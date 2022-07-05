Финансы
Маша Цепелева

Сервис для ветеринарной помощи Cooper Pet Care с основателем из России привлёк €900 тысяч Статьи редакции

Компания планирует потратить инвестици на расширении бизнеса в Европе.

  • Нидерландский стартап Cooper Pet Care привлёк деньги от инвестиционной компании Antler, лондонского фонда Flyer One Ventures и других инвесторов и бизнес-ангелов.
  • Инвестиции планируют потратить на масштабирование операций и выход в новые регионы. Cooper Pet Care планирует стать ведущим ветеринарным онлайн-сервисом в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.
  • Cooper Pet Care основан в 2021 году Павлом Тимофеевым и Майклом Фишером. Тимофеев переехал в Нидерланды в 2020 году для участия в акселераторе Antler со своим проектом, там же познакомился с будущим партнёром.
  • Через Cooper Pet Care можно записаться на видеоконсультацию с ветеринаром, проверить симптомы животного с помощью ИИ-системы или купить страховку. Консультация стоит около €20.
  • Рынок ухода за домашними животными сейчас на подъёме из-за увеличения количества питомцев во время пандемии Covid-19 и роста продолжительности их жизни. При этом есть незанятые ниши, объяснил выбор стартапа партнёр Antler Рональд Ян Шурс.

#новость #стартапы

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3 комментария
Om a

Разве на 900 к евро можно хоть что-то существенное для расширения? (в европе)

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Артём Прокопенко

Пару разработчиков и бюджет на рекламу

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Лимита

Молодец Павел, поздравляю.

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