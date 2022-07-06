Финансы
Здравый ихтиандр

«Тинькофф» стал провайдером для переводов за границу через СБП Статьи редакции

Пока он провёл только один платёж — из банка «Хайс» в киргизский MBANK.

  • «Тинькофф» будет оказывать услуги по переводу рублёвых переводов в страны ближнего зарубежья, пишет РБК. Банк-провайдер берёт на себя функции соединения и перевода платежа, в том числе с учётом всех стандартов, но используя идентификаторы и инфраструктуру СБП.
  • Пока «Тинькофф» провёл только один тестовый платёж на 1000 рублей — от клиента банка «Хайс» в киргизский MBANK. Список банков, куда можно будет отправить перевод, размер комиссии для клиентов и сроки полноценного запуска сервиса в «Тинькофф» и ЦБ не раскрыли.
  • Операции будут происходить в рублях, а конвертироваться в местную валюту уже в банке-получателе. Переводы проходят внутри СБП, SWIFT и её российский аналог — Система передачи финансовых сообщений — в них не участвуют.
  • В будущем кроме Киргизии «Тинькофф» планирует дать доступ к переводам через СБП в другие страны ЕАЭС (Армения, Беларусь и Казахстан) и ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируют запустить к концу 2022 года.
  • В апреле 2021 года ЦБ заявил о планах запустить переводы через СБП в Беларусь — страна должна была подключиться к системе в середине 2022-го. В конце марта 2022 года регулятор объявил, что комиссия за переводы за рубеж через СБП составит 3 рубля — её платят банк отправителя и банк получателя.

#новость #тинькофф #сбп #цб

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38 комментариев
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 Вадим Д.

Беда для страны. В свете последних «деяний» Тинькофф – это скорее из разряда «не очень хорошо», как минимум (-:
Ирония, но задумчивая.
Надеюсь, после перевода 1000 ₽ у банка Хайс остались деньги (-:

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Дмитрий Т.

Им бы переводы своих клиентов исполнить для начала, а потом уже на всё СБП смотреть.

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Вячеслав Сергеев

Вот тоже об этом сижу думаю. Слишком складно все написано, ввиду последних их достижений. Что не тема в топе - Так пора тинек будить

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тима махотлов

Патанину надо бабки отбивать которые он влОжил

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Иван Смирнов

Наложил

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Борис Вишневский

В капитал прожиточного минимума?

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Rainy New

Задним числом увеличат минимальный перевод до 20кУе, и будут брать комиссию 200 ))))
Все "неушедшие" переводы будут возвращаться бесконечно.... Потому что тинькофф в тисках своих партнеров (банка Хайс, например).

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Импортный колос

Тинькофф, считая прибыль от будущей комиссии:

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Максим Шагдаров
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Эдуард

А деньги (компот) я буду

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Сергей Марков

Учитвая, как тинькофф чудит последнее время, пользоваться этими переводами не стоит - и денег не будет и перевод не дойдёт

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Руслан Сибагатуллин

Как со Свифт наберут переводов, а потом любимая тема:
".... Ожидание составит 5 дней"
" .... 8 дней"
" .... 15 дней"
" ..... Бесконечность"

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Иван Терентьев

А потом - мы заблокировали перевод по 115-ФЗ)))

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Сергей Марков

И сняли комиссию за отправку и отмену. С вас 200usd

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badResistor

400

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Сергей Марков

Ну хорошо, но предыдущие 200 тоже не вернём.

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Борис Вишневский

СБП это круто. Рад, что в НСПК решили что другие банки могут выступать провайдерами. Остается только вопрос может ли банк-провайдер отклонить перевод, дозапросить документы и всякие такие штуки.

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Вадим Д.

Если провайдер – банк Тинькофф, он всё может, он же один такой (-:

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VLAD

Какие прекрасные зарубежные страны.

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Vasiliy coconut

Шутка про комиссию

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Влад

СБП все же хорошая вещь от ЦБ.

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Михаил

Посмотрим что этот дерьмо банк в очередной раз учудит я про Тинькофф

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Слегка Придурковатый

Кстати, а вот там на сайте ЦБ написана комиссия в 3 рубля. Это от любой суммы, или там свыше определённой комиссия уже будет идти на проценты?

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Nikolai Erovenko

Но не больше суммы перевода

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Denis Kiselev

Раньше обьектом шуток и троллинга про комиссии был Сбер. Но тинькофф сумел перехватить первенство! Это такой успешный успех?)

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Димагог

Время поливать Тинькофф.

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Drunkenmaasta

200 долларов минус 100 рублей это значит киргизский банк остался должен 198 долларов после перевода денег в него?

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Юлия Баранова

И какая комиссия?

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Андрей петров

за возврат не больше 200уе

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Андрей петров

ежели бы тинькоффбанк оставалсяя бы им, а не стал бы потаниноффбанк, то не видать бы такого государственно-значимого ручейка профита и эту миссию дали бы кому-то другому...
Главное теперь - не облажаться, что традиционно для банка в настоящее время

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maximus

в общем-то, после жёсткого хейта в интернетах в последнее время, переориентация на киргизских дворников хороший маркетинговый шаг

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Пользователь Скрыт

Лучше бы Тинькофф как мтс сделали - переводы с рублевого счета на турецкие карты мс и виза. Удобно, учитывая сколько людей в турции сейчас наших

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Кузен Чумадан

Пропал калабуховский дом...

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Molotovich

Ну уж нет, извольте. Лишних 400 долларов по курсу известному самому б-гу у меня нет.

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яжемать

Новый пост на VC, чтобы обосрать Тинькофф!!!
Урааа!!! ДАААВАААЙ УРАА ДАВАЙ!

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Кристина Одиноченко

Уже нет оснований доверять Тинькофф, однако идея многообещающая. На моем опыте, переводить из России в Грузию, где я живу, становится все сложнее.

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Платон Щукин

Как переводите?

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Илья Ив

Танос Банк: Перевод Бесконечности

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