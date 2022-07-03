Новости и тексты на фоне 130 дня «спецоперации»: в России стали производить больше вин, фитнес-клубы просят о льготах Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 2-3 июля: доллар — 53,76 рублей, евро — 56,35 рублей.
Стало хуже
Национальное фитнес-сообщество попросило правительство о мерах поддержки для российских поставщиков и производителей спортивного оборудования, пишет ТАСС. В организации указали на высокую зависимость отрасли от импорта и рассказали о нехватке кардиотренажеров и комплектующих для спортоборудования.
По данным фитнес-сообщества, из-за санкций выросли сроки и стоимость доставки грузов, что привело к росту цен на спортоборудование в среднем на 65%. В числе мер, которые бы помогли отрасли восстановиться, в организации назвали налоговые преференции и льготные кредиты.
Стало лучше
В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых вин и шампанского на 39,3% по сравнению с тем же месяцем 2021 года — до 824 тысяч дал, приводит РБК данные Росалкогольрегулирования.
Производство вин последовательно растёт с февраля этого года — на этом могло сказаться снижение импорта из Европы, отмечает издание. По данным Eurostat, в январе—апреле поставки игристых вин из стран ЕС упали в натуральном выражении на 45% — до 6,8 тысячи тонн. А в денежном выражении падение составило почти 44% — до 26,4 млн евро.
В Минпромторге заявили, что после введения санкций против России перспективными направлениями для экспорта древесины могут стать Ближний Восток, Азия, Южная и Центральная Америка, пишет «Коммерсант». В ведомстве также отметили, что помогают российским компаниям перестроить импортные и экспортные логистические потоки. В апреле ЕС ввёл запрет на поставки древесины из России, он начнет действовать с 10 июля.
А что стало
Немецкая газета Welt сообщила, что власти Германии могли занизить данные по импорту нефти из России. Издание напомнило, что в конце апреля министр экономики и климата страны Роберт Хабек сообщил о снижении зависимости от российской нефти до 12%. Но газета также приводит данные Минэкономики Германии, согласно которым в марте доля поставок из России составляла 37%, а в мае — 27,8%. Эти данные содержатся в ответе министерства на запрос депутата Бундестага Йенса Шпана. По его словам, озвученная Хабеком оценка была «скорее спонтанной».
Новости предыдущего дня, 2 июля — здесь.
Фитнес?:)
"Спецоперацыя" - идёт 4 месяца. И что - за 4 месяца физически реально "увеличить производство вина"?
НО КАК???
.
Стоят и штампуют свою ссанину. Особого ума и прикладывания чрезмерных сил не надо)
Royal Mochishko?
разбодяжить водой
Приучают пить шампанское без пузырьков ;)
https://www.kommersant.ru/doc/5423945
Если "Виноградный День" будет негазированным, половина РФ взгрустнёт)
Химию разводят
Виноматериал завозят и, вероятно, у них был запас
можно привезти балк из ЛА и разлить в России
Можно. Но это не "производство".
Одно к другому отношения не имеет. Скоро напишут про увеличение производства своего салата из-за спецоперации, как Белая Дача начнет фунциклировать под Новороссийском
С нетерпением жду прекрасную команду хороших людей:-)
Пусть глянут, какую мощную поддержку правительство предоставило кинотеатрам.
Зарядкой им посоветуют промышлять, какие тренажеры
Ну что, прошло пол года. Экономика выдержала. А вот западный режим начинает заваливаться без наших ресурсов. А ведь еще до конца не перекрыли нефть и газ, это только ожидается. Кстати, вчера немцы скупили все дрова и правительство собирается вырубать леса, чтобы население не замерзло.
Меня кстати забавляет полное отсутствие комментариев либерастов по поводу планов ввести госрегулирование цен в капиталистическом западе?)) Да что там, в США хотят ввести госурегулирование на бензин.
Почему не освещают протесты фермеров, которых западный режим сажает в тюрьму за то, что те не согласны с политикой партии по сокращению выброса азота?
Почему не осуждается решение практически всех стран запада вернуться к угольным электростанциям?
Почему за поддержку СО против временной оккупации Российских городов, немецкой журналистки хотят впаять три года? Куда делась свобода слова?
Почему западный режим поддерживает снос памятников освободителей режимом фашистов в прибалтике?
Почему не осуждается Турция, которая месит Курдов? Почему не осуждается ЕС и США, которые бомбили Сербию?
Кстати, наши жители, уже собираются посылать гуманитарную помощь в США, в виде детских смесей, но это опять игнорируется.
Хотелось бы услышать местных либерастов по этим вопросам. Пора отрабатывать свои 30 центов.
Тут все кричали, что курс рисованный, однако по этому курсу все покупают технику. Опять неувязочка.
Китай скоро войдет в Тайвань и западному режиму, чтобы не быть посмешищем окончательно, придется вводить точно такие же санкции. А как ответит Китай, все мы прекрасно знаем. Так что там такой будет удар по либералистической псине, что ЕС и США мало не покажется. Европа останется и без энергоносителей, и без товаров.
Поражает, когда кричат - переезжайте на запад, там все кайфово. Только забывают, что мыться надо раз в неделю, а у ваше сын может в скором времени превратиться в дочь и наоборот, и отговаривать запрещено - пять лет тюрьмы в этом свободном режиме.
Это передозировка Киселевым и Симонян. С такими диалог уже не получится.
*Экономика выдержала*
Долго смеялась , вы сделали моё утро , продолжайте в том же духе ;)
Потому что мы живем в россии и обсуждаем в каком очке оказались мы, а не они.
Штаты, запад, турция и все кого ты сюда приплел - пусть со своими проблемами сами разбираются.
А НАША власть должна должна решать НАШИ проблемы, а не проплачивать 15ти рублевым соплежуям которые постят комменты про псин, либерастов и запад.
Так либерасты тут постоянно кричат, что там рай, и бла бла бла. Там был относительный рай, пока жили не по средствам, но все лавочка печатания ничем не обеспеченных денег закрывается. Придется жить по средствам и за все платить рыночную цену. А то вон, как только стали газ по нормальным ценам продавать, так этот рай начал в макдональсе мыться, чтобы сэкономить)).
130 — казалось бы – пустяк, но так много...
Фитнес не только от импорта страдает, людям есть чем ещё занятся и куда обесценивающиеся ₽ деть: где ж отважные виноделы сырья-тотнабрали, чтобы так нарастить производство? молодцы, конечно, но подозрительно; а раньше Ближний Восток и Азия не были приоритетными пожирателями нашей древесины и всех остальных ресурсов?; ох уж эти немцы — подленькие врунишки, но мы привычны. И в такой день: день ГИБДД и день памяти князя Святослава! (-:
Прекрасного всем воскреснья!!!
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- папуль, ты станешь меньше пить?
- нет, сына, ты станешь меньше есть.
Тут просили ссылку, на "Маркетологов к стенке", вполне позитивные каменты по экономике в нашей стране. Для тех, кто знаком с его творчеством, будет любопытно почитать. Говорит, чтобы приготовились, все самое интересное впереди, скоро в ЕС и США начнется мощный финансовый обвал. Отвечает на пикабу, вот тут:
https://pikabu.ru/story/zanimatelnyie_filmyi_9218701#comments
Никто от тебя тут ничего не просил, ты тут никому не нужен
В принципе всё хорошо идёт. Фитнесу конечно льготы бы не помешали, но вместо этого, лучше бы по больше на работу ходили и тем самым за дополнительные деньги, фитнес сообщество смогло бы профинансировать отечественных производителей спорт питания.
Ух бля, прямо «легендарный» 😄