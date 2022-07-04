«Альфа-банк» попал в реестр ИТ-компаний Минцифры Статьи редакции
Вслед за «Сбером» и «Тинькофф».
- Информация об этом появилась в реестре аккредитованных ИТ-компаний, который ведёт Минцифры, 4 июля 2022 года. Тогда же в список добавили несколько «дочек» банка — ООО «Альфастрахование-жизнь» и другие.
- В «Альфа-банке» отметили, что в его штате работает более 8000 ИТ-специалистов — разработчиков, тестировщиков, дата-сайентистов, аналитиков, специалистов по кибербезопасности и других. В перспективе это позволит сотрудникам с техническим образованием получить отсрочку от армии, добавили в компании.
- В мае такой же статус получил «Сбер», а в начале июня — «Тинькофф банк». Сам «Альфа-банк» в конце мая зарегистрировал компанию «Альфа Диджитал», которая будет развиваться как центр ИТ-разработки банка, и в перспективе — как поставщик цифровых решений для внешних заказчиков.
- Аккредитованные ИТ-компании могут претендовать на налоговые и другие льготы. Однако аккредитация — «необходимое, но недостаточное условие» для их получения, говорили в Минцифры.
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А вот их главный программист
Не все поймут, немногие вспомнят
Какое же было чудесное время, когда я смотрел на ламповом телевизоре этот сериал)
Олды на базе
Реестр ИТ-компаний Минцифры в итоговой версии, видимо, будет состоять только из банков и почты.
Ну уж, есть же Яндекс, майл, vk, avito, kazanexpress в конце концов))
Когда же новость про Почта России - ИТ компания?)))))))
Да как бы припоздали Вы.
Уже?????????
Что Вы так кричите, будто из Таллина)
Теперь талллеко (с)
Шутка тебя опередила.
Видимо, он из Почты России.
До них новость ещё не дошла.
Дошло?
Так была уже (-:
https://vc.ru/services/439340-pochta-rossii-popala-v-reestr-it-kompaniy
Изучайте.
это шутка имхо, про почту точно не в первую очередь подумали бы
Да у нас в целом сплошной юмор вокруг последние месяцы, полный хохотач
Скоро у нас все компании будут ИТ
Аааа ... так это теперь ИТ компания, а не банк. Вот почему они уже 2 месяца не могут выплатить мне кэшбек в 100 руб и тупо игнорируют мои запросы. Видимо, теперь надо писать им претензию на программистском языке, может, тогда её соизволят хотя бы рассмотреть и дать хоть какой-то ответ.
Так и Тинькоф айти компания уже месяц как, непонятно чо все возмущаются. Кто ж в ит компанию идёт делать валютный перевод..
Ну попал и попал. Вполне логично