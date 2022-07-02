Clearstream заблокировал корреспондентский счёт в «Росбанке» Статьи редакции
Обновлено в 14:58. Пресс-служба «Росбанка» сообщила Frank Media, что депозитарий открыл в банке счёт для расчётов в рублях.
Международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счёт в «Росбанке» после попадания его основного акционера Владимира Потанина под санкции Великобритании, следует из сообщения депозитария.
После блокировки корсчёта депозитарий не сможет получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России.
- 30 июня Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выдало генеральную лицензию, согласно которой контрагенты «Росбанка» или подконтрольных ему структур должны свернуть все операции с ними в течение 30 дней.
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В Тинькофф сейчас напряглись
Сначала хотели ввести и против Тинькофф, но потом посмотрели как они проводят SWIFT и поняли что хуже уже не сделать )
да епрст... они уже 10 дней свифт провести не могут... вот жеж
Там напряглись еще с начала года, думаю, не просто так же продали
Да и разве ж были ситуации, когда компании под санкции попадали из-за неконтролирующего акционера?
В качестве жеста доброй воли Потанин теперь заберет вашего первенца, чтобы отбить убытки.
Право первой ночи введут?
Так как санкции - это польза, то чем их больше, тем лучше, а значит США и ЕС - наши стратегические партнеры, предоставляющие всё больше пользы российской экономике.
А вы просветлённый
Сосьете гениталь.
сосите генерал же, анекдот же
Скорее Гениаль )))
Тиньков благодарен своим клиентам и в срочном порядке вводит Комиссию за перевод денег в другой 500 у.е.
Полетело Потанину. Тинькофф на очереди?
Следовало ожидать после персональных-то санкций.
Что это значит? Разъясните
«Росбанк» больше не сможет получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России.
Т.е. банк вкладывает свои деньги в иностранные бумаги (т.е. имеет инвест-платформу). Сейчас доход с этих вложений банк получать не будет-следовательно, частные инвесторы (если такие есть у Росбанка, которые доверили свои деньги для закупа иностр. бумаг) останутся у корыта. Своё не получить и не вывести
Вроде так
Ж
О
П
А
Почему бы не перевести все банки на условных иностранцев и освободить от санкций
Уже теплее. Зумеры на пороге изобретения офшоров.
Женераль идея, рубль этому господину!
На Брилёва?
А почему условному иностранцу нужно в это ввязываться?
Скоро от банковской системы ничего не останется, будем тугрики через сбербанк друг другу переводить и колбасу покупать по праздникам, на этом всё.
колбасу из говна и палок, но без палок
Тут уж или Сосьете, или Рубль…не перепутайте!
Когда тиньку заблокируют? У них цикл кончается. Условие сработало
Не заблокируют. Олежек заплатил налоги на 10 лет вперед.
Тинькофф ему пухом)
Зачем?
Любопытно, а если Потанину пару акций BAC приобретёт? 🤔
@Rosbank
А что для вас «существенное»?