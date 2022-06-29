«Ъ»: «Яндекс» ликвидирует структуру в Ирландии — компания создавала её для налоговых льгот Статьи редакции
Но от идеи решили отказаться, чтобы «никого не провоцировать».
- Структура «Яндекса» в Ирландии (Yandex Finance) подала заявление о добровольном закрытии, свидетельствуют данные реестра ирландского Бюро регистрации компаний. Документ от 17 июня, первой внимание на заявление 26 июня обратила газета Irish Independent.
- В «Яндексе» не стали комментировать произошедшее или раскрывать предназначение компании, пишет «Коммерсантъ».
- «Яндекс» зарегистрировал фирму в Ирландии 6 января 2022 года. В стране действует пониженная налоговая ставка для ИТ-компаний — 12,5%. В октябре страна присоединилась к инициативе по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%. Правила должны были вступить в силу в 2023 году.
- Источник «Ъ», близкий к компании, сообщил, что несколько месяцев назад Яндекс» рассчитывал воспользоваться ирландскими льготами, как Google, Apple и другие крупные игроки. Сейчас, по его словам, компания не видит для этого возможности. От идеи отказались, чтобы «никого не провоцировать».
1753 просмотров
О как, раскрывать не стали, а все всё узнали!
Вот и снова Яндекс не удержал данные, правда в этот раз — свои.
Платите тут и точка.
Платите и точка. Если захочется всплакнуть - держите платочка.
На родину - в Израиль
Если по такой аналогии, то в Армению
почему?
Яндекс мигрирует в Армению. Полагаю, будут чебуреками торговать.
Яндекс.Чебурек
В Голландию же
Астрологи объявили год новостей про Яндекс.
Тинькофф — и точка. Яндекс с большим отрывом.
Найдётся все.
произошла деяндексатизация