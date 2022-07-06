Новости и тексты на фоне 133 дня «спецоперации»: в Россию стали ввозить больше ноутбуков без предустановленной ОС Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 6 июля: доллар — 58,51 рублей, евро — 60,16 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,7 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,15 рубля, евро — по 71,48 рубля.
Стало лучше
«Тинькофф» стал провайдером СБП для рублевых трансграничных переводов по номеру телефона. Пока банк провёл один тестовый платёж — на 1000 рублей через банк «Хайс» в киргизский MBANK. В будущем кроме Киргизии «Тинькофф» планирует дать доступ к переводам через СБП в другие страны ЕАЭС (Армения, Беларусь и Казахстан) и ближнего зарубежья.
Стало хуже
Правительство отказалось от введения некоторых мер поддержки для телеком-отрасли, которые обсуждались ранее — льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 года, мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, а также пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи, узнал «Ъ». По словам источников, Минцифры решило, что операторы связи не сильно пострадали от текущей экономической ситуации.
В июне поставки ноутбуков с предустановленной Windows или macOS в Россию составили лишь 40% от общего числа ввезённых в страну устройств, тогда как весной показатель был на уровне 60%, рассказал «Ъ» источник в крупном дистрибуторе. К осени объём ввезённых ноутбуков без установленной ОС достигнет 80–90%, считает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.
В России остановился на месяц крупнейший завод по производству вторичного свинца — «Фрегат». Несколько других предприятий по выпуску свинца планируют в ближайшее время закрыться или уйти на внеплановый ремонт, узнал «Коммерсантъ». Причина — полное прекращение экспорта: за полтора месяца Минпромторг так и не выдал ни одной лицензии на вывоз металла.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, и передать их «Роскосмосу» и «Росатому», пишут «Ведомости».
У «Ростеха» возникли трудности с разработкой смартфона AYYA T2 на отечественном процессоре, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Проблема связана в первую очередь с тем, что процессоры «Скиф» для смартфона производились на фабрике TSMC. Кроме того, у разработчика возникли проблемы с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис»: перегрев процессоров во время работы смартфона осложнил дальнейшую работу по проекту.
Почему так
«Коммерсантъ» опросил экспертов и участников страхового рынка о направлениях его развития в ближайшее время. По их оценкам, к 2025 году на фоне низкой рентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований его покинет треть игроков, в основном из числа небольших компаний. Существенных проблем для граждан из-за этого на рынке не ждут, а у юрлиц возможности могут сократиться для страхования.
Новости предыдущего дня, 5 июля — здесь.
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«Тинькофф» стал провайдером СБП»
Учитывая, какую дичь творит Тинькофф в последнее время, я эту новость поставил бы в раздел "Стало хуже".
Стало похуй)
Стало лучше на 1 абзац, а стало хуже на 228 абзацев. Расея как обычно
228 твоё любимое число?)
Да, есть ещё 34, 69 и 666
Ну 69 все меняет, бро! ✌🏻
Каждый день интереснее предыдущего, завтра достигнем вершины....
Вершина дна?
Вы с февраля дно ждёте, не в той стране ищите.
А чо бакс обратно вверх попёр штоле?
Кто разрешил?
133 — так мало и так много одновременно.
1000₽ Тинькофф перевёл, теперь банк Хайс принадлежит ему? У минцифры охренительные считалки сидя, хочу сказать: никто у них не пострадал, зато гонору с «поддержкой» и обещаний было, как, пардон, дерьма за баней. Здравствуй, DOS на ноутах, а графическую оболочку можно себе и представить, да т параллельные торренты есть. Свинцовый токсикоз страны — плохо и весьма вредно, особенно с закрытием предприятий. Рогозин: отнять и поделить, опять сам ничего не придумал. Сложно производить смарты с процами, которых нет, зато из них выйдут неплохие обогреватели. Со страховщиками — это страховой млучай или нет? (-:
А ведь 133 день выпал на Всемирный день поцелуя! Только кто кого и куда целует?
Хорошего и приятного дня всем!
Ну ноутбуки без ОС я лично для себя отношу к «стало лучше». Порой быстрее вчистую установить с нуля, чем демки антивирусов и прочий bloatware руками выскребать из нового устройства <_<
Кажется, степень охуевания Рогозина прямо пропорциональна его весу. А ведь я помню его добреньким розовощёким юнцом, который ходил на националистические марши и весело зиговал. И в кого он теперь превратился?
Время не щадит никого.