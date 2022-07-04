Банки не хотят участвовать в сделках, покупателей мало: почему у компаний не получается быстро уйти из России Статьи редакции
Главное из материала Reuters.
- Из всех покинувших Россию иностранных компаний менее 40 смогли заключить сделку о продаже своих активов — многие сталкиваются с проблемами при «сворачивании» бизнеса. Они хотят уйти так, чтобы минимизировать финансовые последствия и не подвергать сотрудников риску, а в некоторых случаях — оставить себе лазейку, чтобы потом вернуться.
- Издание опросило о сложностях ухода «полдюжины» руководителей разных компаний. Одна из главных сложностей — отказ банков участвовать в подготовке сделок. Они стараются «держаться подальше» из-за боязни нарушить санкции, говорят источники Reuters. Из-за этого компаниям приходится искать юристов в стране или полагаться на международных консультантов, которые знакомы с Россией и могут проверить претендентов: не входят ли они в санкционные списки, есть ли у них деньги и так далее.
- Среди других проблем: компании не понимают, что им можно делать с точки зрения закона, сотрудники нервничают из-за угроз со стороны правительства. К тому же, из-за санкций круг покупателей резко сузился, а цена бизнеса — упала. А проводить переговоры приходится виртуально, потому что лично посещать Россию слишком рискованно из-за возможных санкций.
- С другой стороны, иностранные компании опасаются рассматриваемого законопроекта, который позволит вводить внешнее управление в уходящих из России фирмах. Из-за этого покидать страну всё труднее, потому что «Россия в этом не заинтересована».
- В итоге многие компании передали активы местному топ-менеджменту, а большинству пришлось уйти просто так — зафиксировав при этом «миллиардные убытки». А некоторые до сих пор пытаются уйти: например, Philip Morris, производитель IQOS и «Парламента», уже три месяца не может продать бизнес.
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Ох уж эти иностранные компании. Войти трудно – плохо. Уйти сложно – снова не слава богу!
Ирония.
Беда
Philip Morris уходит, не знал, ещё же поставляют свою продукцию