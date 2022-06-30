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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 127 дня «спецоперации»: треть кинозалов закрылись, для бизнеса увеличат лимит микрозаймов Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Getty Images

Курс ЦБ на 30 июня: доллар — 51,15 рубля, евро — 53,85 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 52,89 рубля, евро — 55,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 56,44 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,6 рубля, евро — по 62,69 рубля.

Стало хуже

Из-за сокращения иностранных премьер число работающих кинозалов в России уменьшилось больше чем на треть. Чаще всего владельцы закрывают кинотеатры по будням и открывают в выходные, но некоторые залы не используются три месяца.

Китайская Honor прекратила поставки смартфонов в Россию, выяснили «Ведомости». Так компания хочет избежать вторичных санкций. При этом производитель ищет партнёров, чтобы отправлять смартфоны в страну по параллельному импорту.

Консульство Бельгии в России перестанет выдавать краткосрочные визы с 1 июля 2022 года. Можно будет получить только студенческие визы, рабочие визы, визы для воссоединения семьи и только тем, кто планирует путешествие до 31 августа.

Стало лучше

Лимит микрозаймов, которые могут привлечь малый и средний бизнес в ближайшее время, может быть увеличен с 5 млн до 7 млн рублей. На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку было рекомендовано принять такие поправки к закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

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«Архыз» начал поставки в Китай и планирует в 2022 году отгрузить около 400 тысяч литров воды, а после — нарастить экспорт в три-четыре раза.

Впервые российская компания обогнала Unilever («Магнат» и «Золотой стандарт») по объёмам производства мороженого в стране. Лидером стала «Ренна» («Коровка из Кореновки»). На третьем месте — «Айсберри» («Пломбир Вологодский», «Филевское»).

«Яндекс Еда» создаст сервис премиальной доставки из ресторанов, это будет отдельный раздел внутри приложения, рабочее название — «Яндекс Еда Ultima». У курьеров будет другая форма и более высокая квалификация, для еды создадут новую упаковку. Пилотный проект планируют запустить в центре Москвы до конца лета.

Новости предыдущего дня, 29 июня — здесь.

#новость #днрилнр

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39 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"Китайская Honor прекратила поставки смартфонов в Россию"

Очередное дружественное похлопывание позвоночника от китайских друзей и партнёров.

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Вадим Д.

У Китая нет друзей. Не было и не будет. А все, кто считает, что может «дружить» с Китаем к своей выгоде, категорически ошибаются.

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Nikos Stavros

Это любому разумному человеку понятно. Если западные товарищи меняют золото за бусы, то китайцы оставляют после себя выжженную землю.

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Сергей И

Вот только не бусы, а технологии, к сожалению

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Nikos Stavros

Это и есть бусы. Заносят же не способ производства, а конечный (максимум промежуточный) результат. Что и показали нынешние санкции - без производства и в условиях прекращения поддержки эти технологии не несут развития стране. Натуральные бусы для индейцев.

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Олег Ш.

А у каких государств есть друзья? И что такое "дружба" на уровне государств?

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Александр Кудин

Как может выглядеть премиум доставка? Курьеры будут в смокинге? Говорить с английским акцентом? Телепортироваться из рестика сразу к вам? Заказала такая эконом, а тут раз и левелUp до према, а на фотке курьер лысый из бразерз

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Слегка Придурковатый

Это уже следующий уровень доставки «Яндекс Еда Сантехника Ultima XXX LGBT+», там буду не просто курьеры, а курьеры-трубочисты.

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Вадим Д.

Которые ещё и дровосеки сразу?

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Вадим Д.

Мало того, он ещё брадобрей, косметолог, повар экстра-класса и мариачи подмышкой наигрывает.

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Александр Кудин

Ну так у него высокая квалификация)

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thinkabout1t

"Как может выглядеть премиум доставка? Курьеры будут в смокинге?" ага и еду будут передавать сразу на подносе,такой себе курьер-официант

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Олег Ш.

На старо-славянском они говорить будут. И одеты будут в кафтанах.

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Вадим Д.

127 день грусти, тоски и печали. Но мороженое — прекрасная новость!
Евробакс прям «дешевеет»; ну про кинотеатры давно ясно, что тут настоящее выживание идёт; и ты, Honor?!; повысить лимит микрозаймов — это хорошо, все ли смогут вернуть?; Китай нам свой экспорт сокращает, а Архыз наращивает; и побеждает Коровка! мороженое вкусное, кстати; более высокая квалификация яндекс-курьеров? это что ж они ещё будут уметь, алису починять или развернут хостинг в своём облаке? (-:

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Станислав Назаров

Зато мороженое...
Иронично.

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Олег Ш.

Вы недооцениваете мороженное!
Оно помогает в жару сохранять холодную голову, рассчитывая многоходовочки и планируя вторжения и диверсии в других странах.

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sua

Стало лучше а что именно?

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Вадим Д.

Микрозаймы больше, мороженое победило. Вам мало?! (-:
А, ну и яндекс-курьеры 80-го уровня, конечно: чемпионы по карате, сомелье и нейрохирурги (просто про квалификацию размыто как-то).

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Андрей Мельник

Китайская Honor прекратила поставки смартфонов в Россию, выяснили «Ведомости». Так компания хочет избежать вторичных санкций. При этом производитель ищет партнёров, чтобы отправлять смартфоны в страну по параллельному импорту.
Это как понимать, типа - официально мы смартфоны не поставляем, но если условные Озон, Яндекс Маркет, Связной и прочие Ситилинки закупят их в Китае у дядюшки Лю или в Казахстане у Г-на Дрищебекова и начнут продавать в России - мы целиком и полностью это поддержим?

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Слегка Придурковатый

Очевидно же, что хотят и рыбку съесть и на хуй сесть.

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Pavel Onischenko

Зато пломбир...
🙃

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Слегка Придурковатый

Поигрался Гугл-переводчиком. Если перевести на традиционный китайский "удар в псину" (打屁股。), а затем полученное перевести назад на русский, то получится "порка".

Теперь живите с этой информацией.

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Skyray

Зачем ударять в Псину?

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Вадим Д.

Чтобы получилась порка, ну Вы что! (-:

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Слегка Придурковатый

Странные ты вопросы задаёшь.

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Сергей С.

Вообще из новостей дня на vc получится отличный дневник. Можно даже будет издать

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Слегка Придурковатый

"Лёгкий способ бросить страну".

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Александр Романов

Стало лучше: комментаторов постов про очередной день СВО стало меньше. Видимо занялись своими делами.

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Skyray

Стесняюсь спросить, а нахуя вам танк на аватарке?

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Сергей С.

тут много ботов с иконками на аватарке, они так друг дружку отличают

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Яков Борисов

Но у вас...

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Вадим Д.

Это реклама другой курьерской службы.

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Комментарий удален модератором

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Александр Романов

Выбрал из предложенных стандартных аватарок при регистрации. Второй. Буду вести учёт задавших этот вопрос 🤣

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Слегка Придурковатый

Нам мало, но мы в тельняшках!

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Skyray

Ваша доставка, сэр.

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Вадим Д.

А можно в следующий раз такого же, но с перламутровыми пуговицами?

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Максим Сидоренко
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Семён Сердюков

Микрозаймы для бизнеса это которые 365% в год?

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Вадим Д.

Вы % с разами перепутали (-:

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