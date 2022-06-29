Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях — это искусственный курс. Либо потом произойдёт резкая девальвация, как у нас уже бывало. Многие говорят: начинайте управлять курсом. Но даже если посмотреть на собственный опыт — курсом управляли номинальным. Вот как в начале 2000-х годов, реальный курс всё равно рос. […]

Второе — при управлении резко снижается самостоятельность денежно-кредитной политики, мы привязываемся к валютам чужих стран. В этих странах сейчас инфляция на 40-летних максимумах. И при управляемом курсе мы будем вынуждены синхронизировать свою политику с денежно-кредитной политикой этих стран, к валюте которой мы привязываемся. […] Это вредно для экономики.