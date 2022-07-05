Сервис для ветеринарной помощи Cooper Pet Care с основателем из России привлёк €900 тысяч Статьи редакции
Компания планирует потратить инвестици на расширении бизнеса в Европе.
- Нидерландский стартап Cooper Pet Care привлёк деньги от инвестиционной компании Antler, лондонского фонда Flyer One Ventures и других инвесторов и бизнес-ангелов.
- Инвестиции планируют потратить на масштабирование операций и выход в новые регионы. Cooper Pet Care планирует стать ведущим ветеринарным онлайн-сервисом в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.
- Cooper Pet Care основан в 2021 году Павлом Тимофеевым и Майклом Фишером. Тимофеев переехал в Нидерланды в 2020 году для участия в акселераторе Antler со своим проектом, там же познакомился с будущим партнёром.
- Через Cooper Pet Care можно записаться на видеоконсультацию с ветеринаром, проверить симптомы животного с помощью ИИ-системы или купить страховку. Консультация стоит около €20.
- Рынок ухода за домашними животными сейчас на подъёме из-за увеличения количества питомцев во время пандемии Covid-19 и роста продолжительности их жизни. При этом есть незанятые ниши, объяснил выбор стартапа партнёр Antler Рональд Ян Шурс.
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Разве на 900 к евро можно хоть что-то существенное для расширения? (в европе)
Пару разработчиков и бюджет на рекламу
Молодец Павел, поздравляю.