VK ведёт переговоры о покупке сервиса бронирования жилья — Forbes Статьи редакции
Компания заинтересовалась двумя сервисами — Tvil и «Суточно.ру».
- VK планирует выйти на рынок онлайн-бронирования жилья и рассматривает покупку краснодарского сервиса Tvil и ульяновского «Суточно.ру». Об этом Forbes рассказал источник в одном из сервисов онлайн-бронирования и подтвердил источник в венчурной компании.
- По словам одного источника, VK рассматривает и других игроков на этом рынке после ухода из России Booking.com и Airbnb.ru. Источник, близкий к Tvil говорит, что сервис договаривается о партнёрстве с VK, но не уточнил, что это за партнёрство. Источник, близкий к «Суточно.ру», сказал, что в покупке сервиса заинтересованы несколько компаний.
- Основатель сервиса Tvil Алексей Черепахин рассказал изданию, что ранее VK «проявлял интерес к компании», но отказался сообщить, как именно завершились переговоры. По словам Черепахина, Tvil и раньше поступали предложения о покупке и инвестициях, но «сейчас их количество выросло». Он отметил, что ведёт переговоры со всеми потенциальными покупателями. Основатель сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов и представитель VK отказались от комментариев.
Tvil — один из первых в России сервисов онлайн-бронирования жилья, это аналог Airbnb, который фокусируется на Крыме и Краснодаре. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Твил Софт» в 2021 году составила 274,5 млн рублей, чистая прибыль — 34,5 млн рублей. Выручка второго юрлица — ООО «Твил» — 146,6 млн рублей, чистый убыток — 3,2 млн рублей. Черепахин говорит, что общая выручка Tvil в 2021 году достигла 450 млн рублей, а оборот — 2,7 млрд рублей.
- Сделку по покупке Tvil можно оценить в сумму от 1 млрд рублей до 2,5 млрд рублей без учета премий и дисконтов, считает управляющий партнер фонда PT Ventures Сергей Негодяев.
- «Суточно.ру» основал в Ульяновске в 2011 году предприниматель Юрий Кузнецов. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Суточно.ру» в 2021 году составила 175,5 млн рублей, чистый убыток — 4,7 млн рублей. Стоимость «Суточно.ру» Негодяев из PT Ventures оценивает в 0,5-1,3 млрд рублей.
2486 просмотров
Забронируй жильё, и начни добавлять к себе друзей!
Забронируй и друзья сами подтянутся, с друзьями друзей и их одноклассниками (-:
Купить и переименовать в «Круглосуточно.ру»!
Все сайты и сервисы скупить планируют? ВК молодцы, но скоро мобильное приложение просто лопнет от обилия всяческих сервисов, причём отключить или скрыть ненужные нет возможности, а место занимают и глаз мозолят.
Вот да( супер-мусорно выглядит интерфейс, что аж отторгает им пользоваться
С "круглосуточно" зачёт))
Как удобно VK всё скупит, а потом государство его просто национализирует, удобно ничего не скажешь
Зачем национализировать то, что по факту тебе и принадлежит?
Логично. А ещё удобнее всё в кучу собрать и кучей этой рулить как удобно.
Он и так у государства по сути, выполняет все его прихоти и выдаёт любые данные фсб, мвд, да любому кто у власти
Я вас удивлю, но любое юридическое лицо зарегистрированное в России выдаёт данные правоохранительным органам по запросу, таков закон) в принципе во всех государствах так, вы ничем не удивили никого тут)
Дополнили в VK
а как же островок?
Не пробовал другие но имхо он гораздо удобнее букинга
На удивление, забронировав гостиницу через островок, на ресепшне я услышал "ostro... wtfuck? We only work with Booking"
Островок подтвердил, что да, несмотря на то, что у них:
1) Отель есть на сайте
2) Бронируется
3) Они принимают оплату за бронь
- В итоге бронь через "какого-то партнёра" никуда не уходит и нигде не отображается. Деньги вернули быстро, но смысла в нём теперь не вижу. Ну, в поездках за рубежом так точно.
Островок вообще какая-то странная хуйня, подтверждаю. Даже в поездках по России.
Забронируй жилье на love.mail.ru
т.е. Тов. майор будет знать номер квартиры без замарочек?
Да. Идея использовать ВК по самому минимуму становится более актуальной
Использовать только псевдоним с указанием номера тел. по сим карте купленной без привязки к паспорту. Не указывать данные о себе, по которым можно тебя пробить.
А то кому-то ещё неизвестны номера наших квартир, можно подумать.
Она у каждого в паспорте выбита (-:
Я например по тому адресу не живу. И по месту факт. прибывания не зарегистрирован.
Переписки, оплаты картами банковскими, заказы доставки.
Вы таки думаете скрыться от кого-то?
Там не то что тов. майор, там ЯндексЕда и разные cl'rb всё про нас знают (-:
в говне я их всех видал, буду делать по максиму. Все обезличенное или левые данные. Налик.
Забронировал жильё, а там нет стены
А вместо нее микроблог?
Можно не надо...
забронировал хосте и потом все жители хостела у тебя в друзьях)
Смотрят твои фотографии
В этом кгбшном дерьме я только сидел в вк, а не в остальных высерах.
коммуналка.ру
Твил этот - молодцы.
Или мы сделаем такое, же и выжмем вас с этой ниши и ФАС нам уже разрешил.