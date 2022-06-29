Финансы
Субъективный микрофон

«Ъ»: «Яндекс» ликвидирует структуру в Ирландии — компания создавала её для налоговых льгот Статьи редакции

Но от идеи решили отказаться, чтобы «никого не провоцировать».

  • Структура «Яндекса» в Ирландии (Yandex Finance) подала заявление о добровольном закрытии, свидетельствуют данные реестра ирландского Бюро регистрации компаний. Документ от 17 июня, первой внимание на заявление 26 июня обратила газета Irish Independent.
  • В «Яндексе» не стали комментировать произошедшее или раскрывать предназначение компании, пишет «Коммерсантъ».
  • «Яндекс» зарегистрировал фирму в Ирландии 6 января 2022 года. В стране действует пониженная налоговая ставка для ИТ-компаний — 12,5%. В октябре страна присоединилась к инициативе по введению минимального глобального налога для транснациональных корпораций на уровне 15%. Правила должны были вступить в силу в 2023 году.
  • Источник «Ъ», близкий к компании, сообщил, что несколько месяцев назад Яндекс» рассчитывал воспользоваться ирландскими льготами, как Google, Apple и другие крупные игроки. Сейчас, по его словам, компания не видит для этого возможности. От идеи отказались, чтобы «никого не провоцировать».

#новость #яндекс

1753 просмотров
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13 комментариев
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 Вадим Д.

О как, раскрывать не стали, а все всё узнали!
Вот и снова Яндекс не удержал данные, правда в этот раз — свои.

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Свободный Рубль

Платите тут и точка.

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Балкон.Ру

Платите и точка. Если захочется всплакнуть - держите платочка.

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Павел Морозов

На родину - в Израиль

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Артём К

Если по такой аналогии, то в Армению

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Телевизионный турник

почему?

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Евгений Широков

Яндекс мигрирует в Армению. Полагаю, будут чебуреками торговать.

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Павел Морозов

Яндекс.Чебурек

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Глупый хичхакер

В Голландию же

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Ушлый тип

Астрологи объявили год новостей про Яндекс.

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Aliosha Semionov

Тинькофф — и точка. Яндекс с большим отрывом.

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Daniil Shvedov

Найдётся все.

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ave ego

произошла деяндексатизация

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