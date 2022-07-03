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Фото: visitabrau.ru

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 2-3 июля: доллар — 53,76 рублей, евро — 56,35 рублей.

Курсы на закрытии Мосбиржи 1 июля: доллар — 54,50 рублей, евро — 56,54 рублей.

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Стало хуже

Национальное фитнес-сообщество попросило правительство о мерах поддержки для российских поставщиков и производителей спортивного оборудования, пишет ТАСС. В организации указали на высокую зависимость отрасли от импорта и рассказали о нехватке кардиотренажеров и комплектующих для спортоборудования.

По данным фитнес-сообщества, из-за санкций выросли сроки и стоимость доставки грузов, что привело к росту цен на спортоборудование в среднем на 65%. В числе мер, которые бы помогли отрасли восстановиться, в организации назвали налоговые преференции и льготные кредиты.

Стало лучше

В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых вин и шампанского на 39,3% по сравнению с тем же месяцем 2021 года — до 824 тысяч дал, приводит РБК данные Росалкогольрегулирования.

Производство вин последовательно растёт с февраля этого года — на этом могло сказаться снижение импорта из Европы, отмечает издание. По данным Eurostat, в январе—апреле поставки игристых вин из стран ЕС упали в натуральном выражении на 45% — до 6,8 тысячи тонн. А в денежном выражении падение составило почти 44% — до 26,4 млн евро.

В Минпромторге заявили, что после введения санкций против России перспективными направлениями для экспорта древесины могут стать Ближний Восток, Азия, Южная и Центральная Америка, пишет «Коммерсант». В ведомстве также отметили, что помогают российским компаниям перестроить импортные и экспортные логистические потоки. В апреле ЕС ввёл запрет на поставки древесины из России, он начнет действовать с 10 июля.

А что стало

Немецкая газета Welt сообщила, что власти Германии могли занизить данные по импорту нефти из России. Издание напомнило, что в конце апреля министр экономики и климата страны Роберт Хабек сообщил о снижении зависимости от российской нефти до 12%. Но газета также приводит данные Минэкономики Германии, согласно которым в марте доля поставок из России составляла 37%, а в мае — 27,8%. Эти данные содержатся в ответе министерства на запрос депутата Бундестага Йенса Шпана. По его словам, озвученная Хабеком оценка была «скорее спонтанной».