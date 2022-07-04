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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 2-3 июля: доллар — 53,76 рублей, евро — 56,35 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 54,6 рубля, евро — 56,69 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 59,5 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 62,74 рубля, евро — по 65,8 рубля.

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Стало лучше

За первое полугодие китайские бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia стали лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России, рассказали «Ъ» в «Марвел-дистрибуции». Ритейлеры также начинают расширять ассортимент за счет новых брендов — Sсhaub Lorenz, Korting, Kimtigo, Akimojeba и других.

Стало хуже

Минфин предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023-2025 годах — в основном тех, что плохо осваивались. Кураторам направлений нужно самим решить, с каких проектов снимать финансирование.

Американская MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, но сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.

За последние три месяца в России в два раза снизилось число компаний, сотрудники которых работают на удалёнке, следует из опроса, проведенного SuperJob. Только 11% из опрошенных компаний сообщили, что их сотрудники по-прежнему работают в дистанционном режиме, тогда как в конце марта удалёнка была в четверти компаний.

Число выставленных на продажу агентств недвижимости за последние несколько месяцев выросло в несколько раз, что является «нетипичной ситуацией для рынка», сообщили «Ъ» в компании «Жилфонд». По данным «Авито», сейчас размещено 400 объявлений о продаже таких компаний по всей России — это в 2,4 раза больше, чем год назад.

В Великобритании «очень внимательно» рассматривают вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине, заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

Российская национальная перестраховочная компания отказывается покрывать риски авиакомпаний, связанные с техобслуживанием самолетов, узнал «Коммерсантъ».

А почему так

С 18 июня Литва заблокировала транзит из регионов России в Калининградскую область через свою территорию. В интервью «Ведомостям» губернатор Алиханов рассказывает, почему он ждёт, что запрет на любой транзит отменят, о возможных ответных мерах в случае, если не удастся договориться, и о том, как Калининградская область переживает санкции.

Агентство Infoline проанализировало итоги импортозамещения товаров потребительского сектора в России с 2010-го по 2021 год. За этот период доля импорта в свинине, птице и овощах значительно сократилась. Но среди непродовольственных товаров доля привезенных из-за рубежа не уменьшилась, а выросла. Импорт в одежде, обуви, компьютерах и электронике по-прежнему доминирует.

Новости предыдущего дня, 3 июля — здесь.