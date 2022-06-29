Новости и тексты на фоне 126 дня «спецоперации»: российская Kraftway запустит производство микрочипов Статьи редакции
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Курс ЦБ на 29 июня: доллар — 52,96 рубля, евро — 55,88 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 57,5 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 58,46 рубля, евро — по 61,82 рубля.
Стало хуже
В России стало больше мошеннических сайтов, которые обещают доставить посылки за рубеж. В лучшем случае такие компании возвращают коробки обратно отправителю через «Почту России», в худшем — утилизируют. Такие сайты могут оказаться на первой странице в поиске «Яндекса». Рост мошенничеств может быть связан с ростом цен в официальных сервисах доставки и уходом зарубежных компаний.
Из-за дефицита сервисные центры начали использовать для ремонта ноутбуков, телефонов и другой техники запчасти из подержанных и новых устройств, выяснил «Ъ». Сроки ремонта вырастут как минимум вдвое: технику, ввезенную по параллельному импорту, придется отправлять в страны исходного назначения.
Цены на технику в России начнут снижаться в ближайшее время, но, скорее всего, не вернутся к уровню до 24 февраля, рассказал РБК глава Merlion, дистрибутора Apple и Samsung, Дмитрий Виноградов.
Стало лучше
Российский производитель компьютерного оборудования Kraftway планирует запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 году в партнёрстве с Китаем. Это микрочипы, которые отвечают за запись, удаление и хранение информации на чипах памяти в SSD. В контроллерах Kraftway будет память от YMTC, Мicron и Toshiba.
«Литрес» запустил подписку на аудиокниги. Стоит 399 рублей в месяц. На решение о запуске повлиял «уход нескольких иностранных контентных сервисов» — Spotify и Storytel.
Продажи товаров для взрослых на площадках Wildberries, Ozon, AliExpress и KazanExpress с начала года выросли почти в три раза год к году, до около 5 млн штук.
Почему так
Autonews провело расследование, чтобы опровергнуть информацию о дефиците новых автомобилей в России. Журналисты с дрона сняли полные склады в Подмосковье с десятками тысяч машин — Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Haval, Geely. В мае только пять брендов продали больше 1000 автомобилей — Lada, Kia, Hyundai, Renault, ГАЗ и УАЗ. Дилеры не снижают цены, потому что закупали машины, когда доллар стоил дороже 80 рублей.
Новости предыдущего дня, 28 июня — здесь.
«Перевод был выполнен, но мы не учли комиссию Тинькофф-банка». Минфин раскрыл причину дефолта
Ты сделал моë утро)))
молодец, своровал новость с Пездузы
vc болен пропагандой и рекламой так же, как и хабр с пикабу
цены на технику начнут снижаться = хуже?
планирует запустит производство = стало? лучше?
литрес хочет драть больше денег, потому что партнеры ушли = лучше?
Цены на технику начнут снижаться во влажных фантазиях эксперта Виноградова.
Там же написано, что до уровня 24 февраля они уже скорее всего не вернутся. Поэтому вряд ли можно назвать хорошей новостью, просто масштаб пи...ца станет чуть меньше. В целом косяк редактора, поскольку в источнике рассказывается почему всё плохо и не вернется на докризисный уровеньлитрес хочет драть больше денег, потому что партнеры ушли = лучше?
Раньше такого сервиса у них не было и у них выгоднее, чем у аналогичных конкурентов (в плане цена и кол-во аудиокниг), что в этом плохого? Конкретно от этой новости ситуация на рынке стала хуже?
126 день наш самолёт падает с ускорением. В кабине пилотов есть кто-нибудь вообще?
Мошенников больше; электронных запчастей меньше; цены не откатятся — оно и без РБК понятно давно, гении, блин; наши контроллеры — хоть где-то молодцы; книги по подписке — литрес библиотеки изобрёл?; рост продаж товаров 18+ — надо ж людям как-то оттягиваться и стресс снимать; машин полно, но дилдеры (нет, дилеры всё же) цены не снизят — ибо жадность великая обуяла их.
(-:
Есть в кабине эти ребята:
Вы слово пи*оры два раза неправильно написали в предложении про машины.
Контроллеры не наши ))))) там же написано чьи они , это сборка номер 111111111 будет )
#6yчая экономика растёт?
Я вот ничего не заказывал там, но ощущение дилдака в жизни присутствует.
Комментарий удален модератором
Похоже, что население решило разнообразить процесс игрушками, раз его имеют и свои и чужие.
Сначала Путин россиян, потом россияне друг друга
Стали чаще покупать Камю.
Вот я понимаю стабильность, что в 2008 линейный персонал зарабатывал 23-30к и ел дошики, что сейчас, хотя нет одно отличие есть, вчера дошики есть начал и мой директор
Шикует, чертяка! Цена на дошик тоже заметно выросла.
"стало лучше", аж на душе стало лучше после "стало хуже"
Подпитываетесь от негатива?
Планировать можно что угодно, а потом бац! )))
Думаешь, от любвеобильного соседа вновь может пострадать псина?
Вернули рубрику более менее хороших новостей)
Новость про товары про взрослых хммм интересная)
"глава Merlion ожидает снижение цен от текущего уровня за счет уменьшения курса доллара и ставки Центробанка"
Какой наивный молодой человек.
У каждого свой интерес называть то или иное мнение, за бесплатно/ без соответствующей мотивации ничего не заявляется проосто таак
Интересно, что из России можно отправлять сейчас за рубеж? Неужели водку? 😉
Тот же вопрос!
На самом деле - все что угодно. Только с оплатой тоска..
Удобрения на бомбас
О! Стало лучше!
Ну хоть что-то хорошее, в эти сложные дни
А опять только планы...
А чего такая дорогая подписка?
Ждём ответа от RндексмУзыки.
Наш ответ мыши =)
Полные склады с авто это напомнило репортажи иноагента Невзорова в конце 80х о забитых сигаретами и водкой складах-чтобы шатать союзный режим местные власти удерживали все,организуя дефицит, вызывая недовольство населения
ну так и сейчас госдеп гадит.
Литрес охренел с таким неадекватным ценником 399₽.
Тот же Apple Music берет божеские 169₽.
Что они о себе думают!
Apple Music разве берет что-то в рублях?
Сторител никуда не уходил, как работал, так и работает. И никакой Литрес ему конкуренцию не составит.
"«Литрес» запустил подписку на аудиокниги. Стоит 399 рублей в месяц. На решение о запуске повлиял «уход нескольких иностранных контентных сервисов» — Spotify и Storytel."
Не надо слушать музыку, слушайте книги. .... для грустных)
«полные склады в Подмосковье с десятками тысяч машин — Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Haval, Geely» — так и представляются захваты ценностей, как в ПА-книгах и фильмах
Записали, отработаем.
"
Российский производитель компьютерного оборудования Kraftway планирует запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 году в партнёрстве с Китаем. Это микрочипы, которые отвечают за запись, удаление и хранение информации на чипах памяти в SSD. В контроллерах Kraftway будет память от YMTC, Мicron и Toshiba.
"
Перевод с журналистского на человечий.
Запустится очередное сборочное производство под отвертку.
Основная проблема не решена. Расширение предприятий способных производить микрочипы нет и не предвидеться
Сторител брал 500р за неограниченное количество аудиокниг, а литрес предлагает 3 книги в месяц за 400р 🤨
И это в разделе "стало лучше")
Ни себе, ни людям. Пусть саранча обсирает, град побивает, но не продадим. Ну как так.