Финансы
Стальной браслет

ЦБ представил новый дизайн купюры номиналом 100 рублей Статьи редакции

Дизайн не обновлялся 18 лет.

Фото ТАСС
  • Больше года над дизайном работали художники Банка России и Гознака, рассказал на пресс-конференции замглавы регулятора Сергей Белов.
  • На лицевой стороне изображена Москва, на оборотной — Ржевский мемориал советскому солдату в Тверской области. На лицевой стороне есть QR-код со ссылкой на описание защитных признаков банкноты.
  • Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублёвыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов. Старые купюры будут выходить из обращения по мере их износа.
  • В «заметном количестве» новые банкноты появятся после того, как банки адаптируют оборудование, добавил Белов.
  • ЦБ планирует поэтапно обновлять банкноты номиналом 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей. Белов отметил, что обновление нужно, чтобы усилить защиту купюр и сделать дизайн более современным.
Видео ЦБ
  • В марте 2021 года ЦБ объявил, что изменит дизайн купюр, а в оформлении используют тематику федеральных округов России. Тогда регулятор отмечал, что планирует обновить дизайн в течение 2022-2025 годов. Большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращения только к 2035 году.
  • В последний раз купюры обновляли в 2017 году, когда в обращение выпустили банкноты по 200 рублей и 2 тысячи рублей.

#новость

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109 комментариев
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 Grigoriy Malyshev

опять проклятый милитаризм

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Пришелец

Хорошо еще хоть Z не налепили

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3 комментария
Alexey Shestakov

Конченый? Отличай память подвига от «ебливого материализма»

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5 комментариев
Vladislav S

Ну так для Пыни же делают, чтобы дед вспомнил молодость и как хер у него стоял.

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Vladislav S

Скрепы деревянные. Диды воевали, журавли. Надо было еще Кобзона поставить. А вместо кремля - искандер. Vеличие

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Zypar Akhmat

А что по вашему мнению нужны было бы добавить? Интересно

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9 комментариев
Forgotten Games

Мисье дизайнер? Вполне нормальная тематика оформления и без ваших советов. Важные здания, памятники давно уже на наших купюрах. И никто до вас не ёрничал на эту тему. Во всяком случае из тех, у кого деды действительно воевали за нашу Родину.

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1 комментарий
Skyray
Надеемся, что именно это спасёт экономику.

Прокомментировали в ЦБ

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Никита Кашонков

цвет мерзкий

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Семён Мальцев

может дизайн опять придумывали группа «Родная речь», который логотип для макдонольдса сделали

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Zypar Akhmat

Брали пример от жителей паРахи

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Grigoriy Malyshev

Такая ни в один кошелек не влезет, как их носить то?
или на стенку вешать, как символические чеки?

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ВК

Зачем? Вот, пожалуйста, решение

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Джахор Дырдырдаев

Складывать в десять раз и в карман.

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2 комментария
igor igorevich

А нормально подвиги дедов складывать в задний карман джинс ??
Это не потянет на статью оскорбление участников ВОВ

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Anton Kozlov

Ушла эпоха мужика с конями и яйцами

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Цкуро Бесцветный

... и Большим театром.
Теперь вместо культуры-архитектуры будут патриотизм проповедовать.

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Turbo Shmel

Не понимаю зачем здесь милитаристику подтянули

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Ил Масков

Только здесь?

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Vladislav S

Действительно. А что случилось?

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Дмитрий Оверчук
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Никита

Если бы :)

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Oleg Nikolenko

Выглядит как говно

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Vladislav S

это рубль

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Павел Морозов

Красиво выглядит

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Злобный Йожык

"Больше года над дизайном работали художники Банка России и Гознака" мне одному кажется немного затянуто?

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SYNACK

Я думаю кроме внешнего дизайна разрабатывали ещё защиту и тд

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John Doe

Посмотрел бы на тебя, когда тебе царь говороит: поиграйся со шрифтами - как быстро ты найдешь результат.

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Skyray
и сделать дизайн более современным.

А всё остальное уебать в прошлое.
Вместе с ценой на доллар, разумеется.

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Михаил Иванович

А почему нет букв Z и V на новых купюрах?

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Следственный турник

А почему Пыни нет с короной на голове

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1 комментарий
Цкуро Бесцветный

Там это, Газпром дивы отменил и рухнул -30%

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Vladislav S

Не рухнул, а резко устремился в направлении жесткой посадки

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Хрупкий супер_стар

И купить нельзя, отстой

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Andrei Tsay

2 доллара, редкая купюра

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Российские аналоги

Красивое

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Вадим Д.

От кого купюры защищают? Кроме местных жителей (нас) они никому даром не нужны, а инфляция сводит на нет любые усилия фальшивомонетчиков.
Год на дизайн потратить, это, конечно, сильно! Сколько им таких купюр отвалили за год работы?
Не спорю, работа сложная, но просто усилить защиту и добавить новые степени не? Что за манера у нас в стране такая - периодически деньги менять: то деноминация, то старые/новые, то цвет и изображения?

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Oleg Zhuravlev

Дизайн ужасен

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Влад Крас

Больше года разрабатывали дизайн, но в итоге выпустили какую-то кислотную дичь...

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Tim

Нужно делать из пластика. Как в Канаде. Бумага быстро теряет вид.

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Максим Андреев

Фальшивомонетчики для которых сделали гифку с отдельными элементами дизайна

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Роман Кулаков

10$ как никак

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Salena_ya

А чо уже по 10 рублей за доллар?

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1 комментарий
Игорь Ловкин

За дидов!

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Gustav Trokk123

Разве бумажные десятки не вывели из обращения?

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Влад Крас

Это сотки.

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1 комментарий
A

Лучше бы нарисовали наши достижения – новую ладу без ремней безопасности и АБС

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Zypar Akhmat

Все равно людям не угодишь 😂

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MEGAtraXXXer666

Так это $2 или $о.5, Байден?

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Random Dude

На евро похоже, бездуховненько.

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Stella Gross

А qr код зачем там?

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Вячеслав Осадчий

Вроде красивое )

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Mik Petrov

По мнению большинства читателей этого сайта, надо чтобы крест нацистский был изображён. Вот тогда бы вся падаль начала бы визжать от восторга.

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Vladislav S

Думаете Путин и все правительство визжали бы? Мне кажется они бы скромно порадовались. А вот ватка у телевизоров бы накатила и визжала по этому случаю

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Следственный турник

Аниме тян купюру надо было делать.

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Алексей

На купюре карта СССР?

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Даниил Романов

надо было кремлевского героя туда вьебать

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Владислав

В нынешних реалиях 100 рублей уже не очень актуальна как купюра, с таким ценообразованием в магазинах, а что касается купюр 10 и 50 рублевых, я, вообще, давно не наблюдаю их в обороте и не понимаю для чего они нужны - они больше как центы железные в нынешних реалиях используются…

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S 3.14

Норм

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Сергей Лушников

Я так понимаю остальные купюры будут в цветовой гамме ссср

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Алексей Шамин

Год работали над дизайном. А ещё весь дизайн-проект стоил триллион рублей?

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Kir Lazare

Мелких деталей много, должно быть красиво.Но сам дизайн, кремль, военщина, вот это все - говнина лютая.

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GRK

Красок нет, держите цвет детской неожиданности. «Красиво» ничего не скажешь, ну и конечно же памятник ВОВ, гордиться то по сути больше нечем, понимаю, это единственное чем осталось годиться, ну ещё Гагарин. В новом тысячелетии не сделано ничего, чем можно было бы гордиться и разместить на купюре.

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Андрей Чернопятов

Норм)

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Nikolay Ganin

Белов отмеТил*

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Rinat Mingariev

Тут обычно должен быть мем с купюрой $1

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Джахор Дырдырдаев

О, два доллара.

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sles

Ну хоть без письки

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Влад Борщ
Больше года над дизайном работали художники Банка России и Гознака,

То чувство, когда люди получают почасовую оплату))))

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Владимир Мосалёв

Производители детекторов банкнот сделают кассу на обновлённых прошивках для новых банкнот

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Сергей Лушников

Так это ж рубль советский.

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Печенька

Новая бумажка - для отвлечения внимашки

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Javid Musayev

Перспективная ветка

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Fedor Ko

Номинал 2$

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Павел Воронов

Походу художники ещё год назад курили про спецоперацию.

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Даниил Романов

Стефания мойа, Сфееееефанийййяяя

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Sergei Greedusoff

Всё норм: "деревянный" наконец-то обрел свой естественный жёлтый цвет.

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Александр Голубев

Совсем ебанулись бидолашны!

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Вячеслав Исаков
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Дарья Смолякова

Все хорошо с дизайном, но с размером переборщили.

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IGTS

ну теперь заживем!

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Roman Volgasov

Пориджи опять всем не довольны. Цвет не такой, подвиг на купюре, почему нет z… Буэ…

У меня вопрос по делу: для чего вообще вводят новые купюры?

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Цкуро Бесцветный

А все заметили, что часы показывают 20:22 ?)))

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Roman Volgasov

Спонсор новой купюры — Саня

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ProtoMan

У нас СССР или Россия?

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Someone Young

Пойдёт

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