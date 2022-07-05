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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 5 июля: доллар — 55,08 рублей, евро — 57,18 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 55,32 рубля, евро — 57,74 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,4 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 62,61 рубля, евро — по 65,67 рубля.

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Стало лучше

На фоне валютных ограничений в марте-апреле 2022 года в России вырос в 5-8 раз спрос на аппаратные криптокошельки — физическое устройство для хранения криптовалюты. В числе самых популярных оказались Tangem в виде банковской карты и Ledger в виде флешки.

В правительстве вернулись к работе над реформой банкротства юрлиц — первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития и ФНС адаптировать законопроект под «текущую экономическую ситуацию».

За счет параллельного импорта продавцы маркетплейсов смогут дополнительно увеличить выручку на сумму, сопоставимую с оборотом офлайн-магазинов 20 остановивших работу в России сетей за 2021 год — то есть, на 50-100 млрд рублей, подсчитал оператор национальной системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий.

Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в течение 2022 года в России можно ожидать постепенного снижения цен на автомобили.

Стало хуже

Volvo сократит штат в России, узнал «Коммерсантъ». Компания производила грузовики в Калуге, но после начала «спецоперации» и введения санкций завод простаивает. Сокращения пройдут до конца года — сейчас компания, в российских подразделениях которой работали более 1270 человек, оценивает масштабы.

Великобритания ввела санкции против шести физлиц и новостного сайта United World International, который «распространяет дезинформацию в пользу России».

Санкции ввела и Япония: с 5 сентября будет введен запрет на импорт российского золота, а японским компаниям запрещено предоставлять России услуги по аудиту, консалтингу и бухучету. Также под ограничения попали 90 физлиц и юрлиц.

Инвесторам не скоро дадут возможность иметь два индивидуальных инвестиционных счета одновременно. Законопроект в весеннюю сессию Госдумы его уже не внесут, скорее всего он пройдёт в осеннюю, выяснили «Ведомости».

Турция начала расследование происхождения зерна, которое перевозило грузовое судно «Жибек Жолы» из Бердянска. Оно ходит под российским флагом, однако принадлежит казахстанской компании KTZ Express Shipping. Арестовать судно попросила Украина, которая считает, что оно причастно к «нелегальному экспорту украинского зерна».

Новости предыдущего дня, 4 июля — здесь.