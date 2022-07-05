Ozon начнёт платить за привлечение на сайт новых продавцов, а не покупателей Статьи редакции
Но получить вознаграждение получится только после того, как продавец выполнит хотя бы один заказ.
Ozon запустил новую реферальную программу — её участником может стать любой покупатель, который совершил не менее трёх заказов на сумму от 2500 рублей, объявила компания.
Для участия нужно заполнить анкету, после этого пользователь получит промокод, которым может поделиться с предпринимателем. Тот должен указать его при регистрации — за это он получит 5000 бонусов, которые можно потратить на настройку рекламы.
- Вознаграждение пользователь получит только после того, как продавец выполнит хотя бы один заказ — от 500 до 1500 баллов за каждого предпринимателя. Приглашать можно любого продавца с любой категорией товаров.
- Основная цель программы — увеличить количество продавцов и расширить ассортимент на маркетплейсе.
- В марте Ozon закрыл программу бонусов за привлечение на маркетплейс новых покупателей. Она работала с 2019 года.
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Может для начала старым продавцам долги закрыть, проблемы порешать?)
Нее, это другое)
Есть жизнь на этих маркетплейсах то?
Есть конечно. Просто МП не должен быть единственным источником, а одним из.
Рефералка задом-наперёд? Ох, озон, ох и затейники.
Вы там точно хорошо всё продумали, а, озон? Ждать бонусов «после того, как продавец выполнит хотя бы один заказ» можно долго, да и где покупатель должен искать продавца, который не торгует на озоне – по дворам бегать?
Я маркет почти год так работает. Ток бонус 20000₽
Ну это другая песня, «Маша – это Маша, но 2 раза – это 2 раза».
Ощутимая разница-то, мягко говоря. Можно и по дворам ходить.
У ямы и комиссия более менее . И возврат товара не падает на продавца который это вшивает в ценник . И на патенте можно наличными торговать .
Откуда озон хочет набрать себе ₽₽₽? Не расширяя .......
Маркетплейсы ещё выгодны или уже все, стоит заходить?
Надо пробовать....у нас заказов даже больше через озон идёт чем через сайт...
Я уверен, если корректно все поддерживать, пиарить и продвигать (необязательно только через Ozon), то выгодно будет всегда.
Частенько покупаю что-то по мелочи на Ozon, все чаще стал замечать, что владельцы товара (карточек) стали неимоверно плохо оформлять их, следить за описанием, фото товара, текстом, наличием у них на складах и пр.
*скорее всего периодически на маркетплейсы забегают волны новичков, не до конца понимают что и как работает, а потом идут рассказывать, что продаж там нет.
Как-то странно. Упадёт количество покупателей-введут промокоды для покупателей. Пропали продавцы-надо ввести промокоды для для продавцов.
Чуть больше чем качественнее.
Ну а как привлекать народ?
улучшить то,что есть до такого уровня чтобы посторонние люди начали интересоваться
Ну Озоне лучше чем Вайлдберриз, на мой взгляд... Но все равно надо мотивировать видимо, не от лишних же денег они это устраивают.
Я чисто покупатель
Тут просто идёт расход денежной массы на расширение ассортимента, чем на устранение каких-либо внутренних ошибок (которые там наверняка есть). Не очень логично-но если думают, что идеально, тогда хрен с ними.
Озон для покупателя.сильно лучше Вайлдберриз, по моему мнению... И приложение у них лучше и оно НЕ ФИОЛЕТОВОЕ, и точки выдачи
Как только Ozon не выеживается вместо того, чтобы ввести нормальную партнерку...