Финансы
Женатый чувак

ЦБ с 1 октября разрешит клиентам банков самостоятельно ограничивать онлайн-операции — переводы и выдачу кредитов Статьи редакции

А банки — подтверждать номера и электронную почту своих клиентов и идентифицировать устройства, с которых они проводят операции.

  • Запрет можно установить как на отдельные услуги — например, переводы или онлайн-кредиты — или сразу на все онлайн-операции, пишет ЦБ. Также можно будет ограничивать их параметры: максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определённый период времени.
  • Такая возможность предусмотрена указанием ЦБ, которое зарегистрировал Минюст. Чтобы установить запрет, нужно обратиться с заявлением в банк. Он же будет определять форму документа и порядок его направления. Отменить запрет или изменить параметры ограничений можно в любой момент.
  • «Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу», — комментирует директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
  • Также с 1 октября 2022 года банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых россияне совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.
  • В июне ЦБ предложил ввести механизм «самозапрета» на выдачу кредитов: ограничение можно вписать в свою кредитную историю. Пока оно действует, банки обязаны отказывать в выдаче кредитов. Если они всё равно его выдадут, то потом не смогут потребовать вернуть деньги.

#новость #цб

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31 комментарий
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dikomm

Наконец-то

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Сергей И

Вынужден признать - инициатива хорошая. Только в каждое БКИ зайти надо. Не проще ли через госуслуги? И как будет с МФО?

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Научно-Технический Валера

Посмотрим, как будет реализовано.
Хотелось бы не как с БКИ, чтобы не переводили это на коммерческие рельсы. Типа один раз бесплатно, а далее за плату. И такое может быть.

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Ол Сен

Похоже на хитрости банков. Нет запрета от клиента- понеслась с бубенцами тройка удалая на выдачу кредитов

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ilya matmuratov

Как бы сейчас так и работает, не?

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Ол Сен

Ещё нужно чтобы эта услуга была платная. Немного, рублей 300

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Александр Хамов

Паранойя

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Ол Сен

Ну почему же? Всё что раньше казалось невозможным, теперь банками творится легко. Например отрицательные проценты на валютный вклад. Или комиссия за поступающий свифт больше чем сам перевод. И это начало.

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Denis Nichik

Если быть точным, на вклады нет отрицательного процента. Только на счета карт

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Ол Сен

Ну или как вариант, Вы написали заявление в МФЦ на запрет продажи Вашей квартиры без Вашего участия? Нет? Ну сами виноваты в случае чего

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Анна Тишина

Кручу верчу, запутать хочу

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Andrew
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Уличный меч

Поздновато, но лучше, чем никогда.

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Dimoniada

А можно "ненадо"?

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Rnatery

ты о чем?

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Александр Яковлев

О товарище майоре ясен пень

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DS

Ну, хоть что-то полезное

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Вадим Д.

Быть не может. Очень подозрительно, когда что-то положительное для людей делают. Жизнь приучила, что власти о нас заботятся с одной целью – в очередной раз что-то отжать или выжать.
И ещё вопрос как это реализуют банки, ибо последнее время они как с цепи сорвались и всё им с рук сходит.

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Уличный меч

А может им надоело обрабатывать жалобы. Вот и сделали, что народ хотел. Все-таки сейчас есть дела поважнее и на одну обработку постоянно увеличивающихся жалоб уходит не мало ресурсов.

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Александра Тимошенко

Можно ещё разрешить продолжать пользоваться наличкой…

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Валентин Слободчиков

Тинькофф совсем уж расстроится 😂😂😂

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Цкуро Бесцветный

Ничего, будет по старинке кредитки рассылать почтой.)))

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неформат

или по улицам втюхивать - то с чего начинали

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Danila

Договорятся с полицейскими оборотнями - те будут подбрасывать кредитки при досмотре.

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Настя Д

Так ведь и сейчас можно установить ограничения на расходные операции и лимит... Без походов в банк и заявлений🤷‍♀️

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Цкуро Бесцветный

Раньше это была инициатива банков: хочу делаю такую фичу, хочу -нет. Теперь это прямое указание ЦБ.

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Степан Фадеев

Эта функция должна быть по умолчанию включена, а если хочешь подключить то нужно провести ряд манипуляций

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DS

Может лет через 10 и до этого додумаются

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неформат

или сразу на все онлайн-операции - пенькофф закрывается? 😂

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Danila

А пеньков-банк такой: "вот в каком отделении кредитку оформляли, туда за запретом и обращайтесь!"

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неформат

интересно, а самозапрет на выдачу кредитов будет = запрету лазить в бки этим же банкам? а то некоторые любят от скуки там пошурудить, хоть и не просили

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