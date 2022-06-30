Финансы
Бешеный торшер

Основанная в Санкт-Петербурге ИТ-компания DataArt привлекла $75 млн Статьи редакции

В конце июня компания продала российский бизнес.

  • Инвестором стала инвесткомпания FTV Capital. Привлечённые средства потратят на «укрепление позиций поставщика в области облачных сервисов и программного обеспечения». Оценку компании стороны не раскрывают.
  • Выручка DataArt в 2021 году выросла на 60% год к году и превысила $290 млн, прибыль компания не раскрывает.
  • DataArt основана в 1997 году Евгением Голандом в Санкт-Петербурге. Она разрабатывает программы для компаний, например, сотрудничала с Nasdaq, Ocado Technology, Skyscanner и другими. По данным на сайте, топ-менеджеры DataArt находятся в США, Великобритании, ОАЭ, Сербии, Португалии, Швейцарии, Испании, Черногории и Украине.
  • В 1997-1988 годах DataArt разработала для внутренних нужд почтовую службу Mail.ru, которая потом стала отдельной компанией.
  • В марте 2022 года DataArt объявила, что прекратит инвестиции, наём и развитие бизнеса в России, но продолжит выполнять все обязательства перед сотрудниками и клиентами. В июне она продала российский бизнес.
  • По данным WSJ, всего в DataArt работали около 5700 сотрудников, из них около 2000 — в Украине и 1700 — в России. После начала «спецоперации» компания релоцировала 1300 сотрудников в другие офисы.

#новость #dataart

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10 комментариев
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 Знатный Тролль

Внезапно новости про инвестиции.

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Arseniy Shestakov

Ну так новость не про Россию же)

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Edem Murtaza

)))

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Илья Алиев

Опечатка: 1997 - 1988

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Псков Бурито

все, можно снова русских и белорусов нанимать

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Вячеслав

в Черногории, Сербии и Португалии...

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Ware Wow

да никто не узнает. через прокладку.

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Arseniy Shestakov

Да они и не прекращали. С релокацией нанимают.

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Хозяин

В конце июня компания продала родину.

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Андрей Чураев

Со скидкой надеюсь

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