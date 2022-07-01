Финансы
Молчаливый кофе

Morgan Stanley: если в экономике произойдёт спад, он будет менее разрушительным, чем кризис 2008 года Статьи редакции

Предыдущие кризисы были связаны с кредитованием, нынешний — с инфляцией.

  • Директор по инвестициям Morgan Stanley Лиза Шалетт считает, что спад на фондовом рынке всё более вероятен — особенно после того, как ФРС повысила ставку на 75 базовых пунктов. Но даже так кризис будет «менее разрушительным» для доходов корпораций, чем другие кризисы.
  • Кроме спада в экономике в 2020 году из-за пандемии, другие кризисы, в том числе мировой экономический кризис 2008 года и лопнувший в 2000-х пузырь доткомов, были связаны с кредитованием. В этих случаях в жилищной и интернет-инфраструктуре накапливались излишки, связанные с долгами, и экономике понадобились десятилетия, чтобы оправиться.
  • В нынешней ситуации катализатор спада не задолженность, а избыточная ликвидность. Связанные с Covid-19 фискальные и монетартные стимулы «закачивали» деньги в домохозяйства и инвестиционный рынок, способствуя инфляции и финансовым спекуляциям.
  • Исторически сложилось так, что спады, вызванные инфляцией, сказываются на прибыли не так сильно. Например, во время вызванных инфляцией спада 1982-1983 годов, когда ФРС повысила ставку до 20%, и 1973-1974 годов, когда ставка достигла 11%, прибыль компаний из S&P 500 упал на 14% и 15% соответственно. В 2008-м падение было на 57%, в 2000-х — на 32%.
  • На то, что спад будет не таким сильным, указывают и другие факторы — достаточно сильные жилищный и автомобильный рынки, стабильная динамика на рынке труда. Также балансы банков, компаний и обычных людей находятся в «лучшем за десятилетие» состоянии, а корпоративные доходы могут быть более устойчивыми.

#экономика #кризис #новость

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8 комментариев
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 Поджог Сараев
катализатор спада не задолженность, а избыточная ликвидность

Не прошло и года спустя "инфляции не будет, весь кэш абсорбируется фондовым рынком"

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Вася Пражкин

Газпром вот абсорбировал дивидендный кэш, все верно.

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Вадим Д.

Это гражданка Лиза Шалетт нам рассказывает?! Да у нас такие спады запланированы – хрен вывезешь только перечислять, первое место надолго застолбили. К сожалению.
Но не будем унывать, найдётся и что-нибудь хорошее. Сегодня пятница, например. Кто-то шишку красивую найдёт (-:

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Red Flag

Верно. После ипотечного кризиса, регулятор ФРС стал более серьезно относится к банковской системе. Теперь экономика США гораздо надежней, чем была в 00-е. Единственная проблема США - инфляция и то её уже решают.

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Nikolay Pomeschenko

развивающиеся страны скорее восстановятся, им восполнять "пустое место" в поставках сырья

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Red Flag

развивающиеся страны сейчас как никогда зависят от долларовой ликвидности, а из-за повышение процентных ставок, доллар становится всё дороже и проценты всё выше. Как раз таки развивающиеся страны и пострадают.

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SYNACK
Лиза Шалетт считает, что спад на фондовом рынке всё более вероятен

В смысле это еще не спад?

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Социологический Кирилл

В 1998 году дефолт России был событием, которое обсуждали два года.
Сейчас бы он просто булькнул бы в море всеобщего пиздеца, и даже круги по воде не пошли.
# где-то прочитал

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