«Тинькофф» стал провайдером для переводов за границу через СБП Статьи редакции
Пока он провёл только один платёж — из банка «Хайс» в киргизский MBANK.
- «Тинькофф» будет оказывать услуги по переводу рублёвых переводов в страны ближнего зарубежья, пишет РБК. Банк-провайдер берёт на себя функции соединения и перевода платежа, в том числе с учётом всех стандартов, но используя идентификаторы и инфраструктуру СБП.
- Пока «Тинькофф» провёл только один тестовый платёж на 1000 рублей — от клиента банка «Хайс» в киргизский MBANK. Список банков, куда можно будет отправить перевод, размер комиссии для клиентов и сроки полноценного запуска сервиса в «Тинькофф» и ЦБ не раскрыли.
- Операции будут происходить в рублях, а конвертироваться в местную валюту уже в банке-получателе. Переводы проходят внутри СБП, SWIFT и её российский аналог — Система передачи финансовых сообщений — в них не участвуют.
- В будущем кроме Киргизии «Тинькофф» планирует дать доступ к переводам через СБП в другие страны ЕАЭС (Армения, Беларусь и Казахстан) и ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируют запустить к концу 2022 года.
- В апреле 2021 года ЦБ заявил о планах запустить переводы через СБП в Беларусь — страна должна была подключиться к системе в середине 2022-го. В конце марта 2022 года регулятор объявил, что комиссия за переводы за рубеж через СБП составит 3 рубля — её платят банк отправителя и банк получателя.
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Беда для страны. В свете последних «деяний» Тинькофф – это скорее из разряда «не очень хорошо», как минимум (-:
Ирония, но задумчивая.
Надеюсь, после перевода 1000 ₽ у банка Хайс остались деньги (-:
Им бы переводы своих клиентов исполнить для начала, а потом уже на всё СБП смотреть.
Вот тоже об этом сижу думаю. Слишком складно все написано, ввиду последних их достижений. Что не тема в топе - Так пора тинек будить
Патанину надо бабки отбивать которые он влОжил
Наложил
В капитал прожиточного минимума?
Задним числом увеличат минимальный перевод до 20кУе, и будут брать комиссию 200 ))))
Все "неушедшие" переводы будут возвращаться бесконечно.... Потому что тинькофф в тисках своих партнеров (банка Хайс, например).
Тинькофф, считая прибыль от будущей комиссии:
А деньги (компот) я буду
Учитвая, как тинькофф чудит последнее время, пользоваться этими переводами не стоит - и денег не будет и перевод не дойдёт
Как со Свифт наберут переводов, а потом любимая тема:
".... Ожидание составит 5 дней"
" .... 8 дней"
" .... 15 дней"
" ..... Бесконечность"
А потом - мы заблокировали перевод по 115-ФЗ)))
И сняли комиссию за отправку и отмену. С вас 200usd
400
Ну хорошо, но предыдущие 200 тоже не вернём.
СБП это круто. Рад, что в НСПК решили что другие банки могут выступать провайдерами. Остается только вопрос может ли банк-провайдер отклонить перевод, дозапросить документы и всякие такие штуки.
Если провайдер – банк Тинькофф, он всё может, он же один такой (-:
Какие прекрасные зарубежные страны.
Шутка про комиссию
СБП все же хорошая вещь от ЦБ.
Посмотрим что этот дерьмо банк в очередной раз учудит я про Тинькофф
Кстати, а вот там на сайте ЦБ написана комиссия в 3 рубля. Это от любой суммы, или там свыше определённой комиссия уже будет идти на проценты?
Но не больше суммы перевода
Раньше обьектом шуток и троллинга про комиссии был Сбер. Но тинькофф сумел перехватить первенство! Это такой успешный успех?)
Время поливать Тинькофф.
200 долларов минус 100 рублей это значит киргизский банк остался должен 198 долларов после перевода денег в него?
И какая комиссия?
за возврат не больше 200уе
ежели бы тинькоффбанк оставалсяя бы им, а не стал бы потаниноффбанк, то не видать бы такого государственно-значимого ручейка профита и эту миссию дали бы кому-то другому...
Главное теперь - не облажаться, что традиционно для банка в настоящее время
в общем-то, после жёсткого хейта в интернетах в последнее время, переориентация на киргизских дворников хороший маркетинговый шаг
Лучше бы Тинькофф как мтс сделали - переводы с рублевого счета на турецкие карты мс и виза. Удобно, учитывая сколько людей в турции сейчас наших
Пропал калабуховский дом...
Ну уж нет, извольте. Лишних 400 долларов по курсу известному самому б-гу у меня нет.
Новый пост на VC, чтобы обосрать Тинькофф!!!
Урааа!!! ДАААВАААЙ УРАА ДАВАЙ!
Уже нет оснований доверять Тинькофф, однако идея многообещающая. На моем опыте, переводить из России в Грузию, где я живу, становится все сложнее.
Как переводите?
Танос Банк: Перевод Бесконечности