Финансы
Неподвижный волк

Банки не хотят участвовать в сделках, покупателей мало: почему у компаний не получается быстро уйти из России Статьи редакции

Главное из материала Reuters.

  • Из всех покинувших Россию иностранных компаний менее 40 смогли заключить сделку о продаже своих активов — многие сталкиваются с проблемами при «сворачивании» бизнеса. Они хотят уйти так, чтобы минимизировать финансовые последствия и не подвергать сотрудников риску, а в некоторых случаях — оставить себе лазейку, чтобы потом вернуться.
  • Издание опросило о сложностях ухода «полдюжины» руководителей разных компаний. Одна из главных сложностей — отказ банков участвовать в подготовке сделок. Они стараются «держаться подальше» из-за боязни нарушить санкции, говорят источники Reuters. Из-за этого компаниям приходится искать юристов в стране или полагаться на международных консультантов, которые знакомы с Россией и могут проверить претендентов: не входят ли они в санкционные списки, есть ли у них деньги и так далее.
  • Среди других проблем: компании не понимают, что им можно делать с точки зрения закона, сотрудники нервничают из-за угроз со стороны правительства. К тому же, из-за санкций круг покупателей резко сузился, а цена бизнеса — упала. А проводить переговоры приходится виртуально, потому что лично посещать Россию слишком рискованно из-за возможных санкций.
  • С другой стороны, иностранные компании опасаются рассматриваемого законопроекта, который позволит вводить внешнее управление в уходящих из России фирмах. Из-за этого покидать страну всё труднее, потому что «Россия в этом не заинтересована».
  • В итоге многие компании передали активы местному топ-менеджменту, а большинству пришлось уйти просто так — зафиксировав при этом «миллиардные убытки». А некоторые до сих пор пытаются уйти: например, Philip Morris, производитель IQOS и «Парламента», уже три месяца не может продать бизнес.
Финансы
Неподвижный волк
Половина из работавших в России иностранных компаний ушли из страны, остальные сократили активность — исследование Статьи редакции

Большая часть ушедших — ИТ-компании и НКО.

#новость

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3 комментария
Вадим Д.

Ох уж эти иностранные компании. Войти трудно – плохо. Уйти сложно – снова не слава богу!
Ирония.

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Chapaka

Беда

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Red Boy

Philip Morris уходит, не знал, ещё же поставляют свою продукцию

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