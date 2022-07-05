JPMorgan: экономика России чувствует себя «лучше, чем ожидалось», а ВВП упадёт лишь на 3,5% в 2022 году Статьи редакции
Консенсус-прогноз Уолл-стрит — падение на 9,6%, а российского ЦБ — на 8-10%.
- По обновлённому прогнозу JPMorgan, который приводит Insider, ВВП упадёт в 2022 году на 3,5%. Экономические данные за май оказались лучше, чем ожидалось, говорится в записке инвестбанка клиентам.
- До этого JPMorgan прогнозировал падение ВВП на 5% в 2022 году. По средним оценкам большинства экономистов, опрошенных в июне Bloomberg, ВВП России по итогам года упадёт на 9,6%, а безработица вырастет с 3,9% в мае до 7,4%.
- Однако, отмечают в JPMorgan, ещё слишком рано оценивать полное влияние западных санкций на российскую экономику, которое, вероятно, будет сдерживать её рост в течение многих лет. В частности, ущерб экономике нанесёт падение экспорта российской нефти.
- По майской оценке ЦБ России, падение ВВП в 2022 году составит от 8% до 10%, в 2023 году оно замедлится до 3%, а рост начнётся в 2024 году. Тогда же Минэкономразвития подготовило два сценария развития российской экономики до 2025 года: ни в одном из них ВВП не вернётся к показателям 2021-го.
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JPMorgan надо взять настоящих экспертов с vc, а своих выгнать к чёртовой бабушке.
Вот тоже чувствую Чешет этот Морган, ёлки-палки
И желательно не россиян.
Не взять, а нанять. Эксперты VC себя не на помойке нашли ).
Ладно, пойду работать, мне еще Байдену аналитику курса рубля писать.
Да правда чтоли? Констатация факта: Все уже ебнулось, где теперь покупать постельное посуду и шкафы? Очнитесь люди, у нас у власти слон и нас всех с головой уже накрыло его говном. У меня в 2022 личный опыт увольнения по сокращению из за закрывшегося международного проекта где я несколько лет работал и был счастлив .
Представляете, в жизни могут вас уволить по тому что вы плохой профессионал или фирма может вообще разориться. Откуда вообще у вас такое стойкое знание будущего. Не пробовали на бирже поиграть тогда?)
На вб сейчас все поставщики икеи, вопрос не где покупать , а за сколько. Но последние новости - цены на технику дешевле февраля , плюсы есть
Что бы сохранить целостность России во власти нужны сильные люди.
А в России не смотря на положение дел уже 500 лет как сильная власть.
И ни одно чмо не способно сломить этот дух.
Вы наверняка не знаете и не хотите понять геополитическую тактику Сверхдержав. Когда человек держит ключ не зная от каких дверей причем гордясь собой. Его положение дел хорошее в рамках его дел.
А такого умного и сильного человека как Путин ни 20 ни 21 век не увидит. 😁😁
Увы, но таких кто работал в международных проектах среди населения страны процентов десят. Даже если сократили половину, в моей выборке меньше. Получается вы относитесь к двум процентам населения. А остальным не так и плохо. Врачамб воспитателям в детских садах, учителям. Сочувствую бро, тебе не повезло.
лол, как раз эти вещи в икее только совсем отбитые брали
Оказывается, чтобы начать расти, надо было всего-то упасть.
Че сидели то все это время?!
- А куда подевались Макдональдс, Икея, Мастеркард, BMW, Mercedes , Cola и все остальные?
- Видите ли, мы перешли от догоняющей модели развития к опережающей модели развития. А они отстали...
Не сидели,а пытались встать с колен. А сейчас упали на жопу.
"эффект низкой базы" часто удобное понятие для красивой статистики )
Думаю рост к прошлым показателям , но в профицит врят ли
Эти ребята переобуются еще не раз на ходу, они просто констатируют факты которые видят, если нефть через пару месяцев внезапно ебнется к 60-ти и нам придется продавать ее по себестоимости, они точно также невозмутимо пересмотрят свой прогноз в худшую сторону
С чего это нефть во время мирового энергетического кризиса должна упасть до 60?
После этих слов на TJ начался сущий кошмар.
А тж жив ? После блока не заходил - интересно как посещаемость , аудитория, взгляды
Ещё одни продались Кремлю, мерзко смотреть. Послушайте Гуриева, жаль, что думающих людей в этом мире все меньше, одна вата
Это же очень толсто
АХАХАХАХАХ
просто в голосину
Не знал что весь автопром и 2/3 невыданных ипотечных кредитов это всего 3.5% ввп рф. Или что-то другое так сильно выросло?
Сверхдоходы за газ и нефть , которую продают активно , правда танкеры мешают чужой нефтью , чтобы была не русская и санкции обошлись , латвийская схема вроде бы
Россия — мощная страна )
У России всегда на +1 больше 🐱👤
Если экономика РФ только нефть, то да верю. А так есть мнение собственного ЦБ, которое спасает страну от падения в 80-е.
@Руслан С чуваком одним общался - у его друга была дилерская авто сеть. Больше ее нет. У другого большие проблемы с комплектующими.
Почти все, у кого есть деньги - заблокированы по своим счетам.
А ведь кому-то еще и повезло иметь валютную корзину на банковском счету - ни в другой банк перевести, никуда, в лучшем случае продать за рубли за бесценок.
А у тех, кто вложился в экономику РФ в FXRB - могут сосать лапу, FXRB - обнулили, но перед этим их полностью заблокировали. Т.е. их обнулили, а владельцы ничего не могли сделать - им просто не дали ничего сделать.
Так что потеря работы - можно считать, ты отделался испугом.
Но это дает важный урок - банки в юрисдикциях - крайне не надежны, как и национальные валюты.
Это те ребята которые прогнозируют нефть по 380? Только почему-то она пока только дешевеет. Это все что нужно знать об этих экспертах…
так условия же были указаны при которых нефть может достигнуть 380. Например, остановка поставок из РФ. Вы это наблюдаете?
З.Ы. хотя про 380 они перегнули, при таком ценнике экономикам амба кмк.
Морганы балаболы известные. Работать от противного надо. Послушай и сделай наоборот.
Со стороны, нааерное, видится падёж экономики на 3,5%, а вот из нашего окна совсем иное зрелище. Но это ж целый JPMorgan, не поспоришь.
JP Morgan представить к награде (с) В.В. Путин
Я так понимаю, что прогноз строится на продолжении роста цен на нефтегаз?
Такие компании для своей оценки и исследований всяких ВВП берут данные из официальных источников, ибо других нет. Да и то, что ВВП упадёт всего на 3,5% ничего не значит, на то он и прогноз по определенной формуле и тренда. Поменяется ещё.
Уже 4 месяца из продажи исчезают товары, которые я покупал, причем целыми областями. Вот мог ты играть на консолях вчера, а сегодня они практически мертвы. Или мог в кино сходить, а сегодня там репертуар в 2-3 раза меньше стал. Или мог купить себе посудомойку Bosh, а теперь давай в 2 раза дороже бери. Действительно, и чего это люди пессимистично настроены.
Только выиграли получается
Интересно, это заискивание или лизание? Не могу понять их прогноз...
Экономика?
Как на подводной лодке которая легла на дно.
И уже не всплывёт.
Все таки мы любим вас )
Не падение, а отрицательный рост. Не так все однозначно. У америки вообще госдолг.
Выписаны из рукопожатных.