Новости и тексты на фоне 127 дня «спецоперации»: треть кинозалов закрылись, для бизнеса увеличат лимит микрозаймов Статьи редакции
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Курс ЦБ на 30 июня: доллар — 51,15 рубля, евро — 53,85 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 56,44 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,6 рубля, евро — по 62,69 рубля.
Стало хуже
Из-за сокращения иностранных премьер число работающих кинозалов в России уменьшилось больше чем на треть. Чаще всего владельцы закрывают кинотеатры по будням и открывают в выходные, но некоторые залы не используются три месяца.
Китайская Honor прекратила поставки смартфонов в Россию, выяснили «Ведомости». Так компания хочет избежать вторичных санкций. При этом производитель ищет партнёров, чтобы отправлять смартфоны в страну по параллельному импорту.
Консульство Бельгии в России перестанет выдавать краткосрочные визы с 1 июля 2022 года. Можно будет получить только студенческие визы, рабочие визы, визы для воссоединения семьи и только тем, кто планирует путешествие до 31 августа.
Стало лучше
Лимит микрозаймов, которые могут привлечь малый и средний бизнес в ближайшее время, может быть увеличен с 5 млн до 7 млн рублей. На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку было рекомендовано принять такие поправки к закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
«Архыз» начал поставки в Китай и планирует в 2022 году отгрузить около 400 тысяч литров воды, а после — нарастить экспорт в три-четыре раза.
Впервые российская компания обогнала Unilever («Магнат» и «Золотой стандарт») по объёмам производства мороженого в стране. Лидером стала «Ренна» («Коровка из Кореновки»). На третьем месте — «Айсберри» («Пломбир Вологодский», «Филевское»).
«Яндекс Еда» создаст сервис премиальной доставки из ресторанов, это будет отдельный раздел внутри приложения, рабочее название — «Яндекс Еда Ultima». У курьеров будет другая форма и более высокая квалификация, для еды создадут новую упаковку. Пилотный проект планируют запустить в центре Москвы до конца лета.
Новости предыдущего дня, 29 июня — здесь.
"Китайская Honor прекратила поставки смартфонов в Россию"
Очередное дружественное похлопывание позвоночника от китайских друзей и партнёров.
У Китая нет друзей. Не было и не будет. А все, кто считает, что может «дружить» с Китаем к своей выгоде, категорически ошибаются.
Это любому разумному человеку понятно. Если западные товарищи меняют золото за бусы, то китайцы оставляют после себя выжженную землю.
Вот только не бусы, а технологии, к сожалению
Это и есть бусы. Заносят же не способ производства, а конечный (максимум промежуточный) результат. Что и показали нынешние санкции - без производства и в условиях прекращения поддержки эти технологии не несут развития стране. Натуральные бусы для индейцев.
А у каких государств есть друзья? И что такое "дружба" на уровне государств?
Как может выглядеть премиум доставка? Курьеры будут в смокинге? Говорить с английским акцентом? Телепортироваться из рестика сразу к вам? Заказала такая эконом, а тут раз и левелUp до према, а на фотке курьер лысый из бразерз
Это уже следующий уровень доставки «Яндекс Еда Сантехника Ultima XXX LGBT+», там буду не просто курьеры, а курьеры-трубочисты.
Которые ещё и дровосеки сразу?
Мало того, он ещё брадобрей, косметолог, повар экстра-класса и мариачи подмышкой наигрывает.
Ну так у него высокая квалификация)
"Как может выглядеть премиум доставка? Курьеры будут в смокинге?" ага и еду будут передавать сразу на подносе,такой себе курьер-официант
На старо-славянском они говорить будут. И одеты будут в кафтанах.
127 день грусти, тоски и печали. Но мороженое — прекрасная новость!
Евробакс прям «дешевеет»; ну про кинотеатры давно ясно, что тут настоящее выживание идёт; и ты, Honor?!; повысить лимит микрозаймов — это хорошо, все ли смогут вернуть?; Китай нам свой экспорт сокращает, а Архыз наращивает; и побеждает Коровка! мороженое вкусное, кстати; более высокая квалификация яндекс-курьеров? это что ж они ещё будут уметь, алису починять или развернут хостинг в своём облаке? (-:
Зато мороженое...
Иронично.
Вы недооцениваете мороженное!
Оно помогает в жару сохранять холодную голову, рассчитывая многоходовочки и планируя вторжения и диверсии в других странах.
Стало лучше а что именно?
Микрозаймы больше, мороженое победило. Вам мало?! (-:
А, ну и яндекс-курьеры 80-го уровня, конечно: чемпионы по карате, сомелье и нейрохирурги (просто про квалификацию размыто как-то).
Китайская Honor прекратила поставки смартфонов в Россию, выяснили «Ведомости». Так компания хочет избежать вторичных санкций. При этом производитель ищет партнёров, чтобы отправлять смартфоны в страну по параллельному импорту.
Это как понимать, типа - официально мы смартфоны не поставляем, но если условные Озон, Яндекс Маркет, Связной и прочие Ситилинки закупят их в Китае у дядюшки Лю или в Казахстане у Г-на Дрищебекова и начнут продавать в России - мы целиком и полностью это поддержим?
Очевидно же, что хотят и рыбку съесть и на хуй сесть.
Зато пломбир...
🙃
Поигрался Гугл-переводчиком. Если перевести на традиционный китайский "удар в псину" (打屁股。), а затем полученное перевести назад на русский, то получится "порка".
Теперь живите с этой информацией.
Зачем ударять в Псину?
Чтобы получилась порка, ну Вы что! (-:
Странные ты вопросы задаёшь.
Вообще из новостей дня на vc получится отличный дневник. Можно даже будет издать
"Лёгкий способ бросить страну".
Стало лучше: комментаторов постов про очередной день СВО стало меньше. Видимо занялись своими делами.
Стесняюсь спросить, а нахуя вам танк на аватарке?
тут много ботов с иконками на аватарке, они так друг дружку отличают
Но у вас...
Это реклама другой курьерской службы.
Комментарий удален модератором
Выбрал из предложенных стандартных аватарок при регистрации. Второй. Буду вести учёт задавших этот вопрос 🤣
Нам мало, но мы в тельняшках!
Ваша доставка, сэр.
А можно в следующий раз такого же, но с перламутровыми пуговицами?
Микрозаймы для бизнеса это которые 365% в год?
Вы % с разами перепутали (-: