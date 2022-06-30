«Ъ»: новая купюра в 100 рублей нескоро попадёт в обращение — её должны научиться распознавать банкоматы и терминалы Статьи редакции
А их в основном производили иностранные компании, которые ушли из России и вряд ли будут теперь дорабатывать ПО.
- 29 июня ЦБ представил новый дизайн купюры в 100 рублей и объявил о введении её в обращение, но опрошенные «Ъ» участники рынка считают, что это случится нескоро.
- Чтобы купюра попала в обращение, банкам нужно настроить банкоматы, терминалы и кассовое оборудование для распознавания новых купюр. Это будет непросто сделать — с учётом того, что ведущие производители банкоматов — иностранные NCR и Diebold Nixdorf — ушли из России после начала «спецоперации».
- В апреле Ассоциация банков России (АБР) просила ЦБ отложить введение новой купюры из-за санкций как минимум на полгода. В ассоциации отмечали, что более 60% банкоматов приходится на NCR и Diebold Nixdorf, а кассовая техника — на 100% импортная.
- При объявлении о новом дизайне замглавы ЦБ Сергей Белов заявил, что в «заметном количестве» новые банкноты появятся после того, как банки адаптируют оборудование. Это может занять полгода-год.
- В «Сбере» уверены, что к моменту введения купюр в оборот сеть банкоматов, которая насчитывает более 70 тысяч устройств, будет готова к операциям с ними. В «Русском стандарте» отметили, что обновление ПО для приёма купюр зависит от вендоров, в прошлый раз оно заняло месяц.
- Опрошенные издание эксперты считают, что не стоит опираться на сроки, которые были при введении купюр в 200 и 2000 рублей. Представитель одного из банков, попавшего под санкции, рассказал, что производители банкоматов вряд ли будут дорабатывать ПО для новой купюры. Другой источник на платёжном рынке с этим согласен, а более всего вероятен вариант, где использовать купюры в банкоматах не получится.
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А почему ведущие производители банкоматов ушли из России? Не очень понятно из статьи
а почему из России ушла куча компаний? дописала
Им надоело есть чёрную икру и ушли.
Я так понимаю в такой неподходящий момент задумали смену купюр потому, что новые купюры будут из специального гавенного материала, такого, чтобы полгода попользовался - пыль одна осталась. Чтобы затем нал запретить, ввести свой цифровой рубль и не бояться, что какие-нибудь богатеи снимут наличку и будут с ней долго сидеть. Мне в голову только такое объяснение приходит, накой хрен в такой момент, когда столько проблем, заниматься таким бесполезным занятием.
Но это же такая многоходовка!
Думаю не нужно многоходовки - нам уже поставили мат.
Да это еще что. Они (и не только наша элита) сегодня делают то, что нам еще аукнется через 8-10 лет. Мы живем по их сценариям, поэтому для нас кажется, что никто ни о чем не думает, на самом деле для нас давно уготованы роли.
При отсутствии каких-либо аргументов не стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить банальной глупостью.
Аргументы то у меня есть, просто вы еще к ним не готовы. Поэтому дождемся следующего года с локдаунами, там уже поговорим. Сейчас люди верят только в одну истину: плохой путен, хороший запад, светлое будущее везде, только не в рф. Не буду портить) Да и зачем мне это: все равно никто ничего менять не будет.
У меня есть аргументы, что ваши аргументы херня, но вы к ним ещё не готовы.
ваше право)
Возможно, это не такой быстрый процесс, который до СВО начался.
Можно сделать биметаллические сто рублёвые монеты - и красиво и сложно подделать.
И уже были, можно обратно в оборот запустить (-:
Тем более. Я не в курсе. 🙂
Хочешь себе радиатор из них сделать?)
То есть через полгода у нас появятся на 100% отечественные банкоматы? От сырья для них до софта и всей сопутки?
Охренеть какие описисты в АБР, а с первого взгляда серьёзная организация и люди взрослые.
Уже работают.
Нет, через пол года у нас появится наличка, которую нельзя использовать с банкоматами.
Залитая краской что ли?
Ну вы поняли, да?
а зачем вводить даже не новую купюру, а купюру которая уже существует, просто изменен внешний вид и некоторые степени защиты. Их что, так выгодно подделывать что это стоит огромного количества денег на перенастройку всего что под купюры должно быть рассчитано?
Ну скоро это станет 100$, стоит озаботиться защитой, расчет на то
угу, стоить-то стоит, только на него ничего не купишь. Китай рубли не принимает. Рубль не конвертируемая валюта.
Ну подождите. На дизайн деньги выдать, на разработку, на производство, поставщикам материалов отсыпать.
Не гоже такому большому количеству бюджетных денег без толку простаивать.
а так же на втридорога стоящее ПО которое будет распознавать купюры нового образца в купюроприемниках терминалов и банкоматах. А уж под это вообще могут любые суммы списать. поскольку квалификация в сфере IT, как и понимание чем удержать специалистов, меня, судя по принятым законам, не впечатлила. Так что да, тут осваивать и осваивать
воь проблема то, мне и старые то не особо нужны были бумажки, а цифирями 100 оно в любом моб банке 100
Сбер например своё ПО разработал, думаю остальные подтянутся.
"её должны научиться распознавать банкоматы и терминалы"
А банкоматы и терминалы должны обучить распознать - айтишники, коих в четвертом рейхе уже видимо не осталось.
Занавес.
Цэ 100% зрада.