Набиуллина предупредила о риске девальвации при попытках вернуть рубль к прежним значением Статьи редакции
Регулятор придерживается политики плавающего курса и прежней денежно-кредитной политики.
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- ЦБ придерживается политики плавающего курса рубля, заявила Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Потому что именно это даёт экономике адаптироваться к изменившимся условиям.
- Среди возможных механизмов управления курсом Набиуллина назвала накопление резервов (но копить резервы в твёрдых валютах сейчас невозможно — они сразу попадают под арест) и валютные ограничения: «Я не думаю, что бизнес будет счастлив. Это непредсказуемые для него условия, если валютные ограничения будут двигаться туда-сюда».
- Набиуллина выделила несколько видов валютных ограничений: в частности, ограничения, введённые «ещё до событий» и связанные с контролем за отмыванием и другими нарушениями, и ограничения для того, чтобы стабилизировать экономику «в момент шока». Последние ограничения нужно все снимать, заявила глава ЦБ. По первым — для борьбы с сомнительными операциями — нужно ускорить либерализацию.
Про ключевую ставку и инфляцию
- Глава ЦБ добавила, что после повышения ключевой ставки в феврале и стабилизации на финансовых рынках регулятор постепенно снижает ставку. При этом денежно-кредитная политика остаётся прежней: возвращать инфляцию к цели.
- Позже она уточнила, что долгосрочные ставки «не то чтобы отвязаны от ключевой», но ожидания по инфляции влияют больше. «Например, в середине 2000-х ключевая ставка была достаточно низкой, а долгосрочные кредиты были по высоким ставкам, потому что все закладывали высокие ожидания по инфляции».
- По словам главы регулятора, ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции. Но из-за структурной перестройки экономики он не стремится снизить инфляцию «как можно быстрее любыми способами»: это может занять от двух до двух с половиной лет.
- Набиуллина также отметила, что последние недели в России снижаются цены. Но, по её мнению, это не дефляционная спираль, а во многом коррекция после резкого роста цен в конце февраля и начале марта: год к году цены выше.
Первый раз в жизни могу сказать мое почтение 🎩 а раньше так можно было?
Почтение за что?)
Эльвирочка❤️ спасибо!
Глава цб делает вид, что сейчас нет капитальных ограничений
Нет, раньше так нельзя было
давно здесь образовался фан клуб Набиуллиной?
Там уже конфликт возник между Минфином, у которого дыра в бюджете растет по экспоненте, и чиновниками ЦБ, которые как огня боятся инфляционной спирали
А пиз..ец всё равно нам!
Надо же, как кардинально поменяла смысл старая русская поговорка "наказать рублём".
За курс рубля отвечает ЦБ. Минфин свои влажные фантазии может реализовывать у себя под одеялом.
Благо - это когда каждая семья с ребенком может позволить купить себе машину, дом, и образование для детей. А пока что все эти действия ни к чему не приводят.
Как вы это предлагаете реализовать со стороны ЦБ в текущих условиях?
Вспоминаем многоэтажные плотнозастроенные человейники и начиаем думать, а где же это авто каждая семья должна ставить?
Чем вас лада не устраивает?
Проблема в том что человечество в целом не производит столько, чтобы обеспечить всех машиной, домом и образованием для детей.
Для нашей реальности пока благо— это когда еще есть интернет, еда и какое-то жилье.
Сам удивлён, что такое пишу, но опираясь на сегодняшнее положение дел, кажется, что центробанк тогда на удивление грамотно действовал. Учитывая, что спецоперация для Набиуллиной скорее всего была таким же сюрпризом как и для всех нас, и учитывая первые дни после, когда рубль упал в 2 раза, а на биржах других стран российские акции упали почти до нуля. Конечно, сейчас далеко не сладкая жизнь, но могло бы быть и по-другому - есть с чем сравнить.
Действовал? Истерично заткнул все пути выхода валюты из страны и теперь наблюдает как валютная выручка раздула курс рубля? Сомнительно, что они не упадут с таких искусственных качель
Российские рубли не конвертируемый даже в Беларуси. Там сохранили курс к евро и доллару, при этом курс российского улетел в небеса. Уже начали вводить комиссии и ограничения по обналичиванию карт МИР. Наличные российские рубли с марта никому не нужны.
Но есть опасность, что если и на этот раз выберемся, как в 2015, то СВО в Украине окажется всего лишь прологом для глобального конфликта.
Не очень понятно, почему это рубль за 75 лучше, чем за 30. Пенсии и прочие социальные выплаты - ок, их проще платить при высоком курсе валюты. Но все стальное - куча импорта становится для бюджета дешевле (лекарства, компьютеры, машины, трактора, компоненты и т.д.) - т.о. расходы в рублях на эти госзакупки падают. Плюс при таком курсе даже экспатам выгодней работать в России за рубли.
Конечно проще всего девальвировать каждый раз валюту, но народу вполне комфортно было при 30-40 руб. за доллар/евро.
Плюс, из-за безудержной работы печатного станка в США доллар объективно должен дешеветь.
Блин, я честно говоря так рад текущему курсу, что скупаю на али всё, что год лежало в списке желаемого. Там ещё и распродажа удачно наложилась.
Это вот чувства простого человека, которому все равно как там будут пенсии платиться, но не все равно по какой цене покупать ширпотреб.
Потому что есть еще и экспортная выручка, которая при таком курсе значительно ниже. Получали условные $100 за товар, и при конвертации выходило 7500р, щас 5200р.
На сколько я понял Набиулинной выдали картбланш в регуляции монетарной политики и запретили всяким выскочкам оказывать хоть какое то давление. А то недели 2 назад был ор металлургов мол текущий курс не выгоден, ну и где они сейчас?
Как долго щас с али идет? И покажите что там подешевело? Я чекаю все что когда либо покупал на али, подорожало на 20-100% :(
Потому что импортировать сложно, нет такого запроса по объёму и плюс большинство каналов закрыты
Раз в месяц, перед выплатой пенсий будут обваливать рубль. Оставшееся время будут его поднимать взад. Надо же дать возможность нагрести бабла валютным спекулянтам.
Ну так вы сами ответили на свой вопрос. Экспортная выручка позволяет легче платить социалку и тд. Госзакупки дешевле - это тоже минус, их же наоборот всегда забывают чтобы коррупционная маржа была выше, смысл от удешевления? Это если б частник закупки выставлял то да, а тут нет стимула.
Потому как экспорт рано или поздно пересохнет, а с таким курсом он пересохнет раньше и сильнее. Сейчас народ радостно скупает одноразовый мусор на алиэкспрессе, а в следующем году нефть снова по 40 (а для РФ еще с дисконтом), торговый баланс развернется и не будет уже денег на покупку реально необходимого импорта.
А еще через год окажется, что у тех же нефтяников не было рублей на инвестиции в развитие (а также замещение ушедших сервисных компаний, если оно вообще возможно) и начнется уже падение добычи не только из-за проблем со сбытом.
Выглядит не как результат управления, а как констатация фактов. Жонглировать терминами хорошо - а к чему идём то!? Что ждать людям обычным.
Так случилось) а можете повторить? Нет🤣
Обычные люди всё узнают постфактум
Охуевшие экспортеры хотят курс по 80р за бакс чтобы дальше ебать шлюх и нюхать кокс
Да. Им единственным нужен такой не выгодный всем остальным курс.
А при низком курсе доллара и нефти Urals с дисконтом нам теперь надо в 1,5-2 раза больше нефти экспортировать, чтобы обеспечить тот же уровень расходов, что и до СВО.
"нужно ускорить либерализацию." - ух, по грани ходит...
Предвкушая неадекватную реакцию - это сарказм.
То есть нынешний нарисованный курс он как бы менее искусственный чем тот, который мог бы быть. Ну ок.
Хорошо, что хоть кто-то не видит дефляционной спирали)
Так дефляционная спираль - это когда цены падают и падают. Я тоже дефляционной спирали не вижу)
Ну так что, курс нарисован или нет ? ))
Нарисован, но красиво-то как!
Да, пока есть ограничения
Оставьте меня в покое!!!
(тыкает палкой-центробанкой)
Сперва на кукан.
Хоть кто-то у нас свободный 😢
Мышка сама загнала себя в клетку и пригласила кошку собой позавтракать.
Меня мучает такой вопрос
Доллар вырос 80->120, цены выросли на 20-40%
Доллар упал 120->50, цены упали на 0% (ну где то на 10-15% мб)
Доллар вернут 50->80, - цены опять вырастут на 20-40%?
То есть от всей многоходовочке при вернувшемся курсе до 75-80 у нас цены будут на 40-80% выше от исходных?
Цены на вино в К&Б вернулись назад - объективно. На Али ценник упал. Это из того, что лично заметил.
Ну в западных странах тоже есть инфляция по потреб товарам достаточно большая, а учитывая проблемы с логистикой и т д.. Так что да:)
Пока народ покупает по прежним ценам никто не станет их снижать, разве не очевидно? ЦБ тут вообще не причем
У роста цен два фактора которые не связаны напрямую с текущим курсом:
1. Риски.
2. Курс по которому были сделаны закупки
Плюс цены сейчас растут во всам мире.
Вы правильно рассуждаете, но народ в 90-х жил с зарплатой 5-15$, и сейчас выживет.
То есть они сами признали что раньше был искусственный курс и они специально его девальвировали в угоду узкому кругу бенефициаров?
И выводили валюту за границу и эта валюта использовалась на благо других экономик. Ой как это, за это почтение надо отвалить?
"Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях — это искусственный курс."
А ну то есть сейчас курс реальный?)))
Да, голдманы то же самое говорят.
Onshore это курс внутри страны (на бирже) который зависим от государства.
Offshore - курс международный, между иностранными банками, т.е. не зависит от фактора государства (РыНоЧнЫй, все как вы любите).
Экспортеры, соболезную. Че будем делать, если курс ниже 50 уйдет?
Пусть перерабатывают внутри страны, а не просто гонят сырье. Не нефть - а бензин, не лес - а пиломатериалы, не газ - а полимеры и удобрения и т.д.
Что, что достучатся до Путина, Путин стукнет ручкай и ЦБ как миленький сделает таргетированный курс 70-80 р., это вызовет некоторые проблемы но главное казна будет полна.
Ну на словах у нас всегда всё хорошо, а по факту картина пока что не особо хорошая вырисовывается
Плавающий курс,плывите сосиски
Эксперты, а что для них инфляция? если порошок стал х2 стоить, а картошка снизилась на 5% - они же по потребительской корзине ее смотрят и среднюю берут? или как?
В РФ есть доллары, на которые ничего нельзя купить, и есть рубли, на которые тоже ничего нельзя купить, даже доллары. Взаимосвязь между валютами возникает посредством товаров. Нет потока товаров - нет и курса валют. С точки зрения санкций, это очень умно: давать Путину триллионы долларов, из которых он только косяки может скручивать. Никакой параллельный импорт это не компенсирует, даже если на каждого гражданина Кыргызстана и Казахстана придётся по сто айфонов. Такова реальность, и болтовня Набиуллиной про какую-то ещё инфляцию к реальности не имеет никакого отношения.
Хорошая многоходовочка с внедрением Набибулиной в ФРС
Наебулина.
То есть нужно сделать невыгодно экспортерам, в стране экспортере? Да ты гений просто, как и твоя Эльвира..🤔
Не, ее поинт в том что в принципе искусственно ничего делать не надо.
Тот случай когда петух клюнул в жопу, и начали думать о людях.
Может сказать )) что ничего не поймешь и не предъявишь 😁
Что-то мне эта ситуация напоминает: «Никогда такого не было, и вот опять»
Мне непонятно зачем низкий курс, если он бьёт по экпортерам, при этом цены на товары для потребителей вниз не идут. Лично мне гораздо выгоднее высокий курс, так как сбережения в валюте
Всегда понимаю что есть подобный нюанс в таких высказываниях.
Речь не идёт про низкий или высокий курс. Речь идёт про то, чтобы курс был рыночный, а ЦБ не вмешивался в управление им. Единственное, когда валютные интервенции оправданы — это для снижения волатильности, чтобы колебания не были слишком резкими.