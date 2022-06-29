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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 126 дня «спецоперации»: российская Kraftway запустит производство микрочипов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 29 июня: доллар — 52,96 рубля, евро — 55,88 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 52,13 рубля, евро — 54,84 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 57,5 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 58,46 рубля, евро — по 61,82 рубля.

Стало хуже

В России стало больше мошеннических сайтов, которые обещают доставить посылки за рубеж. В лучшем случае такие компании возвращают коробки обратно отправителю через «Почту России», в худшем — утилизируют. Такие сайты могут оказаться на первой странице в поиске «Яндекса». Рост мошенничеств может быть связан с ростом цен в официальных сервисах доставки и уходом зарубежных компаний.

Из-за дефицита сервисные центры начали использовать для ремонта ноутбуков, телефонов и другой техники запчасти из подержанных и новых устройств, выяснил «Ъ». Сроки ремонта вырастут как минимум вдвое: технику, ввезенную по параллельному импорту, придется отправлять в страны исходного назначения.

Цены на технику в России начнут снижаться в ближайшее время, но, скорее всего, не вернутся к уровню до 24 февраля, рассказал РБК глава Merlion, дистрибутора Apple и Samsung, Дмитрий Виноградов.

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Стало лучше

Российский производитель компьютерного оборудования Kraftway планирует запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 году в партнёрстве с Китаем. Это микрочипы, которые отвечают за запись, удаление и хранение информации на чипах памяти в SSD. В контроллерах Kraftway будет память от YMTC, Мicron и Toshiba.

«Литрес» запустил подписку на аудиокниги. Стоит 399 рублей в месяц. На решение о запуске повлиял «уход нескольких иностранных контентных сервисов» — Spotify и Storytel.

Продажи товаров для взрослых на площадках Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress с начала года выросли почти в три раза год к году, до около 5 млн штук.

Почему так

Autonews провело расследование, чтобы опровергнуть информацию о дефиците новых автомобилей в России. Журналисты с дрона сняли полные склады в Подмосковье с десятками тысяч машин — Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Haval, Geely. В мае только пять брендов продали больше 1000 автомобилей — Lada, Kia, Hyundai, Renault, ГАЗ и УАЗ. Дилеры не снижают цены, потому что закупали машины, когда доллар стоил дороже 80 рублей.

Новости предыдущего дня, 28 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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77 комментариев
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 Постнатальный анализ

«Перевод был выполнен, но мы не учли комиссию Тинькофф-банка». Минфин раскрыл причину дефолта

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Александр У

Ты сделал моë утро)))

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Anton Khodakovsky

молодец, своровал новость с Пездузы

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Мрох

vc болен пропагандой и рекламой так же, как и хабр с пикабу
цены на технику начнут снижаться = хуже?
планирует запустит производство = стало? лучше?
литрес хочет драть больше денег, потому что партнеры ушли = лучше?

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Слегка Придурковатый

Цены на технику начнут снижаться во влажных фантазиях эксперта Виноградова.

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8 комментариев
Memento Vivere
цены на технику начнут снижаться = хуже?

Там же написано, что до уровня 24 февраля они уже скорее всего не вернутся. Поэтому вряд ли можно назвать хорошей новостью, просто масштаб пи...ца станет чуть меньше. В целом косяк редактора, поскольку в источнике рассказывается почему всё плохо и не вернется на докризисный уровень

литрес хочет драть больше денег, потому что партнеры ушли = лучше?

Раньше такого сервиса у них не было и у них выгоднее, чем у аналогичных конкурентов (в плане цена и кол-во аудиокниг), что в этом плохого? Конкретно от этой новости ситуация на рынке стала хуже?

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Вадим Д.

126 день наш самолёт падает с ускорением. В кабине пилотов есть кто-нибудь вообще?
Мошенников больше; электронных запчастей меньше; цены не откатятся — оно и без РБК понятно давно, гении, блин; наши контроллеры — хоть где-то молодцы; книги по подписке — литрес библиотеки изобрёл?; рост продаж товаров 18+ — надо ж людям как-то оттягиваться и стресс снимать; машин полно, но дилдеры (нет, дилеры всё же) цены не снизят — ибо жадность великая обуяла их.
(-:

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Клинический бинокль

Есть в кабине эти ребята:

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4 комментария
Сергей И

Вы слово пи*оры два раза неправильно написали в предложении про машины.

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2 комментария
YCbluKOBPbl

Контроллеры не наши ))))) там же написано чьи они , это сборка номер 111111111 будет )

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Кто-то такой
Продажи товаров для взрослых на площадках Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress с начала года выросли почти в три раза год к году, до около 5 млн штук.

#6yчая экономика растёт?

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Пришелец

Я вот ничего не заказывал там, но ощущение дилдака в жизни присутствует.

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Keivorit Keivor

Похоже, что население решило разнообразить процесс игрушками, раз его имеют и свои и чужие.

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2 комментария
Maxim Petrukhin

Сначала Путин россиян, потом россияне друг друга

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arty

Стали чаще покупать Камю.

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Александр Кудин

Вот я понимаю стабильность, что в 2008 линейный персонал зарабатывал 23-30к и ел дошики, что сейчас, хотя нет одно отличие есть, вчера дошики есть начал и мой директор

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Слегка Придурковатый

Шикует, чертяка! Цена на дошик тоже заметно выросла.

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1 комментарий
Solomon Vagner

"стало лучше", аж на душе стало лучше после "стало хуже"

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rimon

Подпитываетесь от негатива?

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9 комментариев
Таинственный Гоша
планирует запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 году в партнёрстве с Китаем

Планировать можно что угодно, а потом бац! )))

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Слегка Придурковатый

Думаешь, от любвеобильного соседа вновь может пострадать псина?

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1 комментарий
VerverLoginova

Вернули рубрику более менее хороших новостей)
Новость про товары про взрослых хммм интересная)

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Слегка Придурковатый

"глава Merlion ожидает снижение цен от текущего уровня за счет уменьшения курса доллара и ставки Центробанка"

Какой наивный молодой человек.

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oo oo

У каждого свой интерес называть то или иное мнение, за бесплатно/ без соответствующей мотивации ничего не заявляется проосто таак

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cepera

Интересно, что из России можно отправлять сейчас за рубеж? Неужели водку? 😉

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Трудящийся яд

Тот же вопрос!

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Руслан Астафьев

На самом деле - все что угодно. Только с оплатой тоска..

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1 комментарий
Vladislav S

Удобрения на бомбас

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Трудящийся яд

О! Стало лучше!

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Дмитрий Галыгин

Ну хоть что-то хорошее, в эти сложные дни

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Трудящийся яд

А опять только планы...
А чего такая дорогая подписка?

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Abnatop Sky
«Литрес» запустил подписку на аудиокниги. Стоит 399 рублей в месяц. На решение о запуске повлиял «уход

Ждём ответа от RндексмУзыки.

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volodya

Наш ответ мыши =)

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роман долгополов

Полные склады с авто это напомнило репортажи иноагента Невзорова в конце 80х о забитых сигаретами и водкой складах-чтобы шатать союзный режим местные власти удерживали все,организуя дефицит, вызывая недовольство населения

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sles

ну так и сейчас госдеп гадит.

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Таинственный Гоша

Литрес охренел с таким неадекватным ценником 399₽.

Тот же Apple Music берет божеские 169₽.

Что они о себе думают!

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Макфол и Ермак еъуT Россию

Apple Music разве берет что-то в рублях?

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2 комментария
Штуки из труб

Сторител никуда не уходил, как работал, так и работает. И никакой Литрес ему конкуренцию не составит.

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Илья Ив

"«Литрес» запустил подписку на аудиокниги. Стоит 399 рублей в месяц. На решение о запуске повлиял «уход нескольких иностранных контентных сервисов» — Spotify и Storytel."

Не надо слушать музыку, слушайте книги. .... для грустных)

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Вадим Д.

«полные склады в Подмосковье с десятками тысяч машин — Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Haval, Geely» — так и представляются захваты ценностей, как в ПА-книгах и фильмах

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Макфол и Ермак еъуT Россию
В контроллерах Kraftway будет память от YMTC, Мicron и Toshiba.

Записали, отработаем.

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under construction

"
Российский производитель компьютерного оборудования Kraftway планирует запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 году в партнёрстве с Китаем. Это микрочипы, которые отвечают за запись, удаление и хранение информации на чипах памяти в SSD. В контроллерах Kraftway будет память от YMTC, Мicron и Toshiba.
"
Перевод с журналистского на человечий.
Запустится очередное сборочное производство под отвертку.
Основная проблема не решена. Расширение предприятий способных производить микрочипы нет и не предвидеться

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John Doe
Литрес» запустил подписку на аудиокниги. Стоит 399 рублей в месяц. На решение о запуске повлиял «уход нескольких иностранных контентных сервисов» — Spotify и Storytel.

Сторител брал 500р за неограниченное количество аудиокниг, а литрес предлагает 3 книги в месяц за 400р 🤨

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shuz

И это в разделе "стало лучше")

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1 комментарий
Детский ящик
Дилеры не снижают цены, потому что закупали машины, когда доллар стоил дороже 80 рублей.

Ни себе, ни людям. Пусть саранча обсирает, град побивает, но не продадим. Ну как так.

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