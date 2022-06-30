Финансы
Бешеный торшер

«Ъ»: новая купюра в 100 рублей нескоро попадёт в обращение — её должны научиться распознавать банкоматы и терминалы Статьи редакции

А их в основном производили иностранные компании, которые ушли из России и вряд ли будут теперь дорабатывать ПО.

  • 29 июня ЦБ представил новый дизайн купюры в 100 рублей и объявил о введении её в обращение, но опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что это случится нескоро.
  • Чтобы купюра попала в обращение, банкам нужно настроить банкоматы, терминалы и кассовое оборудование для распознавания новых купюр. Это будет непросто сделать — с учётом того, что ведущие производители банкоматов — иностранные NCR и Diebold Nixdorf — ушли из России после начала «спецоперации».
  • В апреле Ассоциация банков России (АБР) просила ЦБ отложить введение новой купюры из-за санкций как минимум на полгода. В ассоциации отмечали, что более 60% банкоматов приходится на NCR и Diebold Nixdorf, а кассовая техника — на 100% импортная.
  • При объявлении о новом дизайне замглавы ЦБ Сергей Белов заявил, что в «заметном количестве» новые банкноты появятся после того, как банки адаптируют оборудование. Это может занять полгода-год.
  • В «Сбере» уверены, что к моменту введения купюр в оборот сеть банкоматов, которая насчитывает более 70 тысяч устройств, будет готова к операциям с ними. В «Русском стандарте» отметили, что обновление ПО для приёма купюр зависит от вендоров, в прошлый раз оно заняло месяц.
  • Опрошенные издание эксперты считают, что не стоит опираться на сроки, которые были при введении купюр в 200 и 2000 рублей. Представитель одного из банков, попавшего под санкции, рассказал, что производители банкоматов вряд ли будут дорабатывать ПО для новой купюры. Другой источник на платёжном рынке с этим согласен, а более всего вероятен вариант, где использовать купюры в банкоматах не получится.

#новость #цб

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 Alexey

А почему ведущие производители банкоматов ушли из России? Не очень понятно из статьи

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Бешеный торшер

а почему из России ушла куча компаний? дописала

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Илья Попов

Им надоело есть чёрную икру и ушли.

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Стерлядка Вяленая

Я так понимаю в такой неподходящий момент задумали смену купюр потому, что новые купюры будут из специального гавенного материала, такого, чтобы полгода попользовался - пыль одна осталась. Чтобы затем нал запретить, ввести свой цифровой рубль и не бояться, что какие-нибудь богатеи снимут наличку и будут с ней долго сидеть. Мне в голову только такое объяснение приходит, накой хрен в такой момент, когда столько проблем, заниматься таким бесполезным занятием.

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Прочий кубок

Но это же такая многоходовка!

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Илья Попов

Думаю не нужно многоходовки - нам уже поставили мат.

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Стерлядка Вяленая

Да это еще что. Они (и не только наша элита) сегодня делают то, что нам еще аукнется через 8-10 лет. Мы живем по их сценариям, поэтому для нас кажется, что никто ни о чем не думает, на самом деле для нас давно уготованы роли.

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Shoo

При отсутствии каких-либо аргументов не стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить банальной глупостью.

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Стерлядка Вяленая

Аргументы то у меня есть, просто вы еще к ним не готовы. Поэтому дождемся следующего года с локдаунами, там уже поговорим. Сейчас люди верят только в одну истину: плохой путен, хороший запад, светлое будущее везде, только не в рф. Не буду портить) Да и зачем мне это: все равно никто ничего менять не будет.

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Shoo

У меня есть аргументы, что ваши аргументы херня, но вы к ним ещё не готовы.

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Стерлядка Вяленая

ваше право)

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Сергей Пурюшин

Возможно, это не такой быстрый процесс, который до СВО начался.

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Илья Попов

Можно сделать биметаллические сто рублёвые монеты - и красиво и сложно подделать.

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Вадим Д.

И уже были, можно обратно в оборот запустить (-:

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Илья Попов

Тем более. Я не в курсе. 🙂

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Стерлядка Вяленая

Хочешь себе радиатор из них сделать?)

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Вадим Д.

То есть через полгода у нас появятся на 100% отечественные банкоматы? От сырья для них до софта и всей сопутки?
Охренеть какие описисты в АБР, а с первого взгляда серьёзная организация и люди взрослые.

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Илья Попов

Уже работают.

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Shoo

Нет, через пол года у нас появится наличка, которую нельзя использовать с банкоматами.

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Прочий кубок

Залитая краской что ли?

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Shoo
Другой источник на платёжном рынке с этим согласен, а более всего вероятен вариант, где использовать купюры в банкоматах не получится.

Ну вы поняли, да?

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Александр Иванов

а зачем вводить даже не новую купюру, а купюру которая уже существует, просто изменен внешний вид и некоторые степени защиты. Их что, так выгодно подделывать что это стоит огромного количества денег на перенастройку всего что под купюры должно быть рассчитано?

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Gollut

Ну скоро это станет 100$, стоит озаботиться защитой, расчет на то

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Александр Иванов

угу, стоить-то стоит, только на него ничего не купишь. Китай рубли не принимает. Рубль не конвертируемая валюта.

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Shoo

Ну подождите. На дизайн деньги выдать, на разработку, на производство, поставщикам материалов отсыпать.
Не гоже такому большому количеству бюджетных денег без толку простаивать.

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Александр Иванов

а так же на втридорога стоящее ПО которое будет распознавать купюры нового образца в купюроприемниках терминалов и банкоматах. А уж под это вообще могут любые суммы списать. поскольку квалификация в сфере IT, как и понимание чем удержать специалистов, меня, судя по принятым законам, не впечатлила. Так что да, тут осваивать и осваивать

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неформат

воь проблема то, мне и старые то не особо нужны были бумажки, а цифирями 100 оно в любом моб банке 100

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SYNACK
Это будет непросто сделать — с учётом того, что ведущие производители банкоматов — иностранные NCR и Diebold Nixdorf — ушли из России после начала «спецоперации».

Сбер например своё ПО разработал, думаю остальные подтянутся.

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Даниил Романов

"её должны научиться распознавать банкоматы и терминалы"

А банкоматы и терминалы должны обучить распознать - айтишники, коих в четвертом рейхе уже видимо не осталось.
Занавес.

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Юзернейм Юзернеймович

Цэ 100% зрада.

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