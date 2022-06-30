«Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Газпромбанк» и другие: где ещё можно бесплатно хранить валюту Статьи редакции
У банков могут быть ограничения по минимальной сумме вклада, их количеству или комиссия сверх определённой суммы на счету.
- Frank Media разбиралось, в каких банках остались варианты для бесплатного хранения валюты. Для этого издание взяло топ-30 банков по объему средств физлиц в валюте на 1 февраля 2022 года, обзвонило колл-центры банков и сопоставило данные с ответами пресс-служб.
- После этого издание составило таблицу — с условиями по вкладам и накопительным и сберегательным счетам, ограничениями и комиссиями. Например, в «Сбере» вклад можно открыть только на сумму от $1000, доходность составит 0,01%.
- Банки продолжают открывать счета в валюте, самая популярная — доллары. Заметно распространение юаня: в нём можно открыть текущий и накопительный счета, а также вклады. Кроме того, юань и йена — самые доходные валюты, ставки по ним выше, чем по продуктам в долларах и евро.
- Заработать на евро и долларах не получится, самая высокая ставка по ним — 0,7%, самая низкая – 0,001%. «Порог входа» всё ещё слишком высок, например, минимальная сумма для вклада в УБРиР — от 50 условных единиц (долларов или евро). Некоторые берут комиссию сверх определённого лимита, другие не разрешают открывать больше одного вклада.
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Спасибо , главное не хранит в Тинькоф , там врут и не выполняют обязательства по Свифту . Контора сказочников и шарлатанов. «ТКС - ворует ваши деньги». Если вы просто даже расплачиваетеьс в пятерочке Тинькофф или ходите по ресторанам вас тоже может ждать учесть , не важно рубли или нет, есть вероятность, что в любой момент они что то сказочное придумают и заберут себе деньги. Просто переведите деньги в другой банк , если они вам дороги пока не поздно, почитайте историю финико , по поведению желтого как моча банка , очень похоже
Проблема только в том, что если деньги уже в Тинькофф, хрен их оттуда заберёшь, т.к. SWIFT они для большинства клиентов запретили (20k min). Но при этом говорят, что стремятся уменьшить валютную позицию банка. Сначала спровоцировали покупку валюты обещанием бесплатных переводов, а потом эти бесплатные переводы (уже якобы исполненные) отменили после 16-го числа. Лицемерие в чистом виде.
Ну так провоцируют они обмен на рубли по грабительскому курсу, а не перевод валюты в другие банки
Они и 20к$+ свифты хрен отправляют, висят платежи от 20х чисел, даже без свифтовок, в статусе "авторизация ожидает подтверждения"
А в какой банк переводить? Каким пользоваться? И почему именно этот банк посоветуете?
Поделитесь, пожалуйста, информацией
Насмешил
Чего? Какой сбер, какой втб?
Вы как туда деньги переведете если их от свифт отключили?
Или вы на полном серьезе предлагаете пойти в банк и сдать туда нал без возможности его потом оттуда забрать?
Браво 11 из 10
Положить в банк нал, чтобы получить анал.
Шутка плохая, зато правда
А у меня вопрос про хранение валюты, чтобы что? Спастись от инфляции? Вариант спекуляции? Уехать за границу и там тратить? Я для себя не нашёл причину купить валюту, которая бы перевесила возможные риски вплоть до полной потери средств.
Ни кто не верит что такой курс будет долго, хотят закупиться подешевле, что бы потом продать подороже.
Зачем хранить валюту в банке? У вас что места мало или денег так много? Я даже уверен, что для 99,99% человек здесь огромное счастье в заграничной поездке потратить те несчастные $10k, который разрешены к вывозу на человека
Когда речь зашла о банках, первое что пришло в голову, это 3л или 5л.
Сбер и Открытие оперативно верифицировали инфу) Оба гос. банки. Ясно) Боюсь только они и останутся через какое то время.
Сумасшедшая доходность при невозможности снятия нала и переводов! Вот это аттракцион невиданной щедрости! Налетайте, россияне!
Храните в трёхлитровых банках и не заморачивайтесь
Лол, в Альфе её только и можно делать, что хранить )))
Снять даже заграницей уже не получится, только в валюте отличной от доллара, если внутри страны лимит исчерпан. Внутренние переводы только родственникам. Внутри страны между банками переводов нет.
По сути заморозка тоже. Ждать только роста курса, его стабилизации, и перевод в рубли, или снятия лимитов на кэш, если он конечно будет в кассе.
Бкс
"самая высокая ставка по ним — 0,5%"
В оригинале есть подсанкционные СМП и Новиком с 0,6-0,7%.
frank media те самые, которые давали сберу на сайтах номинации по типу лучшая карта года и т.д., при том, что у нас в 2022 году бонусы спасибо, и у френк медиа сбер оказался на первом месте. Неочевидное совпадение
это притом, что все госбанки он свифта отключили... Смех да и только
Газпромбанк самый разумный выбор, т к он если и попадет под санкции, то не скоро
В текущей ситуации самый разумный выбор похоже- хранить валюту в банковской сейфовой ячейке :) Доходности все равно нигде нет, а в ячейке валюту меньше всего видеть будут. Но да, это по сути сервис с отрицательной комиссией (стоимость аренды ячейки), и придется походить ножками, поподписывать бумажки.
Лучше открывать в сбере, этот при любых сложностях будут держать работающим до последнего. Т.е. даже при ядерной войне скорее всего будет возможность доступа в свой сейф. :)
Прекрасный рейтинг банков для заморозки валюты, Райф убрать и всё хорошо
Лучше всего сейчас хранить нал дома. Что я и сделал, успешно сняв доллары из Райфайзен в конце февраля.
Адрес не подскажите?
Петровка 38.
Наступила тишина. Никанор Иванович перевел дух и тихо заговорил:
— Богом клянусь, что...
Но не успел он выговорить эти слова, как весь зал разразился криками негодования. Никанор Иванович растерялся и умолк.
— Насколько я понял вас, — заговорил ведущий программу, — вы хотели поклясться богом, что у вас нет валюты? — и он участливо поглядел на Никанора Ивановича.
— Так точно, нету, — ответил Никанор Иванович.
— Так, — отозвался артист, — а простите за нескромность: откуда же взялись четыреста долларов, обнаруженные в уборной той квартиры, единственным обитателем коей являетесь вы с вашей супругой?
— Волшебные! — явно иронически сказал кто-то в темном зале.
Вечная классика