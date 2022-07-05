Доллар и евро выросли на несколько рублей за день, хотя до этого падали: почему так Статьи редакции
Растёт импорт, у экспортёров кончился период выплаты налогов, а Минфин хочет повлиять на курс.
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5 июля во время торгов на Мосбирже курс доллара вырос на четыре рубля, с 55,6 до 59,6 рубля. Евро тоже вырос почти так же, с 57,75 до 61 рубля. «Ведомости», Frank Media, The Bell и «Прайм» опросили экспертов, почему так происходит, ведь до этого рубль постоянно укреплялся.
- Начальник отдела глобальных исследований «Открытие инвестиций» Михаил Шульгин обращает внимание на два события, из-за которых мог ослабнуть рубль: рост импорта и желание правительства повлиять на курс.
- После легализации параллельного импорта выросли поставки товаров из-за рубежа, из-за чего импортёры покупают больше валюты, говорит он.
- Глава Минфина Антон Силуанов намекнул, что правительство в начале июля рассмотрит вопросы курсообразования. В июне он говорил, что может измениться бюджетное правило обращения с дополнительными доходами от продажи сырья: бюджет начнёт направлять их на валютные интервенции и покупку валют «дружественных стран», что позволит влиять на курс рубля. Это решение ещё не вступило в силу и пока считается «вербальной интервенцией».
- На курс рубля также могло повлиять решение позволить экспортёрам зачислять валютную выручку на зарубежные счета, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.
- Сказалось завершение налогового периода, из-за которого экспортёры продавали валютную выручку и создавали избыток валюты на рынке, говорит главный макроэкономист УК «Ингосстрах Инвестиции» Антон Прокудин.
- До этого избыток продавцов валюты и недостаток покупателей подталкивал курс рубля вверх, но теперь, вероятно, этот дисбаланс исчез, объяснил Frank Media эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Что будет с рублём дальше
Пока новое бюджетное правило не начало действовать, значительного падения рубля в среднесрочной перспективе ждать не стоит, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
- Того же мнения придерживается экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: сначала предложения Минфина должен поддержать ЦБ, затем должна появиться схема валютных интервенций, и только когда их начнут проводить — они смогут оказать влияние на рубль. Но и это влияние будет ограниченным, так как закупки коснутся только «дружественных» валют, а не доллара, добавляет она.
- По словам Миронюка, если предложения Минфина в ближайшее время будут приняты, то курс доллара вырастет до «комфортного» для бюджета уровня — 70-80 рублей за доллар. Но даже если этого не произойдёт, проблема «переукреплённого» рубля с течением времени перестанет довлеть над экономикой, отмечает он. По оценке БКС, во втором полугодии профицит платёжного баланса сократится до $10-15 млрд в месяц против $35 млрд в мае — это значит, что укрепление доллара к рублю продолжится.
- Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин не исключает, что к концу месяца доллар может упасть до 50 рублей из-за того, что продажи валюты «вновь будут значительными» —1,5–2 трлн рублей. Кроме того, некоторым экспортёрам в июле предстоит выплатить дивиденды. Но уже к осени, когда импорт будет восстанавливаться ещё активнее, начнётся ослабление рубля, считает эксперт. Он прогнозирует к концу года доллар по 65 рублей.
По оценке «Ренессанс Капитал», курс доллара к концу года вырастет до 75 рублей, а за весь 2022 год его стоимость в среднем составит 70 рублей.
Посмотрели на красивые цифры и хватит пора обратно в реальность)
Да - давайте морозить бабло в новом бюджетном правиле. Не надо его в экономику пускать. И поднимите % ключевой ставки ещё, уроды
Ох уж эти Иксперты)
Переукрепленный рубль классный термин
Ну вот и началось то, чего так долго ждали) Красивые цифры уходят в закат, и Байденовские предсказания начинают сбываться