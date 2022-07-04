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Финансы
Неподвижный волк

Новости и тексты на фоне 131 дня «спецоперации»: Минфин предложил сократить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 2-3 июля: доллар — 53,76 рублей, евро — 56,35 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 54,6 рубля, евро — 56,69 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 59,5 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 62,74 рубля, евро — по 65,8 рубля.

Стало лучше

За первое полугодие китайские бренды смартфонов Realme, Vivo, Mi, Tecno, Infinix, iTel и Nokia стали лидерами по числу продаж в натуральном выражении в России, рассказали «Ъ» в «Марвел-дистрибуции». Ритейлеры также начинают расширять ассортимент за счет новых брендов — Sсhaub Lorenz, Korting, Kimtigo, Akimojeba и других.

Стало хуже

Минфин предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023-2025 годах — в основном тех, что плохо осваивались. Кураторам направлений нужно самим решить, с каких проектов снимать финансирование.

Американская MSD прекращает поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита, выпускаемых также другими производителями, но сохранит продажи своих препаратов, не имеющих аналогов.

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За последние три месяца в России в два раза снизилось число компаний, сотрудники которых работают на удалёнке, следует из опроса, проведенного SuperJob. Только 11% из опрошенных компаний сообщили, что их сотрудники по-прежнему работают в дистанционном режиме, тогда как в конце марта удалёнка была в четверти компаний.

Число выставленных на продажу агентств недвижимости за последние несколько месяцев выросло в несколько раз, что является «нетипичной ситуацией для рынка», сообщили «Ъ» в компании «Жилфонд». По данным «Авито», сейчас размещено 400 объявлений о продаже таких компаний по всей России — это в 2,4 раза больше, чем год назад.

В Великобритании «очень внимательно» рассматривают вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине, заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

Российская национальная перестраховочная компания отказывается покрывать риски авиакомпаний, связанные с техобслуживанием самолетов, узнал «Коммерсантъ».

А почему так

С 18 июня Литва заблокировала транзит из регионов России в Калининградскую область через свою территорию. В интервью «Ведомостям» губернатор Алиханов рассказывает, почему он ждёт, что запрет на любой транзит отменят, о возможных ответных мерах в случае, если не удастся договориться, и о том, как Калининградская область переживает санкции.

Агентство Infoline проанализировало итоги импортозамещения товаров потребительского сектора в России с 2010-го по 2021 год. За этот период доля импорта в свинине, птице и овощах значительно сократилась. Но среди непродовольственных товаров доля привезенных из-за рубежа не уменьшилась, а выросла. Импорт в одежде, обуви, компьютерах и электронике по-прежнему доминирует.

Новости предыдущего дня, 3 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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44 комментария
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 Александр Кудин

Хм, а как же сверхдоходы от экспорта, которые все рекорды побили? А они уже урезать пошли на 1.6 трлн. ₽ , хотя урезайте все, может зомби проснутся…

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Степан Фадеев

Не проснуться.

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Александр Кудин

Педагог = фальсификатор, в нынешние времена я бы не пошел ни в универ, а школу бы макс до 9го

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Vladislav S

Нужно признать умелость гэбни и прочей ватной элитки пост-советского периода. Им удалось убедить население в том, что в крушении совка и всех бедах виновата Америка, а никак не гэбня и бездарная элитка.

Как у Лермонтова, когда удалось убедить всю страну, что сжигание Москвы - це перемога

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Nk

Вот пояснения, но в статью решили не добавлять)) Речь здесь идет о сбалансированности бюджета, сокращении расходов по тем контрактам госпрограмм и нацпроектов, которые не были востребованы бюджетополучателями, а также повышении финансовой дисциплины органов власти, считает он. Например, по итогам 2021 г. объем неиспользованных бюджетных средств составил 635 млрд руб., большая часть из них, согласно отчетам Федерального казначейства и Счетной палаты, приходилась на четыре раздела классификации расходов: «Общегосударственные расходы», «Национальная оборона», «Здравоохранение» и «Национальная экономика», добавил эксперт.

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Вадим Д.

Как известно «Маша — это Маша, но 2 раза — это 2 раза» (-:
Так и сверхдоходы будут, и 1,6 трлн ₽ целее останутся, не на нас же их тратить, что Вы, в самом деле.

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Noblesse. tv

Зачем нам Госпрограммы? все деньги пустить, ̶п̶о̶ ̶в̶е̶т̶р̶у̶, на импортозамещение.

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Дмитрий Cоколов

Вся проблема в том, что в нынешних реалиях, эти сверхдоходы даже деньгами не назовешь, так просто цифры.

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Vladislav S

Страна напоминает больного раком умолишенного, у которого отказывают один орган за другим, а он этого либо не замечает, либо говорит, что все это только на пользу, или можно просто отрезать орган, все равно не нужен был.

Просто интересно, когда наступит момент прозрения и осознания факта болезни?

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Илья Плотников

Планета напоминает больного раком умолишенного, у которого отказывают один орган за другим, а он этого либо не замечает, либо говорит, что все это только на пользу, или можно просто отрезать орган, все равно не нужен был.

Просто интересно, когда наступит момент прозрения и осознания факта болезни?

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Vladislav S

А что там у марсиан? Госдолг Плутона видели?

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Илья Плотников

Хороший вопрос, нам всем любопытно. Потрудитесь подготовить отчёт на 4х листах к понедельнику

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Vladislav S

Хорошо. Пришлю в Лахту почтой

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Илья Плотников

Будьте любезны мне тоже копию

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Alexander Golubev

Марсиане умерли без газа. Без атмосферы никак.

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sles

галактека апаснасте , адын-адын (ц)

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Слегка Придурковатый

Не наступит, если пациента вовремя накачивать галоперидолом.

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Vladislav S

пынепропагандолом

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Лелик Плотников

Никогда. У этих людей никогда.

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Igor Fedorov

Похоже, что снова начали накапливать "Кубышку №2". Ритуальные пляски на граблях продолжаются. Будем копить-копить-копить и ничего в развитие не вкладывать. А модернизация или инфраструктура? Да само как-нибудь сделается. Ну или развалится, но не при них.

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Forgotten Games

Дык ещё в первой кубышке чуть больше, чем дофига:-(

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Igor Fedorov

А для страны ли эта кубышка?

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Вадим Д.

Эта кубышка — кого надо кубышка, гражданам на неё зариться грешно!

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Ярослав

А есть ли мальчик? Или уже вам разворовали. Или вложили в акции компании друзей Путина.

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Слегка Придурковатый

"Минфин предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023-2025 годах"

Денег не будет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

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Nk

Да-да, а вот как на самом деле, если читать не только заголовок. Речь здесь идет о сбалансированности бюджета, сокращении расходов по тем контрактам госпрограмм и нацпроектов, которые не были востребованы бюджетополучателями, а также повышении финансовой дисциплины органов власти, считает он. Например, по итогам 2021 г. объем неиспользованных бюджетных средств составил 635 млрд руб., большая часть из них, согласно отчетам Федерального казначейства и Счетной палаты, приходилась на четыре раздела классификации расходов: «Общегосударственные расходы», «Национальная оборона», «Здравоохранение» и «Национальная экономика», добавил эксперт.

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Поджог Сараев

Зря упражняетесь в этой смехопанораме. Ну если не на окладе, конечно.

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Lengor

Вместо того, чтобы пустить эти деньги на развитие их режут якобы из-за того, что в прошлом году кто то не потратил полностью бюджетные деньги. Так что все правильно пишут, начали сокращать расходы. Были бы деньги их бы пустили на развитие как кричат со всех сторон. А так скорее всего эти деньги пойдут на сво и оборонку

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Alexander Golubev

Ещё на восстановление российских регионов деньги нужны. Херсонские и Харьковские области, например.

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Nk

"В Великобритании «очень внимательно» рассматривают вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов и передаче их Украине, заявила глава МИД страны Лиз Трасс."
Просто отожмут или сначала через суд?
В первом случае будут просто грабителями, во втором удачи с судом на десятилетия, с ЮКОСом сколько суд идёт? С Боингом 8 лет идёт... Сами же завязнут в своей бюрократической системе

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Поджог Сараев
Сами же завязнут в своей бюрократической системе

Ведёшь суды десятилетиями

Стороны вынуждены нанимать британских юристов по 500 фунтов в час

ВВП растёт

???
PROFIT

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Дмитрий Cоколов

Не для того эти деньги отжимали, чтобы их кому-то подарить.

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Артем Якимов

Джили Тугела китайский паркетник стоит 4м. Руб. Это в $ 74к.
Теперь я чувствую что живу в богатой стране.

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Rodrigez Garsea

А можно вернуть 2021🙏

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Александр Кудин

Никто не вернётся в 2007

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Vladislav S

Лучше 92-93. Россия вынурнула из чекисткого болота бесправия и тирании, хапанула во все легкие глоток свободы и снова пошла ко дну, в надежде оттолкнуться и снова глотнуть воздуха.

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Sergio N

Это либо такое убогое чувство юмора у вас, либо вы про те года у либероидов читали 😱

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Вадим Д.

131-й пошёл.
Ничего удивительного, что китайские смартфоны лидеры, скоро они останутся единственными и то частично параллельными; минфин точно знает, куда лучше применить 1,6 трлн ₽ и это не госпрограммы; вот прекращение поставок вакцин — очень плохо, хорошо, что есть другие производители, плохо, что не свои; удалёнка была актуальна с ковидом, нет ковида — нет удалёнки (массовой); недвижисть уже целыми агентствами продают — вот это изрядно удивительно, новый уровень взят!; опять британка пристально считает чужие деньги, которые очень хочется назвать своими; перестраховочная компания перестраховывается? (-: ; Алиханов ждёт отмены запрета транзита — а что ещё делать-то? надеюсь, хоть частично разрешат; импорт непродовольственных товаров логично вырос, а по продовольствию упал вряд ли благодаря «замещению», тем более с 2010-го, просто меньше производим, а теперь и не привозят? Надеюсь, что ошибаюсь. Масса новостей и всё в такой день — международный день отказа от праздников! Не шучу, есть и такой праздник (-:
Хорошего всем дня!

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Nk

Ну так китайские смартфоны сейчас и так каждый год в мире увеличивают проценты, неудивительно, у них же есть много вариантов и по ценам и по технологиям. Так что...

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Вадим Д.

Когда есть выбор — немного иначе, массово у нас только китайцы теперь могут быть и то не все, а параллельно сколько-нибудь значимое кол-во широко потребляемых товаров не завешёшь. Скоро узнаем «всемирно известные» бренды (-:

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Печатный браслет

Еще на ₽1.6 трлн затянем поясочки.

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Skyray
Российская национальная перестраховочная компания

Мы не просто напугаем, мы перестрахуем тебя нахуй.

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Противный Кирилл

Антиваксеры восхитились

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Petr Razdorov

Именно на госпрограммы, ай да молодцы.Ну конечно на ком еще отыгрываться кроме как на учителях,врачах и т д

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