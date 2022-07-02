Обновлено в 14:58

Пресс-служба «Росбанка» сообщила Frank Media, что Clearstream открыл в банке корреспондентский счёт для расчётов в рублях.

«После введения Великобританией ограничений в отношении банка международный центральный депозитарий проинформировал клиентов о невозможности использования этого счёта и попросил "Росбанк" заблокировать для него входящие платежи.

Решение Clearstream не окажет существенного негативного влияния на операционную деятельность "Росбанка"», — говорится в заявлении пресс-службы.