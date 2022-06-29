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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 29 июня: доллар — 52,96 рубля, евро — 55,88 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 52,13 рубля, евро — 54,84 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 57,5 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 58,46 рубля, евро — по 61,82 рубля.

Стало хуже

В России стало больше мошеннических сайтов, которые обещают доставить посылки за рубеж. В лучшем случае такие компании возвращают коробки обратно отправителю через «Почту России», в худшем — утилизируют. Такие сайты могут оказаться на первой странице в поиске «Яндекса». Рост мошенничеств может быть связан с ростом цен в официальных сервисах доставки и уходом зарубежных компаний.

Из-за дефицита сервисные центры начали использовать для ремонта ноутбуков, телефонов и другой техники запчасти из подержанных и новых устройств, выяснил «Ъ». Сроки ремонта вырастут как минимум вдвое: технику, ввезенную по параллельному импорту, придется отправлять в страны исходного назначения.

Цены на технику в России начнут снижаться в ближайшее время, но, скорее всего, не вернутся к уровню до 24 февраля, рассказал РБК глава Merlion, дистрибутора Apple и Samsung, Дмитрий Виноградов.

Стало лучше

Российский производитель компьютерного оборудования Kraftway планирует запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 году в партнёрстве с Китаем. Это микрочипы, которые отвечают за запись, удаление и хранение информации на чипах памяти в SSD. В контроллерах Kraftway будет память от YMTC, Мicron и Toshiba.

«Литрес» запустил подписку на аудиокниги. Стоит 399 рублей в месяц. На решение о запуске повлиял «уход нескольких иностранных контентных сервисов» — Spotify и Storytel.

Продажи товаров для взрослых на площадках Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress с начала года выросли почти в три раза год к году, до около 5 млн штук.

Почему так

Autonews провело расследование, чтобы опровергнуть информацию о дефиците новых автомобилей в России. Журналисты с дрона сняли полные склады в Подмосковье с десятками тысяч машин — Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Haval, Geely. В мае только пять брендов продали больше 1000 автомобилей — Lada, Kia, Hyundai, Renault, ГАЗ и УАЗ. Дилеры не снижают цены, потому что закупали машины, когда доллар стоил дороже 80 рублей.

Новости предыдущего дня, 28 июня — здесь.