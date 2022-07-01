Финансы
Молчаливый кофе

Мосбиржа создаст «Клуб защиты инвесторов» — он будет отстаивать их интересы и помогать консультациями по ограничениям Статьи редакции

В первую очередь Мосбиржа оспорит попадание под санкции НРД.

  • Решение приняли на встрече представителей Мосбиржи, Национального рассчётного депозитария (НРД), крупнейших банков, брокеров, управляющих компаний и профессиональных ассоциаций.
  • «Внешние ограничения, с которыми столкнулись инвесторы, требуют объединения усилий всех участников рынка», — отмечает Мосбиржа.
  • «Клуб защиты инвесторов» нужен для отстаивания их прав и интересов. Члены клуба будут регулярно консультировать участников рынка о введённых ограничениях. «Особое внимание» будет уделяться вопросам защиты прав неквалифицированных инвесторов.
  • Также он будет постоянно обновлять на сайте НРД список вопросов и ответов «на актуальные темы». Кто конкретно войдёт в клуб, Мосбиржа не уточняет.
  • Кроме того, Мосбиржа планирует оспорить внесение НРД в санкционный список — из-за этого на его счетах оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей.

#новость #мосбиржа

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13 комментариев
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 Иван
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Zloy Marketolog

Пусть начнут с прав инвесторов Газпрома)

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Виталий Васильев

Создайте клуб по защите инвесторов от инициатив мосбиржи 🙏

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умный человек

что плохого в инициативах мосбиржи?

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Коля Сорокин

Мосбиржа будет защищать от Мосбиржи?

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Денис Ананьев

Клуб потерпевших от действий В.В?

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Александр Смирнов

Клуб защиты прав инвесторов от действий государства.

Интересно, сколько такой клуб просуществует пока его не придут освобождать и деклубировать?

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SYNACK

Рррряяя акции разблокируйте

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Игорь Хольнов

Мосбиржа, памаги

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Сергей Гудлакин

Заголовок напомнил -клуб алкоголиков:))"Здравствуйте,я -Николай. Яс все проебал."))

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ilia

В общем, звучит по названию громко, а по сути будут как Finex - выпускать видео про "все встало, ждем"...

"Собираемся отстаивать в европейской юрисдикции" с конкретикой "нуль" - что, когда, куда...

Это не считая того, что инвесторов от наших же компаний надо защищать - как они любят не платить дивиденды даже если все прописано в уставе.

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Вектореан Элон
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Пришелец

Сколько эта крыша будет брать за отстаивание интересов?

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