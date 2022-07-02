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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 2-3 июля: доллар — 53,76 рублей, евро — 56,35 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 1 июля: доллар — 54,50 рублей, евро — 56,54 рублей.

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Стало хуже

Международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счёт Росбанка, пишет Frank Media со ссылкой на заявление организации. Причина блокировки — санкции, которые Великобритания ввела против владельца банка Владимира Потанина.

Нефть подорожает до $380 за баррель, если Россия решит значительно сократить нефтедобычу в ответ на санкции Запада, пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт JP Morgan Chase. При сокращении на 3 млн б/с стоимость топлива вырастет до $190, при сокращении на 5 млн б/с — до «заоблачных» $380, отмечают аналитики.

Стало лучше

Еврокомиссия опубликует уточнения по поводу запрета перевозок в Калининградскую область из российских регионов, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По данным издания, ЕС планирует разрешить России возобновить транзит, но в ограниченном объёме: ввозить в Калининград санкционные товары можно будет только в том количестве, который был до начала «спецоперации». Источник издания среди местных чиновников говорит, что с такой позицией ЕС не согласна Литва, которая расценивает это решение «как поражение».

Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД) решили обжаловать санкции ЕС. Они попросят, чтобы депонентам — лицам, которые пользуются услугами депозитария — разрешили использовать заблокированные активы. Евросоюз включил НРД, который используется для обслуживания ценных бумаг и в том числе госдолга России, в шестой пакет санкций в июне.

А что стало

В России вырос спрос на сборку и изготовление мебели на заказ почти на 30% год к году, подсчитали в «Авито услугах» по просьбе «Коммерсанта». Чаще всего россияне просят изготовить для них кровати, диваны, шкафы и столы. Увеличилось также и число изготовителей таких заказов — на 30%, отмечают в компании.

Аналитики связывают это с уходом IKEA и датской JYSK с российского рынка. Сейчас часть потребителей переключилась на товары Hoff, а другая часть ещё покупает продукцию шведской компании на маркетплейсах и c2c-площадках. В связи с этим выручка в российских мебельных магазинах выросла всего на 4% год к году, говорят в компании «Эвотор».