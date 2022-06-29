Великобритания ввела санкции против cовладельца «Тинькофф» Владимира Потанина Статьи редакции
За контроль над «Росбанком».
- Великобритания добавила в санкционный список несколько бизнесменов и банкиров, среди них cовладелец «Росбанка» и покупатель доли Олега Тинькова в «Тинькофф» Владимир Потанин.
- Санкции связаны с «выгодой от владения Росбанком», который «имеет стратегическое значение для правительства России». На момент публикации в «Тинькофф» не ответили на вопросы vc.ru, как это отразится на работе банка.
- Также в санкционном списке — совладелец Home Credit, председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и его жена Анна, бизнесмены Саид и Саит-Салама Гуцериевы и Руслан Байсаров.
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Сейчас Тинькофф выпустит новость в пульсе «санкции против Потанина, почему это не грозит Тинькофф банку»😀
Еще и с матерой производственной драмой, где они шли к успеху, но ничего не получалось, а потом как санкции пришли, и с ними пришел супер партнер с офигенным продуктом, и это уверяю совсем точно будет даже не реклама, а дружеский совет!
Эх, Потаня, Потаня..
Не успел банк взять под крыло, тот уже прекратился в тыкву
Какую тыкву? Сегодня спокойно картой Тинькоффоплатил
Получается, скоро не токсичных банков не останется?
Не переживайте. Потом и за бизнес возьмутся. У них выхода нет - поставили всё на zero.
Хорошо сказано про zero... Ещё одно обнуление
Пока еще их много
В других юрисдикциях
«За контроль над "Росбанком"» – как награда какая-то звучит (-:
Хотя у него и без этого хватает.
А все бизнесы, связанные с Потаниным тоже автоматически начнут заводить под санкции (если что-то ещё осталось не под ними)?
Засада, я в Росбанк доход валютный получаю. Опять искать нужно варианты.
Переходи в Райф, выглядит самым безопасным пока.
Кхм...Кхм...Тинькофф на санкции уже пахуу
Сейчас и там все заморозят у инвесторов
У Афанасьевой появился ещё один пакет в пакете)
7.
You must:
ii. freeze such accounts, and other funds or economic resources and any funds which are owned or controlled by persons set out in the Annex to the Notice;
Звучит опасно
Почему звучит опасно?
Это указание британским фин.организациям.
Поделитесь попкорном. Свой уже почти доел, а тут новая серия.
Открываем шампанское
Когда все разнылись про комиссии на валютном счете
Кому теперь продадут потанинбанк? )
Опять Тинькофф продавать будут?