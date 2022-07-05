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Финансы
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Новости и тексты на фоне 132 дня «спецоперации»: сокращения в Volvo, санкции Великобритании и Японии Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 5 июля: доллар — 55,08 рублей, евро — 57,18 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 55,32 рубля, евро — 57,74 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,4 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 62,61 рубля, евро — по 65,67 рубля.

Стало лучше

На фоне валютных ограничений в марте-апреле 2022 года в России вырос в 5-8 раз спрос на аппаратные криптокошельки — физическое устройство для хранения криптовалюты. В числе самых популярных оказались Tangem в виде банковской карты и Ledger в виде флешки.

В правительстве вернулись к работе над реформой банкротства юрлиц — первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития и ФНС адаптировать законопроект под «текущую экономическую ситуацию».

За счет параллельного импорта продавцы маркетплейсов смогут дополнительно увеличить выручку на сумму, сопоставимую с оборотом офлайн-магазинов 20 остановивших работу в России сетей за 2021 год — то есть, на 50-100 млрд рублей, подсчитал оператор национальной системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий.

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в течение 2022 года в России можно ожидать постепенного снижения цен на автомобили.

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Стало хуже

Volvo сократит штат в России, узнал «Коммерсантъ». Компания производила грузовики в Калуге, но после начала «спецоперации» и введения санкций завод простаивает. Сокращения пройдут до конца года — сейчас компания, в российских подразделениях которой работали более 1270 человек, оценивает масштабы.

Великобритания ввела санкции против шести физлиц и новостного сайта United World International, который «распространяет дезинформацию в пользу России».

Санкции ввела и Япония: с 5 сентября будет введен запрет на импорт российского золота, а японским компаниям запрещено предоставлять России услуги по аудиту, консалтингу и бухучету. Также под ограничения попали 90 физлиц и юрлиц.

Инвесторам не скоро дадут возможность иметь два индивидуальных инвестиционных счета одновременно. Законопроект в весеннюю сессию Госдумы его уже не внесут, скорее всего он пройдёт в осеннюю, выяснили «Ведомости».

Турция начала расследование происхождения зерна, которое перевозило грузовое судно «Жибек Жолы» из Бердянска. Оно ходит под российским флагом, однако принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping. Арестовать судно попросила Украина, которая считает, что оно причастно к «нелегальному экспорту украинского зерна».

Новости предыдущего дня, 4 июля — здесь.

#новость #днрилнр

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49 комментариев
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Смертный Слава

Новая модель Volvo

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Пришелец

Импортозаместим!

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Danila

Берегите бубенцы!

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Вадим Д.

Вольво-ЗИЛ и Рено-Москвич на всех дорогах страны!

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Неопределенный каякер

О! БольVo!

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Владимир Кондратьев

Это с хранения, консерва.

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Неопределенный каякер

Про зерно интересно...

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Андрей Мельник

Мне тоже интересно, как турки его происхождение определять будут?

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Новорег Заблокированный

а какое еще происхождение у зерна отправленного из бердянска может быть? или думаешь его из россии привезли фурами в бердянск чтоб отправить в Турцию?)

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Слегка Придурковатый

Даже если там на каждом колоске будет написано "Made in Berdyansk", турки, полагаю, сделают вид, что там ничего не написано. Они же знают, что если арестуют, сразу начнётся от наших ведомств: "в помидорах обнаружена пиздецомная палочка, разворачиваем продукцию", "в море медузы заразились шляповирусом - разворачиваем турпоток" и т.п. Турки прагматичны, терять бабки не будут.

А арестовали чисто формально, ну потому что попросили, и потому что они член НАТО.

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Новорег Заблокированный

Ну так раз они член НАТО, не исключаю что и там помогут. Тем более что поток туристов и так в разы упал, ещё немного и на помидоры спрос тоже снижаться начнет - репа там, редька, все дела..

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Слегка Придурковатый

Они же хоть и член НАТО, но такой особенный, как показала практика - что сперва для себя, а для блока - по остаточному принципу. Поэтому, думаю, всё тихо спустят на тормозах.

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Новорег Заблокированный

Мне вот больше даже интересно, особенный не особенный, а почему Россия поощряет поездки в страну блока который там типа агрессивен к России, биолаборатории строит у ее границ, гусей зараженных отправляет и всё такое? Почему выезд в Турцию еще не закрыт а тех кто оттуда возвращается не признают иноагентами?)

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Мурад Муртазалиев

Есть ощущение, что как минимум половина ватников даже не в курсе, что Турция - это НАТО)

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Новорег Заблокированный

ну ладно, пусть не в курсе, но по первому каналу вон регулярно по 20 байракторов в день сбивают, а скабеева уже тысячу кажется насчитала из 300 выпущенных, тоже не знакомые слова?

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Мурад Муртазалиев

Чтобы сложить одно с другим, надо уметь думать) за ватников думает телевизор. Пока по телеку не будет команды "Турция отдыхать плохо", ватники так и будут туда летать)

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Слегка Придурковатый

Ты ещё спроси, почему мы стране, входящей в НАТО, продаём С-400. Хехе.

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Обычный единорожек88

Да ей в глаза божья роса, а она зелёнки ссыт.

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Mister x

Турки хотят участвовать в перевалке украинского зерна , если как вы выразились " сделают вид" , то им об этом можно забыть

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Cristi Pădureac

А какой % их экспорта идет в рф?

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miniawe

Чтото ни одно ведомство не открыло рот, когда бесплатные байрактары поставили в украину ) В этой ситуации турция будет "торговать" своим положением, а мы будем платить

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Слегка Придурковатый

И не будет открывать рот, пока не припрёт. Там денежки делают, а они любят тишину.

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Артём Лукьянович

Попросят сказать "паляниця"

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Nik N

А если зерно не ответит ?

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Вадим Д.

В зиндан и допрос с пристрастием!

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Иван Грозный

В порошок сотрут.

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ildarin

Хехе, порошок)

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ildarin

Шуточки на уровне Захаровой?😁
https://www.youtube.com/watch?v=o2vj7ki5TEA

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Мурад Муртазалиев

Интересно она серьезно не в курсе про лабораторный анализ. Или просто вещает на глубинный народ?

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Mister x

Экспертиза покажет регион в котором выращены зерновые , элементарно , в 21м веке живём .

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Вадим Д.

Лепёшек напекут и проверят (-:

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Андрей Мельник

Тогда уж проще поставить на нем бражку и потом перегнать. Если получится горилка - то зерно украинское, если самогон - то российское.

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Вадим Д.

Евробаксы-то не снижаются.
Да, криптокошельки спасут россиян; Белоусов прям супер-герой — всех юрлиц готов отбанкротить и реформировать; есть ощущение, что Честный знак или ошибается, или выдаёт желаемое за действительное; Мантуров — даже нечего сказать, такие прогнозы — выстрел наугад; новые сокращения, плохо, но было бы странно ожидать иного решенигшя пои стрящем производстве; скучные и вялые санкции Британии и Японии; хех, наобещали инвесторам опять и в осеннюю сессию, да ещё скорее всего; Турция и тайна зернаг — прям фильм про подростков-детективов.
А день сегодня неплохой — международный день трудоголика (-:
Хорошего и доброго дня всем!

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Слегка Придурковатый

"...ценники будут постепенно НЕМНОГО снижаться в течение года"
"...отвечая на уточняющий вопрос ждать ли постепенного НЕБОЛЬШОГО снижения цен"

Так акцент делают на этом "немного", будто охуеть какое достижение (и то - предполагаемое).

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Обычный единорожек88

https://rg.ru/2022/01/02/shest-stalinskih-cenovyh-poslablenij-glazami-uchenogo-ekonomista.html

Шесть сталинских ценовых послаблений глазами…
Шесть сталинских ценовых послаблений глазами ученого-экономиста
rg.ru
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Обычный единорожек88

Прям на наши с VC на тиньковские банкоматы))

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Вадим Д.

Нонешние маркетологи отдыхают. Хотя... С 2014-го сколько волн безудержного ажиотажа было?

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Сергей С.

"Использовал бы Сталин в 2022 году продразверстку и мобилизацию?"

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Обычный единорожек88
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Владимир Кондратьев

Особенно весело было в Молдове.

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Мурад Муртазалиев

Даёшь Ладу Гранту не за 2 млн рублей, а за 1,8💪

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Неопределенный каякер

Стало стало нету...

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Винниамин Пяточков

Японский бухучёт для России? С каких пор в России не хватает бухгалтеров?

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Alex Gurulli

А вы Курилы собрались считать без японских бухгалтеров?

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N-R-Globus

Апокалипсис-меню принесите пожалуйста.

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Слегка Придурковатый

Na zdorovje!

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Александр Кудин

Как видит новости рядовой гражданин:
Стало лучше - а) Вырос спрос на физ.криптокошельки б) упадут цены на авто в) за счет пар. импорта МП увеличат выручку на 100 ярд

Стало хуже - а) Volvo сократит штат б) Англия и Япония ввели санкции в) инвесторам поводили по губам

Как видят новости чиновники РФ
Стало лучше - а) Volvo сократит штат сотрудников б) уход Microsoft благотворно и положительно скажется на российских разработчиках в) Англия и Япония ввели санкции, а они нам как известно на пользу

Стало хуже - вырос спрос на физ. криптокошельки….

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Новорег Заблокированный
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ildarin

Турецкий полицейский: говори, злаковый, откуда родом, а то муку из тебя сделаю! 🤣
Кринж.
https://www.youtube.com/watch?v=o2vj7ki5TEA

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