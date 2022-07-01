Финансы
Маша Цепелева

Оператор сервисов для защиты транзакций и проверки PIN-кодов в банках Thales перестанет работать в России Статьи редакции

Группа обслуживала 20 российских банков. Они уже меняют зарубежное оборудование на отечественное, но это может занять время.

  • Французская компания Thales, которая выпускает аппаратные модули безопасности платёжных систем, объявила об уходе с российского рынка. Компания обслуживала 20 российских банков, теперь все операции приостановлены, пишет Forbes.
  • Thales Group поставляла в Россию модули payShield 9000 для банкоматов, они защищают и шифруют данные пользователей. Модуль проверяет PIN-коды, защищает платёжные транзакции, выпуск карт и управляет ключами шифрования. С помощью payShield 9000 проходят более 80% от мирового объема операций по картам.
  • Представитель компании не назвал банки-партнёры в России. По данным на сайте госзакупок, с 2014 по 2021 год конкурсы на поставку и лицензию модулей и ПО Thales объявляли «Сбербанк», ВТБ, «Россельхозбанк», «Всероссийский банк развития регионов» и «Западно-Сибирский коммерческий банк». Thales раньше сообщала о сотрудничестве с «Альфа-банком».
  • В ВТБ сообщили изданию, что замена иностранных решений по криптошифрованию «проходит успешно в рамках общебанковской программы по импортозамещению». В «Альфа-банке» утверждают, что уход Thales не скажется на доступности и безопасности платежей, потому что оборудование можно заменить. По каждому процессу переход индивидуален — от двух недель до нескольких месяцев. «Сбербанк», «Россельхозбанк» и ВБРР не ответили на запросы.
  • Представитель Thales утверждает, что компания не единственная, кто занимался безопасностью в российском банковском секторе. Похожие решения есть у российских компаний «Инфотекс» и CryptoPro, рассказал эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Лукацкий. По его оценке, переход может занять до полугода.

#новость #thates #банки

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17 комментариев
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 Lombardian

Они даже это не "импортозаместили" за столько лет 🤦🏻‍♂️

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Дмитрий Т.

"Похожие решения есть у российских компаний «Инфотекс» и CryptoPro, рассказал эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Лукацкий."

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Роман Н.

Та. Заголовок прочитал - можно комментить

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Peter Pavlenko

Да,но переход до полугода...

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Constantine Gess

Раньше не было необходимости. Явно зарубежном это было дешевле купить и поставить, чем российские аналоги

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false4

покупали бу банкоматы за бугром вместе с начинкой.
тинек вон сам банкомат соорудил из говна и палок - проблеммы то нет. банкомат привычный это пережиток 80х годов и софт и железо там оттуда же

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Forgotten Games

А у них точно собственная разработка от самой первой отечественной палки, до последнего куска отечественного говна?

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false4

сам термин отнчественная разрабатка странный.
сейчас весь мир собирает все из крупных блоков.

экран, комп, купюроприемник, модем, так никто почти не справится сам с 0 собрать кроме китайцев наверно

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Forgotten Games

Не обижайтесь, но я никогда не считал, что сам приготовил лапшу, которую мне привезли из ресторана, пусть даже с ингредиентами которые я просил туда добавить.

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Sergey S

Ну давай, вырасти пшеницу твердых сортов, заведи свиней, кур, коров... И через годик поговорим про приготовленную тобой карбонару.

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Георгий Хромченко

Там был только один очень редкий сучок, но и его импортозаместили.

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Dmitry Protasov

Почему сам? Им его GRG Banking собирал.

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Антон Штадлер

Что за ерунда? У Тинькофф даже софт не свой, уж тем более железо

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Ioanne

Кто они?

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Александр Соколов

Да да, мы и так планировали... Да и вообще сервис плохой)))

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Артур Анатольевич Ротарь

Видимо ближайшие 30-180 дней прийдется основные средства держать под подушкой:)) или же как обычно на резервных счётах не привязанные к картам

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Etna

вообще у нас все под контролем, просто потерпите пол года как минимум

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