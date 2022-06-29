ЦБ предложил разрешить неквалифицированным инвесторам продавать заблокированные из-за санкций активы Статьи редакции
Покупателями смогут стать только квалифицированные инвесторы с со склонностью к «расширенному риск-аппетиту».
- Такую меру предложил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Петербургском международном юридическом форуме, пишет Forbes со ссылкой на «Интерфакс».
- По его словам, необходимо предоставить неквалифицированным инвесторам возможность выходить из заблокированных активов. Их смогут приобретать квалифицированные инвесторы со склонностью к «расширенному риск-аппетиту», которые готовы «вдолгую работать с этими инструментами».
- «Мы понимаем, что далеко не все инвесторы готовы ожидать разрешения ситуации в течение длинного периода времени. Это означает, что у них должна быть какая-то возможность из этих инструментов выйти», — пояснил Чистюхин.
- Он добавил, что ЦБ не видит возможность продавать заблокированные активы другим неквалифицированным инвесторам — покупателями должны выступать только квалифицированные.
- 3 июня ЕС ввёл санкции против Национального расчётного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи). Операции с НРД приостановили европейские депозитарии — Euroclear и Clearstream. В результате на счетах депозитария оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей. Мосбиржа заявила, что оспорит санкции ЕС в суде.
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По 50 рублей за доллар, да?)
По 30 они и добровольно - принудительный выход из активов устроить могут
Вообще это шикарно.
Иностранные бумаги из расчета доллар за 50, еще и с скидосом на то, что рынок покупателей сильно ограничен.
кто может кинуть деньги на 5-10 лет. это очень жирное предложения.
Чот не идут повально этим жирным предложением пользоваться)
желающие точно будут. риск высокий. но это реальный шанс сделать 200-300% на всю котлету за несколько лет.
"За несколько лет" после смерти.
Ну так идете к зарубежному брокеру который еще работает с россиянами и делаете свои 200-300%, какие проблемы?
1. думаю активы из нрд будут передаваться с значительным скидосом.
2. можно поподробней как можно рубль в доллар по 50 перекинуть?
1. Ну это щас неизвестно как оно будет
2. По 50 нельзя офк, так как курс выше. Но через крипту вполне можно с разумной комиссией вполне. Получите не 200-300%, а 180-250%, тоже неплохо.
1 так если риска не было, схрена 200% давать
2. Это разница в 20%, с учетом умножения почти 50% от потенциальной прибыли.
Какого умножения? 20% и есть итоговые потери.
Если бы блокировки не было то вы бы тоже могли только по 50 за доллар продать, так что в чем проблема? Продавать ведь не заставляют.
По 0,6 дерева за полновесный доллар.
Иначе какой аппетит?
Пойду выставлю GOOGL и APPL на Авито.
о подоспела скупка дешевых активов
Не оставляет чувство что все идёт по рлану, кто то потеряет а кто то найдет
Бедные продают богатым активы по бросовым ценам. Классика рынка
Shut up and take my …shares!
Про доллар бы чего-нибудь рассказал. Не пойму покупать сейчас или нет.
Скупать у неквалифицированных заблокированные активы будут по 49 ₽ за килограмм? (-:
С другой стороны — чего с ними делать-то, с заблокированными?
С Барского плеча прям! Разрешили зафиксировать минус!
Можно удаленно получить квалифицированного инвестора? Я на Донбассе сейчас
А как у неквалифицированных инвесторов международные (заблокированные) бумаги оказались?
через питерскую биржу? еще ведь не успели закрутить гайки хотя движения в эту сторону и были.
Псс, заблокированные активы интересуют?