Кристофер Фолкнер выступал на главных телеканалах США, давал экспертные комментарии изданиям вроде WSJ и NYT и просил у инвесторов в десять раз больше, чем надо. Вкладчики не получали и 10% обещанной доходности, а их деньги шли на дорогие машины и «девочек».

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Кристофер Фолкнер. Источник: The Guardian

Нефтегазовая отрасль — привлекательный рынок для инвесторов, которые надеются разбогатеть, пишет Bloomberg. И чем больше растут цены на нефть, тем азартнее они становятся.

Всё это играет на руку мошенникам — особенно тем, кто втягивает вкладчиков во фрекинг: способ добыть из нефтегазовых скважин больше сырья. В 2010-х одному такому обманщику, Кристоферу Фолкнеру, удалось привлечь от доверчивых инвесторов $71 млн, треть из которых он потратил на личные прихоти.

Что Фолкнер обещал инвесторам

В Техасе, где промышлял Кристофер Фолкнер, мошенничество в нефтегазовой отрасли — дело нередкое: на штат приходится треть всех нефтяных запасов США. Так что именно этим интересом к богатым месторождениям он и решил воспользоваться.

К 2004 году он основал энергетическую компанию Southwest Energy Exploration, которую позже переименовал в Breitling Energy, и в 2009 году привлёк несколько инвестиционных брокеров — чтобы те помогли ему с маркетингом. Они купили у «лидогенерирующей компании» список потенциальных инвесторов и звонили им с предложением вложиться в нефтегазовые проекты.

Сам Фолкнер тем временем продвигал две основные идеи:

Пермский нефтегазоносный бассейн в Техасе, где работает его компания, — перспективное месторождение, которое принесёт инвесторам больше денег, чем, например, операции в бассейне Северной Дакоты.

Развитая отрасль энергетики — конкурентное преимущество страны. Чем больше она производит, тем меньше зависит от других поставщиков и тем реже колеблются цены. Если народ будет вкладываться в её развитие, то сможет защитить сам себя.

За несколько лет Фолкнер основал по меньшей мере три энергетические компании — Breitling Energy, Crude Energy и Patriot Energy — и говорил, что участвует в более чем 15 нефтегазовых проектах в Северной Дакоте, Оклахоме и Техасе.

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А заработать он хотел на разнице между реальными затратами на бурение и его собственными подсчётами. Он раздувал финансовые показатели реальных предприятий на 800%, а доказывал их с помощью отчётов знакомого геолога, который, как позже оказалось, любил преувеличивать.

В результате, по цифрам Фолкнера, разработка одной скважины могла стоить $25 млн, но на деле обходилась всего в $2,6 млн.

Вкладчики, впрочем, были уверены, что отобьют вложения. Во-первых, они думали, что раз постоянно пользуются продуктами нефтегазового производства, то прекрасно понимают, почему цены растут и как в принципе устроен рынок. Во-вторых, они верили в образ, который создал вокруг себя Фолкнер.

Фолкнер на канале Fox — рассуждает о том, каково приходится бурильным компаниям в сложившейся на тот момент экономической ситуации

Предприниматель хвастался многолетним опытом в индустрии и дипломами магистра и доктора наук. В 2012 году опубликовал статью «Секреты инвестиций в нефть и газ», в которой учил потенциальных инвесторов отличать добросовестные нефтегазовые компании от мошеннических. А в 2014-м — книгу «Правда о фрекинге».

Несколько лет он также выступал отраслевым экспертом в эфирах CNBC, CNN, Fox и Bloomberg Television, а ещё в статьях The Guardian, NYT, Wall Street Journal и BBC. Там он рассуждал о работе нефтегазовых компаний в периоды экономических кризисов и противостоял экозащитникам, которые критиковали фрекинг.

Его «экспертным» мнением вскоре заинтересовались в том числе и политики, что неудивительно, пишет The Guardian, ведь его слова транслировали главные англоязычные издания и телеканалы. По данным исследовательской фирмы Mediaquant, эфирное время, которое Фолкнер получил бесплатно, обошлось бы ему в более чем $240 тысяч.

Сколько могло стоить эфирное время, которое получал Фолкнер

Что вскрылось после ареста

40-летнего Кристиана Фолкнера арестовали в июне 2018 года — после жалоб от Комиссии по ценным бумагам и биржам. Суд обвинил его более чем в десятке преступлений: от мошенничества с акциями до уклонения от налогов в размере $3,7 млн.

Как оказалось, Фолкнер регулярно перепродавал акции своих компаний, а ещё не сдерживал обещание, которое дал инвесторам. Он говорил, что будет хранить деньги для бурения на отдельном счёте, а сам переводил их на объединённые корпоративные счета. И в сумме — с 2011 по 2016 год — привлёк от инвесторов свыше $71 млн.

Инвестиции в проекты Фолкнера не приносили инвесторам даже 10% обещанной доходности, а сам мошенник тем временем потратил более $20 млн инвесторских вложений на себя:

В 2014 году он отдал $380 тысяч на сделки в элитном турагентстве, $220 тысяч на частные самолёты, $70 тысяч на одежду и свыше $178 тысяч на ночные клубы Нью-Йорка.

На эти деньги он также купил несколько дорогих автомобилей — McLaren, Mercedes, Bentley, Jaguar и два Range Rover — и пару объектов жилой недвижимости.

Корпоративный счёт, на котором эти деньги хранились, он даже прозвал «шлюхокартой», поскольку более $1 млн с неё потратил на стриптиз-клубы и эскорт-услуги.

В ходе разбирательства инвесторы узнали, что заявленного опыта в энергетической отрасли до 2009 года у Фолкнера не было. В девяностых и нулевых он занимался хостингом сайтов и руководил платформой, которая продавала фильмы для взрослых.

Ничего удивительного в том, что Фолкнер раскрутился в СМИ, отраслевые эксперты не видят. По словам Энн Стивенсон — совладелицы маркетингового агентства, с которым работал мошенник, Фолкнер нанял грамотную PR-команду. Та «агрессивно» рассылала пресс-релизы в новостные агентства, предлагала Фолкнера экспертом для интервью и покупала рекламу на радио и в газетах.

Книги выпустить теперь тоже гораздо проще, чем раньше, отмечает директор по стратегическим коммуникациям Техасского университета Жаклин Ламбьяз. «Потребители думают, что книги и фильмы не врут, ведь кто-то их выпускал и наверняка проверял компетентность авторов. Но увы, за красивой обёрткой часто оказывается пустота», — признаёт она.

Chris Faulkner debates with Ewa Jasiewicz about hydraulic fracturing on Channel 4 News in London. Faulkner frequently clashed with activists and energy companies about the drilling technique.

В октябре 2018 года Фолкнер признал вину, надеясь получить 12-летний срок вместо 15-летнего. Суд этого не сделал, поэтому мошенник отозвал признание. Его адвокат Ларри Фридман заявлял журналистам, что предприниматель ни в чём не виноват и что «успешные люди всегда становятся мишенями».