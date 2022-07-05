Финансы
Маша Цепелева

Путин разрешил правкомиссии ограничивать перевод валюты на счета экспортёров за рубежом Статьи редакции

Резидентам также запрещается переводить за границу валюту, полученную в виде дивидендов от российских компаний.

  • Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». Он регулирует оборот валюты и расчеты по внешним долгам.
  • Правительственная комиссия по контролю за инвестициями сможет запрещать резидентам вносить деньги на зарубежные счета. Валютные выплаты по дивидендам нерезидентам-акционерам российских АО запрещаются.

  • Российские компании смогут выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций, размещая в их пользу бонды с аналогичными условиями, в том числе сроками и доходностью. По синдицированным кредитам с иностранными и российскими кредиторами, должникам надо рассчитываться только с последними.

  • Разъяснение по применению указа будет давать ЦБ. В конце июня Эльвира Набиуллина заявила, что для эффективного управления курсом рубля надо снимать все валютные ограничения, принятые «для стабилизации экономики в момент шока» после начала «военной операции».

#новость #валюта

5479 просмотров
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54 комментария
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 Betty Boop

«У нас прекрасный инвестиционный климат!» (С)

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alice fox

да, но последнее время, жарковато.

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2 комментария
Добрый Песец
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Вадим Д.

В сберегательную кассу! Организованными колоннами, руки по швам.

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2 комментария
Оля Янко

😍

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Алекс И

Началось!

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Уполномоченный Макс

Принцип "Бритвы Оккама" гласит, что из множества возможных объяснений истинным, скорее всего, будет самое простое.
Но принцип "Российской бритвы" гласит обратное: если тебе кажется, что все просто и понятно - на самом деле все не просто, и ничего не понятно.

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1 комментарий
Артём К

Что?

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4 комментария
Вадим Д.

Ну вот и всё, ты замужем теперь — так и хочется пропеть.
Грустноновости не заканчиваются.

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Обычный единорожек88

"Подождём, твою мать".

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Nice Man

Так, надо снимать валютные ограничения, но новость о том, что ограничение прибавилось?

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М.К.

что так себе новость. звучит, как "оставляйте всю валюту в стране, господа предприниматели"

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Uuno Turhopuru

"Граждане, сдавайте валюту!"©
Короткий период развития капитализма в РФ подошёл к концу.

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Сидор

Почему «как» ? Она так прямо и звучит.
Вместо принудительной продажи просто всю оставлять в РФ.
Потом отрицательный ставки и продажа по выгодному курсу. Отработанные технологии

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Alex Gurulli

Будет у наличной валюты свой "народный" курс?
Или это не скажется?

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3 комментария
Кирилл Фотькин

Начали выплачивать дивы, или я что-то пропустил? Газпром летит туземун?

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Мимопрохожий

Роснефть, газпромнефть, татнефть и русгидро - одобрили вроде. Про Газпром лучше не поминать всуе :)

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Nikolay Kenig

Ааа так вотдля чего курс подняли, чтобы по больше на обмене срубить

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Andre Macareno

А нафига, это ж по идее рубль укрепит опять

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Evgeny Voronkov

Наконец-то прорыв

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Григор

Удар!

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1 комментарий
Артём Парушкевич

После начала войны вы хотели написать

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Boris

Ты видишь в треде кого то, кому говоришь?

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Василий Жевнеров

не пойму как это дивиденды валютные а компании российские

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Обычный единорожек88

а что не так?

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5 комментариев
Никита Кривых

А у нас остались какие-то российские компании, которые ещё будут выплачивать дивиденды в иностранной валюте????😂😂😂

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Мимопрохожий

а такие вообще были на российской бирже?
в инвалюте платили по акциям иностранных бирж типа Полиметала.

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Инокентий Смирнов

Все что может быть сказано, может быть сказано ясно

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Salena_ya

Короче никто ничо не понял

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Valeriy Atabekow

А чё за паника?! Ваши выплаты и деньги? Все предельно, ясно и четко. Эннтой самой бритвой, чик по горлышку и усё. И тому кому надо. Все в дом, все в дом. И потом не известно по осени куда долАрс повернет к 200 руб., Али к 60 коп. Подождем, подождем... Само не рассосётся, рассосем.

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Betty Boop

«Все в дом» - это в данном случае диван у соседей с участка утащить, которые помогали строиться. Выгоды столько же.

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Philips

Главное что бы не «отсосем». Разумеется я о яде из ранки, а не то о чем Вы подумали!)

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1 комментарий
Неопределенный каякер

Друзья! Я правильно понял что сейчас у нас ж...па а после такого п...да будет?

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Семён Сердюков

Наоборот.

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Комментарий удален модератором

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juju

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Postman
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