Финансы
Субъективный микрофон

ЦБ предложил разрешить неквалифицированным инвесторам продавать заблокированные из-за санкций активы Статьи редакции

Покупателями смогут стать только квалифицированные инвесторы с со склонностью к «расширенному риск-аппетиту».

  • Такую меру предложил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Петербургском международном юридическом форуме, пишет Forbes со ссылкой на «Интерфакс».
  • По его словам, необходимо предоставить неквалифицированным инвесторам возможность выходить из заблокированных активов. Их смогут приобретать квалифицированные инвесторы со склонностью к «расширенному риск-аппетиту», которые готовы «вдолгую работать с этими инструментами».
  • «Мы понимаем, что далеко не все инвесторы готовы ожидать разрешения ситуации в течение длинного периода времени. Это означает, что у них должна быть какая-то возможность из этих инструментов выйти», — пояснил Чистюхин.
  • Он добавил, что ЦБ не видит возможность продавать заблокированные активы другим неквалифицированным инвесторам — покупателями должны выступать только квалифицированные.
  • 3 июня ЕС ввёл санкции против Национального расчётного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи). Операции с НРД приостановили европейские депозитарии — Euroclear и Clearstream. В результате на счетах депозитария оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей. Мосбиржа заявила, что оспорит санкции ЕС в суде.

#новость #цб

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25 комментариев
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 Andrey Kulakov

По 50 рублей за доллар, да?)

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Andrew

По 30 они и добровольно - принудительный выход из активов устроить могут

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under construction

Вообще это шикарно.
Иностранные бумаги из расчета доллар за 50, еще и с скидосом на то, что рынок покупателей сильно ограничен.
кто может кинуть деньги на 5-10 лет. это очень жирное предложения.

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Valentin Budaev

Чот не идут повально этим жирным предложением пользоваться)

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under construction

желающие точно будут. риск высокий. но это реальный шанс сделать 200-300% на всю котлету за несколько лет.

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Александр Голубев

"За несколько лет" после смерти.

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Valentin Budaev

Ну так идете к зарубежному брокеру который еще работает с россиянами и делаете свои 200-300%, какие проблемы?

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under construction

1. думаю активы из нрд будут передаваться с значительным скидосом.
2. можно поподробней как можно рубль в доллар по 50 перекинуть?

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Valentin Budaev

1. Ну это щас неизвестно как оно будет
2. По 50 нельзя офк, так как курс выше. Но через крипту вполне можно с разумной комиссией вполне. Получите не 200-300%, а 180-250%, тоже неплохо.

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under construction

1 так если риска не было, схрена 200% давать
2. Это разница в 20%, с учетом умножения почти 50% от потенциальной прибыли.

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Valentin Budaev
с учетом умножения

Какого умножения? 20% и есть итоговые потери.

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Valentin Budaev

Если бы блокировки не было то вы бы тоже могли только по 50 за доллар продать, так что в чем проблема? Продавать ведь не заставляют.

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Александр Голубев

По 0,6 дерева за полновесный доллар.
Иначе какой аппетит?

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Джахор Дырдырдаев

Пойду выставлю GOOGL и APPL на Авито.

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under construction

о подоспела скупка дешевых активов

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Александр Резник

Не оставляет чувство что все идёт по рлану, кто то потеряет а кто то найдет

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D.D.M.

Бедные продают богатым активы по бросовым ценам. Классика рынка

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Дмитрий Айстражник

Shut up and take my …shares!

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Илья Раскатов

Про доллар бы чего-нибудь рассказал. Не пойму покупать сейчас или нет.

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Вадим Д.

Скупать у неквалифицированных заблокированные активы будут по 49 ₽ за килограмм? (-:
С другой стороны — чего с ними делать-то, с заблокированными?

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Артем П.

С Барского плеча прям! Разрешили зафиксировать минус!

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Leha Shum

Можно удаленно получить квалифицированного инвестора? Я на Донбассе сейчас

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Евгения Бергер

А как у неквалифицированных инвесторов международные (заблокированные) бумаги оказались?

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Мимопрохожий

через питерскую биржу? еще ведь не успели закрутить гайки хотя движения в эту сторону и были.

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Roman

Псс, заблокированные активы интересуют?

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