Финансы
Бешеный торшер

ЦБ разрешил россиянам переводить на зарубежные счета до $1 млн в месяц Статьи редакции

Раньше действовало ограничение в $150 тысяч.

  • С 1 июля 2022 года россияне могут в течение календарного месяца переводить со своего счёта в российском банке на свой счёт за рубежом или другому человеку не более $1 млн или эквивалент в другой валюте.
  • Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физлица из «дружественных» стран.
  • Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.
  • Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года.
  • ЦБ впервые установил лимит для перевода денег за рубеж для физлиц в марте 2022 года, в апреле увеличил его с $5000 до $10 тысяч. С середины мая лимит составлял $50 тысяч, с начала июня — $150 тысяч.

#новость #цб

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103 комментария
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 Aleks Ford

Тем временем Тинькофф Банк: «Рады сообщить, что с 1 июля комиссия за перевод валюты составит 3%, но не менее 200.000$. Надеемся на понимание.»

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Никита Рымаренко

Типичные россияне

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6 комментариев
Вас Ко

Пока голытьба ездит в экстазе на ведрах с наклеенными лейкопластырем зэтами, состоятельные кроты выводят свои бабосики по выгодному курсу. Идеальная схема.

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Николай Коллайдер

Опередили

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1 комментарий
Aleks Ford

Если что, это шутка

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1 комментарий
Дмитрий

Это что бы такие россияне как семья Песковых или семья Лавровых могли своим детям слать на их потребности?

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Archer Archer

Детки не справляются на 150к$ в месяц)

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Огненный Мурод

А может это для параллельного импорта? Надо же как то наличку отправлять))

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Ivelevit

Ну наконец-то

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Solomon Vagner

Вы перевели уже?

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1 комментарий
Джон Картошкин

попался!!!

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Огненный Мурод

А жизнь то налаживается!

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Павел Милюков

Осталось найти заграничный банк, комплаенс которого не пошлёт этот платёж к лешему вместе с токсичным клиентом.

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10 комментариев
Solomon Vagner

А вы?

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1 комментарий
Mediatonttu

Ну вот, долларов напокупали по хорошему курсу. Теперь пришло время их выводить из страны...

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Dmitriy Morozov

А перед этим еще дали по хорошим ценам из Газпрома выйти. Эта новость и новость о невыплате дивидендов на самом деле вот так вот связаны могут быть)

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2 комментария
Юлия Бабенко

Это наверное чтобы эти деньги застряли в банках корреспондентах навечно

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Степан Фадеев

Похоже у заграничных любовниц чинушей заканчиваются деньги.

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Very Sexy & Beautiful

Любовников

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1 комментарий
Валентин Слободчиков

Приложили грелку к трупу 😂

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Mx-butterfly

Спасибо, сейчас доем бургер и Вкусно и точка и переведу.

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Валентин Слободчиков

Только обязательно запей напитками из Черноголовки :)

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1 комментарий
MEGAtraXXXer666

Тинькофф, есть идея для нового размера комиссии

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Николай Коллайдер

Тинек ща отличится.

Мин 100 000 долл по свифту

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Red Flag

Через холодный кошелёк USDT и потом обналичить в Дубае куда надежнее, чем через банки.

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Ivan Demidov

Как думаешь какой % ты заплатишь в сумме за такую схему?

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11 комментариев
John Doe

Переводить то можно, но дойдет ли.

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Geoff Peterson

Лучше уж переводить, чем в РФ держать

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3 комментария
Угон Харлеев

Ну что, кто первый дарит лям грина Тиньку?😂

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Andrew Sychev

Газпрома акции ушли в пике, одновременно с увеличением лимита на перевод. Совпадение?

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Угон Харлеев

Кто то знатно вшортил вчера

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Алексей Родной

Наконец-то, а то запарился топить печку долларами!

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Demi An

Ну спасибо что разрешил

Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке

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Кожаный Мика

Чего только не сделаешь , что бы дети депутатов живущие зарубежом, наконец смогли получить месячную сумму для дальнейшего проживания.

3 месяца голодали.

А уж с таким курсом, милое дело ))

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Александр Кудин

Детям чинуш на поесть в день

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Ildarkin

Дождались, пока свифт почти полностью перестал функционировать, и решили ослабить. Мда, толку от таких послаблений сейчас.

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Salena_ya

Вроде фунциклирует пока, но пробовать страшно

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Константин Вершинин

Вот спасибо! Давайте сразу разрешим переводить триллионы! Пусть все думают, что в РФ живут самые обеспеченные люди. 🤷‍♂️

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Герман Воронов

Так прикол в том, что это не просто так делается, а для тех, у кого есть столько - и таких людей не мало

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Mik Petrov

Все кинутся лям переводить ?

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Степан Фадеев

Начал откладывать ещё 10 лет назад.

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Andre Macareno

Рад, что в ЦБ читают мои комментарии и пропустили лимит в 500к
https://vc.ru/finance/438286-cb-uvelichil-limit-perevoda-deneg-za-granicu-dlya-fizlic-s-50-tysyach-do-150-tysyach-v-mesyac?comment=4455621&from=copylink

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Евгений Кузнецов

Сделали, как просили 😂

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Pavel Pavel

Ну что, каждому по вилле в Испании с одной зарплаты?

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Вадим Д.

Эх, вот теперь-то оторвёмся, жаль что тинькофф теперь комиссию сделает $20 млн при переводе любой суммы или оплате телефона (-:

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Бобур Намозов

Ребята объясните пожалуйста,а лимит для физ лиц тоже повисили?

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John Doe

это он и есть, если ты про наличку, то нет.

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2 комментария
Al Go

Хм.. Если завтра за рубль будут давать 200 долларов, то я с каждой зарплаты опять буду в потолок переводов упираться!

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Александр Пешкичев

Ахахаха, слишком сильное укрепление аукнулось. Ща антиукреплять будут

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Mikhail Tsepelev

Отличная новость. А комиссии в 100% на всю сумму перевода уже ввели? Или только на низком старте находятся?

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Mik Petrov

Перевезу за кордон ваш лям, дешевле Свифта.

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Кожаный Мика

Дело за малым:
1 Открыть зарубежный счёт
2 Найти денег для их перевода

Что-то грустно стало (((

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Simon Sergeev

хорошие новости, осталось доллары купить и открыть счет в зарубежном банке

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Никита Рымаренко

Тинькофф:

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Salena_ya

Сняли бы уже лимит совсем, что за полумеры

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Андрей Чураев

Ну все, теперь заживем. Осталось миллион заработать, дело за малым

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Lizi L

Один нюанс , в ЕС гражданам РФ запрещено держать на счету более €100тыс

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Рустам

«Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.»

Устойчивое положение на внутреннем рынке - это когда можно валюту снять в банкомате.

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Антон Толстой

Какой там процент за Swift?

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Глеб Жеглов

Олигархи, да не волнуйтесь вы так. Скоро спокойно сможете вывести из страны все ваши капиталы , нельзя выводить только нищебродам.

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Тучка

нам россиянам всегда нужен кто-то, кто будет что-то разрешать

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Дарья Смолякова
не более $1 млн

Спасибо.

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Valerian Valkin

Теперь заживем!

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