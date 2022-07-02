Новости и тексты на фоне 129 дня «спецоперации»: в России вырос спрос на мебель на заказ, нефть может подорожать до $380 Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 2-3 июля: доллар — 53,76 рублей, евро — 56,35 рублей.
Стало хуже
Международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счёт Росбанка, пишет Frank Media со ссылкой на заявление организации. Причина блокировки — санкции, которые Великобритания ввела против владельца банка Владимира Потанина.
Нефть подорожает до $380 за баррель, если Россия решит значительно сократить нефтедобычу в ответ на санкции Запада, пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт JP Morgan Chase. При сокращении на 3 млн б/с стоимость топлива вырастет до $190, при сокращении на 5 млн б/с — до «заоблачных» $380, отмечают аналитики.
Стало лучше
Еврокомиссия опубликует уточнения по поводу запрета перевозок в Калининградскую область из российских регионов, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, ЕС планирует разрешить России возобновить транзит, но в ограниченном объёме: ввозить в Калининград санкционные товары можно будет только в том количестве, который был до начала «спецоперации». Источник издания среди местных чиновников говорит, что с такой позицией ЕС не согласна Литва, которая расценивает это решение «как поражение».
Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД) решили обжаловать санкции ЕС. Они попросят, чтобы депонентам — лицам, которые пользуются услугами депозитария — разрешили использовать заблокированные активы. Евросоюз включил НРД, который используется для обслуживания ценных бумаг и в том числе госдолга России, в шестой пакет санкций в июне.
А что стало
В России вырос спрос на сборку и изготовление мебели на заказ почти на 30% год к году, подсчитали в «Авито услугах» по просьбе «Коммерсанта». Чаще всего россияне просят изготовить для них кровати, диваны, шкафы и столы. Увеличилось также и число изготовителей таких заказов — на 30%, отмечают в компании.
Аналитики связывают это с уходом IKEA и датской JYSK с российского рынка. Сейчас часть потребителей переключилась на товары Hoff, а другая часть ещё покупает продукцию шведской компании на маркетплейсах и c2c-площадках. В связи с этим выручка в российских мебельных магазинах выросла всего на 4% год к году, говорят в компании «Эвотор».
Неужели в HOFF что-то путнее, кроме вёдер и тряпок? Ни Икею, ни Зара Хоум они ведь не заместят.
скрепность
Хофф - днище. Хрен возврат еще сделаешь.
Есть, но это лотерея с не очень высоким % на победу + икеавскую мебель собрать гораздо проще, но и тут можно победить в лотерею.
Так себе перспектива, но люди вынуждены заменять Икеа на hoff 🤷
Они даже мастеров-кустарей не смогут заменить.
Там всё есть, любые товары и в принципе разнообразие стилей, товаров шире чем в Икеи. Икея все же монобренд, но в этом и преимущество их было
Заказывали там офисные столы - никаких проблем.
Повезло, наверное.
Ничего интересного! Отдыхаем друзья!!!
ИМХО новость недели - это про закон о черенках для всего российского бизнеса в виде контрактов для МО РФ от которых нельзя отказаться
Отличная компания сегодня в комментах (-:
129, а конца не видно. Очень жаль.
Нефть по $380, это, конечно, финт; в Калиниград транзит будет — отлично!; вот жалобы мосбиржы и НРД на санкции — это к чему вообще, на что рассчёт?; мебель на заказ, массовый пошив одежды в ателье — откат обратно в домндустриальную эпоху? Нет серьёзных производителей с доступной продукцией — будет кустарное производство.
И вся эта грустнота в такой день: всемирный день НЛО и международный день кооперативов (-:
Хорошей всем субботы и отличного настроения!
Так Злой Медведев сказал, что до конца года спецоперационируем
И Вам)
Калининград никто не пытался блокировать. Запрет был только на подсанкционные грузы. Это раз.
Второе Литва, до принятия (или не принятия) европейской комиссией корректирующих постановлений касающихся транзита в Калининград, продолжает исполнять предыдущие запреты.
Ребята, ну как то нужно реальность от заголовков отличать.
Для мебели тоже нужны комплектующие, и много из них не производятся у нас. Поэтому, сколотить две доски, конечно, можно. Но сделать из них что-то путное, надо чтобы не получилось как с техникой, которую приходится разбирать на запчасти.
Табурет - это и стул, и стол, и стремянка, и прикроватная тумбочка, и гробы на них стоят хорошо, кстати. Так что видимо, будем колотить(
в Нижнем Новгороде производство клея откроется скоро
Намёк ты понял)
Верно. Почти вся фурнитура импортная. Знакомые мебельщики возят фурнитуру через Узбекистан. Удорожания не избежать, конечно же.
Купил дубовые ведра. Это вам не пластик 😎
380 долларов за бочку..., опять бензин подорожает
Да там звон журналистский. Не более. Обычный стресс-сценарий от ЖиПи Морган. В котором много "если".
Вот я даже не знаю, радоваться или грустить. Непонятная пока ситуация вообще нахрен.
С одной стороны цены-то у нас выросли, радоваться нечему. Но хайп прошёл и цены почти отскочили. Бананы дешевеют, блин! А бананы всегда чётко завязаны на курс доллара. Кило бананов в рознице равно одному баксу.
С ИКЕА тоже вопрос. Дёшево? Да. Качественно? Не всегда. Я живу не так далеко от Белой Дачи, и в икеа бывал раньше часто, а потом как-то надоело. Возможно, из центрального региона так икеа выглядит, а где-то она - луч света в тёмном царстве, судить не берусь.
В любом случае то, что я пережил ребёнком, который только пошёл в школу при развале СССР, сейчас вряд ли повторится. Поэтому - пофиг!
Ура! Ура! Стало стало вновь появилось! Ура! Ура! Ура!