше, чем никогда.
А можно "ненадо"?
ты о чем?
О товарище майоре ясен пень
Ну, хоть что-то полезное
Быть не может. Очень подозрительно, когда что-то положительное для людей делают. Жизнь приучила, что власти о нас заботятся с одной целью – в очередной раз что-то отжать или выжать.
И ещё вопрос как это реализуют банки, ибо последнее время они как с цепи сорвались и всё им с рук сходит.
А может им надоело обрабатывать жалобы. Вот и сделали, что народ хотел. Все-таки сейчас есть дела поважнее и на одну обработку постоянно увеличивающихся жалоб уходит не мало ресурсов.
Можно ещё разрешить продолжать пользоваться наличкой…
Тинькофф совсем уж расстроится 😂😂😂
Ничего, будет по старинке кредитки рассылать почтой.)))
или по улицам втюхивать - то с чего начинали
Договорятся с полицейскими оборотнями - те будут подбрасывать кредитки при досмотре.
Так ведь и сейчас можно установить ограничения на расходные операции и лимит... Без походов в банк и заявлений🤷♀️
Раньше это была инициатива банков: хочу делаю такую фичу, хочу -нет. Теперь это прямое указание ЦБ.
Эта функция должна быть по умолчанию включена, а если хочешь подключить то нужно провести ряд манипуляций
Может лет через 10 и до этого додумаются
или сразу на все онлайн-операции - пенькофф закрывается? 😂
А пеньков-банк такой: "вот в каком отделении кредитку оформляли, туда за запретом и обращайтесь!"
интересно, а самозапрет на выдачу кредитов будет = запрету лазить в бки этим же банкам? а то некоторые любят от скуки там пошурудить, хоть и не просили