Финансы
Ануш Алексанян

Clearstream заблокировал корреспондентский счёт в «Росбанке» Статьи редакции

Обновлено в 14:58. Пресс-служба «Росбанка» сообщила Frank Media, что депозитарий открыл в банке счёт для расчётов в рублях.

  • Международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счёт в «Росбанке» после попадания его основного акционера Владимира Потанина под санкции Великобритании, следует из сообщения депозитария.

  • После блокировки корсчёта депозитарий не сможет получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России.

  • 30 июня Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию, согласно которой контрагенты «Росбанка» или подконтрольных ему структур должны свернуть все операции с ними в течение 30 дней.

  • 29 июня Великобритания ввела санкции против группы российских бизнесменов, включая владельца холдинга «Интеррос» Владимира Потанина. Его компания купила «Росбанк» у французской Societe General в мае 2022 года. Бизнесмен также стал покупателем доли Олега Тинькова в «Тинькофф».

Обновлено в 14:58

Пресс-служба «Росбанка» сообщила Frank Media, что Clearstream открыл в банке корреспондентский счёт для расчётов в рублях.

«После введения Великобританией ограничений в отношении банка международный центральный депозитарий проинформировал клиентов о невозможности использования этого счёта и попросил "Росбанк" заблокировать для него входящие платежи.

Решение Clearstream не окажет существенного негативного влияния на операционную деятельность "Росбанка"», — говорится в заявлении пресс-службы.

#росбанк #новость

5809 просмотров
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56 комментариев
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 Лысый криптоинвестор

В Тинькофф сейчас напряглись

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Old Car Raffle

Сначала хотели ввести и против Тинькофф, но потом посмотрели как они проводят SWIFT и поняли что хуже уже не сделать )

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1 комментарий
badResistor

да епрст... они уже 10 дней свифт провести не могут... вот жеж

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12 комментариев
Andre Macareno

Там напряглись еще с начала года, думаю, не просто так же продали

Да и разве ж были ситуации, когда компании под санкции попадали из-за неконтролирующего акционера?

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Vladislav S

В качестве жеста доброй воли Потанин теперь заберет вашего первенца, чтобы отбить убытки.

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semen matrasov

Право первой ночи введут?

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8 комментариев
Вектореан Элон

Так как санкции - это польза, то чем их больше, тем лучше, а значит США и ЕС - наши стратегические партнеры, предоставляющие всё больше пользы российской экономике.

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Семён Сердюков

А вы просветлённый

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Знатный Тролль

Сосьете гениталь.

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sles

сосите генерал же, анекдот же

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2 комментария
Сергей Леопольдович

Скорее Гениаль )))

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Антон Толстой

Тиньков благодарен своим клиентам и в срочном порядке вводит Комиссию за перевод денег в другой 500 у.е.

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Вадим Д.

Полетело Потанину. Тинькофф на очереди?
Следовало ожидать после персональных-то санкций.

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Александр Соколов

Что это значит? Разъясните

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Илья Ив

«Росбанк» больше не сможет получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России.

Т.е. банк вкладывает свои деньги в иностранные бумаги (т.е. имеет инвест-платформу). Сейчас доход с этих вложений банк получать не будет-следовательно, частные инвесторы (если такие есть у Росбанка, которые доверили свои деньги для закупа иностр. бумаг) останутся у корыта. Своё не получить и не вывести
Вроде так

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2 комментария
Смешанный велосипед

Ж
О
П
А

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1 комментарий
Dmitriy

Почему бы не перевести все банки на условных иностранцев и освободить от санкций

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Kir Lazare

Уже теплее. Зумеры на пороге изобретения офшоров.

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Свободный Рубль

Женераль идея, рубль этому господину!

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Сергей Леопольдович

На Брилёва?

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user_90123129312

А почему условному иностранцу нужно в это ввязываться?

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NIK TLM

Скоро от банковской системы ничего не останется, будем тугрики через сбербанк друг другу переводить и колбасу покупать по праздникам, на этом всё.

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Dimych Pupkin

колбасу из говна и палок, но без палок

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Свободный Рубль

Тут уж или Сосьете, или Рубль…не перепутайте!

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Алексей Комаров

Когда тиньку заблокируют? У них цикл кончается. Условие сработало

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Максим Ростокин

Не заблокируют. Олежек заплатил налоги на 10 лет вперед.

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Максим Ростокин

Тинькофф ему пухом)

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Алексей Комаров

Зачем?

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polikorade

Любопытно, а если Потанину пару акций BAC приобретёт? 🤔

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Книжный Даниль
не окажет существенного негативного влияния на операционную деятельность

@Rosbank
А что для вас «существенное»?

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