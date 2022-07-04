Tvil — один из первых в России сервисов онлайн-бронирования жилья, это аналог Airbnb, который фокусируется на Крыме и Краснодаре. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Твил Софт» в 2021 году составила 274,5 млн рублей, чистая прибыль — 34,5 млн рублей. Выручка второго юрлица — ООО «Твил» — 146,6 млн рублей, чистый убыток — 3,2 млн рублей. Черепахин говорит, что общая выручка Tvil в 2021 году достигла 450 млн рублей, а оборот — 2,7 млрд рублей.