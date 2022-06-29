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Финансы
Секретный мангал

Набиуллина предупредила о риске девальвации при попытках вернуть рубль к прежним значением Статьи редакции

Регулятор придерживается политики плавающего курса и прежней денежно-кредитной политики.

8655 просмотров
  • ЦБ придерживается политики плавающего курса рубля, заявила Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Потому что именно это даёт экономике адаптироваться к изменившимся условиям.

Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях — это искусственный курс. Либо потом произойдёт резкая девальвация, как у нас уже бывало. Многие говорят: начинайте управлять курсом. Но даже если посмотреть на собственный опыт — курсом управляли номинальным. Вот как в начале 2000-х годов, реальный курс всё равно рос. […]

Второе — при управлении резко снижается самостоятельность денежно-кредитной политики, мы привязываемся к валютам чужих стран. В этих странах сейчас инфляция на 40-летних максимумах. И при управляемом курсе мы будем вынуждены синхронизировать свою политику с денежно-кредитной политикой этих стран, к валюте которой мы привязываемся. […] Это вредно для экономики.

Эльвира Набиуллина
  • Среди возможных механизмов управления курсом Набиуллина назвала накопление резервов (но копить резервы в твёрдых валютах сейчас невозможно — они сразу попадают под арест) и валютные ограничения: «Я не думаю, что бизнес будет счастлив. Это непредсказуемые для него условия, если валютные ограничения будут двигаться туда-сюда».
  • Набиуллина выделила несколько видов валютных ограничений: в частности, ограничения, введённые «ещё до событий» и связанные с контролем за отмыванием и другими нарушениями, и ограничения для того, чтобы стабилизировать экономику «в момент шока». Последние ограничения нужно все снимать, заявила глава ЦБ. По первым — для борьбы с сомнительными операциями — нужно ускорить либерализацию.

Про ключевую ставку и инфляцию

  • Глава ЦБ добавила, что после повышения ключевой ставки в феврале и стабилизации на финансовых рынках регулятор постепенно снижает ставку. При этом денежно-кредитная политика остаётся прежней: возвращать инфляцию к цели.

Мы считаем, что такая политика — благо и для граждан, потому что они сберегают свои доходы и зарплаты, и для бизнеса. Потому что именно снижение инфляции даёт бизнесу долгосрочно стабильные комфортные ставки, а не снижение ключевой ставки, которая влияет на стоимость «коротких» денег.

Эльвира Набиуллина
  • Позже она уточнила, что долгосрочные ставки «не то чтобы отвязаны от ключевой», но ожидания по инфляции влияют больше. «Например, в середине 2000-х ключевая ставка была достаточно низкой, а долгосрочные кредиты были по высоким ставкам, потому что все закладывали высокие ожидания по инфляции».
  • По словам главы регулятора, ЦБ будет снижать ключевую ставку по мере снижения инфляции. Но из-за структурной перестройки экономики он не стремится снизить инфляцию «как можно быстрее любыми способами»: это может занять от двух до двух с половиной лет.
  • Набиуллина также отметила, что последние недели в России снижаются цены. Но, по её мнению, это не дефляционная спираль, а во многом коррекция после резкого роста цен в конце февраля и начале марта: год к году цены выше.

#новость #цб #набиуллина

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172 комментария
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 Сергей Реванченков

Первый раз в жизни могу сказать мое почтение 🎩 а раньше так можно было?

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Dimitri Savin

Почтение за что?)

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32 комментария
ELVIRA YAPPAROVA

Эльвирочка❤️ спасибо!

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Михаил Желтухин

Глава цб делает вид, что сейчас нет капитальных ограничений

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Serghei Maveriz

Нет, раньше так нельзя было

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Dmitry Eliseev

давно здесь образовался фан клуб Набиуллиной?

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1 комментарий
Антон Штадлер

Там уже конфликт возник между Минфином, у которого дыра в бюджете растет по экспоненте, и чиновниками ЦБ, которые как огня боятся инфляционной спирали

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ЯжПрограммист

А пиз..ец всё равно нам!

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1 комментарий
Фирменный Даниль

Надо же, как кардинально поменяла смысл старая русская поговорка "наказать рублём".

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Маргарин Зашибович

За курс рубля отвечает ЦБ. Минфин свои влажные фантазии может реализовывать у себя под одеялом.

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4 комментария
Юлия Баранова

Благо - это когда каждая семья с ребенком может позволить купить себе машину, дом, и образование для детей. А пока что все эти действия ни к чему не приводят.

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Константин Тишаков

Как вы это предлагаете реализовать со стороны ЦБ в текущих условиях?

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Для Сохранения
каждая семья с ребенком может позволить купить себе машину

Вспоминаем многоэтажные плотнозастроенные человейники и начиаем думать, а где же это авто каждая семья должна ставить?

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Антон Толстой

Чем вас лада не устраивает?

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8 комментариев
Valentin Budaev

Проблема в том что человечество в целом не производит столько, чтобы обеспечить всех машиной, домом и образованием для детей.

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6 комментариев
Клинический бинокль

Для нашей реальности пока благо— это когда еще есть интернет, еда и какое-то жилье.

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Comrad27

Сам удивлён, что такое пишу, но опираясь на сегодняшнее положение дел, кажется, что центробанк тогда на удивление грамотно действовал. Учитывая, что спецоперация для Набиуллиной скорее всего была таким же сюрпризом как и для всех нас, и учитывая первые дни после, когда рубль упал в 2 раза, а на биржах других стран российские акции упали почти до нуля. Конечно, сейчас далеко не сладкая жизнь, но могло бы быть и по-другому - есть с чем сравнить.

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Виктор Худяков

Действовал? Истерично заткнул все пути выхода валюты из страны и теперь наблюдает как валютная выручка раздула курс рубля? Сомнительно, что они не упадут с таких искусственных качель

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3 комментария
Masko Dzmitry

Российские рубли не конвертируемый даже в Беларуси. Там сохранили курс к евро и доллару, при этом курс российского улетел в небеса. Уже начали вводить комиссии и ограничения по обналичиванию карт МИР. Наличные российские рубли с марта никому не нужны.

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1 комментарий
Цкуро Бесцветный

Но есть опасность, что если и на этот раз выберемся, как в 2015, то СВО в Украине окажется всего лишь прологом для глобального конфликта.

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Михаил Мн

Не очень понятно, почему это рубль за 75 лучше, чем за 30. Пенсии и прочие социальные выплаты - ок, их проще платить при высоком курсе валюты. Но все стальное - куча импорта становится для бюджета дешевле (лекарства, компьютеры, машины, трактора, компоненты и т.д.) - т.о. расходы в рублях на эти госзакупки падают. Плюс при таком курсе даже экспатам выгодней работать в России за рубли.

Конечно проще всего девальвировать каждый раз валюту, но народу вполне комфортно было при 30-40 руб. за доллар/евро.

Плюс, из-за безудержной работы печатного станка в США доллар объективно должен дешеветь.

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Comrad27

Блин, я честно говоря так рад текущему курсу, что скупаю на али всё, что год лежало в списке желаемого. Там ещё и распродажа удачно наложилась.

Это вот чувства простого человека, которому все равно как там будут пенсии платиться, но не все равно по какой цене покупать ширпотреб.

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1 комментарий
Elijah Galimov

Потому что есть еще и экспортная выручка, которая при таком курсе значительно ниже. Получали условные $100 за товар, и при конвертации выходило 7500р, щас 5200р.
На сколько я понял Набиулинной выдали картбланш в регуляции монетарной политики и запретили всяким выскочкам оказывать хоть какое то давление. А то недели 2 назад был ор металлургов мол текущий курс не выгоден, ну и где они сейчас?

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4 комментария
Георгий Станков

Как долго щас с али идет? И покажите что там подешевело? Я чекаю все что когда либо покупал на али, подорожало на 20-100% :(

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10 комментариев
Kirill

Потому что импортировать сложно, нет такого запроса по объёму и плюс большинство каналов закрыты

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Маргарин Зашибович

Раз в месяц, перед выплатой пенсий будут обваливать рубль. Оставшееся время будут его поднимать взад. Надо же дать возможность нагрести бабла валютным спекулянтам.

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Alexey Melikhov

Ну так вы сами ответили на свой вопрос. Экспортная выручка позволяет легче платить социалку и тд. Госзакупки дешевле - это тоже минус, их же наоборот всегда забывают чтобы коррупционная маржа была выше, смысл от удешевления? Это если б частник закупки выставлял то да, а тут нет стимула.

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ctqwa

Потому как экспорт рано или поздно пересохнет, а с таким курсом он пересохнет раньше и сильнее. Сейчас народ радостно скупает одноразовый мусор на алиэкспрессе, а в следующем году нефть снова по 40 (а для РФ еще с дисконтом), торговый баланс развернется и не будет уже денег на покупку реально необходимого импорта.
А еще через год окажется, что у тех же нефтяников не было рублей на инвестиции в развитие (а также замещение ушедших сервисных компаний, если оно вообще возможно) и начнется уже падение добычи не только из-за проблем со сбытом.

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Andrey Yukin

Выглядит не как результат управления, а как констатация фактов. Жонглировать терминами хорошо - а к чему идём то!? Что ждать людям обычным.

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Антон Толстой

Так случилось) а можете повторить? Нет🤣

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DS

Обычные люди всё узнают постфактум

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SYNACK

Охуевшие экспортеры хотят курс по 80р за бакс чтобы дальше ебать шлюх и нюхать кокс

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Михаил Мн

Да. Им единственным нужен такой не выгодный всем остальным курс.

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1 комментарий
Цкуро Бесцветный

А при низком курсе доллара и нефти Urals с дисконтом нам теперь надо в 1,5-2 раза больше нефти экспортировать, чтобы обеспечить тот же уровень расходов, что и до СВО.

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2 комментария
Яков

"нужно ускорить либерализацию." - ух, по грани ходит...

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Яков

Предвкушая неадекватную реакцию - это сарказм.

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Слегка Придурковатый

То есть нынешний нарисованный курс он как бы менее искусственный чем тот, который мог бы быть. Ну ок.

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Спокойный Никита

Хорошо, что хоть кто-то не видит дефляционной спирали)

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A B

Так дефляционная спираль - это когда цены падают и падают. Я тоже дефляционной спирали не вижу)

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Kirill Sidorov

Ну так что, курс нарисован или нет ? ))

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Anton K

Нарисован, но красиво-то как!

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6 комментариев
Михаил Желтухин

Да, пока есть ограничения

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1 комментарий
Свободный Рубль

Оставьте меня в покое!!!

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Слегка Придурковатый

(тыкает палкой-центробанкой)

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1 комментарий
Маргарин Зашибович

Сперва на кукан.

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Ivan Ognev

Хоть кто-то у нас свободный 😢

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Круглый парфюмер

Мышка сама загнала себя в клетку и пригласила кошку собой позавтракать.

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Георгий Станков

Меня мучает такой вопрос

Доллар вырос 80->120, цены выросли на 20-40%
Доллар упал 120->50, цены упали на 0% (ну где то на 10-15% мб)
Доллар вернут 50->80, - цены опять вырастут на 20-40%?
То есть от всей многоходовочке при вернувшемся курсе до 75-80 у нас цены будут на 40-80% выше от исходных?

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Михаил Мн

Цены на вино в К&Б вернулись назад - объективно. На Али ценник упал. Это из того, что лично заметил.

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2 комментария
A B

Ну в западных странах тоже есть инфляция по потреб товарам достаточно большая, а учитывая проблемы с логистикой и т д.. Так что да:)

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Александр Пустовалов

Пока народ покупает по прежним ценам никто не станет их снижать, разве не очевидно? ЦБ тут вообще не причем

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1 комментарий
Valentin Budaev

У роста цен два фактора которые не связаны напрямую с текущим курсом:
1. Риски.
2. Курс по которому были сделаны закупки
Плюс цены сейчас растут во всам мире.

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1 комментарий
Ярослав

Вы правильно рассуждаете, но народ в 90-х жил с зарплатой 5-15$, и сейчас выживет.

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1 комментарий
Artem 69

То есть они сами признали что раньше был искусственный курс и они специально его девальвировали в угоду узкому кругу бенефициаров?

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Artem 69

И выводили валюту за границу и эта валюта использовалась на благо других экономик. Ой как это, за это почтение надо отвалить?

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Пришелец

"Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях — это искусственный курс."
А ну то есть сейчас курс реальный?)))

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Kirill

Да, голдманы то же самое говорят.
Onshore это курс внутри страны (на бирже) который зависим от государства.
Offshore - курс международный, между иностранными банками, т.е. не зависит от фактора государства (РыНоЧнЫй, все как вы любите).

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Васисуалий Лоханкин

Экспортеры, соболезную. Че будем делать, если курс ниже 50 уйдет?

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Михаил Мн

Пусть перерабатывают внутри страны, а не просто гонят сырье. Не нефть - а бензин, не лес - а пиломатериалы, не газ - а полимеры и удобрения и т.д.

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7 комментариев
Ярослав

Что, что достучатся до Путина, Путин стукнет ручкай и ЦБ как миленький сделает таргетированный курс 70-80 р., это вызовет некоторые проблемы но главное казна будет полна.

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Lester White

Ну на словах у нас всегда всё хорошо, а по факту картина пока что не особо хорошая вырисовывается

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Влад Эфиров

Плавающий курс,плывите сосиски

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Nikolay Vavilov

Эксперты, а что для них инфляция? если порошок стал х2 стоить, а картошка снизилась на 5% - они же по потребительской корзине ее смотрят и среднюю берут? или как?

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Abnatop Sky
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Dmitry Mikushin

В РФ есть доллары, на которые ничего нельзя купить, и есть рубли, на которые тоже ничего нельзя купить, даже доллары. Взаимосвязь между валютами возникает посредством товаров. Нет потока товаров - нет и курса валют. С точки зрения санкций, это очень умно: давать Путину триллионы долларов, из которых он только косяки может скручивать. Никакой параллельный импорт это не компенсирует, даже если на каждого гражданина Кыргызстана и Казахстана придётся по сто айфонов. Такова реальность, и болтовня Набиуллиной про какую-то ещё инфляцию к реальности не имеет никакого отношения.

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Алексей Комаров

Хорошая многоходовочка с внедрением Набибулиной в ФРС

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Константин Хиксводел

Наебулина.

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Василий Цымбал

То есть нужно сделать невыгодно экспортерам, в стране экспортере? Да ты гений просто, как и твоя Эльвира..🤔

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Valentin Budaev

Не, ее поинт в том что в принципе искусственно ничего делать не надо.

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Андрей Татаринов

Тот случай когда петух клюнул в жопу, и начали думать о людях.

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Lukas Dexter

Может сказать )) что ничего не поймешь и не предъявишь 😁

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Светлана Завацкая

Что-то мне эта ситуация напоминает: «Никогда такого не было, и вот опять»

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Black7

Мне непонятно зачем низкий курс, если он бьёт по экпортерам, при этом цены на товары для потребителей вниз не идут. Лично мне гораздо выгоднее высокий курс, так как сбережения в валюте

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Для Сохранения
Лично мне гораздо выгоднее высокий курс, так как сбережения в валюте

Всегда понимаю что есть подобный нюанс в таких высказываниях.

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Bogolyubov Dmitriy

Речь не идёт про низкий или высокий курс. Речь идёт про то, чтобы курс был рыночный, а ЦБ не вмешивался в управление им. Единственное, когда валютные интервенции оправданы — это для снижения волатильности, чтобы колебания не были слишком резкими.

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3 комментария
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