ЦБ разрешил россиянам переводить на зарубежные счета до $1 млн в месяц Статьи редакции
Раньше действовало ограничение в $150 тысяч.
- С 1 июля 2022 года россияне могут в течение календарного месяца переводить со своего счёта в российском банке на свой счёт за рубежом или другому человеку не более $1 млн или эквивалент в другой валюте.
- Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физлица из «дружественных» стран.
- Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.
- Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года.
- ЦБ впервые установил лимит для перевода денег за рубеж для физлиц в марте 2022 года, в апреле увеличил его с $5000 до $10 тысяч. С середины мая лимит составлял $50 тысяч, с начала июня — $150 тысяч.
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Тем временем Тинькофф Банк: «Рады сообщить, что с 1 июля комиссия за перевод валюты составит 3%, но не менее 200.000$. Надеемся на понимание.»
Типичные россияне
Пока голытьба ездит в экстазе на ведрах с наклеенными лейкопластырем зэтами, состоятельные кроты выводят свои бабосики по выгодному курсу. Идеальная схема.
Опередили
Если что, это шутка
Это что бы такие россияне как семья Песковых или семья Лавровых могли своим детям слать на их потребности?
Детки не справляются на 150к$ в месяц)
А может это для параллельного импорта? Надо же как то наличку отправлять))
Ну наконец-то
Вы перевели уже?
попался!!!
А жизнь то налаживается!
Осталось найти заграничный банк, комплаенс которого не пошлёт этот платёж к лешему вместе с токсичным клиентом.
А вы?
Ну вот, долларов напокупали по хорошему курсу. Теперь пришло время их выводить из страны...
А перед этим еще дали по хорошим ценам из Газпрома выйти. Эта новость и новость о невыплате дивидендов на самом деле вот так вот связаны могут быть)
Это наверное чтобы эти деньги застряли в банках корреспондентах навечно
Похоже у заграничных любовниц чинушей заканчиваются деньги.
Любовников
Приложили грелку к трупу 😂
Спасибо, сейчас доем бургер и Вкусно и точка и переведу.
Только обязательно запей напитками из Черноголовки :)
Тинькофф, есть идея для нового размера комиссии
Тинек ща отличится.
Мин 100 000 долл по свифту
Через холодный кошелёк USDT и потом обналичить в Дубае куда надежнее, чем через банки.
Как думаешь какой % ты заплатишь в сумме за такую схему?
Переводить то можно, но дойдет ли.
Лучше уж переводить, чем в РФ держать
Ну что, кто первый дарит лям грина Тиньку?😂
Газпрома акции ушли в пике, одновременно с увеличением лимита на перевод. Совпадение?
Кто то знатно вшортил вчера
Наконец-то, а то запарился топить печку долларами!
Ну спасибо что разрешил
Слава Богу, что мы живем в России, а не в Америке
Чего только не сделаешь , что бы дети депутатов живущие зарубежом, наконец смогли получить месячную сумму для дальнейшего проживания.
3 месяца голодали.
А уж с таким курсом, милое дело ))
Детям чинуш на поесть в день
Дождались, пока свифт почти полностью перестал функционировать, и решили ослабить. Мда, толку от таких послаблений сейчас.
Вроде фунциклирует пока, но пробовать страшно
Вот спасибо! Давайте сразу разрешим переводить триллионы! Пусть все думают, что в РФ живут самые обеспеченные люди. 🤷♂️
Так прикол в том, что это не просто так делается, а для тех, у кого есть столько - и таких людей не мало
Все кинутся лям переводить ?
Начал откладывать ещё 10 лет назад.
Рад, что в ЦБ читают мои комментарии и пропустили лимит в 500к
https://vc.ru/finance/438286-cb-uvelichil-limit-perevoda-deneg-za-granicu-dlya-fizlic-s-50-tysyach-do-150-tysyach-v-mesyac?comment=4455621&from=copylink
Сделали, как просили 😂
Ну что, каждому по вилле в Испании с одной зарплаты?
Эх, вот теперь-то оторвёмся, жаль что тинькофф теперь комиссию сделает $20 млн при переводе любой суммы или оплате телефона (-:
Ребята объясните пожалуйста,а лимит для физ лиц тоже повисили?
это он и есть, если ты про наличку, то нет.
Хм.. Если завтра за рубль будут давать 200 долларов, то я с каждой зарплаты опять буду в потолок переводов упираться!
Ахахаха, слишком сильное укрепление аукнулось. Ща антиукреплять будут
Отличная новость. А комиссии в 100% на всю сумму перевода уже ввели? Или только на низком старте находятся?
Перевезу за кордон ваш лям, дешевле Свифта.
Дело за малым:
1 Открыть зарубежный счёт
2 Найти денег для их перевода
Что-то грустно стало (((
хорошие новости, осталось доллары купить и открыть счет в зарубежном банке
Тинькофф:
Сняли бы уже лимит совсем, что за полумеры
Ну все, теперь заживем. Осталось миллион заработать, дело за малым
Один нюанс , в ЕС гражданам РФ запрещено держать на счету более €100тыс
«Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке.»
Устойчивое положение на внутреннем рынке - это когда можно валюту снять в банкомате.
Какой там процент за Swift?
Олигархи, да не волнуйтесь вы так. Скоро спокойно сможете вывести из страны все ваши капиталы , нельзя выводить только нищебродам.
нам россиянам всегда нужен кто-то, кто будет что-то разрешать
Спасибо.
Теперь заживем!