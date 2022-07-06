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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 6 июля: доллар — 58,51 рублей, евро — 60,16 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 61,17 рубля, евро — 63,42 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 66,7 рубля. В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,15 рубля, евро — по 71,48 рубля.

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Стало лучше

«Тинькофф» стал провайдером СБП для рублевых трансграничных переводов по номеру телефона. Пока банк провёл один тестовый платёж — на 1000 рублей через банк «Хайс» в киргизский MBANK. В будущем кроме Киргизии «Тинькофф» планирует дать доступ к переводам через СБП в другие страны ЕАЭС (Армения, Беларусь и Казахстан) и ближнего зарубежья.

Стало хуже

Правительство отказалось от введения некоторых мер поддержки для телеком-отрасли, которые обсуждались ранее — льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до 31 декабря 2024 года, мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, а также пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи, узнал «Ъ». По словам источников, Минцифры решило, что операторы связи не сильно пострадали от текущей экономической ситуации.

В июне поставки ноутбуков с предустановленной Windows или macOS в Россию составили лишь 40% от общего числа ввезённых в страну устройств, тогда как весной показатель был на уровне 60%, рассказал «Ъ» источник в крупном дистрибуторе. К осени объём ввезённых ноутбуков без установленной ОС достигнет 80–90%, считает директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.

В России остановился на месяц крупнейший завод по производству вторичного свинца — «Фрегат». Несколько других предприятий по выпуску свинца планируют в ближайшее время закрыться или уйти на внеплановый ремонт, узнал «Коммерсантъ». Причина — полное прекращение экспорта: за полтора месяца Минпромторг так и не выдал ни одной лицензии на вывоз металла.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, и передать их «Роскосмосу» и «Росатому», пишут «Ведомости».

У «Ростеха» возникли трудности с разработкой смартфона AYYA T2 на отечественном процессоре, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании. Проблема связана в первую очередь с тем, что процессоры «Скиф» для смартфона производились на фабрике TSMC. Кроме того, у разработчика возникли проблемы с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис»: перегрев процессоров во время работы смартфона осложнил дальнейшую работу по проекту.

Почему так

«Коммерсантъ» опросил экспертов и участников страхового рынка о направлениях его развития в ближайшее время. По их оценкам, к 2025 году на фоне низкой рентабельности бизнеса и ужесточения регуляторных требований его покинет треть игроков, в основном из числа небольших компаний. Существенных проблем для граждан из-за этого на рынке не ждут, а у юрлиц возможности могут сократиться для страхования.

Новости предыдущего дня, 5 июля — здесь.