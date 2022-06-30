Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":453117,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":453117,"gtm":null} 1870 просмотров

Getty Images

Курс ЦБ на 30 июня: доллар — 51,15 рубля, евро — 53,85 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 52,89 рубля, евро — 55,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 56,44 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 59,6 рубля, евро — по 62,69 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Стало хуже

Из-за сокращения иностранных премьер число работающих кинозалов в России уменьшилось больше чем на треть. Чаще всего владельцы закрывают кинотеатры по будням и открывают в выходные, но некоторые залы не используются три месяца.

Китайская Honor прекратила поставки смартфонов в Россию, выяснили «Ведомости». Так компания хочет избежать вторичных санкций. При этом производитель ищет партнёров, чтобы отправлять смартфоны в страну по параллельному импорту.

Консульство Бельгии в России перестанет выдавать краткосрочные визы с 1 июля 2022 года. Можно будет получить только студенческие визы, рабочие визы, визы для воссоединения семьи и только тем, кто планирует путешествие до 31 августа.

Стало лучше

Лимит микрозаймов, которые могут привлечь малый и средний бизнес в ближайшее время, может быть увеличен с 5 млн до 7 млн рублей. На заседании комитета Госдумы по финансовому рынку было рекомендовано принять такие поправки к закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

«Архыз» начал поставки в Китай и планирует в 2022 году отгрузить около 400 тысяч литров воды, а после — нарастить экспорт в три-четыре раза.

Впервые российская компания обогнала Unilever («Магнат» и «Золотой стандарт») по объёмам производства мороженого в стране. Лидером стала «Ренна» («Коровка из Кореновки»). На третьем месте — «Айсберри» («Пломбир Вологодский», «Филевское»).

«Яндекс Еда» создаст сервис премиальной доставки из ресторанов, это будет отдельный раздел внутри приложения, рабочее название — «Яндекс Еда Ultima». У курьеров будет другая форма и более высокая квалификация, для еды создадут новую упаковку. Пилотный проект планируют запустить в центре Москвы до конца лета.

Новости предыдущего дня, 29 июня — здесь.