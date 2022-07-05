5 июля во время торгов на Мосбирже курс доллара вырос на четыре рубля, с 55,6 до 59,6 рубля. Евро тоже вырос почти так же, с 57,75 до 61 рубля. «Ведомости», Frank Media, The Bell и «Прайм» опросили экспертов, почему так происходит, ведь до этого рубль постоянно укреплялся.