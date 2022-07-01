В России начала работать новая система налогов для начинающих бизнес — они могут пять лет не платить страховые взносы Статьи редакции
Льгота доступна для предпринимателей в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.
- С 1 июля впервые зарегистрированные ИП и малый бизнес могут использовать автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). С ней не надо будет платить страховые взносы.
- Налоговый режим доступен компаниям и ИП с годовым доходом до 60 млн рублей и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей. У компаний не должно быть филиалов.
- Средняя численность работников в месяц не должна превышать пять человек — считаются и внешние совместители по трудовому договору, и физлица с договорами ГПХ. Зарплату они должны получать безналично.
- Для использования АУСН надо открыть расчётный счет в специальном реестре, который утвердит Федеральная налоговая служба. Эксперимент продлится до конца 2027 года.
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Интересный выбор регионов
Да, очень...) Я вот из Самарской области. Чем моё ИП хуже Московского?)😂
ФНС также тестировала самозанятых. Видимо эти регионы будут наиболее показательны с точки зрения эффективности АУСН.
Тут можно подробнее прочитать про новый режим.
(Спойлер: для УСН 6% будет невыгодно переходить, для УСН 15% может быть выгодно)
https://vc.ru/legal/444785-stoit-li-perehodit-na-novuyu-sistemu-nalogooblozheniya-avtomatizirovannuyu-usn-ausn
Это пилотные регионы. Всегда впереди всяких нововведений.
Москва и Татарстан традиционно самые бузящие регионы, логично их подмазать, а остальные потерпят, лояльные власти должны страдать.
Калугу в этот список добавили видимо из-за того, что там больше всего закрывающихся иностранных компаний по рабочим местам.
Это инновационные регионы выбранные для тестирования новой налоговой системы
Речь идет об экономии 211 тыс за 5 лет... Так себе мотивация чтоб бизнес открывать. Вот если бы УСН сделали 1% это совсем другая история...
Если бизнес не пошел, то 40 тыс. за год, тоже не каждый готов отчихлить.
неплохая экономия честно говоря, если в компании 4-5 человек.
У тебя есть лишние 211 пришли мне я из них сделаю 1 лям за 5 лет
Во многих регионах есть УСН 1%. Вполне легально можно иметь регистрацию бизнеса в них.
Ведь именно в этих регионах так не хватает инициативных, молодых, а главное - предпринимателей.
Похоже что под ИТшников делали, вопрос только по Калужской области
Просто толпу народа надо чем то занять Подочетным и налогооблогаемым. Список большой.
А тем кто год назад зарегистрировался, перейти можно?
Только со следующего года.
https://vc.ru/legal/444785-stoit-li-perehodit-na-novuyu-sistemu-nalogooblozheniya-avtomatizirovannuyu-usn-ausn
Не для всех АУСН будет выгодна.
Вероятно, скоро появится больше ИП: организуют части сотрудников «отдельные» новые бизнесы с пятилетней отсрочкой взносов.
Только если ИП на АУСН 20%. АУСН 8% менее выгодна, чем УСН 6%.
Ну и плюс налоговая экономия составит ~10-20% в среднем. Как раз на размер комиссии получения кэша.
https://vc.ru/legal/444785-stoit-li-perehodit-na-novuyu-sistemu-nalogooblozheniya-avtomatizirovannuyu-usn-ausn
А че другие регионы то?
Экспериментальный период же. Потом на остальные регионы накатят.
Продуктовый подход в налоговой :)
Сначала небольшая выборка на тестовых регионах, далее масштабирование решение при нужной эффективности.
Такая же система, как с самозанятыми.
Эджайл. После тестового релиза на тестовых регионах будет ревизия и запуск в продакшн.
Вовремя я
Здорова же... Позже увеличат регионы как самозанятых... Хотя бы так... Так то никто не запрещает открыть ИП в том регионе где программа...
Хотя бы так... Хоть что-то
Чтобы открыть ИП в "том регионе", ты должен быть прописан в том регионе
Если кому интересно, то вот краткий обзор АУСН и кому она может быть выгодна.
https://vc.ru/legal/444785-stoit-li-perehodit-na-novuyu-sistemu-nalogooblozheniya-avtomatizirovannuyu-usn-ausn
Такие эксперименты нужно проводить если не в депрессивных регионах, то уж явно не в зажравшихся.
Ну зачем так? Самозанятых тоже первыми эти же 4 региона первыми тестили с первыми в стране приложениями и чеками и налогами прям в телефоне.
Блин, весь аппетит сдули.
В России есть зажравшиеся регионы? Это какие?
Ага, но ставка не 6% как по усн, а 8
Точно, и сами страховые взносы ты вычесть не сможешь из УСН
Ну как обычно... у нас только МсК Страна а остальные: люди-налоговые-рабы
с той скоростью, с какой РФ летит в прошлое, скоро опять появятся "лимита" и колбасные электрички
Наконец-то
итак, рубрика эксперименты, интересна, конечно логика выбора регионов, но это уже другой вопрос
Москва не россия. Так было всегда
А чем другие регионы хуже то..
Сейчас если ИП на патенте, то у него есть возможность снизить налоговые отчисления на сумму страховых взносов. Если страховые взносы можно не платить значит патент придётся платить по полной. От перестановки слагаемых…
Вообще не платить или перенести на 5 лет? И что с обязательными взносами? Кто читал закон подскажите
Они за счет ставки 8%, а не 6% как при УСН отобьют и заработают на отмене этих страховых взносах. Поэтому я думаю - что их не платить позволяют 5 лет, а не переносить.
Почему только ВПЕРВЫЕ зарегистрированные ИП и малый бизнес могут не платить ?
Потому что у нас так со многим, тем, кто берет кредит на первую (!) машину, видите ли, было 10% подмоги от государства к первому взносу. Мотивируют у нас так( Госпрограмма "Первый автомобиль" называлась. Было можно взять автокредит и получить скидку за счет бюджета ― 25 % для жителей Дальнего Востока (!) и 10 % для остальных регионов, а также 25 % от стоимости электромобиля на всей территории РФ.
В Москве ж не люди, они с 19 лет на первую машину не копили, они ж "зажрались", как тут комментаторы пишут, а дальневосточникам пожалуйста, все 25. Закончилась программа быстро, "В 2021 году де-юре госпрограмма "Первый автомобиль" продолжала действовать, но де-факто ее приостановили, так как выделенные на нее бюджетные средства были исчерпаны (ассигнования в размере 9,5 млрд рублей были израсходованы за январь и февраль)".
И я могу открыть ИП в Татарстане, а работать в каком-нибудь соседнем регионе с АУСН?
"Средняя численность работников в месяц не должна превышать пять человек — считаются и внешние совместители по трудовому договору, и физлица с договорами ГПХ. Зарплату они должны получать безналично."- как то мутно звучит
Как и все льготы от Правительства РФ. Де-юре льгота есть, де-факто - она ничтожная.