Новости и тексты на фоне 128 дня «спецоперации»: самолёты передадут иностранным владельцам, Nvidia не продаёт лицензии Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы ЦБ на 1 июля: доллар — 52,51 рубля, евро — 54,64 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 57,45 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 58,93 рубля, евро — по 61,84 рубля.
Стало хуже
Впервые после введения санкций две авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям, выяснил «Ъ». S7 хочет отдать два несертифицированных Boeing 737-8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo — 14 из 16 Boeing 747, которыми не может пользоваться.
Некоторые крупные банки не подключились к приложению «СБПэй» до назначенного срока 1 июля, теперь их могут оштрафовать. Это касается «Альфа-банка», «Открытия», «Тинькофф», «Райффайзенбанка», «Росбанка» и «Газпромбанка». Штраф — до 0,1% от минимального размера уставного капитала.
Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на своё программное обеспечение для облачного гейминга. Из-за этого выросли цены на услуги. Также проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров «Сбербанка», «Яндекса» и МТС, которые основаны на решениях от Nvidia.
Стало лучше
В России вступил в силу закон, по которому впервые зарегистрированные ИП и малый бизнес в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане могут использовать автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Это позволит предоставлять меньше отчетности и не платить страховые взносы. Программа будет действовать до 2027 года.
Завод Samsung в Калужской области будет поставлять технику на российский рынок по параллельному импорту, выяснил «Ъ». Телевизоры сначала планируют экспортировать в страны СНГ, а потом ввезти в Россию.
Китайская Huawei в три раза увеличила количество вакансий в сфере продаж, и в два раза — специалистов по производству и обслуживанию электроники.
Новости предыдущего дня, 30 июня — здесь.
Сперва, рухнул рынок акций. За ним рухнул рубль. Потом рухнули процентные ставки. И рынок авиаперевозок. Как следствие, рухнул импорт. Одним словом, много всего рухнуло, но рубль устоял.
И мы взяли ситуацию под контроль. И тогда рухнул доллар. Но, это повлекло обрушение наших экспортеров.
И мы взяли ситуацию под еще более жесткий контроль.
Но, к сожалению, сильно отрицательно выросло (фактически до нуля) автопроизводство, рухнуло производство процессоров и микроэлектроники, что повлекло за собой дополнительные вызовы для нас.
Пока держимся..
У нас было 6 пакетов санкций, десятки разрушенных отраслей, сотни ушедших иностранных компаний, одна Набиуллина и целое множество подсанкционных банков всех сортов и расцветок...
А мы продолжали покупать ₽ за ₽ с потерей на комиссиях в Тинькофф, верили и ждали, потом просто ждали.
Работаем над этим
Одним словом - п*здец
"Телевизоры сначала планируют экспортировать в страны СНГ, а потом ввезти в Россию."
👍👍👍
Почему мы экспортируем сырье, а импортируем технику, крякали некоторые.
Теперь мы экспортируем технику и импортируем её же
Ты же понимаешь, что это чисто номинально, никто не будет туда сюда телики катать по факту
Обоснуйте
В этом нету никакой логики. Просто сделают компанию в Казахстане, которая, будет говорить, что она купила телики из России, а куда я их дела - мое дело, с документами все ок. А по факту телики из России остались в России
Но в конечной стоимости поднимут цены за "логистику")
Только в нашей стране могут придумать такие схемы.
Нихрена не делать, а по факту пару бумажек и доп. обдиралово с покупателей за логистику.
Аа, "бумажки катать", понятно
Электорат ведь должен смотреть тв, поэтому эта задача – приоритетна!
Сарказм.
День 2^7.
Литр бензина уже дороже $1 (-:
Авиаперевозчики хотят вернуть самолёты, которыми могут пользоваться — гениально просто; нехорошие банки игнорят СБПэй; скперкомпы сбера, яндекса и мтс крепко зажаты в руках Nvidia?; хорошо — новым ИП автоматизируют упрощёнку; самс целым заводом параллельноимпортирует технику — масштаб, однако (но печально всё равно); а хуавей больше продаёт и меньше производит, судя по вакансиям или перекос кадров?
Эх, зря перестали добавлять традиционный список сегодняшних праздников. Как известно, запоминается последняя фраза, а её всегда хочется видеть позитивной =)
Это поддельный сокращатор
Нене, он самый (-:
Приходите в канал! Мы всегда рады новым читателям. Но а комментах праздники и прочее расцениваются как флуд, потому — нельзя.
Самому печально )-:
"Литр бензина уже дороже $1 (-:"
Догоним и перегоним загнивающий Запад!
Это не мы обгоним, это нас не догонят!
И даже в области (вставить нужное) мы впереди планеты всей!
1<<7
Надо вернуть курс доллара ;)
Я правильно понял, что технику будут производить в РФ, потом вывозить эту же технику в третьи страны, а уже оттуда, технику, которую произвели в РФ, будут обратно в РФ поставлять, чтоб продать? И это озаглавлено как "Стало лучше"?
Стало лучше в том плане, что дефицита не будет и техника всё-таки будет тут.
Есть вероятность, что техника просто доедет до пограничного города в Казахстане или Белоруссии, потом она перейдет в руки условной ООО Сумсанг и заедет обратно в этот же день, но уже по параллельному импорту.
Если в этом действительно задействована сама компания Самсунг, то это хорошо. Если это мутные схемы других, то в целом норм.
да, потому что до этого технику просто собирались вывозить и не привозить.
в отрасли расценивают затяжное рассмотрение заявок в Минтрансе как «негласный запрет на возврат самолетов»
Типа, хуй вам, вражины, а не самолёты. И даже не важно, что сами их эксплуатировать нет возможности. Главное поднасрать (своим авиакомпаниям в том числе).
Интересно, а можно ли условному ДНС зарегать в Казахстане ООО, заказать ТВ но с просьбой отгрузить на складе в РФ, откуда их сразу же заберет Российская ООО?
Казахстанские таможня и пошлины думаю будут против
почему? документы то и выплаты можно делать.
условно катать бумпжки а не технику.
Соблазн расхождения бумажек и реальности.
Внезапно https://www.dns-shop.kz/ :)
При чём цены существенно ниже. На iphone 13 pro max 512 гб разница в рублях 30к по сравнению с днс в России. Из приграничных областей дешевле съездить в Казахстан и купить там всю технику, чем тут :)
Авиакомпании готовятся к смене режима? 🤔
Ну, скорее к возвращению 2000ых с Илами и ТУшками. Ну и где-то там суперджеты
«На вопросы о том, какие дальнейшие действия компания будет предпринимать в России, представители Huawei отвечают китайскими пословицами об умении ждать»
欲速则不达
Она?
А где стало стало?
А из чего телики собирать будут? Самсунг по прежнему комплектующие поставляет?
Для своего завода и производства? Почему нет?
Китайские компании сейчас конечно знатно озолотятся, замещая западные у нас
у вас денег не будет к тому моменту когда китайцы надут путь безопасно зайти на российский рынок (и то не факт).
у российского рынка нет потенциала на ближайшие х лет
Но ведь ГЛАВНЫЙ открытым текстом сказал, что "мы у них цап-царап. Можно". А тут - ТАКОЕ. Не может пользоваться.
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чем дальше, тем больше человек понимают что Хуйло максимально неадекватен и похоже, уже не особо участвует в процессах внутри страны, он полностью поглащен желанием убивать украинцев. Все это понимают, и будут сливать его при первой же возможности. Как только она появится.
А бизнес думает как жить дальше, без Хуйла, вот и пытаются суетиться. Разброд и шатание. Но ничего не получится. Все это мелкие незначительные движения, последствия от войны смоют всё и всех.
А какие решение есть у Nvidia на счёт суперкомпов ?
А шо вчера за новости по дивидендам были, и почему об этом никто не пишет?
это хорошо или плохо, и вообще, было ли внезапно?
"В HH.ru уточнили, что Huawei, в частности, требуются инженеры по эксплуатации сетей, специалисты по эксплуатации базовых станций, инженеры по оборудованию доступа и передачи данных (GPON) и т. д. В Huawei отказались отвечать на запрос “Ъ”."
Тактактак, это очень хорошо! Возможно, вся инфраструктура пересядет на хуавей с нокии и пр. А то если бы и связь в РФ привратилась в говнище, было бы совсем грустно.
Одним Хуавеем сыт не будешь.
На безрыбье и хуавей рыба