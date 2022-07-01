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Курсы ЦБ на 1 июля: доллар — 52,51 рубля, евро — 54,64 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 07:40 мск — 52,96 рубля, евро — 55,35 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 57,45 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 58,93 рубля, евро — по 61,84 рубля.

Стало хуже

Впервые после введения санкций две авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям, выяснил «Ъ». S7 хочет отдать два несертифицированных Boeing 737-8 МАХ, а грузовая AirBridgeCargo — 14 из 16 Boeing 747, которыми не может пользоваться.

Некоторые крупные банки не подключились к приложению «СБПэй» до назначенного срока 1 июля, теперь их могут оштрафовать. Это касается «Альфа-банка», «Открытия», «Тинькофф», «Райффайзенбанка», «Росбанка» и «Газпромбанка». Штраф — до 0,1% от минимального размера уставного капитала.

Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на своё программное обеспечение для облачного гейминга. Из-за этого выросли цены на услуги. Также проблемы могут начаться и в работе суперкомпьютеров «Сбербанка», «Яндекса» и МТС, которые основаны на решениях от Nvidia.

Стало лучше

В России вступил в силу закон, по которому впервые зарегистрированные ИП и малый бизнес в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане могут использовать автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Это позволит предоставлять меньше отчетности и не платить страховые взносы. Программа будет действовать до 2027 года.

Завод Samsung в Калужской области будет поставлять технику на российский рынок по параллельному импорту, выяснил «Ъ». Телевизоры сначала планируют экспортировать в страны СНГ, а потом ввезти в Россию.

Китайская Huawei в три раза увеличила количество вакансий в сфере продаж, и в два раза — специалистов по производству и обслуживанию электроники.

Новости предыдущего дня, 30 июня — здесь.