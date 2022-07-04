Финансы
Неподвижный волк

VK ведёт переговоры о покупке сервиса бронирования жилья — Forbes Статьи редакции

Компания заинтересовалась двумя сервисами — Tvil и «Суточно.ру».

  • VK планирует выйти на рынок онлайн-бронирования жилья и рассматривает покупку краснодарского сервиса Tvil и ульяновского «Суточно.ру». Об этом Forbes рассказал источник в одном из сервисов онлайн-бронирования и подтвердил источник в венчурной компании.
  • По словам одного источника, VK рассматривает и других игроков на этом рынке после ухода из России Booking.com и Airbnb.ru. Источник, близкий к Tvil говорит, что сервис договаривается о партнёрстве с VK, но не уточнил, что это за партнёрство. Источник, близкий к «Суточно.ру», сказал, что в покупке сервиса заинтересованы несколько компаний.
  • Основатель сервиса Tvil Алексей Черепахин рассказал изданию, что ранее VK «проявлял интерес к компании», но отказался сообщить, как именно завершились переговоры. По словам Черепахина, Tvil и раньше поступали предложения о покупке и инвестициях, но «сейчас их количество выросло». Он отметил, что ведёт переговоры со всеми потенциальными покупателями. Основатель сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов и представитель VK отказались от комментариев.

  • Tvil — один из первых в России сервисов онлайн-бронирования жилья, это аналог Airbnb, который фокусируется на Крыме и Краснодаре. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Твил Софт» в 2021 году составила 274,5 млн рублей, чистая прибыль — 34,5 млн рублей. Выручка второго юрлица — ООО «Твил» — 146,6 млн рублей, чистый убыток — 3,2 млн рублей. Черепахин говорит, что общая выручка Tvil в 2021 году достигла 450 млн рублей, а оборот — 2,7 млрд рублей.

  • Сделку по покупке Tvil можно оценить в сумму от 1 млрд рублей до 2,5 млрд рублей без учета премий и дисконтов, считает управляющий партнер фонда PT Ventures Сергей Негодяев.
  • «Суточно.ру» основал в Ульяновске в 2011 году предприниматель Юрий Кузнецов. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Суточно.ру» в 2021 году составила 175,5 млн рублей, чистый убыток — 4,7 млн рублей. Стоимость «Суточно.ру» Негодяев из PT Ventures оценивает в 0,5-1,3 млрд рублей.

#новость #vk #tvil #суточнору

2486 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
30 комментариев
Написать комментарий...
 Маджид Гаджиев

Забронируй жильё, и начни добавлять к себе друзей!

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Забронируй и друзья сами подтянутся, с друзьями друзей и их одноклассниками (-:

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Купить и переименовать в «Круглосуточно.ру»!
Все сайты и сервисы скупить планируют? ВК молодцы, но скоро мобильное приложение просто лопнет от обилия всяческих сервисов, причём отключить или скрыть ненужные нет возможности, а место занимают и глаз мозолят.

Ответить
Развернуть ветку
Роман Н.

Вот да( супер-мусорно выглядит интерфейс, что аж отторгает им пользоваться

С "круглосуточно" зачёт))

Ответить
Развернуть ветку
Mitya Brik

Как удобно VK всё скупит, а потом государство его просто национализирует, удобно ничего не скажешь

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Зачем национализировать то, что по факту тебе и принадлежит?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Логично. А ещё удобнее всё в кучу собрать и кучей этой рулить как удобно.

Ответить
Развернуть ветку
Prosto Zurab

Он и так у государства по сути, выполняет все его прихоти и выдаёт любые данные фсб, мвд, да любому кто у власти

Ответить
Развернуть ветку
Уголовный турник

Я вас удивлю, но любое юридическое лицо зарегистрированное в России выдаёт данные правоохранительным органам по запросу, таков закон) в принципе во всех государствах так, вы ничем не удивили никого тут)

Ответить
Развернуть ветку
Skyray
Честно говоря мы уже и не знаем что ещё купить, но чувствуем что очень надо...

Дополнили в VK

Ответить
Развернуть ветку
Артём А.

а как же островок?
Не пробовал другие но имхо он гораздо удобнее букинга

Ответить
Развернуть ветку
Денис Романенко

На удивление, забронировав гостиницу через островок, на ресепшне я услышал "ostro... wtfuck? We only work with Booking"

Островок подтвердил, что да, несмотря на то, что у них:
1) Отель есть на сайте
2) Бронируется
3) Они принимают оплату за бронь

- В итоге бронь через "какого-то партнёра" никуда не уходит и нигде не отображается. Деньги вернули быстро, но смысла в нём теперь не вижу. Ну, в поездках за рубежом так точно.

Ответить
Развернуть ветку
dikomm

Островок вообще какая-то странная хуйня, подтверждаю. Даже в поездках по России.

Ответить
Развернуть ветку
Sergey T

Забронируй жилье на love.mail.ru

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Khellzhao

т.е. Тов. майор будет знать номер квартиры без замарочек?

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ив

Да. Идея использовать ВК по самому минимуму становится более актуальной

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Khellzhao

Использовать только псевдоним с указанием номера тел. по сим карте купленной без привязки к паспорту. Не указывать данные о себе, по которым можно тебя пробить.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

А то кому-то ещё неизвестны номера наших квартир, можно подумать.
Она у каждого в паспорте выбита (-:

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Khellzhao

Я например по тому адресу не живу. И по месту факт. прибывания не зарегистрирован.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Переписки, оплаты картами банковскими, заказы доставки.
Вы таки думаете скрыться от кого-то?
Там не то что тов. майор, там ЯндексЕда и разные cl'rb всё про нас знают (-:

Ответить
Развернуть ветку
Aleksandr Khellzhao

в говне я их всех видал, буду делать по максиму. Все обезличенное или левые данные. Налик.

Ответить
Развернуть ветку
Маджид Гаджиев

Забронировал жильё, а там нет стены

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Olenin

А вместо нее микроблог?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Савушкин

Можно не надо...

Ответить
Развернуть ветку
Mr Yellow

забронировал хосте и потом все жители хостела у тебя в друзьях)

Ответить
Развернуть ветку
Маджид Гаджиев

Смотрят твои фотографии

Ответить
Развернуть ветку
Prosto Zurab

В этом кгбшном дерьме я только сидел в вк, а не в остальных высерах.

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Семенова

коммуналка.ру

Ответить
Развернуть ветку
dikomm

Твил этот - молодцы.

Ответить
Развернуть ветку
ART

Или мы сделаем такое, же и выжмем вас с этой ниши и ФАС нам уже разрешил.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 30 комментариев
null