Российские компании смогут выполнять обязательства перед держателями иностранных еврооблигаций, размещая в их пользу бонды с аналогичными условиями, в том числе сроками и доходностью. По синдицированным кредитам с иностранными и российскими кредиторами, должникам надо рассчитываться только с последними.