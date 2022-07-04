На оншорном рынке это А-акции и В-акции. А-акции зарегистрированы в материковом Китае в юанях и доступны только резидентам КНР и институциональным инвесторам со статусами QDII или QFII — как у «СПб Биржи». В-акции торгуются в гонконгских и американских долларах и доступны в том числе частным иностранным инвесторам, но на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах их гораздо меньше, чем А-акций: 87 бумаг против 4288.