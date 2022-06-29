Финансы
Маша Цепелева

Великобритания ввела санкции против cовладельца «Тинькофф» Владимира Потанина Статьи редакции

За контроль над «Росбанком».

  • Великобритания добавила в санкционный список несколько бизнесменов и банкиров, среди них cовладелец «Росбанка» и покупатель доли Олега Тинькова в «Тинькофф» Владимир Потанин.
  • Санкции связаны с «выгодой от владения Росбанком», который «имеет стратегическое значение для правительства России». На момент публикации в «Тинькофф» не ответили на вопросы vc.ru, как это отразится на работе банка.
  • Также в санкционном списке — совладелец Home Credit, председатель совета директоров и акционер «СПБ биржи» Иван Тырышкин, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и его жена Анна, бизнесмены Саид и Саит-Салама Гуцериевы и Руслан Байсаров.

#новость #санкции

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24 комментария
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 Иван Никитин

Сейчас Тинькофф выпустит новость в пульсе «санкции против Потанина, почему это не грозит Тинькофф банку»😀

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Мрох

Еще и с матерой производственной драмой, где они шли к успеху, но ничего не получалось, а потом как санкции пришли, и с ними пришел супер партнер с офигенным продуктом, и это уверяю совсем точно будет даже не реклама, а дружеский совет!

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Александр Пустовалов

Эх, Потаня, Потаня..
Не успел банк взять под крыло, тот уже прекратился в тыкву

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Rnatery

Какую тыкву? Сегодня спокойно картой Тинькоффоплатил

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Слегка Придурковатый
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Даниил

Получается, скоро не токсичных банков не останется?

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F-117

Не переживайте. Потом и за бизнес возьмутся. У них выхода нет - поставили всё на zero.

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Isla Bonita

Хорошо сказано про zero... Ещё одно обнуление

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Alex Gruzdev

Пока еще их много

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MEGAtraXXXer666

В других юрисдикциях

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Вадим Д.

«За контроль над "Росбанком"» – как награда какая-то звучит (-:
Хотя у него и без этого хватает.
А все бизнесы, связанные с Потаниным тоже автоматически начнут заводить под санкции (если что-то ещё осталось не под ними)?

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Заводная Лягушка

Засада, я в Росбанк доход валютный получаю. Опять искать нужно варианты.

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Васисуалий Лоханкин

Переходи в Райф, выглядит самым безопасным пока.

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Андрей Васильев

Кхм...Кхм...Тинькофф на санкции уже пахуу

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Кто-то

Сейчас и там все заморозят у инвесторов

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Alexandr Romanov

У Афанасьевой появился ещё один пакет в пакете)

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Andrey Lifantiev

7.
You must:
ii. freeze such accounts, and other funds or economic resources and any funds which are owned or controlled by persons set out in the Annex to the Notice;

Звучит опасно

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Lombardian

Почему звучит опасно?

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Цкуро Бесцветный

Это указание британским фин.организациям.

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Антон Толстой

Поделитесь попкорном. Свой уже почти доел, а тут новая серия.

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Илья Ив

Открываем шампанское

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Alex Moren

Когда все разнылись про комиссии на валютном счете

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Васисуалий Лоханкин

Кому теперь продадут потанинбанк? )

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Юлия Баранова

Опять Тинькофф продавать будут?

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