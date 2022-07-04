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Корпоративный рак

«Альфа-банк» попал в реестр ИТ-компаний Минцифры Статьи редакции

Вслед за «Сбером» и «Тинькофф».

  • Информация об этом появилась в реестре аккредитованных ИТ-компаний, который ведёт Минцифры, 4 июля 2022 года. Тогда же в список добавили несколько «дочек» банка — ООО «Альфастрахование-жизнь» и другие.
  • В «Альфа-банке» отметили, что в его штате работает более 8000 ИТ-специалистов — разработчиков, тестировщиков, дата-сайентистов, аналитиков, специалистов по кибербезопасности и других. В перспективе это позволит сотрудникам с техническим образованием получить отсрочку от армии, добавили в компании.
  • В мае такой же статус получил «Сбер», а в начале июня — «Тинькофф банк». Сам «Альфа-банк» в конце мая зарегистрировал компанию «Альфа Диджитал», которая будет развиваться как центр ИТ-разработки банка, и в перспективе — как поставщик цифровых решений для внешних заказчиков.
  • Аккредитованные ИТ-компании могут претендовать на налоговые и другие льготы. Однако аккредитация — «необходимое, но недостаточное условие» для их получения, говорили в Минцифры.

#новость #альфабанк

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21 комментарий
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 Skyray

А вот их главный программист

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Стас Иванов

Не все поймут, немногие вспомнят

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Лимита

Какое же было чудесное время, когда я смотрел на ламповом телевизоре этот сериал)

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onlyDropped

Олды на базе

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Вадим Д.

Реестр ИТ-компаний Минцифры в итоговой версии, видимо, будет состоять только из банков и почты.

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Лимита

Ну уж, есть же Яндекс, майл, vk, avito, kazanexpress в конце концов))

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Александр Хамов

Когда же новость про Почта России - ИТ компания?)))))))

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Способный фонарь

Да как бы припоздали Вы.

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Александр Хамов

Уже?????????

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Способный фонарь

Что Вы так кричите, будто из Таллина)

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Soulis

Теперь талллеко (с)

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Skyray

Шутка тебя опередила.

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Способный фонарь

Видимо, он из Почты России.

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Skyray

До них новость ещё не дошла.
Дошло?

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Вадим Д.

Так была уже (-:
https://vc.ru/services/439340-pochta-rossii-popala-v-reestr-it-kompaniy
Изучайте.

«Почта России» попала в реестр ИТ-компаний…
До этого Минцифры аккредитовало «Сбер» и «Тинькофф».
vc.ru
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Александр Соколов

это шутка имхо, про почту точно не в первую очередь подумали бы

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Gollut

Да у нас в целом сплошной юмор вокруг последние месяцы, полный хохотач

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Salena_ya

Скоро у нас все компании будут ИТ

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Гарри

Аааа ... так это теперь ИТ компания, а не банк. Вот почему они уже 2 месяца не могут выплатить мне кэшбек в 100 руб и тупо игнорируют мои запросы. Видимо, теперь надо писать им претензию на программистском языке, может, тогда её соизволят хотя бы рассмотреть и дать хоть какой-то ответ.

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Salena_ya

Так и Тинькоф айти компания уже месяц как, непонятно чо все возмущаются. Кто ж в ит компанию идёт делать валютный перевод..

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Vics

Ну попал и попал. Вполне логично

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