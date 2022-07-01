Оператор сервисов для защиты транзакций и проверки PIN-кодов в банках Thales перестанет работать в России Статьи редакции
Группа обслуживала 20 российских банков. Они уже меняют зарубежное оборудование на отечественное, но это может занять время.
- Французская компания Thales, которая выпускает аппаратные модули безопасности платёжных систем, объявила об уходе с российского рынка. Компания обслуживала 20 российских банков, теперь все операции приостановлены, пишет Forbes.
- Thales Group поставляла в Россию модули payShield 9000 для банкоматов, они защищают и шифруют данные пользователей. Модуль проверяет PIN-коды, защищает платёжные транзакции, выпуск карт и управляет ключами шифрования. С помощью payShield 9000 проходят более 80% от мирового объема операций по картам.
- Представитель компании не назвал банки-партнёры в России. По данным на сайте госзакупок, с 2014 по 2021 год конкурсы на поставку и лицензию модулей и ПО Thales объявляли «Сбербанк», ВТБ, «Россельхозбанк», «Всероссийский банк развития регионов» и «Западно-Сибирский коммерческий банк». Thales раньше сообщала о сотрудничестве с «Альфа-банком».
- В ВТБ сообщили изданию, что замена иностранных решений по криптошифрованию «проходит успешно в рамках общебанковской программы по импортозамещению». В «Альфа-банке» утверждают, что уход Thales не скажется на доступности и безопасности платежей, потому что оборудование можно заменить. По каждому процессу переход индивидуален — от двух недель до нескольких месяцев. «Сбербанк», «Россельхозбанк» и ВБРР не ответили на запросы.
- Представитель Thales утверждает, что компания не единственная, кто занимался безопасностью в российском банковском секторе. Похожие решения есть у российских компаний «Инфотекс» и CryptoPro, рассказал эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Лукацкий. По его оценке, переход может занять до полугода.
2209 просмотров
Они даже это не "импортозаместили" за столько лет 🤦🏻♂️
"Похожие решения есть у российских компаний «Инфотекс» и CryptoPro, рассказал эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Лукацкий."
Та. Заголовок прочитал - можно комментить
Да,но переход до полугода...
Раньше не было необходимости. Явно зарубежном это было дешевле купить и поставить, чем российские аналоги
покупали бу банкоматы за бугром вместе с начинкой.
тинек вон сам банкомат соорудил из говна и палок - проблеммы то нет. банкомат привычный это пережиток 80х годов и софт и железо там оттуда же
А у них точно собственная разработка от самой первой отечественной палки, до последнего куска отечественного говна?
сам термин отнчественная разрабатка странный.
сейчас весь мир собирает все из крупных блоков.
экран, комп, купюроприемник, модем, так никто почти не справится сам с 0 собрать кроме китайцев наверно
Не обижайтесь, но я никогда не считал, что сам приготовил лапшу, которую мне привезли из ресторана, пусть даже с ингредиентами которые я просил туда добавить.
Ну давай, вырасти пшеницу твердых сортов, заведи свиней, кур, коров... И через годик поговорим про приготовленную тобой карбонару.
Там был только один очень редкий сучок, но и его импортозаместили.
Почему сам? Им его GRG Banking собирал.
Что за ерунда? У Тинькофф даже софт не свой, уж тем более железо
Кто они?
Да да, мы и так планировали... Да и вообще сервис плохой)))
Видимо ближайшие 30-180 дней прийдется основные средства держать под подушкой:)) или же как обычно на резервных счётах не привязанные к картам
вообще у нас все под контролем, просто потерпите пол года как минимум