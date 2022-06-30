ЦБ представил новый дизайн купюры номиналом 100 рублей Статьи редакции
Дизайн не обновлялся 18 лет.
- Больше года над дизайном работали художники Банка России и Гознака, рассказал на пресс-конференции замглавы регулятора Сергей Белов.
- На лицевой стороне изображена Москва, на оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области. На лицевой стороне есть QR-код со ссылкой на описание защитных признаков банкноты.
- Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублёвыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. Старые купюры будут выходить из обращения по мере их износа.
- В «заметном количестве» новые банкноты появятся после того, как банки адаптируют оборудование, добавил Белов.
- ЦБ планирует поэтапно обновлять банкноты номиналом 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Белов отметил, что обновление нужно, чтобы усилить защиту купюр и сделать дизайн более современным.
- В марте 2021 года ЦБ объявил, что изменит дизайн купюр, а в оформлении используют тематику федеральных округов России. Тогда регулятор отмечал, что планирует обновить дизайн в течение 2022-2025 годов. Большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращения только к 2035 году.
- В последний раз купюры обновляли в 2017 году, когда в обращение выпустили банкноты по 200 рублей и 2 тысячи рублей.
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опять проклятый милитаризм
Хорошо еще хоть Z не налепили
Конченый? Отличай память подвига от «ебливого материализма»
Ну так для Пыни же делают, чтобы дед вспомнил молодость и как хер у него стоял.
Скрепы деревянные. Диды воевали, журавли. Надо было еще Кобзона поставить. А вместо кремля - искандер. Vеличие
А что по вашему мнению нужны было бы добавить? Интересно
Мисье дизайнер? Вполне нормальная тематика оформления и без ваших советов. Важные здания, памятники давно уже на наших купюрах. И никто до вас не ёрничал на эту тему. Во всяком случае из тех, у кого деды действительно воевали за нашу Родину.
Прокомментировали в ЦБ
цвет мерзкий
может дизайн опять придумывали группа «Родная речь», который логотип для макдонольдса сделали
Брали пример от жителей паРахи
Такая ни в один кошелек не влезет, как их носить то?
или на стенку вешать, как символические чеки?
Зачем? Вот, пожалуйста, решение
Складывать в десять раз и в карман.
А нормально подвиги дедов складывать в задний карман джинс ??
Это не потянет на статью оскорбление участников ВОВ
Ушла эпоха мужика с конями и яйцами
... и Большим театром.
Теперь вместо культуры-архитектуры будут патриотизм проповедовать.
Не понимаю зачем здесь милитаристику подтянули
Только здесь?
Действительно. А что случилось?
Если бы :)
Выглядит как говно
это рубль
Красиво выглядит
"Больше года над дизайном работали художники Банка России и Гознака" мне одному кажется немного затянуто?
Я думаю кроме внешнего дизайна разрабатывали ещё защиту и тд
Посмотрел бы на тебя, когда тебе царь говороит: поиграйся со шрифтами - как быстро ты найдешь результат.
А всё остальное уебать в прошлое.
Вместе с ценой на доллар, разумеется.
А почему нет букв Z и V на новых купюрах?
А почему Пыни нет с короной на голове
Там это, Газпром дивы отменил и рухнул -30%
Не рухнул, а резко устремился в направлении жесткой посадки
И купить нельзя, отстой
2 доллара, редкая купюра
Красивое
От кого купюры защищают? Кроме местных жителей (нас) они никому даром не нужны, а инфляция сводит на нет любые усилия фальшивомонетчиков.
Год на дизайн потратить, это, конечно, сильно! Сколько им таких купюр отвалили за год работы?
Не спорю, работа сложная, но просто усилить защиту и добавить новые степени не? Что за манера у нас в стране такая - периодически деньги менять: то деноминация, то старые/новые, то цвет и изображения?
Дизайн ужасен
Больше года разрабатывали дизайн, но в итоге выпустили какую-то кислотную дичь...
Нужно делать из пластика. Как в Канаде. Бумага быстро теряет вид.
Фальшивомонетчики для которых сделали гифку с отдельными элементами дизайна
10$ как никак
А чо уже по 10 рублей за доллар?
За дидов!
Разве бумажные десятки не вывели из обращения?
Это сотки.
Лучше бы нарисовали наши достижения – новую ладу без ремней безопасности и АБС
Все равно людям не угодишь 😂
Так это $2 или $о.5, Байден?
На евро похоже, бездуховненько.
А qr код зачем там?
Вроде красивое )
По мнению большинства читателей этого сайта, надо чтобы крест нацистский был изображён. Вот тогда бы вся падаль начала бы визжать от восторга.
Думаете Путин и все правительство визжали бы? Мне кажется они бы скромно порадовались. А вот ватка у телевизоров бы накатила и визжала по этому случаю
Аниме тян купюру надо было делать.
На купюре карта СССР?
надо было кремлевского героя туда вьебать
В нынешних реалиях 100 рублей уже не очень актуальна как купюра, с таким ценообразованием в магазинах, а что касается купюр 10 и 50 рублевых, я, вообще, давно не наблюдаю их в обороте и не понимаю для чего они нужны - они больше как центы железные в нынешних реалиях используются…
Норм
Я так понимаю остальные купюры будут в цветовой гамме ссср
Год работали над дизайном. А ещё весь дизайн-проект стоил триллион рублей?
Мелких деталей много, должно быть красиво.Но сам дизайн, кремль, военщина, вот это все - говнина лютая.
Красок нет, держите цвет детской неожиданности. «Красиво» ничего не скажешь, ну и конечно же памятник ВОВ, гордиться то по сути больше нечем, понимаю, это единственное чем осталось годиться, ну ещё Гагарин. В новом тысячелетии не сделано ничего, чем можно было бы гордиться и разместить на купюре.
Норм)
Белов отмеТил*
Тут обычно должен быть мем с купюрой $1
О, два доллара.
Ну хоть без письки
То чувство, когда люди получают почасовую оплату))))
Производители детекторов банкнот сделают кассу на обновлённых прошивках для новых банкнот
Так это ж рубль советский.
Новая бумажка - для отвлечения внимашки
Перспективная ветка
Номинал 2$
Походу художники ещё год назад курили про спецоперацию.
Стефания мойа, Сфееееефанийййяяя
Всё норм: "деревянный" наконец-то обрел свой естественный жёлтый цвет.
Совсем ебанулись бидолашны!
Все хорошо с дизайном, но с размером переборщили.
ну теперь заживем!
Пориджи опять всем не довольны. Цвет не такой, подвиг на купюре, почему нет z… Буэ…
У меня вопрос по делу: для чего вообще вводят новые купюры?
А все заметили, что часы показывают 20:22 ?)))
Спонсор новой купюры — Саня
У нас СССР или Россия?
Пойдёт