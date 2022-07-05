Путин разрешил правкомиссии ограничивать перевод валюты на счета экспортёров за рубежом Статьи редакции
Резидентам также запрещается переводить за границу валюту, полученную в виде дивидендов от российских компаний.
- Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». Он регулирует оборот валюты и расчеты по внешним долгам.
- Правительственная комиссия по контролю за инвестициями сможет запрещать резидентам вносить деньги на зарубежные счета. Валютные выплаты по дивидендам нерезидентам-акционерам российских АО запрещаются.
Российские компании смогут выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций, размещая в их пользу бонды с аналогичными условиями, в том числе сроками и доходностью. По синдицированным кредитам с иностранными и российскими кредиторами, должникам надо рассчитываться только с последними.
- Разъяснение по применению указа будет давать ЦБ. В конце июня Эльвира Набиуллина заявила, что для эффективного управления курсом рубля надо снимать все валютные ограничения, принятые «для стабилизации экономики в момент шока» после начала «военной операции».
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«У нас прекрасный инвестиционный климат!» (С)
да, но последнее время, жарковато.
В сберегательную кассу! Организованными колоннами, руки по швам.
😍
Началось!
Принцип "Бритвы Оккама" гласит, что из множества возможных объяснений истинным, скорее всего, будет самое простое.
Но принцип "Российской бритвы" гласит обратное: если тебе кажется, что все просто и понятно - на самом деле все не просто, и ничего не понятно.
Что?
Ну вот и всё, ты замужем теперь — так и хочется пропеть.
Грустноновости не заканчиваются.
"Подождём, твою мать".
Так, надо снимать валютные ограничения, но новость о том, что ограничение прибавилось?
что так себе новость. звучит, как "оставляйте всю валюту в стране, господа предприниматели"
"Граждане, сдавайте валюту!"©
Короткий период развития капитализма в РФ подошёл к концу.
Почему «как» ? Она так прямо и звучит.
Вместо принудительной продажи просто всю оставлять в РФ.
Потом отрицательный ставки и продажа по выгодному курсу. Отработанные технологии
Будет у наличной валюты свой "народный" курс?
Или это не скажется?
Начали выплачивать дивы, или я что-то пропустил? Газпром летит туземун?
Роснефть, газпромнефть, татнефть и русгидро - одобрили вроде. Про Газпром лучше не поминать всуе :)
Ааа так вотдля чего курс подняли, чтобы по больше на обмене срубить
А нафига, это ж по идее рубль укрепит опять
Наконец-то прорыв
Удар!
После начала войны вы хотели написать
Ты видишь в треде кого то, кому говоришь?
не пойму как это дивиденды валютные а компании российские
а что не так?
А у нас остались какие-то российские компании, которые ещё будут выплачивать дивиденды в иностранной валюте????😂😂😂
а такие вообще были на российской бирже?
в инвалюте платили по акциям иностранных бирж типа Полиметала.
Все что может быть сказано, может быть сказано ясно
Короче никто ничо не понял
А чё за паника?! Ваши выплаты и деньги? Все предельно, ясно и четко. Эннтой самой бритвой, чик по горлышку и усё. И тому кому надо. Все в дом, все в дом. И потом не известно по осени куда долАрс повернет к 200 руб., Али к 60 коп. Подождем, подождем... Само не рассосётся, рассосем.
«Все в дом» - это в данном случае диван у соседей с участка утащить, которые помогали строиться. Выгоды столько же.
Главное что бы не «отсосем». Разумеется я о яде из ранки, а не то о чем Вы подумали!)
Друзья! Я правильно понял что сейчас у нас ж...па а после такого п...да будет?
Наоборот.
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