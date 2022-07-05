Ozon запустил новую реферальную программу — её участником может стать любой покупатель, который совершил не менее трёх заказов на сумму от 2500 рублей, объявила компания.

Для участия нужно заполнить анкету, после этого пользователь получит промокод, которым может поделиться с предпринимателем. Тот должен указать его при регистрации — за это он получит 5000 бонусов, которые можно потратить на настройку рекламы.