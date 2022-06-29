«Росбанк» после введения санкций против Потанина попросил клиентов не проводить операции в фунтах стерлингов Статьи редакции
По мнению банка, это в интересах самих клиентов.
- «Росбанк» заявил, что «осуществляет всесторонний мониторинг ситуации на всех уровнях управления, в том числе с учетом расширения Великобританией санкционного списка против России». Проводить операции в британских фунтах он не рекомендует «в интересах клиентов».
- «Мы уверены в своей способности обеспечить бесперебойное и качественное клиентское обслуживание и адаптироваться к изменению ситуации там, где это необходимо, при соблюдении всех применимых норм и правил», — говорится в сообщении «Росбанка».
- Великобритания 29 июня ввела санкции против Владимира Потанина. Принадлежащая ему компания «Интеррос» в мае купила «Росбанк» у французской Societe General.
- Кроме того, «Интерросу» принадлежит 35% доля в TCS Group — головной компании «Тинькофф». В отличие от «Росбанка», в «Тинькофф» у «Интерроса» нет контроля, поэтому под санкции он не попадает. В «Тинькофф» на момент написания заметки не сообщили, планируют ли они призывать клиентов не проводить операции в фунтах стерлингов.
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не переводить деньги со своих счетов
спасибо за понимание
Tinkoff Bonk
В рублях
Просто присвоит деньги людей и скажет что это комиссия за санкции. В таких реалиях Олег кажется самым самым интеллигентным и нормальным мужиком, а этот Потанин прям вор воришка.
Ох, задавит ситуация сейчас Тинькофф окончательно, закроют его, крякнет он в небытие, а хотелось бы спросить тех кто обвиняет банк, а не сложившуюся конъюнктуру вокруг банка во всех изменениях, сравнивает его с кучей говна на дне дна, а чем вы дальше то пользоваться будете?
Расскажите несведущим, о таком же крутом банковском сервисе?
Лично мне пиздец как жалко смотреть как топят такой финтех как Тинек
У Тинька и до спецоперации кроме удобнейщего Свифта и доставки карт курьерами преимуществ не было. Проценты по вкладам никакие, кэшбэк мизерный + максимум 3000р (в нормальных банках 15000р), тарифы крутили-вертели как угодно (могли лимиты урезать и т.д.).
Я не сторонник госбанков, но не могу не признать, что например Открытие, Райф, СПБ ничуть не хуже по сервису, а по тарифам сильно лучше
Это мы поняли, а идти-то куда?
Если б я знал. Сам в Открытии давно. Но там Свифт они переводить вообще не умели, а сейчас как бы его вообще нет)
А Тинькофф, вероятно, сам проведёт все операции по (отъёму) защите чужих (но таких желанных) денег и попросит войти в положение и понять ситуацию, нда.
Скоро тинек после санкций:
Что значит "не рекомендует"?
Можно или нельзя?
Кто несет ответственность за сохранность денег и проведение операций?
Что за устные рекомендации?!
Банки вообще нюх потеряли. Как комиссии брать за каждый чих и пук, при том что крутят клиентские деньги - то всё четко, понятно и по договору. А как нести ответственность - так какие-то устные рекомендации
«не проводить операции в фунтах стерлингов» — не из обиды, надеюсь, а для защиты интересов клиентов банка (-:
Интересно, новости про Росбанк, а комменты почему-то про Тиньк
Короче, сосьете гениталь.
Тинек все ?
Проводить можно, но не желательно из-за политики компании? Почему компания должна навязывать политические взгляды клиентам?
Весело и гнусно
А хули комиссию не ввести-то?
Ведь - "К сожалению, это вынужденная мера. Зарубежные партнеры показали свою ненадежность, работая с валютой для России. Мы стремимся избежать возможных блокировок по ценным бумагам со стороны иностранных контрагентов. Для этого приходится уменьшать валютную позицию банка Потанькофф."
Ох и любят же люди в комментах ответственность перекладывать
попросил клиентов не делать резких движений