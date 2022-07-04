На петербургской бирже откроются торги китайскими бумагами: как устроен рынок и какие есть опасения Статьи редакции
Основное, что нужно знать — в тезисном пересказе материала «Ведомостей».
Как живёт биржевой рынок в Китае
В КНР два рынка финансовых инструментов — оншорный, он же локальный, и офшорный. На первом торгуются бумаги китайских фирм с двух бирж материкового Китая – Шанхайской и Шэньчжэньской. На офшорном — бумаги с Гонконгской биржи и депозитарные расписки китайских компаний с бирж в США, Сингапуре и Лондоне.
- В 2021 году капитализация всех китайских компаний в мире достигла $18 трлн: $14,3 трлн торговалось на локальных биржах и ещё $4 трлн на офшорном рынке, из которых около $3 трлн – в Гонконге.
- В мае 2022 года рыночная капитализация Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж в долларах составила $11,7 трлн, а Гонконгской — $4,8 трлн. Рыночная капитализация всех акций, которые торгуются на последней, к 30 июня 2022 года достигла $4,9 трлн.
- На Гонконгской бирже представлены бумаги 2568 компаний. Самый крупный сектор по капитализации — ИТ ($1,3 трлн). Следом идёт финансовый (около $950 млрд) и сектор потребительских товаров длительного использования ($700 млрд). В десятку самых торгуемых бумаг вошли акции инвестхолдингов, государственных и коммерческих банков, поставщика «зелёной» энергетики, ритейлера бытовой техники и электроники, а также производителя нефтегазового оборудования.
Какие виды бумаг торгуются на китайских рынках
На оншорном рынке это А-акции и В-акции. А-акции зарегистрированы в материковом Китае в юанях и доступны только резидентам КНР и институциональным инвесторам со статусами QDII или QFII — как у «СПб Биржи». В-акции торгуются в гонконгских и американских долларах и доступны в том числе частным иностранным инвесторам, но на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах их гораздо меньше, чем А-акций: 87 бумаг против 4288.
- На офшорном рынке обращаются H-акции, красные фишки, P-фишки и N-фишки. H-акции – акции фирм из материкового Китая в гонконгских долларах. Красные фишки — бумаги гонконгских компаний, ведущих основной бизнес в материковом Китае. P-фишки– бумаги предприятий, которые контролируются частниками из материкового Китая и там же генерируют большую часть выручки. N-фишки, или американские депозитарные расписки, – акции фирм, которые основную выручку делают в Китае, но зарегистрированы в иностранной юрисдикции и торгуются преимущественно на американских биржах NYSE и NASDAQ.
- Некоторые бумаги торгуются на двух рынках — как А-акции на локальном и H-акции на офшорном, но с разной оценкой. В первом больше местных розничных инвесторов. Во втором — профессионалов с международных бирж, которые видят больше рисков. Поэтому акции на оншорном рынке, как правило, стоят больше. «Средняя премия А-акций к Н-акциям для компаний с двойным листингом составляет 43%», — отмечает стратег по рынку акций SberCIB Дмитрий Макаров. Но купить подешевле и продать подороже не получится — они не конвертируются.
Какими бумагами смогут торговать россияне
- 20 июня частичный доступ к китайским бумагам получили российские брокеры — через «СПб Биржу». Через месяц-полтора, когда они разберутся с валютными расчётами в гонконгских долларах, а также расчётами с удержанием гербового сбора, торговать инструментами смогут и клиенты.
- Среди 12 компаний, чьи бумаги будут обращатьсячерез «СПб Биржу», акции ИТ-фирм Alibaba, JD.com, Meituan, Tencent и Xiaomi, игроков с рынка недвижимости CK Asset и Country Garden, компаний из сектора потребительских товаров Sands China и WH Group, многопрофильного конгломерата CK Hutchison, а также промышленной Sunny Optical Technology и биофармацевтической Sino Biopharmaceutical.
- Количество китайских бумаг в обороте, как обещают, будет расти и к концу 2022 года достигнет 200, а к концу 2023-го – 1000.
Какие есть проблемы с китайским рынком
- Россияне неплохо понимают американский рынок, но в китайском бизнесе разбираются хуже: они реже о нём слышат и не так часто пользуются местной продукцией, говорит управляющий из «Альфа-капитала» Никита Зевакин. При этом результаты у фирм из КНР часто лучше, чем у американцев: сервис доставки еды Meituan, например, вышел на прибыль до уплаты налогов и процентов по займам раньше DoorDash.
- Чтобы покупать китайские инструменты, нужны гонконгские доллары, но приобрести их не так просто, рассказывает руководитель управления развития клиентского сервиса «Финам» Дмитрий Леснов. Банков-продавцов мало, а на «Мосбирже» низкая ликвидность. А ещё местные доллары привязаны к доллару США, так что инвестиции в китайские акции могут скрывать те же риски, что вложения в американские бумаги.
- В Китае много геополитических угроз — например, возможное вторжение Китая на остров Тайвань. По словам Дмитрия Леснова, по этой причине рынок может в любой момент стать волатильным. А усугубляет ситуацию ещё и нулевая толерантность к коронавирусу, из-за которой то и дело закрываются десятки местных предприятий.
- Среди 12 компаний, акциями которых смогут торговать россияне, есть пять технологических. Они сильно зависят от растущих ключевых ставок на мировых финансовых рынках — даже если ЦБ Китая при этом не поднимает свою.
Сложно будет торговать. Нет приложении, новостей, аналитики. Закрытый мир
Жаль, что это нерешаемые проблемы ((((((
Вторжение Китая в Китай? Это жоско.
Если такое случится то весь мир it пойдет на спад
финансирования захотели -_-
А через N лет снова "обособят", как это произошло с американскими акциями?))