Финансы
Маша Цепелева

В России начала работать новая система налогов для начинающих бизнес — они могут пять лет не платить страховые взносы Статьи редакции

Льгота доступна для предпринимателей в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

  • С 1 июля впервые зарегистрированные ИП и малый бизнес могут использовать автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). С ней не надо будет платить страховые взносы.
  • Налоговый режим доступен компаниям и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей. У компаний не должно быть филиалов.
  • Средняя численность работников в месяц не должна превышать пять человек — считаются и внешние совместители по трудовому договору, и физлица с договорами ГПХ. Зарплату они должны получать безналично.
  • Для использования АУСН надо открыть расчётный счет в специальном реестре, который утвердит Федеральная налоговая служба. Эксперимент продлится до конца 2027 года.

#новость #фнс

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72 комментария
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 Mikhail Pavlov

Интересный выбор регионов

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Александр Ертушов

Да, очень...) Я вот из Самарской области. Чем моё ИП хуже Московского?)😂

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4 комментария
S4 Consulting

ФНС также тестировала самозанятых. Видимо эти регионы будут наиболее показательны с точки зрения эффективности АУСН.

Тут можно подробнее прочитать про новый режим.

(Спойлер: для УСН 6% будет невыгодно переходить, для УСН 15% может быть выгодно)

https://vc.ru/legal/444785-stoit-li-perehodit-na-novuyu-sistemu-nalogooblozheniya-avtomatizirovannuyu-usn-ausn

Стоит ли переходить на новую систему…
1 июля 2022 начинается эксперимент по применению АУСН. Рассказываем, стоит ли переходить на новую…
vc.ru
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Ян Ламенсов

Это пилотные регионы. Всегда впереди всяких нововведений.

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1 комментарий
Денис Демидов

Москва и Татарстан традиционно самые бузящие регионы, логично их подмазать, а остальные потерпят, лояльные власти должны страдать.
Калугу в этот список добавили видимо из-за того, что там больше всего закрывающихся иностранных компаний по рабочим местам.

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3 комментария
Артур Хазеев

Это инновационные регионы выбранные для тестирования новой налоговой системы

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Амина

Речь идет об экономии 211 тыс за 5 лет... Так себе мотивация чтоб бизнес открывать. Вот если бы УСН сделали 1% это совсем другая история...

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TLGM x Event

Если бизнес не пошел, то 40 тыс. за год, тоже не каждый готов отчихлить.

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Ипполит Волжский

неплохая экономия честно говоря, если в компании 4-5 человек.

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Артур Хазеев

У тебя есть лишние 211 пришли мне я из них сделаю 1 лям за 5 лет

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Vitaliy O

Во многих регионах есть УСН 1%. Вполне легально можно иметь регистрацию бизнеса в них.

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4 комментария
Балкон.Ру
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Skyray
Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане

Ведь именно в этих регионах так не хватает инициативных, молодых, а главное - предпринимателей.

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Pavel Pavel

Похоже что под ИТшников делали, вопрос только по Калужской области

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2 комментария
Cat Hello

Просто толпу народа надо чем то занять Подочетным и налогооблогаемым. Список большой.

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Юлия Баранова

А тем кто год назад зарегистрировался, перейти можно?

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S4 Consulting

Только со следующего года.

https://vc.ru/legal/444785-stoit-li-perehodit-na-novuyu-sistemu-nalogooblozheniya-avtomatizirovannuyu-usn-ausn

Не для всех АУСН будет выгодна.

Стоит ли переходить на новую систему…
1 июля 2022 начинается эксперимент по применению АУСН. Рассказываем, стоит ли переходить на новую…
vc.ru
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3 комментария
Вадим Д.

Вероятно, скоро появится больше ИП: организуют части сотрудников «отдельные» новые бизнесы с пятилетней отсрочкой взносов.

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S4 Consulting

Только если ИП на АУСН 20%. АУСН 8% менее выгодна, чем УСН 6%.
Ну и плюс налоговая экономия составит ~10-20% в среднем. Как раз на размер комиссии получения кэша.

https://vc.ru/legal/444785-stoit-li-perehodit-na-novuyu-sistemu-nalogooblozheniya-avtomatizirovannuyu-usn-ausn

Стоит ли переходить на новую систему…
1 июля 2022 начинается эксперимент по применению АУСН. Рассказываем, стоит ли переходить на новую…
vc.ru
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Руслан Петров

А че другие регионы то?

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Одинаковый химик
Федеральный закон от 25.02.2022 N 17-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения"

Экспериментальный период же. Потом на остальные регионы накатят.

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S4 Consulting

Продуктовый подход в налоговой :)

Сначала небольшая выборка на тестовых регионах, далее масштабирование решение при нужной эффективности.

Такая же система, как с самозанятыми.

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Denis Kiselev

Эджайл. После тестового релиза на тестовых регионах будет ревизия и запуск в продакшн.

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Юлия Баранова

Вовремя я

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Dmitri Petrov

Здорова же... Позже увеличат регионы как самозанятых... Хотя бы так... Так то никто не запрещает открыть ИП в том регионе где программа...
Хотя бы так... Хоть что-то

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Роман Н.

Чтобы открыть ИП в "том регионе", ты должен быть прописан в том регионе

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4 комментария
S4 Consulting

Если кому интересно, то вот краткий обзор АУСН и кому она может быть выгодна.

https://vc.ru/legal/444785-stoit-li-perehodit-na-novuyu-sistemu-nalogooblozheniya-avtomatizirovannuyu-usn-ausn

Стоит ли переходить на новую систему…
1 июля 2022 начинается эксперимент по применению АУСН. Рассказываем, стоит ли переходить на новую…
vc.ru
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Слегка Придурковатый

Такие эксперименты нужно проводить если не в депрессивных регионах, то уж явно не в зажравшихся.

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Гражданский клуб

Ну зачем так? Самозанятых тоже первыми эти же 4 региона первыми тестили с первыми в стране приложениями и чеками и налогами прям в телефоне.
Блин, весь аппетит сдули.

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1 комментарий
Украина освобождает россиян

В России есть зажравшиеся регионы? Это какие?

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3 комментария
Александр Зайцев

Ага, но ставка не 6% как по усн, а 8

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Irina Vladimirskaia

Точно, и сами страховые взносы ты вычесть не сможешь из УСН

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Cat Hello

Ну как обычно... у нас только МсК Страна а остальные: люди-налоговые-рабы

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Сергей С.

с той скоростью, с какой РФ летит в прошлое, скоро опять появятся "лимита" и колбасные электрички

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1 комментарий
Дима Белозёров

Наконец-то

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Вдова Кличко

итак, рубрика эксперименты, интересна, конечно логика выбора регионов, но это уже другой вопрос

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meteo

Москва не россия. Так было всегда

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Чистый цветок

А чем другие регионы хуже то..

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Alexander S

Сейчас если ИП на патенте, то у него есть возможность снизить налоговые отчисления на сумму страховых взносов. Если страховые взносы можно не платить значит патент придётся платить по полной. От перестановки слагаемых…

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Константин Пронин

Вообще не платить или перенести на 5 лет? И что с обязательными взносами? Кто читал закон подскажите

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Viktor Dotsenko

Они за счет ставки 8%, а не 6% как при УСН отобьют и заработают на отмене этих страховых взносах. Поэтому я думаю - что их не платить позволяют 5 лет, а не переносить.

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Василий Сафонов

Почему только ВПЕРВЫЕ зарегистрированные ИП и малый бизнес могут не платить ?

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Гражданский клуб

Потому что у нас так со многим, тем, кто берет кредит на первую (!) машину, видите ли, было 10% подмоги от государства к первому взносу. Мотивируют у нас так( Госпрограмма "Первый автомобиль" называлась. Было можно взять автокредит и получить скидку за счет бюджета ― 25 % для жителей Дальнего Востока (!) и 10 % для остальных регионов, а также 25 % от стоимости электромобиля на всей территории РФ.
В Москве ж не люди, они с 19 лет на первую машину не копили, они ж "зажрались", как тут комментаторы пишут, а дальневосточникам пожалуйста, все 25. Закончилась программа быстро, "В 2021 году де-юре госпрограмма "Первый автомобиль" продолжала действовать, но де-факто ее приостановили, так как выделенные на нее бюджетные средства были исчерпаны (ассигнования в размере 9,5 млрд рублей были израсходованы за январь и февраль)".

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MOMEE

И я могу открыть ИП в Татарстане, а работать в каком-нибудь соседнем регионе с АУСН?

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Alexander Lyubeznov

"Средняя численность работников в месяц не должна превышать пять человек — считаются и внешние совместители по трудовому договору, и физлица с договорами ГПХ. Зарплату они должны получать безналично."- как то мутно звучит

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Липовый мёд

Как и все льготы от Правительства РФ. Де-юре льгота есть, де-факто - она ничтожная.

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